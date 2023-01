Governo Lula 3

Por dias melhores

Chegou ao fim o governo Jair Bolsonaro, uma gestão polêmica propensa aos anacronismos e a fomentar discussões fúteis que perigosamente colocaram a sociedade brasileira na trajetória de um extremismo miliciano. Contudo, não podemos esquecer que o combustível para tal opção política foi resultante do funcionamento regular institucional que detectou relevantes inconsistências nos governos pregressos, algo tão insustentável como o governo que lhes sucedeu. Este deveria ser um momento de esperança, de renovação, mas nada indica um aprendizado profundo para superação dos problemas que nos impuseram opções tão drásticas. É preciso vigilância de toda a sociedade, não uma vigilância ingênua baseada em palavras de ordem ou de crítica pela crítica, como se a realidade pudesse ser mudada de supetão e no grito. A mudança para uma condição melhor faz parte de um longo processo de aprendizado, reconhecendo falhas e corrigindo-as. Além disso, é preciso que os partidos políticos supram o País com um contingente de novas lideranças moderadas e equilibradas que contemplem todos os espectros ideológicos aceitáveis, pois as necessidades liberais continuam existindo para assegurar menos desigualdade, e a maior parte dos cidadãos não cogita a revolução, a fim de que não tenhamos como únicas opções o passado ou o retrocesso e, enfim, possamos ter dias melhores. Feliz Ano-Novo!

Airton Reis Júnior

Previsões para 2023

Nunca foi tão fácil para videntes, cartomantes, orixás, babalorixás e outros sensitivos acertar as previsões para o ano de 2023. Além das recorrentes enchentes e quedas de encostas por aqui, nevascas e incêndios na Ásia e Europa, a política será um alvo fácil de acertos. Nem precisa ser mago para adivinhar o que nos reserva, basta consultar o “globo de cristal” Google e transcrever o que o novo presidente vem alardeando desde a campanha. Só vai errar quem apostar “na picanha, farofa e cerveja gelada” para todos, engodo lançado para pescar votos. Na Câmara e no Senado, “surpresas”: Lira e Pacheco serão reeleitos e pedidos de impeachment do presidente da República e de ministros do STF, coisas do passado, pois todos estarão jogando no mesmo time. Portanto, senhores adivinhos, aproveitem este ano para acertarem suas previsões, pois, no próximo, o futuro será totalmente incerto.

Sérgio Dafré

Museu Nacional

Patrimônio científico

Que ano foi 2022! Independentemente das dificuldades que o Brasil tem à sua frente, 2023 traz a esperança de mais celeridade na reconstrução do Museu Nacional, da UFRJ. Com o novo governo, torcemos para mudanças de pelo menos a postura de alguns responsáveis pelo patrimônio científico e cultural, que precisam compreender a sua responsabilidade na recuperação deste que é o primeiro museu fundado no País. Esperamos que dificuldades tais como atrasos sistemáticos nas avaliações de projetos fiquem no passado e sejam substituídas por atitudes de cooperação. O Brasil precisa do seu Museu Nacional de volta o quanto antes.

Alexander W. A. Kellner,

diretor do Museu Nacional/UFRJ

Alesp

História manchada

Alguns dos nobres deputados da prestigiada Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) preferem o retrocesso ao pioneirismo e protagonismo próprios do Estado. Apesar do comprovado desleixo da gestão federal na vacinação contra a covid, em que São Paulo foi referência, decidiram aprovar projeto de lei que proíbe a exigência de cartão de vacinação para acesso a locais públicos e privados em São Paulo. A pujança deste Estado não pode ter sua história manchada por servidores descompromissados e irresponsáveis.

Jose Perin Garcia

1940-2022

Mito

Num Brasil repleto de falsos heróis, mitos imaginários e salvadores da pátria, Pelé representou a autoestima do País, acostumado ao complexo de vira-lata.

Marcos Barbosa

TENSÃO POLÍTICA

Não me consta que o País já tenha vivido uma posse de eleitos sob tensão como a atual. Além das manifestações nas portas dos quartéis dos que protestavam contra o resultado da eleição presidencial, já ocorreram incidentes como a tentativa de invasão da sede da Polícia Federal, atearam fogo em veículos, depredação de uma delegacia, o encontro de uma bomba no aeroporto e o susto dos funcionários de um hotel que pensaram conter explosivos numa bolsa de roupas sujas deixada nas proximidades do prédio. Mais importante do que a agenda do novo governo é a pacificação. A exacerbação dos politicamente divergentes é um perigoso componente deste momento. As lideranças das diferentes correntes têm o dever de atuar para baixar os ânimos e desencorajar os atos extremados e de desobediência civil, que podem gerar conflitos, derramamento de sangue e o sacrifício de vidas. As autoridades precisam observar os seus deveres e prerrogativas e exercê-los na plenitude. Evitar a repressão ao povo e, em vez disso, buscar a conciliação. Não podemos viver permanentemente sob o discurso de terra arrasada e de criminalização das lideranças. O povo quer tranquilidade para viver, produzir e ser feliz. Tudo o que atrapalhar esses objetivos deve ser evitado.

Dirceu Cardoso Gonçalves

GOVERNO LULA 3

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva terá 37 ministérios, distribuídos entre diversos partidos com o objetivo de ter apoio no Congresso Nacional. É o novo mensalão petista. Antes de assumir a presidência já conseguiu aprovar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Estouro e alterar a Lei das Estatais. Outras mudanças virão e Lula, acostumado a fazer o que quer com o Partido dos Trabalhadores (PT), ficará à mercê dos parlamentares.

J. A. Muller

FORA DO PAÍS

Jair Bolsonaro, por onde você andou nas últimas semanas que sempre se comportava como um homem forte e valentão? Hoje parece que está revelando a sua verdadeira face, de ser um covarde e sem caráter, querendo “fugir” para fora do país para “não cumprir” inclusive o seu último compromisso oficial como presidente do Brasil, no primeiro dia do ano de 2023, que vai perder o foro privilegiado dos processos judiciais, dos quais você mesmo é o principal responsável.

Tomomasa Yano

DESPEDIDA DE BOLSONARO

Durante a live de despedida de Bolsonaro vimos estarrecidos comentários infantis e com toque forte de falta de experiência básica da vida real. Ouvi homens que se dizem filósofos, professores, entre outras figuras, dizendo que com Lula no poder e a retomada da união da América Latina, melhorará a vida dos pobres. É tanta baboseira e delírios, que se torna impossível continuar perder tempo ouvindo. Afinal essa conversa de engana “cachorrinho” para colocá-lo na coleira, já cai por terra, basta ver a quantidade de ministérios, cabides de empregos, aumento de impostos já no primeiro dia do governo “maravilhoso e democrático”. E por incrível que pareça, tem gente que acredita.

Roberto Moreira da Silva

PARTIDA DE PELÉ E BOLSONARO

Partiu-se definitivamente o Pelé, o Rei do futebol, e o símbolo de realizações, alegria e destreza dos brasileiros. Partiu-se na luz do dia, com dignidade, sempre levando mensagens de amor e esperança aos menos favorecidos. A partida de Bolsonaro para os Estados Unidos foi mantida em mistério e incerteza. Quando partiu, não deixou saudades pelo sofrimento que causou durante seus quatro anos na presidência, caracterizados pela corrupção e cinismo, especialmente quando se trata de assuntos que atingem a população humilde. Bolsonaro, esperamos que volte logo para enfrentar a justiça dos homens e a de Deus, cujo nome foi usado em vão, junto aos supostos “pastores” de barras de ouro, e da vacina superfaturada da Covaxin.

Omar El Seoud

PERDA IRREPARÁVEL

2022 vai ficar na história como o ano em que a monarquia perdeu a sua Rainha e o mundo perdeu o seu Rei.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

REIS DO BRASIL

No reinado brasileiro tínhamos dois reis: Pelé e Roberto Carlos. Agora só temos um. Papai do Céu convocou Pelé para seu time celestial, mas aqui, na monarquia terráquea, será o eterno Rei. Com sua magia, alegria e dribles desconcertantes, encantou o mundo com 1281 gols – marca que será dificilmente superada, além de ganhar em três Copas do Mundo (1958, 1962 e 1970). Na vida tudo passa, mas a trajetória esportiva de Pelé será perene.

Humberto Schuwartz Soares

PELÉ, INSUPERÁVEL

Nunca vi ninguém jogar como ele. Nunca vi ninguém driblar como ele. Nunca vi ninguém cabecear como ele. Nunca vi ninguém bater falta como ele. Nunca vi ninguém fazer gol como ele. Nunca vi ninguém perder gol como ele. Eu tive sorte, porque eu vi. Obrigado, Pelé.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

DEMOCRACIA VENCEU

Em quase todo o mundo as pessoas têm o direito de escolher os seus governantes, graças ao regime democrático. Aquele que governa tendo na sua consciência que “todo o poder emana do povo” não tenta se perpetuar no poder a ferro e fogo. Na democracia, mandato se conquista por meio do voto, não há outro caminho. Nos países onde é possível a reeleição, o concorrente a outro mandato precisa ter trabalhado bem no mandato anterior, para que o povo lhe diga “fique”, do contrário, “tchau”. Obrigado antiga Grécia por dar ao mundo esse prêmio: “democracia”. Quão maravilhoso é poder participar do cenário político. Coitados daqueles que vivem ainda sob a chibata de ditadores. Não podem abrir as suas bocas para expressar os seus descontentamentos e são obrigados a aplaudir os seus governantes autoritários, chamados no mundo antigo de tiranos. Conservemos aqui no nosso Brasil essa herança que a antiga Grécia deixou para o mundo. Democracia sempre. Perpetuidade de governantes, nunca. Obrigado a todos os brasileiros que lutam para sermos sempre livres. É gratificante ter liberdade para escrever um texto como este. Consciência e não massa de manobra. Que tenhamos um próspero 2023. Que reine a paz em nossa Pátria Amada. Que os impostos que pagamos possam ser utilizados para melhorar a nossa qualidade de vida. Que nenhum brasileiro precise ir para a porta de um açougue mendigar um pedaço de osso.

Jeovah Ferreira

PROGRAMAS SOCIAIS

Precisa a entrevista com Frei Betto (‘Bolsa Família não é emancipatório. Quem sai pode voltar à miséria’, 30/12, A11), na qual aponta os limites de programas como o Auxílio Brasil ou mesmo do Bolsa Família que o precedeu, para erradicar a pobreza. Os programas mais modernos de superação da pobreza ao redor do mundo têm, de fato, desenho diferente. Programas de graduação da pobreza buscam endereçar a capacidade de geração de renda das famílias para além de suas vulnerabilidades econômicas e sociais. Esses programas exigem equipes multidisciplinares capacitadas para desenhar e monitorar esses planos de ação familiares, para implementar abordagens multissetoriais (no exemplo, integrando saúde e geração de renda) e inseridas no território (no exemplo, acessando serviços públicos locais e oportunidades de emprego na região). Sua implementação com qualidade e em escala precisa contar com tecnologia. A frente do Ministério do Planejamento e do Ministério do Desenvolvimento Social, Simone Tebet e Wellington Dias terão a oportunidade de transformar o novo Bolsa Família num verdadeiro programa de graduação da pobreza.

Guilherme Lichand

