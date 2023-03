Brasil-EUA

A volta da política Sul-Sul

Dois navios de guerra da Marinha do Irã atracaram, no domingo, no porto do Rio de Janeiro, apesar de os EUA terem pedido ao Brasil que não permitisse a ancoragem das embarcações em território brasileiro. O mundo ocidental apoia a Ucrânia na guerra contra a Rússia, e o Brasil se mantém neutro. É o recomeço da política Sul-Sul, com o governo brasileiro se contrapondo aos EUA e se voltando para China, Rússia, Irã, Venezuela, Cuba, Nicarágua, ditaduras africanas e outras republiquetas terceiro-mundistas. Quem anseia ser o melhor tem de se unir aos melhores.

J. A. Muller

Avaré

Guerra na Ucrânia

O Brasil ficou sentado

O Brasil não me representa na ONU. Na reunião do dia 24 de fevereiro, o embaixador do Brasil no Conselho de Segurança não atendeu ao pedido da Ucrânia para que as delegações se levantassem para fazer um minuto de silêncio em homenagem “às vítimas da agressão” russa. Isso deixou a mim e, suponho, à grande maioria dos brasileiros muito ofendidos. Ou será que acreditam que concordamos com a platitude dita por Lula de que, “quando um não quer, dois não brigam”? Haja paciência!

Jane Araújo

Brasília

Governo Lula

A ‘capivara’ do ministro

Ao que se sabe, Juscelino Filho nada fez pela pasta das Comunicações até aqui, mas isso não é importante, não é? Conforme denúncias do Estadão em várias reportagens, o excelentíssimo ministro mandou verba do orçamento secreto para asfaltar estradas em sua fazenda, falsificou informações ao TSE para usar verba eleitoral e, agora, utiliza avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para participar de leilões de cavalos quarto de milha, gastando nosso dinheiro em hospedagens e deslocamentos. Uma festa! Isso porque são só dois meses de governo. Imaginem o que acontecerá em quatro anos, se este sujeito continuar ministro. O presidente Lula ainda não teve devolutiva das averiguações que mandou apurar sobre este caso? O Estadão fornece toda a capivara do ministro, mas é como se nada de errado estivesse acontecendo. Muita gente graúda deve ter rabo preso com ele. Não há outra explicação.

Luiz Antonio Amaro da Silva

Guarulhos

E agora, Lula?

O presidente Lula, no seu discurso de posse, disse com veemência que quem fizesse malfeitos seria “educadamente” convidado a se retirar do seu governo. Ocorre que o ministro Juscelino Filho – aquele que usou verbas do orçamento secreto para asfaltar uma estrada que servia sua fazenda e seu heliponto – novamente mostrou a que veio. Viajou “com urgência” a São Paulo, em jato da FAB, para participar de um leilão de cavalos de raça. Para não ficar tão feio, gastou duas horas e meia em eventos oficiais do governo, e recebeu pelas diárias de quinta-feira a segunda-feira. A pergunta que não quer calar é: E agora, Lula, vai cumprir com a palavra?

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

8 de Janeiro de 2023

Defesa do Judiciário

Cumprimento o jornal Estado pelo lúcido editorial O Brasil não está sob ditadura judicial (28/2, A3). Como bem afirma o editorialista, o direito de criticar o Judiciário não pode ser confundido com ataques despropositados, que põem em risco o Estado Democrático de Direito, a exemplo do que têm feito setores golpistas radicais. Como ex-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e atual diretor presidente da Escola Nacional da Magistratura e em nome da tradição libertária e democrática mineira, associo-me ao Estadão na defesa da democracia e da integridade do Poder Judiciário brasileiro.

Nelson Missias de Morais,

desembargador

Brasília

Extrema direita

O nome correto

Peço à mídia, confiando na força do Estadão, que pare de nomear a extrema direita de bolsonarismo – isso só dá força ao ex-presidente, e aos seguidores, a falsa impressão de que têm força e respaldo, o que os leva a atos inusitados. Não é bolsonarismo, é fascismo mesmo, mas pode chamar de extrema direita.

Cristina Cardoso

Carapicuíba

QUESTÃO MORAL

Que o ministro das Comunicações, Juscelino Filho – que parece se comunicar muito bem com amantes de cavalos – não tem mais condições de ficar no cargo, até o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já sabe. Aliás, se o passado do ministro, que usou verba do orçamento secreto para asfaltar uma estrada que corta fazendas da família, já era clara demonstração de que ele pouco se importa em misturar o público com o privado, o deslavado uso do dinheiro público com transporte e diárias para satisfazer seu prazer equino ultrapassou de longe os limites da razoabilidade. De nada adianta Lula fazer cara de paisagem como se nada acontece, e não há interesse político que justifique manter esse cidadão inescrupuloso no cargo. É questão moral.

Luciano Harary

São Paulo

QUEM PAGA AS ESTRIPULIAS

Agora, ministro com uma série de malfeitos utiliza avião para ir à leilão de cavalo. O País é pobre, e o ministro não sabe que quem paga essas estripulias é o povo.

Marco Antonio Martignoni

São Paulo

CAUSA PRÓPRIA

Só não vê quem não quer enxergar que se trata de um ministro que atua em causa própria.

Robert Haller

São Paulo

HADDAD É O MINISTRO, E NÃO GLEISI

Combustíveis voltam a ser onerados com impostos, decidiu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em consonância com a presidência da Petrobras, contrariando a opinião demagógica e populista de Gleisi Hoffman, que é presidente do PT, e não ministra da Fazenda, saudosista dos tempos de Dilma Rousseff e a quase quebra da Petrobras e da economia do Brasil. Quem anda de carro a gasolina tem dinheiro. Mercadoria anda de caminhão e pobre, de ônibus a diesel ou de metrô e trem elétricos.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

IDENTIDADE POLÍTICA

Tanto o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, não é tão bolsonarista, como Fernando Haddad, ministro da Fazenda de Lula, não é tão petista. Sorte a nossa.

Luiz Frid

São Paulo

FOGO AMIGO

Independentemente da retomada ou não da cobrança de impostos federais nos combustíveis, o embate Fernando Haddad e PT, um pela continuação da oneração e o outro contra, poderá reafirmar ou não a pecha de “poste” que acompanha o ministro da Fazenda. A conferir.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

CULPADO PELA INFLAÇÃO

A gasolina vai subir com a volta dos impostos federais. E o culpado pela inflação será, novamente, o presidente do Banco Central.

Arcangelo Sforcin Filho

São Paulo

TRATAMENTOS MILHONÁRIOS

A reportagem Como bancar tratamentos milionários? (26/2, C10 e C11), sobre o medicamento Zolgensma – que trata uma doença genética rara chamada atrofia muscular espinhal (SMA, na sigla em inglês) –, mostrou uma realidade que não adianta esconder: se você não tiver dinheiro e precisar de um caro tratamento de saúde, trate de morrer logo e não fique aí aborrecendo o Estado e ocupando espaço. Segundo informa o Estadão, o tratamento com o tal medicamento custa, em média, US$ 1,6 milhão. Seu filho tem SMA? Pois bem, amigo, ou você arranja alguns milhões de reais ou, então, não tem futuro aquele brasileirinho que acabou de desembarcar nesta terra descoberta por Cabral. E quem se incomoda com isso? Algum bobo, como eu, que vê essas coisas e não se conforma. E esSe não é um problema só com a SMA, há um número enorme de doenças curáveis que, se você as tiver e não tiver dinheiro, adeus!

Ruy Carlos Silveira Crescenti

Águas de São Pedro

CULTURA DA IMUNIZAÇÃO

Depois dos sofríveis anos do negacionista e trevoso desgoverno genocida de Bolsonaro, quando cerca de 700 mil brasileiros perderam a vida vitimados pela pandemia de covid-19, cabe elogiar a oportuna e necessária atitude do presidente Lula de ser vacinado à luz dos holofotes da imprensa ao lado do Zé Gotinha, dando o bom exemplo para que seja restabelecida de pronto a cultura da imunização no País. Vacinar é preciso; morrer não é preciso.

J. S. Decol

São Paulo

LITORAL NORTE, MODELO PARA O PAÍS

A operação de salvamento das vítimas da tragédia climática do litoral norte paulista é uma das mais importantes ações do gênero no País. Reúne recursos estaduais, federais e municipais e está apontada para resolver os problemas crônicos da área. O governador Tarcísio Gomes de Freitas – engenheiro militar de formação – instalou-se e lá permaneceu, tomando decisões administrativas e políticas, dando respaldo às equipes de socorro. Em seguida vieram Lula e Geraldo Alckmin, trazendo o aporte federal. Apesar do sofrimento e das perdas humanas, agravadas pelos problemas estruturais – construções irregulares nas encostas, falta de drenagem e de saneamento – o socorro às vítimas ocorre com a celeridade possível. Sob a coordenação da Secretaria da Segurança Pública e do secretário Guilherme Derrite, o Corpo de Bombeiros, as Polícias Civil e Militar e a Defesa Civil trabalham incessantemente no socorro a todos os que de alguma forma foram impactados pela chuva. Por sua vez, os órgãos técnicos e de serviço social buscam solução para os desabrigados. O trabalho no litoral norte deverá servir de modelo e inspiração para ações anticatástrofe em todo o País. Geraldo Alckmin disse que existem no território nacional 14 mil áreas de risco que o governo está atento para a busca de soluções.

Dirceu Cardoso Gonçalves

São Paulo

TRABALHO ANÁLOGO À ESCRAVIDÃO

Caso se confirme o envolvimento de tradicionais vinícolas do Vale dos Vinhedos, no Estado do Rio Grande do Sul, nas acusações de trabalho análogo à escravidão, será uma das maiores decepções no mundo dos negócios. As vinícolas envolvidas, reconhecidas mundialmente como sofisticadas e produtoras de vinhos de ótima qualidade, levaram quase cem anos para conseguir tais reconhecimentos, que agora estarão comprometidos com essas acusações.

Jorge de Jesus Longato

Mogi Mirim

AS BARRACAS DOS SEM-TETO

A Prefeitura está certa: é muito bom poder ver a Catedral, o Marco Zero e as palmeiras da Praça da Sé sem as barracas e seus ocupantes espalhados em toda a extensão da praça, agora linda, digna e limpa. Sabe-se que o Padre Júlio Lancellotti há décadas dedica sua vida para recuperar moradores de rua, com sucesso relativo, porque são poucos os que aceitam voluntariamente. Então deverão sim ser transferidos para outras regiões (já vi caminhão do Bom Prato na praça em frente ao Hospital Pérola Byington distribuindo marmita de almoço) ou até mais longe, para não prejudicar as pessoas que trabalham ou querem transitar na região central de São Paulo.

Maria Veronika Keri

São Paulo

TARIFA ZERO

O prefeito Ricardo Nunes pensa em tarifa zero e encomendou um estudo para tanto. Agora, muitos ônibus rodam sobre eixo de caminhão com motor na frente, verdadeiras jardineiras “modernas”. Precisará ser ressuscitado o famoso papa-fila. Perderão receita o trem e o Metrô. E voltará a famosa frase “espremido como lata de sardinha”. Tem coisas muito mais urgentes para serem resolvidas no município de São Paulo.

João Camargo

São Paulo

MAR DE CONE DE SINALIZAÇÃO

A cidade de São Paulo virou um mar de cone de sinalização de buracos nas vias públicas. Quem quiser ganhar dinheiro é só fabricar, porque, para a Prefeitura, é mais fácil “enfeitar” a cidade com essa decoração do que arrumar as vias públicas. Está um caos, e até por isso o trânsito está cada vez pior.

Paulo Tarso J. Santos

São Paulo

PATRULHAMENTO

A verdade é que o patrulhamento está cada vez mais radical e letal. Emitir opiniões fora do contexto do volúvel “politicamente correto” virou anátema, longe de constituir, como se espera, fonte de debate saudável. O autor de posicionamentos “exóticos " é condenado a uma espécie de exílio no qual deverá se submeter a tratamento de quarentena a fim de extirpar o vírus que carrega e evitar sua disseminação. Temos observado ultimamente vários artistas e intelectuais sendo neutralizados no exercício honesto da livre opinião e, em alguns casos, até perderem postos de trabalho. Não se trata de defender a indústria da desinformação nociva – esta deve ser destruída –, mas de preservar o direito de cada um de expressar sua visão do mundo e estimular a boa troca de ideias, usando o contraditório para evoluí-las qualitativamente. A negação de tal atitude dá origem a comportamentos xenofóbicos tão corrosivos como os que são combatidos por quem hoje propaga o mutável “bom senso”.

Paulo Roberto Gotaç

Rio de Janeiro