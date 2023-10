Contas públicas

Governo Lula e precatórios

Precatório é um dispositivo originário de condenação definitiva emitido pela Justiça, determinando aos poderes oficiais da União, Estados ou municípios o pagamento de crédito, ratificado em processo, a que fazem jus indivíduos ou entidades. Estima-se, somente em relação ao governo federal, que o total devido atinja em 2024 a cifra de R$ 95 bilhões. A história de tais transações ao longo das últimas décadas é triste. Dá conta de pessoas que aguardam há anos o que lhes cabe integralmente e de outras já falecidas que nada ou pouco receberam. Visando primordialmente a apagar a pecha de caloteiro e marcar um tento político com fragrância de populismo, a cúpula econômica do Planalto está recorrendo ao Supremo Tribunal Federal (STF) para alterar a regra de ressarcimento hoje estabelecida. Propõe para este fim um bloco de contorcionismos financeiros pouco entendidos pelos que esperam. Oxalá a solução, se implantada, satisfaça aos milhares que ainda confiam em receber o que a Justiça determinou que lhes fosse pago.

Paulo Roberto Gotaç

pgotac@gmail.com

Rio de Janeiro

*

Ética da Presidência

Quarentena de Ana Moser

Pobrezinhos dos brasileiros comuns quando são demitidos de seu emprego para dar lugar a alguém que interessa à empresa. Fazem uma penitência para receber o seguro-desemprego, começando quando vão dar entrada nos papéis para receber o mísero salário. Este não é o caso de Ana Moser, ex-ministra do Esporte que, ao ser ejetada do cargo pelo presidente Lula, receberá R$ 41.650,92 por seis meses, de acordo com decisão da Comissão de Ética Pública da Presidência da República. Como este país é rico quando se trata do andar de cima! E depois somos obrigados a ouvir a narrativa de que é preciso acabar com as desigualdades no Brasil. Quanta falsidade! É teatro de graça para espectadores cegos.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

Poderes em crise

A difícil situação de Lula

Eliane Cantanhêde (Estadão, 29/9, A9), ao comentar o brilhante pronunciamento de Luís Roberto Barroso ao assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal (STF), expôs a difícil situação de Lula e do Executivo, diante da disputa entre o Congresso e o STF em relação ao Marco Temporal, rechaçado pelo Judiciário e defendido pelo Legislativo, onde o Centrão, dominado pelas bancadas do boi, da bala e da Bíblia, apoia os ruralistas. Um faroeste caboclo com balas perdidas atingindo o governo.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

Recado aos Poderes

Quiçá os representantes dos outros Dois Poderes da República, que ladearam o agora presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, na cerimônia de posse de quinta-feira, compartilhassem da visão de Barroso e pautassem suas condutas a partir dos valores e das virtudes expressados no seu belo discurso de posse, que só poderia ser concebido por alguém com imensa visão de país e possuidor da melhor expressão do requisito constitucional de notório saber jurídico, como mostra o extenso e pregresso currículo do ministro. Se assim fosse, creio que conseguiríamos conquistar a nação almejada naquele discurso. Mas, infelizmente, pelas ações e/ou inações que saltam aos olhos dos brasileiros todos os dias, os exemplos não são animadores. Enquanto isso, a tal nação do futuro chamada Brasil continua confinada às calendas.

José N. Cavalcante Cerqueira

nestor.fwb@terra.com.br

São Paulo

*

Posse no Supremo

Distopia

Num país distópico chamado Brasil, a posse de Luís Roberto Barroso como presidente do Supremo Tribunal Federal foi um oásis em meio ao negado caos que ora vivenciamos. Barroso, o mais alegre dos seres vivos, improvisou um karaokê, cantando Aquarela do Brasil com seu grande amigo Diogo Nogueira. O regabofe contou com incríveis 1.200 convidados, que se empanturraram de filé mignon ao molho madeira, risoto de champignon, penne com camarões, espumantes, vinhos, cervejas, refrigerantes e sobremesas em geral, fazendo valer cada centavo dos R$ 500 cobrados. Este maravilhoso evento aconteceu, não é obra de ficção, e certamente fez o genial escritor George Orwell, autor da obra-prima 1984, revirar-se no túmulo de inveja.

Maurílio Polizello Junior

polinet@fcfrp.usp.br

Ribeirão Preto

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

PARTICIPAÇÃO NA ESCRAVIDÃO

É lamentável que na história de muitos países, e principalmente na do Brasil, tenha tido a ocorrência dessa que, com certeza, é uma das maiores atrocidades já praticadas pelo homem: a escravidão, o racismo. Por conta desse passado, infelizmente enraizou-se na nossa sociedade atual o chamado “racismo estrutural”, que muitas vezes impede que pessoas negras alcancem posições altas, faz com que elas sejam discriminadas nas esferas institucionais e, assim como acontecia com uma frequência ainda maior na época que o Brasil estava afundado no lamaçal putrefato da escravidão, a população negra representa cerca de 77% das vitimizações em homicídios. Infelizmente a história não pode ser mudada, tampouco deve ser ocultada da população, mas reconhecer os erros do passado é de extrema importância. A investigação do Ministério Público (MPF vai investigar a participação do Banco do Brasil na escravidão, 29/9, A10), pode dar uma maior visibilidade para essa questão, mostrando ao povo brasileiro que algo precisa ser feito, que as coisas precisam mudar. O Brasil é de todos, e todos merecem um Brasil plural, diverso e fraterno.

Gustavo Heubel Almeida

gustavoheubel@gmail.com

Campinas

*

GREVE NA USP

Agora que o PT voltou ao poder desta República, o MST voltou a invadir propriedades produtivas, e reacendem, infelizmente, os movimentos grevistas, como essa insana paralisação promovida pelos estudantes nas dependências da USP. Irresponsáveis que são, impedem que professores trabalhem. Para completar a baderna, formam barricadas empilhando carteiras e outros móveis a fim de infernizar a vida dos professores e estudantes que desejam assistir às aulas. É a volta do repugnante “nós contra eles”, muito a gosto de Lula.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

*

OPERAÇÕES ESCUDO E SAIGON

Vejo como desproporcional a energia do governo federal, da área de direitos humanos, colocada na Operação Escudo, no litoral paulista, versus a colocada na Operação Saigon, que está ocorrendo na Bahia. Será porque a Bahia está com governos petistas a várias gestões? Ou os bandidos de lá são diferentes dos bandidos de cá?

Márcio Marcelo Pascholati

marcio.pascholati@gmail.com

São Paulo

*

TRÁFICO DE DROGAS

A iniciativa de dar inicio à liberalização da maconha pelo STF deve ter preocupado o crime organizado, porque, afinal, há uma rede de logística organizada para manter o alto lucro da atividade que arregimenta menores pretos e pobres que, em vez de estudarem e praticarem esportes, trabalham para o tráfico e têm como destino as prisões. Porém, a preocupação do crime organizado desapareceu rapidamente porque os seus representantes no Congresso já estão agindo para bloquear essa liberação e garantir os lucros do tráfico. Mais um passo em direção ao fundo do poço.

Aldo Bertolucci

aldobertolucci@gmail.com

São Paulo

*

DIREITOS REPRODUTIVOS DA MULHER

O STF deu um passo importante ao derrubar o princípio – ou mito – do marco temporal e, agora, tem nova oportunidade de fazer história. Descriminalizar o aborto, ainda que condicionado ao limite de 12 semanas de gestação, colocará o Brasil no patamar de países desenvolvidos que dão a devida atenção à questão da saúde e dos direitos reprodutivos da mulher. Fique claro, no entanto, que a opção de abortar continuará sendo da gestante, e apenas não se imputará tal crime a ela ou a quem realize o procedimento. Façam-me voltar a crer na Justiça e reclamar menos ao pagar seus altíssimos salários.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

DIREITO AO CORPO

Não é preciso ser mulher para entender. O direito ao seu próprio corpo é intransferível e não pode ser questionado por falsos moralistas e hipócritas, como o senador Carlos Bolsonaro.

Abel Pires Rodrigues

abel@knn.com.br

Rio de Janeiro

*

PRÓXIMO PROCURADOR-GERAL

Sobre o editorial Por uma PGR normal (25/9, A3), o final é um desejo, quase que uma súplica, para que o novo procurador-geral da República não seja nem punitivista nem garantista, nem histérico nem apático, nem alarmista nem negacionista, “nem um algoz de políticos nem seu servo, só um servo da lei, algoz daqueles que a violam. Seria pedir demais?”. Realmente não seria pedir demais se tivéssemos na Presidência um estadista, um altruísta, um brasileiro daqueles que a gente estufa o peito e diz “meu voto valeu”. Como não temos, o pedido é inócuo.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

*

CARGOS TÉCNICOS

No meio político, e não jurídico, se discute quem será o próximo procurador-geral da República e o próximo ministro do STF, cargos absolutamente técnicos. Lula, claro, vai escolher com viés absolutamente político. Caminhamos, de maneira irreversível, a uma República totalmente descaracterizada.

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

PAÍS DO JEITINHO

Sempre ouvi falar que precatórios são dívidas judiciárias federais líquidas e certas. Não há como legalmente deixar de honrá-las. Nem postergá-las. Mas às vezes lembro-me de estar vivendo no Brasil, o país do jeitinho, até e muitas vezes no STF. No caso, sou forçado a reconhecer que o ministro Fernando Haddad está tentando reverter decisão cafajeste que revogou tudo o que se ouvira a respeito das características intrínsecas dos precatórios em benefício de seus assustados titulares.

Ademir Valezi

valezi@uol.com.br

São Paulo

*

NOVA REALIDADE GLOBAL

Entendo ser prematuro achar que o Acordo Mercosul-União Europeia poderá sair ainda neste ano, tendo em vista a mais que incerta situação argentina, em que o candidato que está em vantagem defende a saída daquele país do bloco. Do lado brasileiro também ocorreu enorme erosão da imagem do País nos últimos anos, com uma política externa débil e vacilante, e até calote bilionário em órgãos de cooperação internacional. Não ajudou em nada o nosso novo governo atribuir à Ucrânia, que está sendo auxiliada por diversos países europeus, parcela relevante da culpa pela invasão criminosa do seu território pela Rússia. O mundo mudou drasticamente nos últimos 20 anos, mas, infelizmente, o Brasil parece estar alheio a esta nova realidade global. Quando o Brasil discursou na ONU, o fez para um plenário bem esvaziado. Tristes trópicos.

Fernando T. H. F. Machado

fthfmachado@hotmail.com

São Paulo

*

ENCONTRO ENTRE LULA E CAMPOS NETO

Fico imaginando o que passa na cabeça de Roberto Campos Neto dialogando com o presidente Lula. Em quase dez meses de governo, Lula só faltou bater no presidente do Banco Central. Geralmente Lula não olha nos olhos de seus interlocutores. Por que será?

José Roberto Iglesias

rzeiglezias@gmail.com

São Paulo

*

ÁREAS INDÍGENAS PROTEGIDAS

A Amazônia enfrenta seca histórica, o Rio Grande do Sul está alagado. Diante dessa realidade, o Congresso busca maneiras de continuar desmatando a Floresta Amazônica com a aprovação do marco temporal. A bancada da corrupção, dona do Congresso, soma forças com a bancada da ignorância, maioria absoluta entre os parlamentares, para aprovar a destruição completa do País acabando com as áreas indígenas protegidas. O Brasil poderia ser o país mais rico e desenvolvido do planeta, mas não é nem nunca será enquanto o governo for constituído por ignorantes, corruptos e incompetentes.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

ONDA DE CALOR

Para os obtusos terraplanistas de plantão, que insistem com teimosia em negar os óbvios malefícios do aquecimento global provocado pelo homem, o último domingo, 24/9, em que os termômetros alcançaram inéditos e tórridos 36,7ºC em São Paulo, ainda no início da primavera, é prova clara e cabal de que a camada de proteção terrestre contra os raios solares está a cada ano se tornando mais fina e frágil. Para salvar a humanidade do desastroso derretimento de nosso indefeso planeta, é preciso saltar do discurso fácil para pôr em prática de imediato a mitigação da poluição enquanto ainda é tempo. Basta de CO² na atmosfera!

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

HORÁRIO DE VERÃO

Inadmissível continuarem discutindo o retorno do nefasto, desnecessário e desagradável horário de verão, apenas para satisfazer o capricho de alguns que desejam beber e comer nos barzinhos enquanto ainda é dia. O brasileiro já cansou de acordar praticamente no escuro para gerar uma suposta economia de energia que não é repassada ao consumidor, só gerando prejuízos ao setores produtivos visto que os empregados passam os dias cansados e dormem mal. Segundo especialistas em eletricidade, o horário de verão não é justificado em país do Hemisfério Sul, enquanto estudos do Ministério de Minas e Energia demonstram que essa medida é ineficiente para economizar energia elétrica, porquanto o uso de ar-condicionado tornou-se o grande vilão do consumo e o advento das lâmpadas LED e painéis solares para o aquecimento da água invalidaram a justificativa de que a maior duração do dia serviria para economizar energia elétrica. É injusto pagarmos uma das tarifas mais caras do planeta, recebermos um péssimo serviço e termos que conviver com essa aberração típica de um país subdesenvolvido. A maioria absoluta da sociedade é contrária ao horário de verão e espera que o governo Lula não ceda às pressões de minúsculos grupos que somente visam ao lucro, mesmo que a maioria da população fique insatisfeita e no prejuízo.

Daniel Marques

danielmarquesvgp@gmail.com

Virginópolis (MG)

*

DECRETO DE BOLSONARO

Será que o presidente Lula vai decretar a volta do horário de verão ou vai respeitar o decreto do seu antecessor, que revogou em 2019 essa medida, para o desprazer dos brasileiros? Aliás, diga-se de passagem, esse foi um dos poucos decretos que o inelegível obteve êxito quando esteve como inquilino do Palácio do Planalto. E aí, Lula, vai encarar?

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo