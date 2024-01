Ano novo

O imperativo da esperança

A passagem de ano estimula as pessoas a uma pausa para reflexão sobre o ano que termina e o que está começando. Fiz isso na semana passada, com considerações sobre 2023 e expectativa para este 2024. Neste balanço do ano passado, o sentimento predominante é de uma moderada satisfação diante do que tenho lido a respeito dos indicadores da economia e de menor satisfação em relação ao que observo na política nacional. É enfadonho demais ler e ouvir as palavras polarização e penduricalho, por exemplo. Será que é condenação, praga, fatalidade ou é mediocridade, falta de imaginação, preguiça mental e sem-vergonhice mesmo? O pior é que não adianta proibir o uso e o abuso dessas palavras, porque elas apenas revelam persistentes práticas lamentáveis, condenáveis e intoleráveis, que só vão desaparecer quando forem extirpados a promiscuidade entre o público e o privado, o patrimonialismo, o clientelismo e o fisiologismo, o que parece que só poderá acontecer no Dia de São Nunca. Quero me referir a duas outras palavras que o momento político me sugere: governabilidade e surreal. A primeira ajuda a explicar, sem justificar, a continuidade do toma lá dá cá e o consequente assalto aos cofres públicos, nas relações entre o Executivo e o Legislativo. A segunda elucida o caráter espetacular do funcionamento governamental, em que o Executivo faz indicações pessoais para o Judiciário e o Senado faz de conta que sabatina. O rito compõe o Estado-espetáculo a que o respeitável público assiste bestializado. Encerro com a palavra esperança, uma esperança crítica, com citação de Paulo Freire: “Não sou esperançoso por pura teimosia, mas por imperativo existencial e histórico”. Feliz 2024 para nós todos!

João Pedro da Fonseca

fonsecaj@usp.br

São Paulo

*

Renovados

Feliz ano novo, Brasil. Na verdade, seria melhor se fosse feliz ano, novo Brasil. E assim por diante: feliz ano, novo presidente; feliz ano, novo Congresso; feliz ano, novo STF – ainda que sejam os mesmos.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

*

Eleição nos EUA

Judicialização

Os Estados do Maine e do Colorado, nos EUA, retiraram o nome de Donald Trump da cédula eleitoral, mas o Estado de Michigan manteve o nome do ex-presidente nas primárias republicanas. Dada a divergência entre os Estados, cabe recurso à Suprema Corte com efeito suspensivo para que o caso seja julgado pela instância máxima do Judiciário dos EUA. A seção 3 da 14ª emenda estabelece a inelegibilidade em caso de insurreição ou rebelião, enquanto a seção 1 garante o princípio de que nenhum Estado pode restringir os privilégios ou imunidades dos cidadãos. A judicialização do processo eleitoral, que começou antes mesmo das primárias para a escolha dos candidatos, vai influenciar os rumos das eleições de 2024.

Luiz Roberto da Costa Jr.

lrcostajr@uol.com.br

Campinas

*

Insurreição

Maine e Colorado estão fazendo o que as instituições federais dos EUA não conseguiram fazer: tirar Trump das eleições presidenciais de 2024, acusado de insurreição contra a Constituição dos EUA. Falta ali uma Justiça Eleitoral, como a do Brasil, que tornou Bolsonaro inelegível, pelos atos de incentivo e insurreição durante seu mandato, culminando com os atos do 8 de Janeiro. Trump incentivou a invasão do Capitólio por baderneiros, num ato de sublevação e terrorismo contra a democracia. Essas decisões estaduais ainda serão julgadas pela Suprema Corte, onde os juízes conservadores, indicados por presidentes do Partido Republicano, são maioria. A democracia americana está sobre o fio da navalha.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

CBF

2024 sem rumo

Conforme foi noticiado, o badalado treinador Carlo Ancelotti renovou o contrato milionário com o Real Madrid até 2026, frustrando os planos e sonhos acalentados pelo presidente afastado da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, de contar com o talento de Ancelotti à frente da seleção brasileira de futebol a partir de 2024. Fato consumado, a CBF começa este novo ano sem presidente e a seleção, sem um técnico de renome e sem rumo. Brasil pentacampeão mundial, quem te viu quem te vê...

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Impressionante como a realidade atual das mudanças climáticas estão ocorrendo em todo o planeta e aqui também, entre nós. Aqueles negacionistas, que recentemente negaram tal realidade, estão agora sendo alvos de humilhações por parte de seus parceiros de jornada, tal a falácia que defenderam quando tais modificações do clima começaram a acontecer tempos atrás.

José de Anchieta Nobre de Almeida

josenobredalmeida@gmail.com

Rio de Janeiro

*

AGRONEGÓCIO

Nos anos 1960, a China iniciou um programa de aceleração do crescimento no país. Uma das medidas mais desastrosas foi o estímulo à caça aos pardais. A ave era acusada de comer muito arroz nas plantações, causando prejuízos aos agricultores. Os pardais foram praticamente erradicados, sem predadores. O número de gafanhotos e lagartos aumentou vertiginosamente e destruiu as lavouras chinesas causando fome no país inteiro. O agronegócio brasileiro parece disposto a testar os limites dos desequilíbrios ecológicos: plantações gigantescas, usa um volume colossal de água, cada vez com mais agrotóxicos. Muito provavelmente a bancada ruralista vai derrubar o veto do presidente Lula sobre os agrotóxicos. Uma hora a conta do desequilíbrio ecológico que o agronegócio está provocando vai chegar e essa conta não poderá ser paga com dinheiro.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

SEGURANÇA PÚBLICA

É verdade que a segurança no País vai de mal a pior, sendo vergonhosa a dedicação ao esclarecimento dos homicídios no Brasil. Levantamento realizado pelo Instituto Sou da Paz concluiu que 35% dos casos são esclarecidos, evidenciando um total desprezo à proteção do direito à vida. Na verdade, governantes de plantão não se importam com esse estudo, pois andam de carros blindados e segurança pessoal. Por outro lado, as polícias em geral têm os piores salários e, além de tudo, têm como base leis arcaicas, o que estimula os homicidas. Afinal, é a eterna façanha de “enxugar gelo” onde “a polícia prende e a justiça solta”, desestimulando as investigações. Providências urgentes devem ser tomadas quando os responsáveis saírem de suas zonas de conforto e resolverem essa conduta omissiva. Socorro!

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

CANDIDATURA DE BOULOS

Marta Suplicy traiu meu voto e, mesmo não votando na capital e sendo admirador de Guilherme Boulos, farei campanha contra caso ela venha a ser vice na chapa com ele. Além de pragmáticas, há soluções mais honestas e viáveis para uma legítima chapa progressista que rompa com a ascensão da extrema direita.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

São Paulo

*

GOVERNO LULA

Mais um editorial impecável do Estadão Governo sem marca (28/12, A3). Disseca Lula e os seus governos de forma definitiva. Mas, infelizmente, nada que vá mudar alguma coisa porque Lula, seus assessores, seus companheiros de partido, sua nova cara-metade só leem e ouvem elogios. Seus olhos e ouvidos são seletivos, avessos às críticas, afinal, Lula é o ser mais perfeito, lúcido, de reputação ilibada que já pisou na face do planeta. “Espelho, espelho meu, existe alguém mais admirável do que eu?”. O espelho nem precisa responder. Lula vai para mais um ano, o décimo, e vai fazer mais do mesmo, pensando 24/7 na reeleição, viajando pelo mundo como o novo Messias, vendendo uma democracia que não pratica e o Brasil vai continuar no último lugar da fila da esperança de um dia ter na presidência um estadista que o leve, finalmente, para o patamar dos países desenvolvidos, admirados e invejados.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

*

FÉRIAS DO PRESIDENTE

Lula vai para uma praia privativa. Bolsonaro encontra o povo na praia de Maceió, o segundo colocado na eleição, junto com o povo. O primeiro colocado se esconde. Quem explica?

Arcangelo Sforcin Filho

arcangelosforcin@gmail.com

São Paulo

*

SALÁRIO DOS BOLSONAROS

Através do fundo partidário, com o dinheiro público, o Partido Liberal (PL), por dádiva do papai Valdemar Costa Neto, pagou mais de R$ 500 mil neste ano a título de salário para o casal Bolsonaro. Considerando que o ex-capitão já recebe duas aposentadorias, também dinheiro público, é mais que um abuso e sim uma vergonha.

Sylvio Belém

sylviobelem@gmail.com

Recife

*

LÍNGUA PORTUGUESA

Em 2024, continuarei exercendo minha solitária resistência e torcendo o nariz em sinal de repúdio ao uso indiscriminado e desnecessário, oral ou escrito, de expressões em inglês ou transplantadas do inglês. Renovarei com revigorada força meu estranhamento diante da indiferença de nossas elites culturais, de todas as áreas, frente ao contínuo processo de desenraizamento linguístico-cultural que estamos atualmente sofrendo e condená-las acerbamente por sua lesiva passividade. Será que estão todas intimidadas pela força dessa tendência ou já terão aderido de bom grado a ela? Será que nossas elites intelectuais – jornalísticas, literárias, acadêmicas, empresariais, artísticas e políticas – também acreditam na impostura de o uso de tais palavras conceder maior sofisticação e modernidade à expressão escrita ou falada? Será que consideram enriquecimento linguístico o desuso e consequente esquecimento de termos portugueses em prol de palavras inglesas de todo desnecessárias? Será que julgam nosso idioma vernáculo pobre a ponto de precisar de tais aportes? Essas elites não são com certeza como os arrivistas vaidosos e presunçosos que fazem questão de aparentar que se sentem tão, ou mais, à vontade com o idioma inglês que com o próprio. Por que, então, mostram-se tão indiferentes? Viva a liquidação; abaixo o sale. Sim às faixas musicais, às gravações, aos repertórios, às antologias; não às playlists e coisas do gênero. Continuarei falando e escrevendo jogo e não game. Trabalho em casa? Sem dúvida, home working nunca! Cuidarei bem de meu animal de estimação ou de meu mascote, mas deixarei à míngua o pet. Me preocuparei com minha forma física malhando, correndo e praticando ginástica, mas, se depender do fitness, do jogging ou do trekking, prefiro engordar. Usarei meu comprovante para certificar uma compra ou meu vale para fazer jus a algo, contudo, jogarei fora o voucher. Comprarei um pacote compreendendo sanduíche, bebida e fritas numa lanchonete, mas não gastarei um centavo no combo. Se tiver algum dinheiro a reaver, quero ser ressarcido ou indenizado. Recusarei, no entanto, cashbacks. Não darei atenção às falácias, à difusão de mentiras e difamações, mas farei ouvidos moucos às fake news e deepfakes. Por outro lado, sentirei só ligeira contrariedade em usar, por exemplo, plataformas de streaming, pois trata-se de algo novo, tecnológico, sem termo específico e preexistente em português, mas rejeitarei startups, offshore, influencer, stalking, bullying, etc. Por que nossas empresas passaram a ter CEO? Por que deixaram simplesmente de ter o presidente, o diretor ou o diretor-chefe? Será que o conhecimento da língua inglesa que essas pessoas insistem em mostrar é proporcional ao seu desconhecimento da riqueza vocabular da língua portuguesa?Considerarei, como sempre, fora de série, fenomenais, extraordinárias ou mesmo excêntricas algumas pessoas; outras acharei criativas, inovadoras, imaginativas ou engenhosas, mas não direi que aquelas são “fora da curva” e que estas pensam “fora da caixa”, expressões tolas quando traduzidas e estranhas ao nosso palavreado. Não utilizarei verbos em sentidos que não possuem em português. Jamais falarei ou escreverei “entregar” na conotação copiada do inglês deliver, segundo a qual tal verbo tem sido recorrente e erradamente utilizado: um jogador de futebol não entrega nada durante o jogo, a não ser a bola a outro jogador. Será que comentaristas e locutores de futebol, entre outros, esqueceram-se dos verbos render, desempenhar, empenhar-se, produzir, apresentar, criar, etc.? Nessa linha dos anglicismos inúteis, continuarei sem entender como há quem recorra aos horríveis “performar” e “customizar”. Sei da inutilidade desse meu papel isolado e insignificante de voz a clamar no deserto, de andorinha que não faz verão, na condição de “adventício”, de “elemento estranho”, de “neófito” ou então de “azarão” ou “zebra” de uma causa por todos ignorada. Todavia, terei a satisfação íntima de agir conforme minha consciência e convicção sem me prestar ao papel alienígena de outsider.

Marcelo Serrano

São Paulo

serrano572@hotmail.com

*

REFORMA ARGENTINA E CRISE NA VENEZUELA

Duas situações chamam a nossa atenção: ao sul, o começo do governo do libertário Javier Milei, que começa a reformar e “desesquerdizar” a Argentina. Ao norte, o olho grande do controverso presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que reivindica a posse de 70% do território da Guiana, onde recentemente foram descobertas grandes reservas de petróleo, cobre e diamantes. Milei já editou mais de 300 decretos que modificam a economia argentina, colocam as empresas estatais na rota da privatização, alteram a política monetária e combatem o empreguismo implantado pelos governos peronistas-kirchneristas. Dentre as medidas, está a demissão de sete mil funcionários públicos, recentemente admitidos, como forma de enfrentar a crise econômica. Se o Congresso não quiser votar, o presidente convocará um referendo onde todo o povo poderá dizer se quer ou não as mudanças. Maduro busca faturar prestígio político junto à população venezuelana e poderá fazer uma campanha estelionatária para renovar o seu mandato presidencial. Mas, dificilmente invadirá o território da Guiana por algumas razões. Teria de transitar com suas tropas pelo território brasileiro, e os nossos militares já disseram não admitir essa hipótese. Se chegar na área pretendida, encontrará as forças dos Estados Unidos, com quem o país vizinho tem acordo de cooperação militar. De quebra, trombará com o HMS Trent, o navio de guerra que o Reino Unido despachou no último dia 24 de dezembro para as águas da Guiana (que foi colônia inglesa até a sua independência, em 1966) com a finalidade de defendê-la. As três variáveis inviabilizam qualquer pretensão venezuelana. O Brasil - especialmente o governo – precisa acompanhar prudentemente as duas crises, já que temos extensas fronteiras com os três países envolvidos. Da Argentina esperamos que restem medidas de aperfeiçoamento do Estado que possam nos servir como exemplos. Coisas como evitar supersalários ao funcionalismo de alto grau, penduricalhos e outros abusos que se comete com o dinheiro público. Da Venezuela não devemos esperar nada, pois aquele país vive uma crise sem precedentes e já nos onerou por socorrer milhares de flagelados que, não conseguindo viver na sua pátria, fugiram para o Brasil. Quanto à Guiana, ainda poderá revelar-se boa parceira, já que monta a indústria petrolífera numa região onde o Brasil também possui reservas e luta para que o ativismo ambiental não nos leve a deixá-las inexploradas.

Tenente Dirceu Cardoso Gonçalves

aspomilpm@terra.com.br

São Paulo

*

CENÁRIO ARGENTINO

O presidente da Argentina enviou para o Congresso Nacional um projeto de lei para decretar emergência pública em matéria econômica, financeira, fiscal, previdenciária, de segurança, de defesa, tarifária, energética, sanitária, administrativa e social até 31 de dezembro de 2025. O plano de Javier Milei envolve autorização para imposição de sanções a protestos. Um convite para chamar os manifestantes para as ruas e, assim, provocar uma greve geral contra o governo. Parece ser um objetivo inalcançável o atual mandatário chegar só até a metade do mandato, como conseguiu Fernando de la Rúa (1999-2001) antes da renúncia, por causa de vários fatores: o alto índice de pobreza, a disparada da inflação, a grande desvalorização da moeda, o enorme déficit público e as baixas reservas internacionais.

Luiz Roberto da Costa Jr.

lrcostajr@uol.com.br

São Paulo