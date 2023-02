Relações exteriores

O presidente Lula da Silva, num encontro com o chanceler alemão, Olaf Scholz, sobre a guerra na Ucrânia, disse que fará sugestão aos Estados Unidos e China para a criação de um grupo G10, G15 ou G20 para finalizar o conflito. Foi mais além dizendo que, quando um não quer, dois não brigam. O presidente brasileiro carece de humildade, mas se considera um líder mundial capaz de resolver a guerra numa mesa de bar, como já havia declarado anteriormente.

J. A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

Ativos financeiros

As razões que levam o Brasil a assumir posição de neutralidade no conflito da Ucrânia têm peso e fundamento similares às razões que movem os EUA e aliados na direção oposta, em favor da Ucrânia. Ambos os lados buscam defender seus ativos financeiros. A Ucrânia abriga multinacionais pertencentes a figurões como Hunter Biden, filho do presidente americano, Joe Biden. Já o Brasil, ao decidir por uma posição neutra, age em defesa da preservação de relações comerciais primordiais no fornecimento de insumos da produção agrícola. Posiciona-se, portanto, de igual modo, em defesa de seus ativos financeiros.

Patricia Porto da Silva

portodasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro

Ministro das Comunicações

Dinheiro público

Esta abençoada terra, além das belezas naturais, mostra o caráter da maioria dos políticos. Brasília é uma festa todos os dias, e não surpreende que conheçamos um novo achaque ao dinheiro público. Agora, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, gasta R$ 385 mil em “supostas viagens” de três cabos eleitorais. A empresa de táxi aéreo atribui o problema a “erro no sistema”. Qual sistema, cara pálida? Muitos velhacos circulando por este Brasil.

Jose Perin Garcia

jperin@uol.com.br

Santo André

Promessa de Lula

O presidente Lula, na primeira reunião ministerial, disse a seus ministros que quem se desviasse de suas funções e obrigações e fizesse algo errado seria convidado “a deixar o governo da forma mais educada possível”. Posto isso, qual será a atitude de Lula agora, quando o País tomou conhecimento de que seu ministro das Comunicações, Juscelino Filho, usou do orçamento secreto para asfaltar uma estrada de terra até a sua fazenda, com pista de pouso para seu avião particular e um heliponto? Os recursos foram direcionados para a sua irmã e prefeita, Luanna Rezende, da cidade de Vitorino Freire, no Maranhão. Com a palavra o presidente Lula da Silva, para as devidas providências.

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

Presidente Lula, o senhor não pode permitir que Juscelino Filho continue como seu ministro. Tampouco podemos admitir que ele continue como parlamentar. Metade dos moradores da cidade de Vitorino Freire vive com meio salário mínimo, e 42% da população não tem calçamento na frente de casa.

Cleo Aidar

cleoaidar@hotmail.com

São Paulo

Judiciário

Combate à corrupção

A notícia Brasil tem ‘década perdida’ no combate à corrupção, diz Transparência Internacional (31/1) é de entristecer e revoltar os brasileiros honestos que almejam um país melhor. Há muitos a “parabenizar” pela regressão de 25 posições no ranking da corrupção nos países: os que destruíram a Lava Jato e perseguem seus líderes, os que acabaram com a prisão após condenação em segunda instância, os que criaram e utilizam o orçamento secreto e por aí vai. Pobre Brasil.

Marcos Lefevre

lefevre.part@hotmail.com

Curitiba

Posse de deputados

É inacreditável – e vergonhoso – que os milionários advogados do Grupo Prerrogativas, especialistas em defender réus “nossos” até a 38ª instância, venham agora pedir ao Supremo Tribunal Federal (STF) e Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que impeçam a posse de deputados “deles”, sob a acusação de serem “golpistas”, sem sequer um único indiciamento, quanto mais julgamento.

César Garcia

cfmgarcia@gmail.com

São Paulo

SIGILO DE CINCO ANOS

Está em sigilo de cinco anos a lista de convidados da festa da posse de Lula da Silva. O que existe para esconder? Não foi isso que Lula criticou na campanha?

Robert Haller

São Paulo

MINISTRO DAS COMUNICAÇÕES

Está na hora do presidente Lula mostrar serviço. Pode começar demitindo o ministro das Comunicações, que usa dinheiro público em benefício de suas propriedades. Lula e a banda boa das Forças Armadas podem prender os líderes dos mineradores criminosos da Amazônia, derrubar os aviões e afundar as balsas do garimpo criminoso. Lula 3 precisa de menos falatório ideológico e de mais ações concretas para se diferenciar do lixo que foi o governo passado.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

JUSCELINO NÃO QUIS COMENTAR

Quais as providências do ministro Alexandre de Moraes e dos seus pares do Supremo Tribunal Federal (STF)? Durante sua campanha a deputado federal no ano passado, o hoje ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil-MA), apresentou à Justiça Eleitoral informações falsas para pagar com dinheiro público 23 supostas viagens de helicóptero. Ao prestar contas ao Judiciário, Juscelino informou que os voos foram feitos por “três cabos eleitorais” no Maranhão. Os nomes apresentados na prestação de contas, porém, são de um casal e de uma filha de dez anos que moram em São Paulo. A família diz não conhecer o político que, pelos voos, recebeu R$ 385 mil do Fundo Eleitoral. Juscelino não quis comentar o caso.

Fernando de Oliveira Geribello

fernandogeribello@gmail.com

São Paulo

FALA CONSTRANGEDORA

Foi raso o comentário de Lula para justificar o não envolvimento do Brasil na ajuda para defender a Ucrânia contra a guerra iniciada pela Rússia: “Quando um não quer, dois não brigam.” Confesso que, como brasileira, fiquei constrangida perante o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz.

Jane Araújo

janeandrade48@gmail.com

Brasília

PESOS E MEDIDAS DE LULA

“Onde está o presidente que criticava milicianos e orçamento secreto?” (Os pesos e as medidas de Lula, 31/1, A3). Tentando governar com esse Congresso que foi eleito. Tentando governabilidade nesse nosso sistema de “presidencialismo de coalizão”. Onde mais poderia estar? Existe outro jeito?

Maria Ísis Meirelles Monteiro de Barros

misismb@hotmail.com

Santa Rita do Passa Quatro

BALANÇO DO GOVERNO

Balanço dos 30 dias do governo Lula. Empossou um Ministério inchado para poder abrigar todas as correntes: centrão, esquerda moderada, esquerda radical, sindicatos, Marina Silva, Simone Tebet, Geraldo Alckmin e, claro, Rosângela Lula da Silva, a Janja. Teve tempo suficiente para desmobilizar o acampamento em Brasília, mas seu ministro da Justiça disse que o pessoal estava ali para protestar pacificamente, e deu no que deu. Falou em rever a reforma trabalhista, reforma essa que é considerada um avanço. Revogou todas as privatizações que estavam em curso, o que é surpresa para zero pessoas em se tratando do Partido dos Trabalhadores (PT). Sinalizou que vai fazer um projeto para flexibilizar a Lei das Estatais, num claro retrocesso. Entregou a economia àquele que é considerado o segundo pior prefeito que São Paulo já teve. Foi à Argentina e lá conspirou contra os nossos sistemas político e jurídico, afirmando que o impeachment de Dilma Rousseff foi um golpe. Afirmou que vai fazer o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) voltar a investir em projetos de países amigos, inclusive ditaduras amigas, o que já deu em corrupção nos governos petistas anteriores. Afirmou que vai dar ao seu poste um cargo de relevância no exterior para recuperar a sua e a imagem dela “injustamente” manchada pelo impeachment. E, como disse lá atrás, são só 30 dias. Só me resta rezar um Pai-Nosso pelo Brasil.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

COMBATER FAKE NEWS

A Advocacia-Geral da União (AGU), que irá abrigar a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, destinada a combater notícias falsas nas redes sociais que estimulem o rompimento da ordem democrática, já pode dar início ao seu trabalho inaugural desmentindo a primeira fake news do ano: a descabida e falsa acusação do presidente Lula, que chamou de golpe o impeachment de Dilma Rousseff, em 2016, em razão das famigeradas pedaladas fiscais feitas pelo Executivo para cumprir metas fiscais, que resultaram na gravíssima crise econômica e recessiva que perdura até hoje. Como se sabe, o rito do impeachment foi feito rigorosa e absolutamente dentro das regras da Constituição Federal, sem margem a nenhuma possibilidade de acusação de ter sido golpe ou manobra ilegal. Este é o fato. Basta de fake news.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

REMUNERAÇÃO DA OCIOSIDADE

Na medida em que nos distanciamos dos eventos traumáticos de 8 de janeiro, o noticiário volta a focar em outros assuntos, dentre eles, a aprovação pelo Conselho Nacional do Ministério Público de um extra de R$ 11 mil para procuradores com “acúmulo de acervo processual, procedimental ou administrativo”. Isto significa que aqueles que trabalham e mantêm o “acervo processual” em dia, não serão beneficiados. Já os ociosos, usufruidores dos 60 dias de férias ao ano, do recesso de final de ano, e até vendendo o período não usufruído, serão beneficiados. Já o outro Poder, o Legislativo, onde reina o dever de fiscalizar, não o faz porque também exerce sua cota de assalto ao orçamento promovendo aumentos abusivos. Enfim, no faz de conta que tudo funciona, chegamos ao ápice da aberração deste nosso regime republicano: remunera-se a ociosidade.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

honyldo@gmail.com

Ribeirão Preto

MAIS PARTIDOS POLÍTICOS

Não bastasse a existência de mais de 30 partidos políticos e um número desconhecido de grupos querendo oficializar-se como novas agremiações, parece que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) irá agilizar a forma de registros de novos, o que parece um absurdo. Como podemos sentir, a existência de mais de 30 partidos políticos oficiais brigando por cargos e verbas, o que torna qualquer governo junto com um Congresso Nacional, apenas uma escumalha de políticos que olha apenas seu bolso e nunca o país, o TSE deveria criar regras novas e duras para diminuir os “partidos” existentes e acabar com essa mixórdia de sempre que torna o país sempre colocado no terceiro mundo e sua população conformada com essa situação.

Laércio Zanini

spettro@uol.com.br

Garça

LAMA DE CORRUPÇÃO

É irresistível a analogia entre o que aconteceu em Brumadinho em 2019 e a situação do País, acumulado durante décadas de rejeitos morais que, no entanto, começaram a vazar, por ação da Operação Lava Jato, formando um aluvião de lama de corrupção, com potencial de dano comparável ao real, proveniente de equivocado projeto de barreira construído pela empresa responsável. A diferença é que o escancaramento total da parte posterior da barragem moral encontra-se momentaneamente contido por manobras pouco explicadas da Suprema Corte cujas iniciativas aniquilaram a continuação de providências da referida operação. Espera-se que, num futuro não muito distante, a Justiça brasileira corrija seus equívocos e desencadeie providências no sentido de mudar os conceitos de edificação de barragens éticas e morais.

Paulo Roberto Gotaç

pgotac@gmail.com

Rio de Janeiro

SUPERÁVIT FAJUTO

Não dá para comemorar esse resultado do governo federal que apresentou em 2022 um superávit de R$ 54 bilhões. Na realidade é um superávit fajuto (resultado das receitas menos despesas) porque o desastrado governo de Jair Bolsonaro, além de reduzir e deixar à míngua verbas para educação, saúde (como da Farmácia Popular) ciência e tecnologia, meio ambiente, etc., deixou de pagar mais de R$ 50 bilhões aos credores dos precatórios. Além disso, empurrando com a barriga, deixou R$ 255,2 bilhões de despesas não pagas para o atual governo.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

DEZ ANOS DEPOIS DO INCÊNDIO

Está fazendo dez anos a tragédia da Boate Kiss, em Santa Maria, onde perderam a vida 242 jovens, como bem registra a matéria Dez anos depois do incêndio da Boate Kiss, ninguém está preso (Estado, 28/1, A26). O nosso Judiciário, como parece regra, em dez anos ainda não concluiu o processo. Nesse caso, ao que tudo indica, a autoridade que emitiu o alvará de segurança contra incêndio, o grande culpado, sequer está arrolada, mas apenas quem acreditou nesse alvará, que teria fé pública. Pelo que se sabe, a Boate não tinha rota de fuga.

José Elias Laier

joseeliaslaier@gmail.com

São Carlos

CONSÓRCIO DE IMPRENSA CHEGA AO FIM

Os brasileiros agradecem ao consórcio de veículos de imprensa pelos relevantes serviços prestados ao País, com a transparência nas informações sobre o impacto da covid-19 e a evolução da sua vacinação, durante quase três anos. Na verdade, o genocida e negacionista Jair Bolsonaro se omitiu e não fornecia dados confiáveis sobre a pandemia, colaborando para os quase 700 mil óbitos. Obrigado aos incansáveis profissionais que, diariamente, não nos deixavam às cegas e ajudaram a salvar vidas. Mais uma vez, obrigado.

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

ACIDENTES DE TRÂNSITO

Não é de agora que morre em média um motociclista por dia na cidade de São Paulo decorrente de acidente de trânsito. Esse índice vem há muito tempo, com pequenas e ocasionais reduções que nunca se sustentaram. Não é difícil entender o motivo: todos os dias da semana, sem exceção, estações de rádio noticiam acidentes envolvendo motos e quem transita pela cidade observa constantemente inúmeros motoqueiros praticando manobras imprudentes, em alta velocidade, arriscando a própria vida e a dos outros. A questão da remuneração dos motoboys ser proporcional à quantidade de entregas - aumentando a pressa e o risco - é reprovável, já foi levantada diversas vezes, mas nunca produziu efeitos. Uma alternativa seria o empregador cobrar condução “responsável” por parte do motoboy, sob risco de demissão, mas isso tampouco entra na pauta de discussões. Se não houver combate concreto aos imprudentes, os atuais 405 óbitos anuais de motociclistas seguirão aumentando.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

REELEIÇÃO DE PACHECO

Não tenho bola de cristal. Analiso, não torço. Anotem para cobrar depois: Rodrigo Pacheco (PSD-MG) será reeleito sem dificuldades, nesta quarta-feira, 1 de fevereiro, presidente do Senado e do Congresso Nacional. A consagradora vitória de Pacheco, que não conheço de vista nem de chapéu, diria Machado de Assis, significará a primeira vitória de Lula contra Bolsonaro, no âmbito do Legislativo, depois das eleições presidenciais. Opositores de Pacheco armaram tremendo escarcéu nas redes sociais. Parecendo mais acampamentos desesperados de boca de urna. Jogo pesado, com torpezas e fake news. Serão pisoteados pelo bom senso. O senador reeleito, Romário (PL-RJ), tem frase lapidar, perplexo, diante de político recém-chegado, ávido por cargo: “Entrou agora no ônibus e já quer sentar na janela”.

Vicente Limongi Netto

limonginetto@hotmail.com

Brasília