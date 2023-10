Oriente Médio

A ignorância, a covardia e o fanatismo estão dizimando o mundo livre e civilizado. É preciso que os países livres e democráticos, que amam a vida e a liberdade, se unam numa única voz contra esta barbaridade praticada por assassinos contumazes, financiados por outros não menos criminosos, malfeitores fanáticos, terroristas. O Brasil acerta condenando o ataque do Hamas a Israel. Londres e outros países também o fizeram, deixando claro que Israel tem o direito de se defender. Que Israel o faça com energia.

David Zylbergeld Neto

São Paulo

A paz e as armas

Golda Meir, ex-primeira-ministra de Israel, sabiamente disse: “Se os árabes baixarem as armas, teremos paz. Se Israel baixar as armas, desaparece”. Suas palavras nunca foram tão atuais.

Sérgio Eckermann Passos

Porto Feliz

Justiça e Segurança

Bala perdida x equivocada

Indignados, revoltados mesmo, acompanhamos as repercussões do lamentável e ignóbil acontecimento envolvendo os quatro médicos no Rio de Janeiro na semana passada. Importante ressalva a inequívoca constatação de que as reverberações de momento de forma alguma minimizam as mortes de cidadãos por balas perdidas ou no fogo cruzado. Tornaram-se fato corriqueiro. Assim como se tornou corriqueira a atitude, sistematicamente demonstrada, de autoridades exemplificando ações contra o crime organizado, que reflete a aparente ineficiência do Estado. A estrutura almejada por meio do aprimoramento da inteligência policial e das condições sociais é inequívoca. Porém prioritário para o cidadão, de maneira imediata, é adquirir sentimento de segurança por meio do aperfeiçoamento e do aumento do contingente policial ostensivo nas ruas.

Paulo Schmidt Goffi Junior

São Paulo

Vida e morte de uma nação

Não é nenhum despropósito prever a morte de uma nação quando se observa que a insegurança física vivida pelos cidadãos é tão indiferente para os governantes quanto lhes é indiferente a insegurança jurídica vivida pelo investidor ao pretender realizar negócios no Brasil. O despreparo da polícia para elucidar crimes, como a morte da vereadora Marielle Franco, e o aparelhamento político da justiça brasileira caminham juntos ao oferecer impunidade aos criminosos, estejam eles no tráfico de drogas ou na cúpula política do País. No fundo, o assassinato dos médicos no Rio de Janeiro e a decisão monocrática do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, de anular provas contra a corrupção colhidas em primeira e segunda instâncias do Judiciário têm tudo que ver. Atestam que as leis no Brasil só funcionam quando agradam aos governantes. É a total desmoralização do Brasil e de suas instituições. E ainda se procuram razões para a fuga do capital privado do Brasil.

Nilson Otávio de Oliveira

São Paulo

O STF e o sistema prisional

Preocupado com os direitos dos que ferem as leis cometendo toda sorte de crimes contra a sociedade, o ministro Luís Roberto Barroso, do STF, pautou o julgamento de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) que trata da situação do sistema prisional brasileiro. E o plenário, então, determinou que os Executivos federal e estaduais cumpram o seu dever e elaborem planos para resolver a péssima situação carcerária do País e indicou várias medidas a serem tomadas e homologadas pela Corte. Faltou indicar a origem dos recursos financeiros, materiais e de pessoal para implementar os planos, que obviamente ficarão apenas no papel.

Paulo Marcos Gomes Lustoza

Rio de Janeiro

Utopia no STF

A situação caótica de nossos presídios foi abordada de forma irresponsável pelo STF, como bem chamou a atenção o editorial Uma utopia que é a cara do STF (Estadão, 7/10, A3). Ao que tudo indica, a Justiça mais cara do mundo continua ignorando também que seus custos – muitas vezes superiores aos do Judiciário de países mais adiantados e ricos – colaboram significativamente para a falta de recursos capazes de conferir um pouco mais de dignidade aos nossos presídios.

José Elias Laier

São Carlos

ATAQUE A ISRAEL

O ataque a Israel aconteceu após o término do Sucot, feriado judaico que relembra os 40 anos do êxodo dos hebreus no deserto após a saída do Egito. Este ano, as celebrações começaram em 29 de setembro e terminaram em 6 de outubro. Em 1973, a Guerra do Yom Kippur iniciou-se no feriado do Dia do Perdão, pelo calendário judaico, que naquele ano ocorreu em 6 de outubro. Depois de cinco décadas, repetiu-se o mesmo aspecto de ataque surpresa para causar enorme efeito psicológico. Um conflito sem solução desde a guerra de independência de Israel, em 1948.

Campinas

MAIS UMA GUERRA

Qualquer guerra é insana e injusta, pois raramente os mandatários estão entre os mortos e feridos. O ataque do Hamas a Israel parece algo planejado há um bom tempo, não detectado pela até aqui eficiente inteligência israelense. Interessante que acontece quando a guerra na Ucrânia, a 3 mil km dali, esfria e diminui o clamor por mais armamentos. O Prêmio Nobel da Paz ir para uma ativista iraniana parece apimentar a questão, uma vez que em Teerã houve manifestações de júbilo pela nova guerra.

Campinas

BASTA!

Uma nova guerra era tudo de que mundo não estava precisando. Ainda mais uma guerra que pode envolver outros países e se alastrar perigosamente. Já bastam os ditadores de plantão como Kim Jong Un, disparando mísseis a torto e direito, e Vladimir Putin ensanguentando o povo ucraniano. No Brasil, a barbárie tomando conta das nossas cidades. A Bíblia diz “paz na terra aos homens de boa vontade”, mas onde estão esses homens?

Salvador

AS PORTAS DO INFERNO

Com o covarde, injustificado e abominável ataque massivo de surpresa a Israel por terra, mar e ar em pleno sábado (dia sagrado de descanso), atingindo alvos civis, como o Egito e a Síria fizeram há 50 anos, na Guerra do Yom Kippur, o grupo terrorista Hamas abriu em definitivo as portas do inferno, para onde deve ir condenado à danação eterna pelo imprescritível e imperdoável crime de lesa humanidade.

Rio de Janeiro

UM INTERMINÁVEL CÍRCULO VICIOSO

A condenação dos recentes ataques do grupo Hamas sobre Israel não deve desviar a atenção da questão central do conflito: por que a solução de dois Estados, firmada em Oslo por Yitzhak Rabin e Yasser Arafat, não foi implementada até hoje? Tal solução está ficando mais distante, porque o governo israelense deixou de combater a colonização ilegal de terra palestina e porque os Estados Unidos, o fiador do acordo, agora fala na “melhoria da qualidade de vida dos palestinos”, ao invés de insistir na implementação da solução de dois Estados. O resultado é que 32% e 41% dos judeus e palestinos hoje acreditam em tal solução, comparado com 46% e 74%, respectivamente, em 2013, como mostrou Sarah Austin, do Instituto Pew de pesquisa. Eis o problema que o governo da ultradireita israelense deve resolver, pois os palestinos, simples e brutalmente, não têm para onde ir.

São Paulo

VEEMÊNCIA

Após ataque do grupo terrorista Hamas contra civis em Israel, governo brasileiro diz defender a paz e quer reunião do Conselho de Segurança da ONU. Faltou ao governo condenar, veementemente, o ataque terrorista que vitimou centenas de cidadãos israelenses, além de outros tantos terem sido sequestrados. Só faltou cumprimentar pelo ataque, como teria feito o Irã.

São Paulo

ORAÇÃO PELA PAZ

Expresso toda a minha solidariedade aos israelenses diante dos ataques sofridos, que foram promovidos pelo grupo terrorista Hamas. Vamos unir nossas preces por Israel neste momento desafiador. A região enfrenta ataques terroristas, perda de vidas e mísseis atingindo cidades. Oremos juntos pela paz! Orem pela paz em Jerusalém e para todos os seus habitantes, judeus, árabes e de tantas nações, inclusive brasileiros que ali estão no Oriente Médio. Paz para Israel, a Terra Santa!

Brasília

A LÓGICA DO CRIME

Todo crime tem uma motivação, que gera uma lógica plausível: roubo, vingança, crime passional, etc. O Rio de Janeiro e algumas localidades do Brasil têm a capacidade de distorcer a lógica, uma realidade paralela: a banalização do crime. Três médicos são mortos em local aberto e bem frequentado, de frente a um hotel de luxo, na praia da Barra da Tijuca. A motivação do crime é de execução, brigas de facções rivais, cidade sem segurança pública, população abandonada. Mata-se gente como barata, e o objetivo individual do crime se torna coletivo, não há lógica, pois a impunidade impera, tanto faz matar um ou muitos. O governo é incompetente, a lei não permite as ações violentas da polícia nas comunidades, e o crime cresce sem contenção, livre, leve e solto. Perdemos o controle do crime, a lógica não mais importa, a punição será na mesma moeda (olho por olho, dente por dente). A lei é a da selva, a cidadania morreu.

Rio de Janeiro

FRIO NA BARRIGA

A cidade do Rio de Janeiro, cantada em verso e prosa, deixou de ser maravilhosa faz tempo. Quem consegue, hoje em dia, planejar uma viagem à “cidade de encantos mil” sem sentir um friozinho na barriga? Se nem uma cerveja com os amigos se pode tomar num quiosque à beira da praia, talvez não fosse mau as Sociedades Médicas e outras Associações repensarem a alternativa carioca, optando por cidades mais seguras e menos violentas para realizarem seus congressos.

São José dos Campos

CRIME ORGANIZADO, BLOQUEIO TOTAL

Fala-se muito em investimentos para melhorar a inteligência das polícias em geral, tanto Civil como Militar. Todavia, uma atitude simples, que não requer investimentos, ninguém sugeriu. Como quase tudo é decidido nos presídios, por que não se faz um bloqueio total dos celulares nos presídios? Não vai resolver, eu sei, mas ajudaria muito.

São Paulo

VIOLÊNCIA E INCOMPETÊNCIA

Apesar dos contundentes discursos do ministro da Justiça, Flávio Dino, o Brasil vive neste momento os tempos do faroeste americano do século 19. Até quando se vai morrer neste país por absoluta falta de competência de nossas pseudo-autoridades?

São Paulo

ONDE ESTÁ O PODER PÚBLICO?

Ridículo ainda justificarem, no noticiário, que “confundiram o médico com um miliciano”. Muda, Brasil! Não deveria nem haver tiroteios e ou assassinatos a esmo, diariamente. O poder público, erroneamente escrito, deve, sim, serviços ao poder do público. Elegemos os servidores para nós, público, a quem concedemos o poder de gerenciarem e administrarem com seriedade e total responsabilidade. Infelizmente, não é o que nos oferecem ao longo de 523 anos.

São Paulo

UMA NAÇÃO PARA TODOS

Tivessem os constituintes que elaboraram a Constituição Cidadã acrescentado ao texto constitucional do artigo 1.º, § 1.º (todo poder emana do povo e em seu nome é exercido) o complemento “podendo os eleitores destituir aqueles que não atenderem ao interesse de todos”, teríamos erigido um país plenamente funcional e efetivamente democrático, muito diferente desta baderna institucional que enlameia nosso futuro enquanto pavimenta de privilégios castas que tanto asco nos causam, sem que, no oportuno, nada possamos fazer para eliminá-las. As 115 emendas constitucionais, três por ano desde a vigência da Constituição atual, comprovam a ação destrutiva conduzida por nefastos integrantes do Estado, na contramão da construção nacional. Historicamente, o pomar do Estado brasileiro, embora plantado em terras férteis, tem dado frutas podres que precisam ser eliminadas para que possamos efetivamente ser uma nação para todos.

Ribeirão Preto

A CONSTITUIÇÃO É O QUE É

Como bem apontou o editorial Os 35 anos da Constituição Cidadã (5/10, A3), os “defeitos, omissões e excessos da Constituição não raro têm dado azo a interpretações equivocadas, no melhor cenário, e manipulações, no pior”. Cabe lembrar, comparativamente, que o Estado de Israel não tem uma Constituição, mas uma série de leis – as chamadas Leis Básicas –, pelas quais se baseia o ordenamento jurídico. A falta de uma Constituição propriamente possibilitou ao atual governo propor uma reforma do Judiciário com claro intuito de diminuir o poder da Suprema Corte que estaria impedindo a coalização de Benjamin Netanyahu de cumprir sua agenda – o que vinha causado inúmeras manifestações e protestos pelo país. A Constituição brasileira está longe da perfeição, mas é pela sua existência que a democracia vige há 35 anos e faz frente aos que gostariam imensamente que ela não existisse. “Boa ou ruim”, segue acertadamente o editorial, “a Constituição é o que é, e como tal deve ser respeitada por todos”.

São Paulo

DEPOIS DA LONGA NOITE

Por ocasião da data comemorativa que marca os 35 anos da promulgação da Constituição de 1988 – a “Cidadã” –, que encerrou a longa e tenebrosa noite dos intermináveis 21 anos do regime de exceção da ditadura militar, de lamentável memória, e assinalou a volta do País ao Estado Democrático de Direito, cabe, por oportuno, citar as célebres palavras de Ulysses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte (1987-1988): “A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa, ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca”. Viva o Brasil!

São Paulo

A CARTA E A REALIDADE

O descaso das autoridades em relação à distribuição das riquezas do Brasil, não é de hoje, contraria tudo o que foi escrito na Constituição federal promulgada em sessão solene no longínquo 5 de outubro de 1985, que tanto nos encheu de orgulho e de esperança. Hoje, vemos no Congresso, salvo poucas exceções, só o jogo de interesses sob o comando de profissionais insaciáveis em tirar mais do povo em benefício próprio e de seus grupos. A casta dos que ganham altos salários também se lixa para a desigualdade, quer sempre mais aumento e benesses. E consegue. A violência explode nas cidades com o surgimento de milícias e traficantes que ocupam o espaço aonde não interessa aos poderosos chegar. O avanço da liberdade de culto, de costumes, o respeito às diferenças vão retrocedendo com as bancadas retrógradas que só se fortalecem a cada pleito. O campo já foi invadido pelos gigantes da produção de milho e soja, criação de boi, garimpo ilegal, destruição das matas para exportação de madeira, tudo com lucro que o povo também não compartilha. E assim caminha o Brasil.

Brasília

A CONSTITUIÇÃO E A VIRTUAL GUERRA DOS PODERES

A Constituição fez 35 anos sob o risco de inimaginável contenda entre os Poderes da República. Criados “independentes e harmônicos entre si”, pelo artigo 2.º da Carta Magna, Legislativo, Executivo e Judiciário brasileiros há tempos não vivem a linearidade e o equilíbrio institucional sonhados e decretados pelo constituinte de 1988. O Congresso enfraqueceu pela ação dos congressistas que, perdendo nas votações, judicializaram coisas que deveriam ser resolvidas no Legislativo. O Judiciário, em vez de rejeitar a tarefa indevida, abraçou-a e passou a invadir a área de atribuições do Legislativo. Chegou a ornar a tomada de atitudes, e o mais desapontador é que foi pateticamente obedecido. Os presidentes da Câmara e do Senado engavetaram mais de 400 pedidos de impeachment do presidente da República e uma centena de pedidos de afastamento de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e do chefe da Procuradoria-Geral da República. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado, numa inusitada reação, aprovou na quarta-feira a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 8/2021, que limita as decisões monocráticas (tomadas por um único ministro) do STF. Agora, a matéria vai para votação do plenário. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, adverte que os Poderes devem permanecer nos limites constitucionais. Já o ministro Luís Roberto Barroso, que acaba de assumir a presidência do STF, diz não ser este o momento para mexer nas prerrogativas do tribunal. Existem inúmeros projetos que objetivam a diminuir o poder, a influência e até o mandato dos ministros, que hoje é vitalício até os 75 anos de idade. Nunca será tarde para corrigir o rumo dos acontecimentos. A operação engaveta realizada nas últimas três décadas na Câmara e no Senado é o grande entulho que se colocou na vida dos Três Poderes da República e os retirou da regularidade e do interesse público. Se realmente estiverem interessados em cumprir os seus deveres, em corrigir o curso da História, os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e o da Câmara, Arthur Lira, devem desengavetar toda a vida brava constante dos pedidos de impeachment. Mandar para o arquivo os pedidos que perderam o objeto, mas tramitar todos os que ainda tiverem o que apurar e, principalmente, o denunciado para responder pelas infrações político-administrativas que motivaram os pedidos. Se isso tivesse sido feito no devido tempo, o Brasil de hoje certamente estaria em melhores condições. Todas as irregularidades precisam ser apuradas, os responsáveis, identificados, e as soluções, adotadas. Engavetar é solução de lesa-Pátria. Nada mal que os Três Poderes passem a ser mais bem cuidados. Urge que seus dirigentes e integrantes observem rigorosamente seus direitos e deveres, para não avançar na seara alheia nem deixar a própria à mercê de alienígenas. Observem rigorosamente o disposto na Constituição e só admitam mudanças ou redistribuição do poder e níveis de autoridade se forem precedidas de reformas constitucionais ou se convocada a Constituinte e esta elaborar e aprovar nova Carta Magna. Com o texto atual, qualquer supremacia de um Poder sobre os outros é indevida e pode, até, conter o cheiro de golpe.

São Paulo

MOREIRA ALVES

O Brasil perdeu, na sexta-feira passada, dia 6 de outubro, o insuperável ministro e jurista Moreira Alves, aos 90 anos de idade. Sua trajetória pela mais alta Corte do País é sinal de exemplo e farol que ilumina até hoje as mais brilhantes decisões daquela Corte. O legado fica eternizado e seu exemplo será lembrado por várias gerações. Que saibamos valorar, na comemoração do aniversário de 35 anos da Constituição federal, o modo de ser de Moreira Alves, um verdadeiro magistrado e guardião-mor da Lei Maior.

São Paulo

A ‘AGRESSÃO’ EM ROMA

‘Levantou a mão direita e atingiu o rosto (ou os óculos)’; leia o relatório da PF sobre o caso Moraes (blog do Fausto Macedo, 5/10). Não se pode, em hipótese nenhuma, duvidar do relatório da Polícia Federal que envolve possível agressão ao filho de Alexandre de Moraes. Entretanto, sendo a instituição subordinada ao ministro, o relatório pode configurar-se como conflito de interesses. O correto, para dar mais credibilidade e transparência ao incidente, é que o vídeo deveria ser analisado por pessoas isentas, que não estejam envolvidas com supostos agressores e agredidos.

Ribeirão Preto

BRINCANDO COM FOGO

Oportuno o artigo de Flávio Tavares Somos todos loucos brincando com fogo (Estadão, 6/10, A4), mostrando que não é o clima que está ficando louco e lembrando a origem do nome do bairro de Pinheiros. Cadê as araucárias? Não são só estas árvores incríveis que sumiram. Outras, também da Mata Atlântica, cuidadosamente escolhidas para o reflorestamento da várzea do Pinheiros com a criação do Parque Villa Lobos, em 1994, vão morrendo e não são substituídas, com prejuízo para a qualidade ambiental dos bairros vizinhos. Esta área verde, fundamental para a zona oeste, com a privatização, vem dando lugar a um parque de diversões com a implantação crescente de brinquedos (pagos), quiosques de alimentação que geram embalagens descartáveis (escassas lixeiras) e construções para shows... Onde plantar árvores neste aglomerado de asfalto e prédios que chamam de cidade?

São Paulo