Educação

Pé-de-Meia sem controle

No Brasil já tínhamos cidades com mais eleitores do que habitantes. Agora, temos cidades com mais beneficiados pelo programa Pé-de-Meia do que estudantes (Estadão, 31/3, A16 e A17). Logo, teremos mais famílias recebendo Bolsa Família do que famílias. São R$ 12,5 bilhões por ano para mais de 4 milhões de estudantes. É muito dinheiro sem controle.

Helton P. F. Leite

Lorena

Distorções

Como sempre, as “distorções” nos programas do governo (ou corrupção?). O Pé-de-Meia deveria ter uma avaliação mais abrangente em todos os Estados, para alcançar sua finalidade.

Maria Lucia Ruhnke Jorge

Piracicaba

Esquecimento

Muitos estudantes com direito ao Pé-de-Meia não conseguem esse benefício ao tentar se cadastrar nas prefeituras Brasil afora porque todos os dados precisam estar corretos e compatíveis com a frequência escolar. Como pode haver esta fraude identificada pela reportagem do Estadão? É uma clara demonstração de que existe algo de errado nessas prefeituras. Será que o problema vai ser investigado, os responsáveis serão punidos e ressarcidos os cofres públicos? Muito difícil de crer. Cairá, acredito, no esquecimento.

Alberto Utida

São Paulo

Ministério do Esporte

Corte de verbas

Governo corta verba de manutenção e Exército fecha complexo olímpico do RJ (Estadão, 30/3, A9). Nos últimos anos, em certames internacionais como os Jogos Olímpicos, Jogos Pan-americanos e outros, o Brasil obteve resultados significativos principalmente em razão do apoio e da orientação implementados nos centros de treinamento das Forças Armadas. É sabido que vários atletas de ponta ganham um pró-labore para manutenção, sendo-lhes outorgada a graduação (pró-forma) de 3.º sargento e a remuneração correspondente. Mas este jornal, em reportagem elucidativa no domingo, nos informou que o Complexo Olímpico de Deodoro, onde são atendidas mais de dez modalidades olímpicas, vai fechar porque o ministro do Esporte, André Fufuca, determinou o fim do acordo de cooperação que previa os repasses às Forças Armadas para manutenção dos centros de treinamento que ficaram como legado da Olimpíada de 2016. Enquanto isso, desde que Fufuca assumiu o ministério, em 2023, o Maranhão, base eleitoral do ministro, já foi privilegiado com R$ 148 milhões – o quarto Estado mais beneficiado pela pasta do Esporte. Enquanto tivermos este tipo de liderança no ministério, que decide o emprego da verba a ele destinada fazendo política partidária e regional, nós continuaremos no subdesenvolvimento esportivo, com enorme prejuízo para os investimentos já feitos e levando ao sucateamento das instalações, inclusive aquelas construídas para a Olimpíada de 2016.

Raul Mario Ribeiro

Curitiba

Medicamentos

Reajuste de até 5,06%

A partir de ontem, véspera do dia dos bobos (1.º de abril), o preço dos remédios pode ser reajustado em até 5,06%. De fato, este desgoverno, além de troçar de todos, deixa qualquer um doente.

A.Fernandes

São Paulo

Polarização

Pesquisa qualitativa

A visão dos arrependidos em votar em Lula e Bolsonaro (Estadão, 31/3, A8). Não causa estranheza que a militância de cada lado, ao ler o título da matéria do Estadão, comece a questionar a pesquisa feita pelo Instituto Travessia. A militância da polaridade é cega, não é humilde e age com braveza quando lida com posições que estejam fora de seu eixo. Fico feliz com uma pesquisa assim, porque alimenta a esperança numa política fora da arminha ou do L.

Ricardo Machado da Silva

São Paulo

Cidade de São Paulo

A água que bebemos

Às corretíssimas preocupações externadas por José Renato Nalini (Estadão, 31/3, A4) quanto à qualidade da água fornecida à população da cidade de São Paulo é imperioso acrescentar o desconhecimento se este bem vital ao ser humano é potável. Para tanto, precisaria atender integralmente à portaria do Ministério da Saúde GM/MS 888, de 4 de maio de 2021. Será que atende? Quem confere?

Eduardo San Martin

São Paulo

PÉ-DE-MEIA

Não demorou para começarem os malfeitos, como diria Dilma Rousseff. Cidades têm mais bolsistas do Pé-de-Meia do que estudantes (Estadão, 31/3, A16 e A17). Será que os números não fecham com os alunos da pré-escola e das creches?

Vital Romaneli Penha

Jacareí

POPULISTA ATRAPALHADO

O populista de plantão, Lula da Silva, apresentou programas como: Terra da Gente, Luz para Todos, Voa Brasil, Desenrola, Auxílio Gás. Muitos destes requentados. Tudo isso na ânsia de receber apoio dos brasileiros para sua pseuda reeleição. Agora, conseguiu mais um tiro no próprio pé, ou melhor, no programa Pé-de-Meia, onde se constatou que, em várias cidades, há mais bolsistas do que estudantes. Existe até o programa Precisa de Dinheiro, o Lula Empresta, para enforcar ainda mais o povo. Agora, apareceu mais uma sandice estúpida: Lula vai enviar mensagem para celulares roubados exigindo que sejam entregues às delegacias mais próximas. Na verdade, se Lula conseguir colocar um freio na hiperativa e descontrolada Janja, já será ótimo para o País. Pode ser?

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

MÁ GESTÃO

Não dá para ignorar a má gestão desse governo petista. Em fevereiro, jornais denunciaram que nem o Ministério da Educação (MEC) e nem a Caixa Econômica Federal (CEF) sabiam onde estavam os quase 4 milhões de alunos do programa Pé-de-Meia. Passado um mês, os jornais denunciam que três cidades, localizadas na Bahia, Pará e Minas Gerais, têm mais gente recebendo o benefício do que alunos matriculados. Procurem, fiscalizem e vão in loco constatar que os dados de matriculados não representam os números de alunos em sala de aula e não será somente em três cidades. No MEC, as pessoas vivem nos gabinetes apenas aguardando dados e não se importam em verificar de perto essa falha. Se quiserem descobrir, basta visitar qualquer escola e pedir o diário de classe do professor. Lá estão os alunos matriculados e os que de fato frequentam as aulas. Não se trata de ser contra o programa, mas pagar a quem não tem direito é uma afronta. Se o benefício é para jovens de famílias que recebem até meio salário mínimo (R$ 759) por pessoa, por que pessoas que recebem acima desses valores estão recebendo? Porque dinheiro não tem rótulo e o governo precisa de números, mesmo que eles sejam falsos. Se essas falhas ocorrem dentro das escolas, imagine fora delas.

Izabel Avallone

São Paulo

LULA DA SILVA

Qual adjetivo usar para identificar Lula da Silva? Combate a fome no mundo, mas não consegue fazer com que seu próprio povo consuma o mínimo necessário. Critica a onda de protecionismo global, mas se esquece de que o Brasil é um dos países mais fechados do mundo. Lula fala para a plateia com o apoio da claque.

Jose Muller

Avaré

ÍNDICE DO ALCKMIN

Ainda bem que Geraldo Alckmin, apesar de ser médico, não está no Ministério da Saúde. Ele sugeriria excluir contagem de plaquetas nos exames de sangue.

Celso Francisco Álvares Leite

Limeira

FGTS E SUAS REGRAS

O FGTS tem regras rígidas para saque. Daí vem um decreto que permite ao banco sacar o recurso que emprestou pra você. Isso deveria ser ilegal!

Roberto Solano

Rio de Janeiro

FATOR PRIMEIRA-DAMA

Nas próximas eleições para presidente, além de examinar a folha corrida, a vida pregressa, o pensamento, as ideias, a conduta e o planejamento do candidato, devemos observar com lupa o currículo, o trabalho, a conduta e o modus operandi de sua esposa. Estamos tendo um excelente mau exemplo da falta que nos faz esse cuidado na escolha do candidato. Não podemos repetir esse erro, que tem nos custado, além de constrangimento, os olhos da cara para sustentar o ego de uma pessoa que não foi indicada para cargo nenhum. Ao menos podemos louvar a discrição e elegância de Lu Alckmin, circunscrita a seu papel de esposa e fiel companheira do vice-presidente.

Doca Ramos Mello

São Sebastião

JÁ BASTA

Em defesa de sua esposa Janja, criticada por meter seu comprido bedelho em assuntos que não lhe dizem respeito, o presidente Lula disse que “ela vai continuar a fazer o que quiser”. Da porta do Palácio da Alvorada para dentro, residência oficial do casal, não há o que discutir. O que não pode mais ser tolerado é a descabida e condenável participação da primeira-dama dentro e fora do Palácio do Planalto. Agindo, opinando, gastando dinheiro público e circulando mundo afora como se tivesse sido eleita para algum cargo público. Como se sabe, primeira-dama é apenas e tão somente um título informal para o papel desempenhado pela esposa do presidente em exercício. Nada mais. Janja, já basta!

J. S. Vogel Decol

São Paulo

DONA DE CASA

“Mulher do presidente Lula não nasceu para ser dona de casa”. Até onde se sabe, dona Marisa era. E mais importante: nosso presidente, do Partido dos Trabalhadores, sabe o quanto trabalha uma dona de casa neste País? Sem bajuladores em volta e sem bilhões de reais à disposição, poucas pessoas no Brasil trabalham mais do que nossas donas de casa. Será que nossa classe operária foi ao paraíso?

Jorge João Burunzuzian

São Paulo

HÁ VAGAS

Contra ao projeto de anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro, Guilherme Boulos e aliados do PT protestaram na Avenida Paulista. Pelo número de presentes no evento, a impressão é que nem mais trabalhadores o Brasil tem.

A.Fernandes

São Paulo

MALDADE HUMANA

No cabuloso caso da cabeleireira que pichou a estátua da Justiça na Praça dos Três Poderes com batom, no insano 8 de Janeiro, uma senhora do interior foi transformada em símbolo da campanha por anistia, como se o objetivo fosse salvar os pangarés inocentes que invadiram o Palácio, e não o cavalão que ocupou a Alvorada. Por essa cooptação de tantos pangarés inocentes, que acreditaram que estavam lutando por democracia, quando na realidade estavam ajudando na inequívoca intenção de aniquilá-la, essa turma arregimentada pelo cavalão, que ganhou legitimamente a eleição presidencial em 2018, deve ter a pena aumentada por essa perversa e doentia maldade humana.

Abel Pires Rodrigues

Rio de Janeiro

MAIS CAOS

Fique sabendo pelo Estadão e já fiquei de cabelo em pé. Cyrela prepara lançamento do novo prédio residencial mais alto de São Paulo (28/3), com 210 metros, na esquina da rua Joaquim Antunes com a Av. Rebouças. Certamente, a PMSP viu o impacto que terá na região, como a piora do trânsito já caótico. Espero que tenham solicitado compensações para minimizar esses impactos, em vez de apenas autorizarem a obra porque o dono do terreno pode fazer o que quiser.

Paulo T. J Santos

São Paulo

CAI DORIVAL

Cruel! Em uma uma seleção pentacampeã, como a do Brasil, um técnico com apenas 58% de aproveitamento acaba sendo demitido, como ocorreu com Dorival Júnior, diante do desempenho da equipe nas Eliminatórias Sul-Americanas. No Brasileirão, um clube com 58% de aproveitamento terminaria a competição com 66 pontos e, como prêmio, seria classificado para Libertadores. Porém, o problema é que o velho torcedor brasileiro, acostumado com grandes conquistas da nossa seleção, não aguenta mais ver tanta frustração e apresentações humilhantes, como a impiedosa goleada que levou por 4x1 da Argentina. Lógico que esse fracasso não se restringe somente ao técnico. Acontece que, nestas últimas duas décadas, mesmo com a evolução técnica de outras seleções, não fomos capazes de formar um grupo vitorioso que vibre defendendo as nossas cores. Com o tempo se encurtando para o início da Copa do Mundo de 2026, se um novo técnico vier e não tiver a coragem – que Dorival não teve – de aproveitar novos valores que estão surgindo e continuar recorrendo a esses mesmos jogadores até aqui convocados, não vejo mágica para superação e um caminho para conquistas.

Paulo Panossian

São Carlos

SELEÇÃO BRASILEIRA

Excelente o artigo escrito pelo colunista Mauro Beting no domingo passado (Não necessita prática e nem experiência, Estadão, 30/3, A26). Coloca, de forma cirúrgica, a questão que envolve a seleção brasileira. Lembrando que, em 1934, o técnico da seleção foi Luis Vinhaes.

José Ricardo Bueno Zappa

Bragança Paulista

O FLU E MARCELO

Com a dispensa do técnico Mano Menezes, bem que o Fluminense poderia readmitir o lateral Marcelo por algum tempo. O tempo suficiente para que ele entre em forma e participe de um jogo comemorativo da sua brilhante carreira futebolística. Melhor ainda se for contra o Real Madrid.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)