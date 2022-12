Estado de SP

Aumento salarial

Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou aumento de 50% para Tarcí$io de Freita$, com efeito ca$cata de R$ 1,5 bilhão anual. Parabén$, governador, belo começo de governo, para o $r., é claro.

Marisa Bodenstorfer

Lenting, Alemanha

Uma vergonha esse aumento de 50% de salário para governador, vice e secretários.

Robert Haller

São Paulo

Arrocho

Enquanto funcionários da elite estadual são reajustados em 50%, os professores do Estado lutam para equilibrar as contas no fim do mês, percebendo que serão mais quatro anos de arrocho salarial. “Tudo como antes...”

Maria Ísis Meirelles M. de Barros

Santa Rita do Passa Quatro

Pós-eleição

Populismo enganador

Significado mais preciso, impossível. Enquanto Eduardo Bolsonaro desfruta da Copa no Catar, com a desculpa mequetrefe de estar distribuindo pendrives mostrando vídeos com a “situação do Brasil”, centenas de militantes bolsonaristas, mais perdidos que cachorro em dia de mudança, seguem acampados em frente a quartéis aguardando nem eles sabem bem o quê. Fato é que nem Bolsonaro nem seus familiares, tampouco a elite que se diz identificar com o atual presidente, não só não se preocuparam com os verdadeiros problemas do País, como utilizaram o povo como mera massa de manobra para satisfazer a seus interesses pessoais e corporativos. Ao verem o navio afundar, o capitão e a tripulação foram os primeiros a saltar, sem olhar para trás. Não sabemos o que vem pela frente. O que é certo é que o populismo em si, independentemente do lado que representa, é sempre enganador e perigosíssimo.

Luciano Harary

São Paulo

Nas nuvens

Eduardo Bolsonaro disse que a razão de ir ao Catar foi entregar pendrives com a situação do Brasil. Não teria sido mais barato e prático ele enviar os arquivos via Telegram ou por e-mail?

Vital Romaneli Penha

Jacareí

‘Fake news’

Brasil x Finlândia

Enquanto na Finlândia há resistência a fake news, segundo matéria do Estado (30/11, C6 e C7), já que o país investe forte em educação e tem os melhores índices no que se refere ao desenvolvimento de um pensamento crítico, no Brasil reina a intensa disseminação de notícias falsas. Aqui, as pessoas se contentam com o opinionismo, ou seja, parte da população prefere encarnar a atitude do “medalhão” a que faz alusão Machado de Assis no conto Teoria do Medalhão: a atitude assumida por aquele que prefere não ter ideias próprias, não pensar, prefere o senso comum, o opinionismo, se contenta com a doxa, negando uma genuína episteme, reproduzindo o conhecimento adquirido via WhatsApp ou Tik Tok. Democratas em manifestações antidemocráticas, patriotas que idolatram uma pessoa, e não a pátria, enfim, o resultado disso tudo: Finlândia 7 x Brasil 1.

Andeirson da Matta Barbosa

Pouso Alegre (MG)

Prefeitura de SP

Barulho e memória

O jabuti do aumento dos decibéis em shows e dark kitchens em bairros foi promulgado pelo prefeito Ricardo Nunes. Ele, que era vice de Bruno Covas e assumiu a Prefeitura quando de sua morte. Ou seja, não teve nenhum voto. Espero que os eleitores que moram perto da barulheira e os que se solidarizam com o sono alheio não se esqueçam quando ele tentar a reeleição.

Marcos Barbosa

Casa Branca

Criptomoedas

O colapso da FTX

Boa reflexão é feita em É o fim das criptomoedas? (Estado, 28/11). A questão principal quanto às criptomoedas é ver qual o seu lastro, sua base. Ações são lastreadas em empresas, moedas são baseadas na produção do país. Criptomoedas são baseadas em fumaça. Seu objetivo inicial, de servir como meio de pagamento, não é factível, passou a ser exclusivamente especulação. Suas empresas dizem “dê-me seu dinheiro, que eu o guardo e te devolvo quando você quiser, sem juros, mas valorizado”, mas não dão garantia nenhuma dessa valorização.

Radoico Câmara Guimarães

São Paulo

AUMENTO DO PRÓPRIO SALÁRIO

É realmente impressionante a rapidez que se faz presente quando da votação para aumento dos próprios salários. Não há divergências nem brigas e tudo transcorre na mais perfeita paz e tranquilidade que, se utilizada para cuidar dos interesses da população, principalmente a mais desfavorecida, certamente nosso país já faria parte do bloco das nações consideradas do primeiro mundo. Mas o que mais chama a atenção foi o aumento do salário de um governador que ainda não governa, porque não foi ainda empossado oficialmente. Diante dessa trágica comédia, o termo que nos parece o mais adequado é: indecência.

Vera Bertolucci

São Paulo

DESIGUALDADES FORENSES

O orçamento anual da Suprema Corte brasileira para 2023 é de R$ 851 milhões. A folha de pagamento do Judiciário representa 91,5% de todas as despesas, ou seja, quase R$ 778 milhões. Os servidores públicos do Supremo Tribunal Federal (STF) totalizam 1.500 funcionários. O salário médio anual de cada funcionário gira em torno de R$ 519 mil. Os brasileiros que querem salários extraordinários procuram trabalhar no Judiciário do País que tem 33 milhões de pessoas passando fome.

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte

A AMORALIDADE DO JUDICIÁRIO

Em um didático artigo (Graves dramas fiscais que nem todos percebem, 29/11, A4), o ex-ministro Maílson da Nóbrega aponta que, se esse assalto às contas públicas continuar, o Brasil caminhará para a insolvência, e finaliza pregando a redução de gastos públicos. Daí, lembrei-me da notícia que havia lido sobre a volta do pagamento de quinquênio (5% de acréscimo de salário a cada cinco anos) para juízes federais (por enquanto), adicional extinto desde 2006, portanto, decisão que terá efeito retroativo. Roteiro do descalabro: a Associação dos Juízes Federais (entidade de classe) solicitou o retorno da regalia ao Conselho da Justiça Federal, formado só por ministros de tribunais superiores que, por sua vez, decidiu pelo retorno do adicional em razão de decisão precedente dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Em resumo, servidores-juízes decidindo sobre a própria remuneração. Diante dessa amoral simulação de legalidade, fica a pergunta: quando será que nós, pagadores de impostos, seremos consultados em decisões como essa que, ao tudo indica, busca consumir os 7% restantes do Orçamento federal que ainda está livre para financiar políticas públicas que beneficiam a todos?

Honyldo Roberto Pereira Pinto

Ribeirão Preto

DESAUTORIZADO

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contratou, com os nossos impostos (R$ 250 mil), uma empresa para monitorar as redes sociais. De minha parte, informo: não votei neles nem autorizei nada.

Ricardo C. Siqueira

Niterói (RJ)

PEC DO ESTOURO

Finalmente, com anuência do futuro presidente Lula da Silva, foi entregue no Senado a tal Proposta de Emenda à Constituição (PC) do estouro fiscal, que prevê despesas extras e fora do teto dos gastos de R$ 198 bilhões. Um exagero num momento que existe uma bomba fiscal a ser desatada de herança maldita de Jair Bolsonaro. Espero que o Congresso tenha um sopro de respeito às contas públicas e diminua bem esse valor. Em boa hora, o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) sugere, com uma PEC paralela, um valor em torno de R$ 80 bilhões que contemplaria a continuidade do pagamento merecido dos R$ 600 às 21,5 milhões de famílias pobres inclusas no Auxílio Brasil ou Bolsa Família, e também alocaria verbas cortadas por Bolsonaro para Farmácia Popular, ciência e tecnologia, etc. Até porque, em sã consciência não dá para ser contra manter os R$ 600 mais R$ 150 para cada criança de 0 a 6 anos. É bom lembrar que todo esse rebu tem um culpado, Jair Bolsonaro, que em autêntico golpe eleitoral não teve a dignidade de incluir no Orçamento da União de 2023 os valores para a continuidade do benefício. Porém, Lula não pode querer pagar suas promessas de campanha nas costas da população, porque, se não houver responsabilidade fiscal, como já estamos assistindo no atual governo, quem vai carregar o peso dessa irresponsabilidade são principalmente as famílias pobres, já que a inflação sobe, idem os juros bancários, o que certamente irá inibir o crescimento econômico e a criação de empregos e até aumentar a pobreza, hoje com 33 milhões de brasileiros alojados no triste flagelo da fome.

Paulo Panossian

São Carlos

BANANA AO CONGRESSO

Essa PEC destruidora quer o cheque em branco por quatro anos. Os deputados e senadores não perceberam que dar esse cheque significa um suicídio? Lula, com dinheiro em mãos, vai dar uma banana ao Congresso. Se ele começar seu governo com tudo o que quer votado, vai precisar do Congresso para o quê? Precisa desenhar?

Izabel Avallone

São Paulo

FASE DE ESGRIMA

A PEC da Transição já está no Congresso. Vai começar uma fase de esgrima e acordos. Mas sempre olhando gastos e período de gastos. Nenhuma palavra sobre “economizar”. Ao contrário: leio que o Conselho da Justiça Federal ressuscitou o tal quinquênio dos doutos togados. Será prioridade para classe tão beneficiada? Sem falar das mordomias dos Três Poderes. Ninguém quer dar o exemplo e cortar no seu benefício. Só criar novos.

Eduardo Aguinaga

Rio de Janeiro

GASTOS

Gastar mais do que se pode não é totalmente ruim. No começo costuma ser ótimo. Só depois que o dinheiro e o crédito acabam que deixa de ser tão agradável. Assim, a recomendação é relaxar e aproveitar ao máximo enquanto se torram os recursos, posto que o beneficio é chama. Mas que seja eterno enquanto dure.

Jorge Alberto Nurkin

São Paulo

PRESIDENTE AMUADO

O vice-presidente atual recebe o futuro, mas o amuado presidente atual não conversa com Lula, não o ajuda em nada, pelo contrário, se puder, atrapalha. Como é que pode um sujeito desses ter alçado o mais alto posto do País? Vergonha eterna.

Elisabeth Migliavacca

São Paulo

RASTEIRA NA EDUCAÇÃO

O governo Bolsonaro anunciou mais um corte de R$ 1,68 bilhão na verba do Ministério da Educação (MEC). Somados aos cortes anteriores em julho, agosto e outubro, o total de cortes em 2022 é de R $ 5,08 bilhões. Assim, as universidades federais, que já estavam com contas atrasadas de água, luz e telefone, agora não terão mais recursos para pagar contratos terceirizados e despesas básicas como limpeza, segurança e internet, além dos auxílios estudantis. A rasteira é que o governo não achou uma hora melhor que durante o jogo Brasil-Suíça, em 28/11, para anunciar o mais novo corte. O timing foi bem cruel? E daí?

Omar El Seoud

São Paulo

TRAGÉDIA EM ARACRUZ

A tragédia ocorrida em Aracruz (ES), onde um jovem de 16 anos, premeditadamente, disparou contra professores e alunos de duas escolas, matando quatro e ferindo outras 12 pessoas, deve reacender a discussão sobre a redução da maioridade penal nos casos de crimes hediondos. Em que pese o entendimento de alguns doutrinadores de que o artigo constitucional que trata da inimputabilidade penal aos menores de 18 anos de idade é uma cláusula pétrea, ou seja, não pode ser alterada nem mesmo por emenda constitucional, alguma solução deve ser encontrada como tentativa de reduzir a prática desses crimes pelo menor infrator.

Jorge de Jesus Longato

Mogi Mirim

PUNIÇÃO AOS PAIS

Minha sugestão é para que o Congresso edite uma lei alterando radicalmente o Estatuto da Criança e do Adolescente, de maneira a deixar claro que qualquer atentado de morte praticado por menor seja punido com um rigor proporcional ao crime cometido. Indo além, de acordo com as circunstâncias, punir, também, com o mesmo rigor, os pais ou responsáveis pela omissão, descuido, falha na educação e falta de atenção aos pequenos sinais de transtorno de seus filhos. Vejam o recente caso: segundo apurado, o maluco planejou o ataque por dois anos sem que os pais notassem qualquer anormalidade no comportamento do filho.

Godofredo Soares

São Paulo

CARRO COM ISENÇÃO

É um desrespeito o que vem acontecendo com os deficientes neste país. O ex-governador João Doria plantou a semente do mal causando dor, desconforto, apreensão, sofrimento e muita angústia naqueles que precisam comprar um carro com isenção. Com sede de arrecadar, o ex-governador, juntamente com Henrique Meirelles, seu ex-secretário da Fazenda, e uma Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) que só falou amém não tiveram o mínimo de consideração com essas pessoas. Deixaram uma herança maldita ao novo governador. Por que dificultar tanto a vida dos deficientes? Já com os taxistas ninguém mexe, pois eles têm um sindicato que os protegem. E os PCDs, contam com quem?

Luciana Lins

Campinas

FUTEBOL MEDÍOCRE

Futebol medíocre, o apresentado até agora pelas equipes na Copa do Mundo, inclusive o Brasil. Após 1960, sem dúvida é o que menos convida para acompanhar pela TV.

Italo Poli Junior

Jaú

SELEÇÃO BRASILEIRA

Não tem jeito mesmo, é Neymar Jr. e mais dez. Infelizmente.

Arcangelo Sforcin Filho

São Paulo