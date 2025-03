Petrobras

A Petrobras divulgou seu balanço do 4.º trimestre de 2024 registrando R$ 17 bilhões de prejuízo e queda de 70% no lucro anual. Foi o pior resultado de 4.º trimestre desde 2015, gestão petista de Dilma Rousseff. Com o mercado assustado, as ações da empresa na Bolsa despencaram e num só dia a Petrobras perdeu R$ 24,7 bilhões do seu valor de mercado. A desculpa da presidente da estatal, Magda Chambriard, é de que em 2024 a empresa fez grandes investimentos. Difícil de aceitar. Afinal, parece que já vimos esse filme antes, durante governos petistas no passado. Será que a história se repetirá?

Paulo Panossian

São Carlos

Previ

Auditoria do TCU

Como associado do Plano 1 da Previ, fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, que o Tribunal de Contas da União (TCU) vá a fundo na auditoria sobre o estratosférico rombo de R$ 14 bilhões registrado no período de janeiro a novembro de 2024, afinal esse valor corresponde ao dobro do patrimônio do Postalis, fundo de pensão dos Correios. As justificativas da petezada ora no comando da instituição não me convencem de forma alguma. Que seja tudo devidamente apurado, que todos os responsáveis sejam punidos com rigor e que os valores em questão sejam devolvidos ao patrimônio do fundo. Só assim terei a sensação de que o Brasil estará, ainda que minimamente, a caminho da seriedade.

Emmanoel Agostinho de Oliveira

Vitória da Conquista (BA)

Guerra na Ucrânia

O pôquer de Donald Trump

Desde antes mesmo de sua posse, Trump já tinha deixado clara a política externa que adotaria, que seria conflituosa com praticamente todo o mundo, tendo como pano de fundo o seu obstinado lema de campanha, o famoso Make America Great Again. Ele está errado em tudo? Penso que não, e é da sua função defender os interesses dos EUA, mas o problema passou a residir na forma espalhafatosa e inconsequente de implementar as suas propostas. Qual um verdadeiro jogador de pôquer, ora ele blefa, ora dobra a aposta, ora paga para ver. Mas, ficando apenas nas suas posições em relação à guerra na Ucrânia, o que estamos presenciando mais se parece uma deslavada chantagem, com seus acenos pró-Rússia para, em seguida, cobrar uma dívida de guerra, com a exploração dos minerais raros existentes no solo ucraniano – a ponto de deixar Putin à vontade para propor uma vergonhosa exploração conjunta dessa região. E, pior, Trump está ignorando a Europa, que tem sido parceira dos EUA, e servindo de escudo para as (prováveis?) investidas da Rússia sobre as nações fronteiriças. Segundo consta, Trump já teve vários cassinos. Em nenhum deles ele foi bem-sucedido. Esse também pode ser o desfecho desta sua atabalhoada gestão, mas desta vez o prejuízo não será dele. Quem perderá? Eis a questão.

José Carlos Lyrio Rocha

Vitória

Uma guerra de todos?

A guerra injusta da Rússia contra a Ucrânia é terrível. Mas a questão deve ser colocada: poderá a Ucrânia derrotar a Rússia (apoiada pela China e pela Coreia do Norte), este grande país cuja bomba supranuclear RS-28 Sarmat é também chamada de Satanás 2? Não, a Ucrânia não pode derrotar a Rússia sem que a Otan declare guerra à Rússia, o que conduz inevitável e razoavelmente a uma guerra mundial. Tenho familiares que os russos mataram na Finlândia durante a 2.ª Guerra Mundial. É fácil levar na boca as grandes palavras que ouvimos os políticos e outros dizerem nos meios de comunicação social, mas, quando as bombas caem sobre a própria casa, ouve-se outro som. Talvez a 3.ª Guerra Mundial esteja logo aí, se escolhermos solidariamente que a guerra na Ucrânia é uma guerra de todos. Mas talvez não devêssemos lutar por isso, e sim dar uma oportunidade à paz. Acaso os ucranianos querem mesmo morrer? Será que podem estar desgastados e desejarem paz, ainda que o preço seja alto? Para a Finlândia, a paz com os russos custou muito caro, mas aqui continuamos a viver. No que diz respeito aos russos, de acordo com as experiências finlandesas, ou é all in, como nas guerras contra a União Soviética há mais de 80 anos, ou compromisso, como entre 1944 e 1990. A História nos ensina que os russos não desistem facilmente e estão prontos para sacrificar o seu próprio povo pela vitória. Se escolhermos all in, ou seja, guerra total, então as bombas cairão por todo lado, até sobre mim e sobre vocês. Estamos prontos?

Peter Kujala

Trangsviken, Suécia

O ENCONTRO DE TRUMP E ZELENSKI

Na sexta-feira, 28/2, o mundo assistiu atônito e incrédulo às cenas do presidente Donald Trump e de seu vice, J. D. Vance, recebendo com pedras nas mãos, voz alterada e dedo em riste o presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, no Salão Oval da Casa Branca. Como ficou claramente demonstrado, Trump quer a paz combinada por ele com o invasor da Ucrânia, seu novo “amigo” Vladimir Putin, não a paz da invadida Ucrânia com as devidas e necessárias garantias de segurança territorial daqui por diante. O cessar-fogo de Trump deve ser encarado como algo totalmente fora de propósito e de bom senso, como as demonstrações de apoio e solidariedade dos principais líderes políticos europeus demonstraram em seguida ao polêmico encontro. Depois de o pequeno e valente Davi ucraniano ter enfrentado com brio patriótico o gigante Golias russo, agora também terá como adversário a águia americana. Com efeito, não poderia ser mais absurdo e surreal.

J. S. Vogel Decol

São Paulo

ANTIDIPLOMACIA NA CASA BRANCA

A cena de Donald Trump e seu vice, J. D. Vance, partindo pra a ignorância contra o bravo Volodmir Zelenski mostrou que os EUA desprezam um dos pilares da democracia, sempre observada pelos líderes mundiais normais: a diplomacia, que, obviamente, inclui a negociação e o respeito. Que feio foi isso, hein, America?

Elisabeth Migliavacca

São Paulo

O ‘MUSCULOSO’ TRUMP

Foi um espetáculo deprimente na Casa Branca. Volodmir Zelenski, o presidente da Ucrânia, foi tratado como uma criança mal comportada pelo presidente agressivo Donald Trump e seu truculento vice-presidente, J. D. Vance. O visitante acabou indo embora sem assinar o desejado “meganegócio”, ou seja, a entrega das minas de terras raras, minerais estratégicos para a indústria eletrônica. É isso que o mundo deve esperar daqui para a frente deste “Hitler americano” - palavras do próprio Vance!

Omar A. El Seoud

São Paulo

ENCONTRO EM WASHINGTON

Quando Zelenski foi a Washington negociar a paz na Ucrânia, ele pensou que falaria com Winston Churchill. Para seu azar, acabou falando com Neville Chamberlain.

Simão Korn

São Paulo

FREIO NAS AMBIÇÕES

Tudo indica que o próximo passo do presidente Trump é começar a fornecer armas para seu parceiro Vladimir Putin liquidar logo a guerra da Ucrânia. O butim da vitória será dividido entre Trump e Putin: o americano ficará com as riquezas minerais e o russo com o território da Ucrânia, que será incorporado ao país. O mundo livre espera que as instituições americanas coloquem um freio nas ambições de seu presidente Donald Trump.

Mário Barilá Filho

São Paulo

ALIADO

Trump é um fantoche de Putin ou um chefão da máfia pronto a fazer uma oferta irrecusável à Ucrânia? (Estadão, 26/02). Já dizia o ditado: “se você tiver um inimigo poderoso e não puder vencê-lo, alie-se a ele”. Trump é uma raposa felpuda que se aproximou de Putin não por encantamento, por ser um fantoche ou um chefão da máfia, como afirma o artigo, mas pelo que representa para a Rússia em relação ao seu poder bélico. A última coisa que Trump quer é uma encrenca com a Rússia e com a China, que detêm, juntamente com os EUA, arsenal suficiente para acabar com a humanidade, caso ocorresse um conflito envolvendo o trio de ferro. O alaranjado topetudo presidente dos Estados Unidos é um bufão, mas está muito longe de ser burro.

Maurílio Polizello Junior

Ribeirão Preto

REFORMA MINISTERIAL

Falando muito sério, minha maior preocupação nesta atual reforma ministerial é o presidente Lula achar um lugar para sua esposa, Janja da Silva, sugerido por ela mesma.

Carlos Gaspar

São Paulo

AVALIAÇÃO POPULAR

As últimas pesquisas mostram Lula em queda cada vez mais acentuada. Em vez de tomar as atitudes que se espera de um estadista que chegou à metade de seu mandato com uma avaliação tão ruim, como, por exemplo, analisar em que está errando, ele age como marinheiro de primeira viagem, aprofunda os erros achando que deve antecipar o saco de bondades para angariar aprovação na próxima pesquisa. Lula, é simples: reduza o número de ministérios atuais, absurdos 39. Lembrem-se que FHC, em seu segundo mandato, mantinha 25 ministérios, incluindo a Casa Civil e o Gabinete de Segurança Institucional, com status de ministérios. Vá ao Congresso Nacional e tenha uma conversa séria com os chefes das duas Casas no sentido de acabar com as tais emendas Pix e a pouca vergonha daquela classe que lá viceja, e depois siga direto para o Supremo Tribunal Federal (STF) e também ponha em pratos limpos o absurdo que vem ocorrendo com os penduricalhos de R$ 100 mil mensais a mais nos salários de juízes e todos os excessos que suas excelências andam praticando, deixando todos indignados com a falta de compostura e respeito pela população. Que mirem no exemplo dos grandes juristas que o Brasil já teve e ajam com brio, economicidade e dignidade exigidas pelo cargo que ocupam. Isso já será um começo. Mas, há muito mais mudanças a serem feitas. Ponha logo em prática, e, quem sabe, nas próximas pesquisas consiga melhorar a avaliação popular.

Jane Araújo

Brasília

ESCOLHA DE SOFIA

Não acho que as pessoas que elegeram Lula presidente em 2022 estão arrependidas e agora desaprovam, a cada pesquisa, em dose maior o seu governo, pois a outra opção que restava, se tivesse ganhado, na certa teria tempo e muitas condições para nos levar de volta a uma ditadura, que inclusive tramou incessantemente, até mesmo quando ainda era o presidente da República. Para muitos, como eu – que faço questão de votar, pois afinal custou caro e muitas vidas para ter esse direito de volta – foi uma espécie de escolha de Sofia, pois não esperava nada melhor do caquético Lula e sua trupe gastadora e incompetente.

Abel Pires Rodrigues

Rio de Janeiro

QUEDA IMPARÁVEL

A queda imparável na aprovação do desempenho da gestão presidencial provoca a liberação populista e intempestiva de verbas como o FGTS, a parcela Pé-de-Meia e a ampliação de lista da Farmácia Popular, todas absorvedoras de recursos fora da calha que certamente gerarão desajuste fiscal, mas supostamente seriam capazes de formar um quadro cuja finalidade exclusiva é de recuperar a popularidade há muito no retrovisor, ornado por exortação de otimismos verborrágicos sem fundamento, que visam turbinar uma campanha eleitoral antecipada de Lula da Silva, que, não contente com a montagem de tal palco mambembe, continua a manifestar-se publicamente com sandices, como a que recomenda à população que não acredite na bobagem de macroeconomia (sic). O Brasil merece um chefe de Estado com essas características e qualidades?

Paulo Roberto Gotaç

Rio de Janeiro

DESAPROVAÇÃO

Lula ainda não percebeu que o povo brasileiro, incluindo os de baixa renda, é muito mais informado. Nesta pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira, 26/2, os eleitores que participaram, inclusive do maior reduto eleitoral de Lula, como o Nordeste, não aceitam mais as lorotas do presidente, menos ainda essa inflação por culpa do Planalto, que está encarecendo a comida na mesa dos brasileiros. Exemplo: na Bahia, que em dezembro último a desaprovação pelo governo era de 33%, agora subiu para 51%. E, em Pernambuco, que também era 33% anterior, subiu para. Porém, baque estonteante para Lula, foram em outros Estados, dos mais populosos do País, como em Goiás, que a reprovação de Lula chegou a 70%. Em São Paulo (69%), Paraná (68%), Rio Grande do Sul (66%), Rio de janeiro (64%) e Minas Gerais (63%). Esses índices de queda devem piorar, já que o problema que motiva essa derrocada nas pesquisas está na condução esquizofrênica da política econômica. A inflação continua subindo, e a previsão do mercado para esse ano é que fique em torno de 5,60%. Assim como a atual taxa Selic, que de 13,25% deve chegar a 15% até junho. Ou seja, inflação alta, com juros nas alturas e economia se retraindo indicam que temos um desgoverno no comando do País. E Lula insiste em tapar o Sol com a peneira.

Paulo Panossian

São Carlos

DISCURSO

Não adianta falar em cadeia nacional. Lula não convence mais ninguém.

Robert Haller

São Paulo

APRENDIZADO

Os eleitores brasileiros precisam aprender o valor do seu voto e não votar em fantoches, e sim em futuros estadistas. O presidente atual e alguns membros do seu partido aprenderem os rudimentos básicos da macroeconomia e microeconomia para aprenderem a serem sensatos. Complementando, os ministros ocupantes dos cargos precisam ter conhecimentos de gestão predominante pública. Como sugestão, se não sabem, aprendam a usar a ferramenta Peca: Planejar, executar, controlar e aprender. Aprender com quem já fez e usar em outro projeto ou outra atividade.

Silvio Olivo

São Paulo

SUPERSALÁRIOS

Aumentar o número de deputados é fácil. Quero ver ter peito e coragem para aumentar o salário dos funcionários públicos federais. Isso eu quero ver. Tenham vergonham na cara e olhem para o povo, não para seus bolsos. Pobre Brasil.

José Claudio Canato

Porto Ferreira

DIAS TOFFOLI

O ministro do STF Dias Toffoli é craque em matar e ressuscitar processos sob sua égide. Mata e enterra ações condenatórias de réus confessos das operações Lava Jato e Zelotes, com os mais estapafúrdios argumentos, colocando todos livres, leves e soltos. Ao mesmo tempo, determina que os Tribunais retomem o pagamento da excrecência do quinquênio, abolida e extinta há 19 anos. A benesse irá engordar as contas bancárias dos juízes na ordem de R$ 1 milhão. Na verdade, o Brasil está sendo saqueado pelos Três Poderes. Enquanto isso, o povo está contando moedas para fazer a feira e o Judiciário legislando em causa própria. É o que temos para hoje.

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

MORTE DE KUBITSCHEK

As circunstâncias da morte de Juscelino Kubitschek são tão inusitadas, com modificação do veículo acidentado, alteração ou sumiço de laudos, ausência de autópsia certificada e um longo etc., que é difícil não considerar seriamente que tenha sido um atentado. Espero que a reabertura das investigações consiga chegar a conclusões menos fantasiosas do que foram as narrativas até aqui.

Adilson Roberto Gonçalves

Campinas

TAXAÇÃO

Donald Trump diz que a União Europeia só quer ferrar com os Estados Unidos: eles não aceitam os carros americanos e os produtos agrícolas. Então, fica assim combinado: taxar em 25% a Mercedes Benz, BMW, Porsche, os relógios Rolex, os perfumes, vinhos, champanhe e queijos franceses, iguarias que os americanos não gostam e nem precisam. Valeu Trump.

Roberto Solano

Rio de Janeiro

CESSAR-FOGO

Finda a primeira fase do acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas. O que mais chamou a atenção foi a espetacularização provocativa por parte dos terroristas, da libertação dos reféns israelenses, francamente maltratados, recebendo um certificado patético de soltura sob ovação da urbe, lembrando bem as execuções públicas dos tempos medievais. Tanto a opinião pública israelense quanto a comunidade judaica internacional entendem, na sua maioria, que a prioridade agora é a libertação a qualquer custo dos reféns vivos e dos corpos dos que morreram. Mas é preciso reiterar o que já foi dito e é evidente a olhos vistos: o povo palestino sempre foi subjugado por extremistas para quem não existe a possibilidade de conversar sobre a paz. A solução para sair desse jugo deve partir dos próprios palestinos, daqueles dispostos a negociações pacíficas. Neste momento essa solução utópica não existe. Enquanto isso, os próximos movimentos já estão mais que anunciados: após a libertação do último refém, o conflito voltará voraz, talvez pior.

Luciano Harary

São Paulo