Política fiscal

Tênis novo

Na conhecida corrida entre a lebre (despesas) e a tartaruga (receitas), a lebre sempre chega na frente. Chegava! Diz a equipe econômica do atual governo que, com o novo tênis (arcabouço fiscal), a tartaruga vai levar vantagem. Resta a pergunta: qual a mágica?

Roberto Solano

robertossolano@gmail.com

Rio de Janeiro

*

Eletrobras

‘A bola da vez’

Impressionante a miopia dos nossos governantes. A colunista Elena Landau, no seu artigo Eletrobras, a bola da vez (Estado, 31/3, B4), mostra mais uma de estarrecer. Segundo a sra. Landau, a capitalização da Eletrobras entrou na mira, ou na ira, do presidente Lula, simplesmente porque o arranjo – complicado para ele – está dando certo. Para evitar que uma empresa estratégica e da importância da Eletrobras fosse controlada pelos interesses de outro país ou de um determinado grupo econômico, pulverizou-se o seu capital. O fato de a União possuir 40% do capital da Eletrobras e ter 10% dos votos foi a grande sacada para a empresa se valorizar e passar a ter condições de distribuir dividendos aos acionistas minoritários e, sobretudo ao Estado – coisa que nenhum aparelhamento de direita ou de esquerda no passado conseguiu. Essa é a forma inteligente de democratizar o capital. Isso é um socialismo bem feito. Quem dera outras “privatizações” fossem feitas assim. O caso da “privatização” da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (Cteep), que a mira ou miopia do PT não alcança, é exemplar. Quando se decidiu privatizar a Cteep, detentora do mais pesado e monopolístico sistema de extra-alta-tensão da Região Sudeste, do porte da Eletrobras, vendeu-se a quem? Ao governo da Colômbia, por meio da estatal Interconexión Eléctrica.

Nilson Otávio de Oliveira

noo@uol.com.br

São Paulo

*

STF

Ricardo Lewandowski

O ministro Ricardo Lewandowski, presidente do processo de impeachment de Dilma Rousseff, está se aposentando. Foi ele que permitiu que a “mãe do PAC” mantivesse seus direitos políticos e se candidatasse ao Senado. Hoje, ela é presidente do banco do Brics. Enquanto isso, de miserê em miserê, o povo vai vivendo.

João Camargo

inteligencianomundo@hotmail.com

São Paulo

*

Prisão especial

O Supremo Tribunal Federal (STF) acabou com o privilégio da prisão especial para portadores de diploma de ensino superior (Estado, 31/3, A21). A maioria dos ministros alegou inconstitucionalidade do privilégio, baseando-se no princípio da isonomia e no artigo 5.º da Constituição, que diz que todos são iguais perante a lei. A decisão também teria de atingir determinadas autoridades públicas que gozam do foro privilegiado.

José A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

Operação Lava Jato

Reversão

Siglas aliadas a Lula tentam barrar no STF multas de leniências da Lava Jato (Estado, 30/3, A6). Está tudo como dantes no quartel de Abrantes. Eu tinha certeza de que uma das metas do novo governo seria anular as condenações políticas e tentar reverter os acordos de leniência das empreiteiras. Só não pensei que seria tão rápido. E Juscelino Filho continua lampeiro por aí. Ô dureza!

Lígia Alves de Bastos Miquelin

ligia.miquelin@lmgets.com.br

São Paulo

*

O passado chegando

Estamos caminhando rapidamente para o período pré Operação Lava Jato. Para piorar, todos os corruptos investigados tiveram a nítida experiência da impunidade. Triste futuro o nosso.

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

A derrocada de Trump

Os Estados Unidos da América desceram ao ponto mais baixo de sua história ao colocar na mesma frase o presidente da República e uma atriz de filmes pornográficos. Nem nos filmes de comédia besteirol houve um roteiro tão péssimo como o da derrocada de Donald Trump. É melhor Bolsonaro já ir se acostumando com o fato de que, se Trump pode ser indiciado e preso, ele também poderá acabar vendo o sol nascer quadrado numa cela de Bangu 8.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

GRITOS TÍMIDOS

A expectativa do ex-presidente Jair Bolsonaro, de que ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Brasília, após três meses nos EUA, a região do aeroporto estivesse tomada de gente, um verdadeiro “formigueiro humano”, não aconteceu. Isso mostra que os seus seguidores, que aprontaram o diabo a quatro no dia 8 de janeiro de 2023, não gostaram nada de terem sido abandonados por ele. Alguns gatos-pingados gritaram “o capitão voltou”, gritos tímidos. Aqueles que estão lá na Papuda devem ter dito poucas e boas sobre esse retorno. Tudo passa. Antes, multidões. Hoje, gatos-pingados, que não enxergaram ingratidões.

Jeovah Ferreira

jeovahbf@yahoo.com.br

Brasília

*

O RETORNO DE JAIR

Rogamos que, com o retorno ao Brasil, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro agora se comporte como alguém que de fato ame nossa pátria, até porque, nos quatro anos que presidiu o Brasil, ele causou aborrecimento a muita gente.

Virgílio Melhado Passoni

mmpassoni@gmail.com

Jandaia do Sul (PR)

*

RECEPÇÃO ‘FLOPADA’

Nosso colunista J. R. Guzzo afirma, referindo-se à chegada do capitão das joias, que “as autoridades foram aos extremos para impedir que houvesse gente à sua espera no aeroporto de Brasília, ou qualquer outra manifestação pública” (Estado, 31/3, A8). Olvida-se o prestigiado jornalista de alguns pontos muito importantes: (i) o governo do Distrito Federal é mais bolsonarista que a falecida d. Olinda; (ii) as proibições, todas de ordem técnica e voltadas à segurança do aeródromo (o mesmo que bolsonaristas planejaram explodir com um caminhão carregado de combustíveis) não impediriam que a massa de porta de quartel se aglomerasse nas imediações ou na frente da sede do PL, onde havia umas 15 pessoas; e (iii) caso não tivesse sido proibido o desfile em carro aberto pelo Eixo Monumental, coisa que a lei de trânsito não permite, o fiasco do retorno do fugitivo teria sido ainda mais retumbante pela total ausência de quem lá estivesse para acenar ao “mito(mano)”.

Carlos Frederico Bentivegna

carlosbentivegna@uol.com.br

São Paulo

*

BOLSONARO E OS MILITARES

Ao contrário do que alguns imaginam, o ex-presidente Bolsonaro foi o mandatário que menos vantagens financeiras trouxe aos militares. Através da Lei 13.954/2019, houve a extensão do tempo de serviço de 30 para 35 anos, sendo que nos Estados Unidos se pode inativar aos 20 e sem ter ido a regiões de conflitos. Bolsonaro apenas alterou alguns índices de gratificações e mesmo assim para manter o nível remuneratório de generais quatro estrelas não abaixo do de certas carreiras civis. Um terceiro sargento, que é técnico de nível médio, ganha brutos R$ 5.119, enquanto seu equivalente de agência reguladora recebe R$ 7.500. A Marinha acaba de admitir para o curso de Soldado Fuzileiro Naval e, ao fim do curso, pagará R$ 2.300 brutos. No início de 2023 vários oficiais carreiristas da FAB pediram demissão, entre eles dois Aviadores. A primeira mulher aviadora formada na AFA pediu demissão há anos e, em 2021, outra mulher aviadora também o fez.

Heitor Vianna P. Filho

lagos@araruama.com.br

Araruama

*

ARRECADAÇÃO E DESPESAS

Parabéns a Fernando Haddad, Simone Tebet e Geraldo Alckmin pelo excelente trabalho técnico e político, desenvolvido para concretizar o novo arcabouço fiscal, que substituirá o teto de gastos do governo federal, muito bem conduzido e exposto. Esperamos que seja aprovado no Congresso e que nem Lula nem a oposição atrapalhem sua implementação. Um sensato equilíbrio entre arrecadação e despesas é tudo o que se espera de um governo competente. Arrecadar e investir bem.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

TETO PARA CORRUPÇÃO

Muito bom o arcabouço fiscal criado pelo governo, com piso e teto de gastos, tudo muito organizado e bonito. O governo deveria impor os mesmos parâmetros para a conta corrupção, criar um teto e um piso do quanto se pode desviar de dinheiro público: em um ano bom pode roubar um pouco mais e em um ano ruim rouba-se menos. A presença de José Guimarães na mesa de negociações garante a higidez de todo o projeto.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

O PT CONTINUA IGUAL

O tão antecipado resumo do projeto de âncora fiscal só mostrou, mais uma vez, que o PT continua exatamente igual. O projeto não é para desenhar o controle das despesas públicas visando o bem social, mas sim para garantir orgias crescentes de gastos com aumento descontrolado de endividamento. Só não vê quem não quer (de novo).

Oscar Thompson

oscarthompson@hotmail.com

São Paulo

*

FIM DO TETO DE GASTOS

O tal de arcabouço fiscal ou âncora fiscal é a solução do governo para dar fim ao teto de gastos, tão criticado pelos petistas, principalmente por Lula da Silva. É mais uma artimanha dos aloprados para liberar gasto público, transformar o País num canteiro de obras e, como sempre, favorecer empreiteiras e o enriquecimento ilícito.

J. A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Preocupante a matéria da Coluna do Broadcast Pedidos de recuperação judicial disparam e devem ter alta de 50% neste ano (31/3, B30). A situação das empresas (que se agrava desde a pandemia, quando renegociaram suas dívidas para vencimentos 2023 e 2024, mas, segundo a matéria, “não se previa que a Selic seguisse em nível elevado”) está ficando insustentável. Talvez o Banco Central, para acalmar o mercado, devesse dar alguma sinalização antes da próxima reunião do Copom, em 3 de maio.

Jorge de Jesus Longato

financeiro@cestadecompras.com.br

Mogi Mirim

*

ELETROBRAS

Parabéns, sra. Elena Laudau, pelas considerações sobre a Eletrobras (Estado, 31/3, B4). Parabéns ao jornal pela criteriosa escolha da maioria dos colunistas.

Cesar Eduardo Jacob

cesared30@gmail.com

São Paulo

*

1.º DE ABRIL E A PROVA TESTEMUNHAL

Ah, o Brasil... país de tantas tradições, entre elas a de nascer com a piada pronta. E não há data melhor para celebrar isso do que o 1.º de abril, o famoso dia da mentira. Afinal, aqui reza a lenda de que é possível contar mentiras apenas dizendo verdades. Parece até piada, não é mesmo? Mas não se engane, essa é uma habilidade que exige anos de treinamento e planejamento. Afinal, não basta apenas inventar uma mentira, é preciso colocar a virtude e a benevolência acima da segurança jurídica. E, como prova disso, temos a recente Medida Provisória (MP) n.º 1.167, de 31 de março de 2023. Depois de dois anos de intenso planejamento, descobriu-se que ainda não era possível utilizá-la. Mas, como bons brasileiros que somos, não desistimos fácil. Afinal, a prova testemunhal pode suprir a falta do exame de corpo de delito, utilizando de forma brilhante o artigo 167 do Código de Processo Penal. E assim seguimos, contando mentiras que parecem verdades, inventando leis que nascem com piadas prontas. Viva o Brasil, viva a nossa capacidade de transformar a realidade num grande circo!

Maike André Marques maikeandremarques@gmail.com

Itapira

*

ROUBO DE CELULAR

Usar celular na rua é um perigo. Só na cidade de São Paulo foram registradas mais de 200 mil ocorrências de celulares roubados ou furtados em 2022. Sem contar o número de casos em que não ocorre registro das ocorrências. Em 2023, houve um aumento significativo dessa prática criminosa que muitas vezes vem acompanhada de agressão às vítimas. É o crime que mais cresce no País, se considerarmos a prática de corrupção hors concours [excluída desta competição]. Algo dessa magnitude só ocorre devido à existência de uma rede de receptação e comercialização de usados fomentadora e conivente. Há centenas de vendedores de celulares usados sem comprovação de origem e suas peças. Ir atrás deles não é tão complicado. Combater a receptação é a melhor forma de prevenir o roubo ou furto segundo os especialistas. Especialmente as quadrilhas especializadas em receptação, algumas delas formadas por estrangeiros. Outra forma para reduzir o problema é facilitar ao máximo o bloqueio do serviço e do aparelho, a exemplo do que fez o estado de Minas Gerais, conseguindo com isso uma redução de 69% no número de ocorrências. Há também os especializados que atuam na praça fornecendo serviços de desbloqueio. Não é verdade que Lula tenha dito que ladrões roubam celulares só para poder “tomar uma cervejinha”, conforme insinuado por postagem compartilhada nas mídias sociais. Mas não faltam aqueles que os veem com bons olhos, apenas como vítimas da sociedade. E não como vítimas das quadrilhas que os manipulam. E é por isso que os que são presos são rapidamente soltos, fazendo abundar os casos dos que já foram presos por uma dezena de vezes pela prática sem levar em consideração o mal em série que praticam e a necessidade de tratar os seriais com muito mais rigor.

Jorge Alberto Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

LIBERDADE DE ENSINO

As escolas no Estado de São Paulo estão em alerta diante do crescente número de ameaças de brigas, mortes e possibilidade real de tragédias como as que aconteceram recentemente na Escola Estadual Thomázia Montoro. Nos dias que se seguiram, sete novas denúncias chegaram ao conhecimento da Secretaria de Educação e ao comando da Secretaria de Segurança do Estado. A criminalidade nas ruas é imensa, as organizações criminosas estão um patamar acima do nosso sistema policial e judiciário. Possuem recursos, armas, treinamento e tudo que nossos policiais não têm acesso. Agora, essa situação entra dentro das escolas e nossos políticos fingem não ver. É preciso reestruturar os sistemas, antes de seja impossível retomar a liberdade de ensino.

Rafael Moia Filho

rmoiaf@uol.com.br

Bauru

*

SEGURANÇA NAS ESCOLAS

Trabalho numa escola municipal na periferia de São Paulo pertencente à Diretoria Regional do Ipiranga. Antes haviam seguranças particulares na escola, depois foram trocados por guarda civis metropolitanos que esporadicamente iam à escola, e ultimamente não tenho visto nenhum dos dois tipos de segurança. Quero saber qual a ação preventiva que a Prefeitura de São Paulo adotará após o massacre ocorrido na Escola Estadual Thomázia Montoro.

Eliel Queiroz Barros

monoblocosantoandre@hotmail.com

Santo André

*

MUTILAR AGATHA CHRISTIE

Está em curso um lado controverso do uso de palavras ou de sua alteração/adulteração, que pode ser mortal, como se está vendo em relação a obras clássicas. Mutilar obras sem a devida contextualização é substituir um preconceito ou crime por outro, atentando contra a cultura, o bom senso e a inteligência dos que se familiarizaram com tais obras. Atribuir comportamentos psicológicos e formativos de novas gerações simplesmente baseando-se na leitura de obras modernas também controversas é trocar um suposto identitarismo por outro. Fico imaginando o leitor em formação que lê agora a brilhante Agatha Christie e conclui que a autora era muito avançada para seu tempo, pois, em pleno domínio do Império Britânico, seus personagens tratavam as colônias como iguais. Por que não incluir notas explicativas para elucidar a questão? Preguiça ou má-fé?

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

NOVA GERAÇÃO

Que Brasil é esse onde vivemos, em que este leitor que vos escreve não sabia quem era Linn da Quebrada e que um garoto de 15 anos, estudado e de classe média alta – filho de um casal de conhecidos meus – com quem falei há alguns dias, não sabia quem foi Ayrton Senna?

Sérgio Eckermann Passos

sepassos@yahoo.com.br

Porto Feliz