Brasil e Venezuela

Jornalista agredida

Se os guardas de Nicolás Maduro agridem uma jornalista brasileira no Brasil, fica fácil de deduzir do que serão capazes estes esbirros em seu país, no trato com a imprensa, com os opositores e o povo em geral. E essa dedução, para dizer o mínimo, reafirma o que pesa sobre os ombros do déspota venezuelano em termos de violação de direitos humanos.

Joaquim Quintino Filho

jqf@terra.com.br

Pirassununga

*

Narrativas

Lula fez o Brasil passar vergonha no encontro de presidentes da América do Sul, dizendo que as denúncias das atrocidades que acontecem na Venezuela são uma “narrativa” construída contra aquele país. Foi duramente criticado pelos presidentes do Uruguai e do Chile. Na verdade, Lula está precisando explicar qual é a narrativa do que está acontecendo aqui, no Brasil. Lula foi eleito por uma grande coligação para pacificar o País e ser o presidente de um país democrático. Mas governa como se fosse um ditador: atenta contra decisões do Congresso, querendo desfazer o que de bom foi feito por governos não petistas; ataca o agronegócio chamando-o de fascista, enquanto se alia a invasores de terras produtivas; faz acordos com ditaduras e se afasta das principais democracias do mundo. Sr. Lula, se o que acontece na Venezuela é uma narrativa, está ficando cada dia mais claro que a narrativa do que está acontecendo aqui não era exatamente a expectativa daqueles que votaram na sua candidatura.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

*

Mentiras

Ao sugerir que Nicolás Maduro construa sua própria narrativa, o que o presidente Lula disse ao presidente venezuelano, em outras palavras, foi: “Conte aí a sua mentira”. Mostra bem como funciona a cabeça do petista.

José Ricardo de Carvalho

ecoarq@uol.com.br

São Paulo

*

Quatro anos perdidos

Sobre o editorial Lula envergonha o Brasil (Estado, 31/5, A3), nada mais patético do que ouvir o presidente da República, Lula da Silva, mencionar que a democracia na Venezuela é uma questão de narrativas. De fato, como eleitor, nunca acreditei na narrativa, que Lula propagava aos borbotões, de salvar a democracia para se eleger contra Bolsonaro. Trata-se de um governante que se apaixonou pela própria voz e não consegue sair do círculo da repetição de ideias superadas. Serão mais quatro anos perdidos, mas uma oportunidade para que novas lideranças possam exercer um pensamento renovado contra as falsas narrativas destes falsos governantes.

Paulo Chiecco Toledo

pct@aasp.org.br

São Paulo

*

Educação

Escolas mais humanas

Uma excelente e oportuna reflexão existencialista nos foi oferecida pelo jurista Modesto Carvalhosa no artigo O legado de amor de Elisabeth Tenreiro (Estado, 31/5, A5). Oportunidade única para refletirmos a dialética destrutiva que invade nosso atual sistema educacional.

José Francisco Graciola

jfgraciola@uol.com.br

Pedreira

*

Negócios

Livraria Leitura

Saber que a Livraria Leitura segue firme na expansão de lojas físicas rentáveis sem hesitar no fechamento das não rentáveis demonstra estratégia e maturidade nos negócios (Estadão, 30/5). A nós, leitores frustrados com o sumiço de tantas livrarias dos shoppings, renova-se a esperança de voltar a adquirir nossos livros em lojas físicas.

Jane Araújo

janeandrade48@gmail.com

Brasília

Agronegócio

Protocolo da Febraban

Bancos vão negar crédito a frigorífico que compra gado de área desmatada (Estado, 30/5, B1). Merece aplauso a decisão da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Os bancos que aderirem ao protocolo só devem aprovar crédito a frigorífico que cumprir a expressa exigência de não comprar gado de abate originário de áreas de desmatamento ilegal da Amazônia e do Maranhão. A decisão vale para fornecedores diretos e indiretos. É mais um passo importante da Febraban para que o Brasil, como maior exportador de carnes do mundo, fique livre da pressão internacional que exige uma cadeia produtiva de carne sustentável.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmaiil.com

São Carlos

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

ELEITOR LESADO

Lula da Silva seria um sujeito até tolerável se bancasse suas escolhas de forma consistente e respeitosa para com os eleitores que o fizeram chegar onde está, mesmo muito contrafeitos de ser essa a única escolha naquela hora difícil para o Brasil. Mas ele não para de tripudiar sobre a minoria que trincou os dentes ao marcar seu nome na cédula. Foi duro, mas é dificil engolir essa desfaçatez constante e estudada de Lula 3. Ele deve estar numa vibe muito particular, se achando o máximo entre os seus. Começo a acreditar que não sou obrigada, nem os que pensam e sentem como eu, a aturar esse tipo de coisa. Tem de ter uma espécie de recall para um produto tão caro que vem avariado. Os discursos da campanha davam a entender outra coisa. Sinto-me lesada. E quero o impedimento dele já! O vice-presidente Geraldo Alckmin é totalmente capaz de ocupar seu lugar. Aliás, foi um avalista importante para votarmos na chapa, já que se algo desse errado teríamos um politico capaz para assumir o cargo. E, pelo que podemos constatar, deu tudo errado. Quero Lula fora, pois não aceito abraços e rapapés para ditadores de nenhuma corrente ideológica, nem de esquerda, muito menos de direita. Sanguinários como Nicolás Maduro, Daniel Ortega e até o amorfo Miguel Díaz-Canel, de Cuba, que assumiu com o aval de Raúl Castro, não servem ao meu ideário democrata. E é com eles que Lula se sente à vontade. Então, dê o fora, entregue o cargo para Alckmin e vá dançar sua dancinha retrô em outra freguesia.

Jane Araújo

janeandrade48@gmail.com

Brasília

*

NARRATIVA VENEZUELANA

Lula, se dirigindo a Maduro, afirmou: “Você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela de antidemocracia e do autoritarismo”. Nas ruas de Brasília sempre me deparo com “narrativas” venezuelanas pedindo esmolas. Mais de 7 milhões de “narrativas” fugiram da Venezuela (maior êxodo forçado do mundo, depois da Ucrânia) e cerca de 400 mil dessas narrativas vivem no Brasil. Lula poderia aproveitar a presença de Maduro e cobrar a fatura da despesa e custos do povo brasileiro com a acolhida das “narrativas” venezuelanas, cujo prejuízo já passou da casa dos bilhões de reais.

Milton Cordova Junior

milton.cordova@gmail.com

Brasília

*

AS NARRATIVAS DO PT

Não surpreende nem um pouco Lula se referir à ditadura venezuelana como narrativa. Se existe algo em que o PT se especializou, com mestrado e doutorado, foi em narrativas mentirosas. O mensalão nunca existiu, o petrolão foi um complô internacional capitaneado por Sergio Moro (que fez curso no FBI) para se apoderar dos poços de petróleo, e as “pouquíssimas” vezes em que Lula visitou o sitio de Atibaia e o triplex do Guarujá foi como mero visitante. De quebra, no discurso de posse como presidente, Luiz Inácio prometeu – e cumpriu – pacificar o País, pois não existem dois Brasis. As narrativas acima são tão verdadeiras quanto a de que a Venezuela vive uma plena democracia.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

ESCRITOR DE FICÇÃO

O presidente Lula é o campeão em narrativas abstratas, já teve os aloprados, quando integrantes do PT foram pegos com dinheiro na campanha presidencial contra José Serra, o mensalão, o petrolão, o impeachment da Dilma e agora a ditadura de esquerda da Venezuela. Creio que poderia alçar novos voos, fazendo narrativas mais longas, lançando-se na profissão de escritor de ficção.

Vital Romaneli Penha

vitalromaneli@gmail.com

Jacareí

*

DESRESPEITO AO POVO

Receber Nicolás Maduro, o ditador sanguinário da Venezuela, é um desrespeito ao povo democrático brasileiro. A confusão gerada e a agressão a jornalistas é um exemplo da atitude pessoal e tresloucada de Lula, que não leva em conta o que pensa o nosso povo. Precisamos de estadistas em nosso país para sair desse atraso que perdura.

Alvaro Salvi

alvarosalvi@hotmail.com

Santo André

*

QUEIMOU O FILME

Ao receber Maduro e estender o tapete vermelho para o ditador venezuelano, Lula insulta a inteligência do brasileiro. Passou da conta se pretendia aparecer bem na foto. Grosso modo, queimou o filme. Mas os delírios de Lula não param por aí, ele quer a todo custo desmanchar tudo o que foi feito de bom para o País em governos anteriores, e mais, vem decepcionando a imprensa que sempre o achou um comunicador nato capaz de “negociar tudo” e hoje se revela um pífio presidente. Dizem que o amor faz bem às pessoas e acredito que faz, mas no caso de Lula vê-se que se transformou em uma pessoa amarga, vingativa e disposta a acolher ditadores esquecendo-se de que no Brasil somos uma democracia. Se é por aí, o sonho de ser um líder mundial fica cada vez mais longe.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

RECEPÇÃO DE DITADORES

Em um mundo que valoriza a liberdade, os direitos humanos e a democracia, é extremamente perturbador testemunhar a recepção de ditadores em países que se autodenominam livres. Esses líderes autoritários, que promovem censura, perseguição e violações dos direitos fundamentais, são antitéticos aos princípios que formam a base de sociedades democráticas. É inquietante constatar que tais eventos estão ocorrendo como se a ética e os valores fossem facilmente descartáveis em nome de interesses políticos e econômicos. As decisões de receber ou não líderes estrangeiros em um país são geralmente tomadas com base em uma mistura complexa de interesses geopolíticos, diplomacia e relações internacionais. No entanto, devemos nos perguntar se essas considerações justificam a recepção de ditadores conhecidos por violar os direitos humanos e suprimir a liberdade. Afinal, como podemos reconciliar os princípios fundamentais de uma sociedade livre com a presença de um líder que promove a censura, a perseguição e a opressão de seu próprio povo? Em um país onde a voz do povo deveria ser respeitada e valorizada, é fundamental que os cidadãos se manifestem contra a recepção de ditadores. A opinião pública desempenha um papel crucial na expressão de descontentamento e no levantamento de questões vitais sobre direitos humanos, liberdade de expressão e democracia. Os cidadãos devem se unir para afirmar que os valores pelos quais lutam não podem ser comprometidos em nome de interesses políticos de curto prazo. As organizações internacionais, como a Organização das Nações Unidas (ONU) e outras instituições regionais, desempenham um papel fundamental na defesa dos valores universais dos direitos humanos. É imperativo que essas instituições sejam ativas na responsabilização dos governos autoritários e na promoção de um ambiente global em que a liberdade e a justiça sejam salvaguardadas. O diálogo construtivo e o engajamento diplomático podem ser promovidos, mas nunca à custa dos direitos fundamentais e da dignidade humana. Além dos esforços internacionais, é fundamental que a sociedade civil, a imprensa independente e os ativistas dos direitos humanos ajam como defensores incansáveis da liberdade e da justiça. A voz coletiva desses agentes de mudança pode exercer pressão sobre os governos, bem como fornecer uma plataforma para denunciar as violações dos direitos humanos e apoiar aqueles que são oprimidos por regimes autoritários. A recepção dos ditadores em países livres é uma contradição inquietante que não pode ser ignorada. Embora as motivações geopolíticas e diplomáticas possam ser complexas, é fundamental lembrar que os valores que sustentam a democracia.

Reinner Carlos de Oliveira

reinnercarlos@uol.com.br

Araçatuba

*

DERRAPADA PRESIDENCIAL

Ficará para a história do jornalismo brasileiro o editorial Lula envergonha o Brasil (1/6, A3). O jornal não alisou, mas repudiou a vergonhosa derrapada presidencial que constrangeu todo o País, e que deve ter colocado o Brasil no centro das chacotas internacionais. Dizer ao vivo e em cores que são narrativas o que ocorre na Venezuela é divulgar fake news, e não mera interpretação.

Paulo Tarso J. Santos

ptjsantos@yahoo.com.br

São Paulo

*

ILAÇÕES ONÍRICAS SOBRE DEMOCRACIA

Pobre Brasil! Vai ter que aguentar quatro anos de um governo senil com princípios de Alzheimer. Só isso pode justificar a incrível atuação de Lula na reunião dos chefes de Estado e de governo de 11 países latino-americanos. Ele conseguiu ofender a inteligência dos presentes com suas ilações oníricas sobre democracia. Enquanto isso, o Brasil continua sua derrocada com o Congresso governando.

Filippo Pardini

filippo@pardini.net

São Sebastião

*

PODER ESVAZIADO

Na iminência de perder os ministérios criados em seu primeiro dia de governo através de uma medida provisória que, por incrível que pareça, corria risco de caducar, o presidente da República decidiu entrar no jogo das negociações. Não me recordo na história recente de uma legislatura tão disposta a desafiar a autoridade presidencial. É como se o poder da Presidência estivesse, literalmente, esvaziado. Talvez a polarização e a diferença apertada que conferiu a vitória ajudem a explicar um pouco dessa inabilidade política junto ao Congresso. Mas, de qualquer forma, é preocupante que, transcorridos seis meses de gestão, o atual governo ainda tenha uma base parlamentar pouco fiel e nada disposta a ajudar.

Willian Martins

martins.willian@yahoo.com.br

Guararema

*

CONGRESSO ATEMPORAL

Poucas vezes assistimos a uma legislatura tão ruim como esta que foi eleita em 2022, tomou posse em 2023 e ficará até 2026 à frente dos destinos do Legislativo nacional. Não são mais apenas “300″ picaretas com anel de doutor, como escreveu um dia o compositor. São pessoas desprovidas de qualquer laivo de patriotismo, amor ao próximo e compromisso com a ética política. A maioria representa maus empresários, sonegadores fiscais, lobistas que não querem o desenvolvimento nacional mas, sim, a ampliação de seus lucros à custa de qualquer coisa, inclusive a burla às leis. A faceta ideológica é apenas mais uma tinta de verniz sobre a face desses ignóbeis a serviço do atraso e da servidão.

Rafael Moia Filho

rmoiaf@uol.com.br

Bauru

*

EDUARDO CUNHA

Ao anular a condenação do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, sob o entendimento de que o crime comum por ele cometido deveria ser julgado pela Justiça Eleitoral, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) está mostrando que a nossa Justiça tem funcionado muito mal. Afinal, todos os julgadores anteriores não sabiam desse equívoco. Assim, a insegurança jurídica vai continuar a crescer. Com essas anulações e outras, a Justiça continua devendo à sociedade a condenação dos responsáveis pela montanha de dinheiro surrupiado dos cofres públicos, como bem mostrou a Operação Lava Jato.

José Elias Laier

joseeliaslaier@gmail.com

São Carlos

*

ESTÍMULO ARTIFICIAL À DEMANDA

O incentivo artificial à demanda por veículos à combustão vai contra os alegados compromissos do governo federal apregoados mundo afora em seguir rumo à descarbonização. Ademais, os problemas da indústria automobilística de falta de competitividade internacional e foco na produção de veículos caros para aumentar a sua margem de lucro são estruturais, portanto, assim que a política de incentivo expirar a situação deve voltar ao que vemos hoje. Um exemplo claríssimo de política errática de intervenção no domínio econômico, promovida de forma atabalhoada por um governo que escolheu privilegiar injustamente o setor automotivo, que já é mais que bem servido de diversos benefícios governamentais, em detrimento de todo o resto da indústria nacional, que ficará relegada a um distante segundo plano. Pouco se pode esperar, portanto, além de um esbanjamento inútil de recursos públicos escassos numa aventura de breve estímulo artificial à demanda que não levará a praticamente nada em termos de mudanças estruturais e reversão da queda da indústria no PIB, bem como a perda da pouca credibilidade que ainda resta a um governo que se diz fiscalmente responsável. Tristes trópicos.

Fernando T. H. F. Machado

fthfmachado@hotmail.com

São Paulo

*

PRÁTICAS ESG

Depois dos quatro longos anos do negacionista e ecocida desgoverno Jair Bolsonaro, não poderia soar melhor e mais apropriada a decisão da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) de passar a regular a concessão de crédito somente a frigoríficos e matadouros comprometidos com as práticas de ESG e preservação do meio ambiente, negando empréstimos às empresas envolvidas com o criminoso desmatamento ilegal na Amazônia. Com efeito, o aperfeiçoamento dos sistemas de monitoramento socioambiental dos fornecedores de proteína animal é o melhor caminho para separar o joio do trigo e erradicar de vez as práticas ilegais correntes há tantos anos nas barbas dos governos. Que a necessária e bem-vinda medida seja estendida igualmente aos envolvidos com a comercialização irregular de madeiras, minerais nobres e demais bens da gigantesca região. Basta!

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

DECLARAÇÃO PRÉ-PREENCHIDA

Temos que parabenizar os técnicos da secretaria da Receita Federal por terem criado o formulário pré-preenchido para a declaração do Imposto de Renda. Em tempos de inovação, essa representou um avanço imenso que facilita demais a vida do contribuinte. Está quase tudo lá: só temos o trabalho de conferir e ajustar alguns valores. Claro, irá evoluir ainda mais, mas a estrutura já é perfeita.

Fernando Procópio de Araújo Ferraz

fernando@procopioferraz.com.br

São Paulo