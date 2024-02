Governo Lula

Brasil piora no ranking da corrupção passando a ocupar o vergonhoso 104º lugar (Estado, 31/1, A6). A indicação de ministros para o Supremo com vínculos pessoais com o presidente da República, a escolha de procurador-geral fora da lista tríplice e as decisões do ministro do STF Dias Toffoli, que anulou as provas do acordo de leniência da Odebrecht e suspendeu a multa de R$ 10,3 bilhões do acordo de leniência do Grupo J&F, certamente contribuíram para a percepção da corrupção em nosso País.

Deri Lemos Maia

Araçatuba

Agronegócio

A fala do ministro Carlos Fávaro no Estadão (‘Agro está na iminência de uma crise, mas vamos agir antes’, 29/1, B8) revela a preocupação do atual governo com a calamitosa situação do homem do campo. Os programas, numa espécie de “Desenrola agrícola”, devem atender não somente aqueles que produzem, em grandes extensões de terra, os grãos que o mundo todo necessita e vem aqui buscar, mas, principalmente, acolher o pequeno e médio agricultor, que pratica a exploração da terra para o próprio sustento. A ação passa por socorro financeiro, de forma eficiente e rápida e de abrangência no médio e longo prazos, para a solução dos problemas advindos do excesso ou da falta de chuvas, cujas consequências requerem ações preventivas e corretivas igualmente eficazes.

Fauzi Timaco Jorge

São Paulo

María Corina Machado

Enquanto Argentina, Uruguai, Paraguai e Equador se manifestaram contrários à condenável manutenção da inelegibilidade de María Corina Machado, principal candidata de oposição ao ditador Nicolás Maduro nas eleições deste ano na Venezuela, o governo “democrata” de Lula da Silva segue covardemente calado depois do anúncio da medida, numa demonstração cabal e clara como o dia de que o conceito de democracia para o PT não é o mesmo que está nos dicionários. Como prega o dito popular, “quem cala consente”. Vergonhoso!

J. S. Decol

São Paulo

Eleições

Voto de protesto

A metáfora “animais políticos” foi levada às últimas consequências com o resgate histórico e engraçado feito por Gabriel de Souza (Candidatos que tiveram uma votação animal, 31/1, C6-C7). Os animais representavam parte significativa da população mais do que muitos dos eleitos. O voto de protesto sempre existiu, não elegendo animais antes, mas algumas ervas daninhas hoje. Atualmente, outros bichos habitam os Parlamentos e palácios, cada qual com suas estratégias de fuga, de sobrevivência, de ataque e de defesa. A completar que Cacareco era uma rinoceronte fêmea.

Adilson Roberto Gonçalves

Campinas

São Paulo

Devaneios para o centro

Parabéns, Estadão! Já era tempo de “passar um sabão” na fala do secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, e seus devaneios para o centro de São Paulo (O populismo de sempre, 31/1, A3). Acorda, sr. secretário. O centro de São Paulo é aqui!

Fernanda Ciampaglia

São Paulo

Guerra Israel-Hamas

Execução em hospital

Talvez agora, após Israel ter que entrar camuflado como pessoas comuns em um hospital à procura de membros do Hamas, se prove que esses terroristas utilizam hospitais e escolas para se esconderem, fazendo sua população de escudo aos ataques. Os apoiadores brasileiros do Hamas e Hezbollah têm o que a dizer? Não subestimem a inteligência e persistência de Israel, que, além das inúmeras invenções, foi capaz de, em 3 de julho de 1976, fazer uma das mais bem-sucedidas libertações de reféns em Entebbe.

Tania Tavares

São Paulo

O governo israelense joga sujo nesta guerra de total desproporção. Militares de Israel invadirem um hospital no território inimigo da Cisjordânia, para terminar de matar seus algozes inimigos, é algo surreal e dá o tom de uma guerra cruel ao extremo, fria e calculista, e de total covardia.

Célio Borba

Curitiba

ELEIÇÕES MUNICIPAIS

Tudo indica que a eleição para prefeito da cidade de São Paulo consistirá de mais um show de polarização onde Jair Bolsonaro e Lula da Silva estarão de novo na mesma arena. O atual inquilino do Planalto declarou recentemente em uma emissora de rádio que apoiará para o cargo o deputado federal Guilherme Boulos. O flanco da esquerda no pleito se completaria com a candidatura da deputada Tabata Amaral, embora com menores possibilidades, como indicam pesquisas recentes. Na referida manifestação, Lula ainda fez questão de afirmar que não há influência de sua parte no sentido de dissuadir Tabata de disputar, a fim de abrir espaço para Boulos. Finalizou afirmando, porém, que qualquer que seja o concorrente - desde que alinhado ao fluxo ideológico do governo central - que logre êxito para prosseguir no segundo turno, contra a reeleição de Ricardo Nunes, passará a ter seu apoio, pois “o que importa é derrotar o bolsonarismo em São Paulo” (sic). Pode ser considerada ética a atitude de um mandatário máximo em exercício que, ao invés de governar, sobe com quase um ano de antecedência, em um palanque para fazer campanha eleitoral?

Paulo Roberto Gotaç

Rio de Janeiro

ACORDOS DIPLOMÁTICOS

Diplomatas brasileiros avaliaram nesta terça-feira, 30/1, que as negociações pelo acordo comercial entre Mercosul e União Europeia devem continuar “normalmente”, mesmo após o pedido do presidente da França, Emmanuel Macron, para encerrar as conversas. Macron justifica sua oposição argumentando que regras do mesmo não são homogêneas com as regras europeias. O presidente francês deve falar na quinta -feira com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Cabe ressaltar que o acordo em questão continua sendo fortemente apoiado pelos alemães. No final, a conclusão de tal acordo precisará ser endossada pelos 27 países membros, por maioria qualificada (não por unanimidade). Ocorre que, depois disso, cada país deverá ratificar esse novo tratado antes de sua implementação, o que, na prática, oferece a possibilidade de um país bloqueá-lo. Um exemplo disso, foi o acordo semelhante entre as partes que já havia sido concluído em 2019, mas que, devido à oposição de vários países, incluindo a França, teve bloqueada a sua adoção final, baseando-se, entre outras coisas, em itens relativos à proteção ambiental. (Por falar nisso como vão as queimadas de nossas florestas?) Ou seja: as negociações devem continuar. Só que o acordo na prática, infelizmente, é mais provável que não.

Jorge A. Nurkin

São Paulo

LEMBRANÇA ATRASADA

Com um dia de atraso o governo divulgou nota sobre o Dia Internacional da Memória do Holocausto, celebrado em 27 de janeiro, afirmando que a lembrança “é uma forma de impedir que um dos períodos mais sombrios da história da humanidade seja esquecido”. Bem, se o governo não esqueceu, no mínimo não fez questão de lembrar da data no dia exato, e não é para menos. Desde os ataques horrendos dos terroristas do Hamas contra civis inocentes, o governo brasileiro tem deixado clara sua posição anti-israelense: não reconhece o Hamas como uma organização terrorista, apoiou tendenciosamente a ação da África do Sul na ONU, acusando Israel de genocídio, e agora se faz de surdo diante das falas francamente antissemitas do ex-deputado petista, José Genoíno. É preciso ficar claro para este e outros governos, e para os antissemitas locais e estrangeiros, que os judeus não caminham mais para as câmaras de gás. Eles lutam. E não somente não se esquecem das datas sombrias, como lembram delas todos os dias.

Luciano Harary

São Paulo

GOVERNO BRASILEIRO

Para o rombo de R$ 230,5 bilhões nas suas contas públicas, a equipe econômica tem várias explicações e alternativas futuras para alcançar déficit zero. Para a percepção da corrupção que ocupa a 104ª posição entre 108 países, a Controladoria Geral da União (CGU) diz que trabalha diariamente para identificar e corrigir riscos de corrupção em políticas públicas. Para a denúncia de aproximação e incômodo que Jair Bolsonaro causou pilotando seu jet-ski à uma baleia jubarte pode, pela Lei no. 7.643 de 1987, gerar uma pena de dois a cinco anos de reclusão, multa e perda da embarcação.

Carlos Gaspar

São Paulo

DÉFICIT ZERO

O ministro da Fazenda e a equipe econômica, de fato, estão empenhados em encontrar saídas que possibilitem cumprir a meta de déficit zero em 2024. Ocorre, contudo, que se tratando de economia nem sempre a boa vontade é suficiente, aliás, quase nunca. Precisamos de vontade política para que as pautas de interesse do País avancem. O Congresso brasileiro não é adepto às reformas que visem o enxugamento da máquina pública. Aliás, medidas que impliquem em redução nos contracheques de novos servidores dos três poderes da República não é algo que ganhe de cara a simpatia de deputados e senadores. Porém, não há mais espaço para aumento de tributação. A carga tributária brasileira é enorme, onerosa, inviabiliza investimentos e compromete a renda de quem trabalha e produz. São raros os serviços públicos que podem ser considerados eficientes e ainda mais raros os que funcionam como deveriam. A meta de manter as contas em equilíbrio é louvável e digna de elogios, mas trabalhar única e exclusivamente com aumento de impostos não é razoável e muito menos tolerável.

Willian Martins

São Paulo

ROMBO FINANCEIRO

O governo Lula da Silva fechou o ano de 2023 com um rombo de R$ 230 bilhões, o segundo maior da história. Mais uma vitória extraordinária do PT, Lula e companheiros. Vibra, Brasil!

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Bahia

ÚLTIMA BOLACHA

O Estadão, em seu editorial Não foi essa a agenda que venceu a eleição (27/01, A3), esclareceu quais foram os motivos para que Lula da Silva voltasse ao comando do País. Afinal, recebeu de mão beijada o cargo do inelegível Jair Bolsonaro, aquele que desdenhou da pandemia, debochou da morte de milhares de brasileiros dizendo que virariam jacaré se tomassem a vacina, entre outras barbaridades. Na verdade, Lula não foi eleito pelos méritos do seu passado condenável, mas sim, porque o Brasil não suportaria, novamente, a figura intragável do genocida Jair Bolsonaro et caterva. Portanto, Lula, pare de pensar que você é a última bolacha do pacote. Está claro que ambos são nefastos e o País não precisa de vocês. Pobre Brasil!

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

PRECATÓRIO

Engraçada essa (in)justiça brasileira. Quando dá ganho de causa na iniciativa privada, determina que a parte condenada efetue o pagamento em 72 horas. Quando o condenado é o governo, nos três níveis, inventaram um tal de precatório que ninguém sabe quando será pago. As filas de precatórios são enormes. Por que o poder judiciário, quando condena o Estado, não determina que o pagamento seja feito em 72 horas? Assim não teríamos esse problema atual chamado “precatório”.

Renato Maia

Minas Gerais

VIOLÊNCIA NO CENTRO DE SP

Como se vê diuturnamente nas inacreditáveis e repugnantes cenas de vandalismo, assaltos e roubos a lojas no centro de São Paulo, nem mesmo apelando à Santa Ifigênia o comércio local do “bairro elétrico” se salvará da violência dos usuários da Cracolândia. Se o governo estadual e a prefeitura não agirem com firmeza e policiamento 24 horas por dia,o bairro com nome de santa vai virar uma terra de ninguém ao Deus dará, dominada pelo crime organizado e pelos cracolandos. Triste.

J. S. Decol

São Paulo

TRISTE ESPETÁCULO

Em relação à nota do Estadão intitulada Alhos e bugalhos (30/1, B5), gostaria de tecer os seguintes comentários: Apenas um pensamento mágico poderia explicar a inacreditável decisão deste governo em teimar nos mesmos erros e planejar investir bilhões e bilhões do nosso escasso dinheiro público em setores sabidamente ineficientes, não inovadores e não competitivos, a exemplo da indústria naval. É uma pena, pois a indústria brasileira tem nichos capazes e poderia ser grandemente beneficiada com esses recursos. Não adianta dar um nome pomposo e elaborar um documento bonitinho e genérico de 102 páginas para tentar justificar mais essa nova (velha) política industrial, sem explicar o que vai acontecer quando certos setores, selecionados a dedo, deixarem de pagar suas prestações de dívidas contraídas junto ao BNDES, por absoluta incapacidade de geração de caixa, além do pouco que obtiverem dos contratos de vendas a um governo cada vez mais endividado e fiscalmente desequilibrado. Quem vai pagar mais esse prejuízo anunciado? Quem concedeu o empréstimo a esses ‘bons projetos’ (bons projetos para quem?) ou a conta irá, como sempre, para o cada vez mais depauperado e desesperançado povo brasileiro? No fim, o que se viu até agora parece apenas uma aposta arriscada e utópica, que promete os resultados de sempre: dinheiro público quase que certamente correndo novamente para o ralo do desperdício, enquanto o País assiste impotente mais esse triste espetáculo e fica cada vez mais distante do merecido desenvolvimento econômico. Tristes trópicos.

Fernando T.H.F. Machado

São Paulo

BARRIL DE PÓLVORA

Não sem razão, as autoridades militares da Alemanha, recentemente, alertaram sobre o possível fim do planeta, no próximo ano de 2025, devido às consequências de guerras ocorridas no mundo. Não temos somente a guerra da Rússia com a Ucrânia, temos Israel combatendo o Hamas, além de o Irã intervindo em várias nações do Oriente Médio para a imposição de seus interesses. Outros conflitos estão explodindo diuturnamente no planeta, com graves sinalizações de resultados maléficos para o globo. Assim, com razão, o Estadão com o artigo Um barril de pólvora no Oriente Médio (30/1, A3), faz as considerações bem oportunas para a conclusão ser mesmo a existência de um barril de pólvora na localidade. E, com eleições brevemente em países como os Estados Unidos (EUA) e outros menores, poderemos ver outros conflitos decorrentes de posições políticas conflitantes e que poderão gerar mais guerras. Eis que o futuro planetário não é bom, e o apocalipse pode ser lido agora.

José Carlos de Carvalho Carneiro

São Paulo

CRISES INTERNACIONAIS

O Oriente Médio é um barril de pólvora desde sempre. Agora está cercado de pavios acesos. Cabe aos Estados Unidos segurar Israel e a China convencer o Irã, pois ambos vão deixar de existir se a disputa virar uma guerra mundial. Vão chover bombas em Tel Aviv e Teerã. Nem Jeová, nem Alá vão socorrer seus líderes fanáticos.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

MERCADO FINANCEIRO

Recebo diariamente entre 30 e 50 análises sobre o mercado financeiro. Leio todas. Muito bem escritas e até com argumentações válidas. O curioso é que nenhuma delas fala sobre perdas. Apenas ganhos que variam de 10% a 1000%. Mostram exemplos que efetivamente podem ter acontecido. Mas as provas, por mínimas que fossem, não são apresentadas, e seriam as faturas de compra e venda. Poderiam suprimir sem dificuldade o nome dos beneficiários. Mas a bem da verdade o que querem é que participem da compra de suas divulgações que não são baratas. Seus custos, de repente, talvez nem compensem os ganhos ilusórios que propagam. Sinceramente, cheira a mais um golpe sobre os cidadãos. No mercado financeiro a coisa funciona assim: se tem alguém ganhando, tem alguém perdendo. Olho vivo leitor.

Paulo Henrique Coimbra de Oliveira

Rio de Janeiro

MAIS DO MESMO

Pois é, o PT de Lula da Silva e CIA, como não tinham nenhum planejamento para governar, estão agora requentando projetos que, ou não deram certo ou foram os causadores dos maiores escândalos da Lava Jato. É mais do mesmo.

Tania Tavares

São Paulo

FUNÇÕES DA ABIN

Como manifestado anteriormente nesta seção, uma das funções da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), mesmo que de forma não oficial, subliminar, é de identificar e monitorar “inimigos” da presidência, fato que certamente ocorre também na Abin de Lula da Silva. A ação da Polícia Federal contra Carlos Bolsonaro, um dia após a bem sucedida live dos Bolsonaros, “cheira” a retaliação. Se a PF pode fazer “arapongagem”, o mesmo direito tem, do alto de seu cargo, o presidente da República. Eduardo Bolsonaro diz que operação contra Carlos é ‘ilegal’, ‘imoral’ e acusa PF de excessos, como diz a matéria do Estadão (29/1).

Maurilio Polizello Junior

São Paulo