Lula e a democracia

‘Conceito relativo’

O presidente Lula, em entrevista a uma rádio, insistiu em defender a democracia na Venezuela, dizendo que democracia é um conceito “relativo”. Democracia, que ele usou como mote, numa frente ampla, para se eleger presidente pela terceira vez. Talvez seja necessário explicar que não há, na Venezuela, o respeito constitucional moderno: liberdade de expressão, Judiciário e Legislativo independentes, respeito aos direitos humanos (o Tribunal de Haia, por exemplo, contrariando a fala do presidente brasileiro, afirma haver violações seriíssimas naquele país). É bom Lula rever seus conceitos e a defesa de Maduro, ou caberá aos brasileiros reverem se desejam ser governados por alguém que defende regimes totalitários que cometam crimes contra seu povo.

Lucia Helena Flaquer

São Paulo

Oposição aos democratas

A despeito de ser evidente, para qualquer um que preze o regime democrático, que não se pode classificar de “relativo” o conceito de democracia, como fez o presidente Lula, por mais imperfeições que esse regime carregue, e a despeito do péssimo e mal-intencionado exemplo dado por Lula de que a “Venezuela tem mais eleições do que o Brasil”, também não dá para relativizar o encontro do então presidente Jair Bolsonaro com os embaixadores de várias nações para atacar as urnas eletrônicas brasileiras como sendo uma “contribuição para aperfeiçoá-las”. O presidente Lula, em que pesem suas preferências pessoais por ditadores da esquerda (ou que se dizem de esquerda), procura efetivamente polarizar não apenas com aqueles que se encontram claramente à direita e votaram em Bolsonaro, mas com aqueles democratas que nele votaram em outubro de 2022 a fim de evitar o mal maior. Resta saber o que realmente pretende, para além de aparente vingança pessoal.

Rui Tavares Maluf

São Paulo

Relativismo

Concluo que, se a relatividade não impedisse, o presidente Lula aplicaria no seu governo aqui, no Brasil, a mesma democracia aplicada por Fidel e Chávez em seus respectivos países.

Abel Pires Rodrigues

Rio de Janeiro

No Foro de São Paulo

Lula elogia Fidel e Chávez e diz se orgulhar do rótulo de comunista (Estado, 30/6, A10). Qualquer pessoa com um mínimo de decência e responsabilidade deveria envergonhar-se de se declarar nazista. Afinal, o nazismo matou, segundo consta, 60 milhões de pessoas. Mas o comunismo, em vários países, matou 100 milhões, de modo que uma pessoa deveria envergonhar-se ainda mais de se declarar ou ser rotulada de comunista (e como ainda temos até partido político ostentando comunismo no nome?).

Valdemar W. Setzer

São Paulo

Bolsonaro inelegível

Lula desnecessário

A histórica decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nos livra de Jair Bolsonaro e permite a aposentadoria de Lula, que não precisa mais ser candidato em 2026, por ser o político que já o derrotou em 2022. A decisão do TSE permitirá uma saudável renovação na política brasileira.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

Expulso de campo

Bolsonaro sempre disse que só agiu “dentro das quatro linhas” da Constituição. Agora, que foi expulso de campo, como será que ele vai agir?

Virgílio Melhado Passoni

Jandaia do Sul (PR)

Reforma tributária

‘O bode na sala’

Cumprimento este jornal pelo editorial O bode na sala da reforma tributária (Estado, 30/6, A3). Alguns Estados brasileiros ganharão e outros perderão na reforma tributária que está em tramitação, porém uma reforma que simplifique os atuais procedimentos possibilitará maior produtividade aos negócios. Gradualmente, mais negócios se formalizarão e acredito que isso resultará no crescimento da arrecadação. Tributação desigual entre os diversos setores da economia leva uns ao desânimo e outros, à acomodação. Governos com boa ou má gestão ficarão mais expostos. Somente quem nunca administrou o dia a dia de uma empresa é contra esta reforma. A indústria de transformação não suporta tantas regras e impostos desiguais.

Sérgio Luiz Loew

Vinhedo

BOLSONARO INELEGÍVEL

Por 5 a 2, TSE declara Bolsonaro inelegível até 2030 (Estado, 30/6). Transformam um mito em um mártir.

Jorge Alberto Nurkin

São Paulo

ATÉ 2030

Com efeito, o Brasil ainda não está imune a muitos males que o afligem, mas de Jair Bolsonaro pelo menos estará livre até 2030. Viva!

J. S. Decol

São Paulo

NUNES MARQUES

Ficamos preocupados com a indicação do advogado Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal (STF), mas também deveríamos ter ficado com a indicação de Kassio Nunes Marques e André Mendonça, e hoje a explicação para o voto “não” de Kassio Nunes Marques à inelegibilidade de Bolsonaro tudo esclareceu.

Sérgio Barbosa

Batatais

‘VOTO COM O RELATOR’

É muito estranho o comportamento de pessoas que participam de um julgamento e têm intenção de acompanhar o relator, mas que passam um tempo muito longo repetindo o que já está no voto do relator. Se fôssemos um país anglo-saxão as pessoas diriam “voto com o relator”. Nossa herança portuguesa nos impede essa racionalidade e produz esse “burocratês” empolado.

Aldo Bertolucci

São Paulo

O ÁPICE DA CONDENAÇÃO

Tornar Bolsonaro inelegível é apenas e tão somente o início do processo para a verdadeira justiça que deve ser feita em relação ao ex-presidente. Fica parecendo que o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foi o ápice da condenação, mas não! Enquanto ele não estiver devidamente confinado no cárcere, depois de todo o devido processo legal, pelo rol de crimes que cometeu, estaremos à mercê de todo aventureiro miliciano que queira tomar o poder para acabar com a democracia e o pouco de avanço social que construímos. Chile e Argentina são exemplos a seguir para devidamente punir golpistas.

Adilson Roberto Gonçalves

Campinas

BOLSONARISMO À ESPREITA

Muito se especula sobre quem ocupará o vácuo deixado por Bolsonaro dada a sua inelegibilidade. Mais importante do que o eventual nome, no entanto, se é que haverá algum, é saber como se comportarão os mais de 58 milhões de brasileiros que votaram nele no segundo turno. Parte desse montante é composto por grupos facistoides de extrema direita, pouco afeitos à democracia, que apoiariam até um golpe militar. Muitos, no entanto, e essa é a questão importante, votaram em Bolsonaro por rejeição ao lulopetismo. Lula da Silva afirmou no seu discurso de posse que não existem dois Brasis e que governaria para todos. A bem da verdade, o presidente parece ter abandonado, pelo menos até agora, o desprezível viés ideológico do “nós e eles”. Porém, a rejeição a ele e ao PT só diminuirá de fato se houver governabilidade pragmática e consistente, longe da enganação populista. Se isso não acontecer, o bolsonarismo, sempre à espreita, voltará, com ou sem Bolsonaro.

Luciano Harary

São Paulo

PENSAR O BRASIL

Às vésperas de completar seis meses de “governo da frente ampla democrática”, o País anseia por virar a página criada pela “onda disruptiva” que assolou a distraída, atônita e perplexa sociedade brasileira. A retomada do processo democrático, com o retorno dos valores ameaçados de liberdade, igualdade e fraternidade, está a exigir um concentrado esforço nacional de reconstrução e transformação das instituições e pessoas com vistas a construir um projeto nacional de desenvolvimento integral. A coluna de William Waack O esforço que falta (29/6, A8) vai direto ao ponto essencial e crucial ao afirmar categoricamente que “falta de nomes não é o maior problema da direita pós-Bolsonaro; falta projeto de país”. É disso que se trata, Chega de culto à personalidade e de mitos de pés de barro! Chega de perfumarias e de perda de tempo com acessórios e questões secundárias. Vamos ao que interessa, que é “pensar o Brasil”, que requer uma “visão clara de projeto nacional”, vencer a miopia do curtoprazismo, do imediatismo, e mirar um horizonte mais amplo. Tenhamos a coragem de dar um basta ao tradicional “empurrar com a barriga”, que Darcy Ribeiro chamou de “aos trancos e barrancos”. Chega de pensar pequeno, isso é para os medíocres. Vamos nos esforçar e responder assertivamente: que País queremos ser? Lembremo-nos: não basta lamentar, é preciso agir.

João Pedro da Fonseca

São Paulo

CAMPOS NETO

O presidente Lula critica diariamente o presidente do Banco Central por conta da extorsiva taxa de juros praticada no País e pergunta a quem Roberto Campos Neto está servindo. Presidente Lula, essa resposta é fácil: ele serve àqueles que mais bancaram sua volta ao poder, os tubarões da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os grandes banqueiros que o preferiram ao invés do seu antecessor, e são eles que mandam no Brasil.

Moyses Cheid Junior

São Paulo

EX-PAÍS DO FUTURO

O Brasil, ao aumentar a população de idosos e diminuir a de jovens, estaria perdendo o “bônus demográfico”. Isso pode ser prejudicial ao INSS, com mais pagamento de aposentadorias do que entrada de contribuições. Mas o Brasil rico tem cada vez menos filhos e o Brasil pobre, muitos filhos sem educação e sem emprego. A classe média, com um ou dois filhos, vai se equilibrando como pode. No meio, os governos incompetentes e corruptos. Exportamos commodities, como soja e minério de ferro, baratas e importamos tecnologia e produtos sofisticados caros. Nunca seremos um país de renda alta. Estamos condenados ao atraso social e econômico por conta de maus governos, sem políticas públicas de Estado, e a elites egoístas, sem visão social de nação. Ex-país do futuro, somos a nação do passado perdido.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

ENVELHECER COM SAÚDE

Só envelhecer não é todo o problema, o desafio maior é todos os idosos envelhecerem com saúde. Temos que preservar o bem-estar da população idosa. É como dizia meu saudoso vovô: “Quero morrer com saúde”.

Arcangelo Sforcin Filho

São Paulo

SONHO DE PRIMEIRO MUNDO PELO RALO

O noticiário negativo econômico desta quinta-feira, 29/6, sobre as desastradas perdas de produtividade do País, queda de emprego na indústria de transformação e baixo nível de empregos criados com carteira assinada no mês de maio, lembrou a letra do belo samba Canto de Ossanha, no trecho que diz: “Vai, vai, vai / Não vou / Vai, vai, vai / Não vou”. Cabe muito bem para o que há décadas ocorre no Brasil, como o medíocre crescimento econômico e a penúria social. Ora, há tempos que o nosso país, infelizmente, cria expectativas de que agora vai, mas não vai mesmo. Por quê? Fácil de responder. Esse retrocesso reflete ação de governos e políticos retrógrados, lenientes com a corrupção e que legislam em causa própria e vivem ao gozo de benefícios ou penduricalhos excrescentes. A baixa produtividade na qual empresas tupiniquins precisam de quatro trabalhadores para fazer o mesmo que um americano faz é fruto do desprezo pela melhora do nível da educação formal dos nossos filhos, e também da vergonha de que quase 100 milhões de brasileiros ainda vivem sem saneamento básico e até sem serviços de água encanada em seus lares. Ou seja, nosso sonho de fazer parte de um país de primeiro mundo realmente foi pelo ralo.

Paulo Panossian

São Carlos

LIXÕES NO BRASIL

O editorial Vista grossa para uma indecência (29/6, A12) omite aquilo que, no meu entender, é a raiz do problema. No Brasil, a lei que obriga os administradores públicos a fazer algo raramente inclui punição para quem a descumprir ou, simplesmente, ignorá-la. E quando inclui, não é aplicada. Um exemplo é a Lei de Acesso à Informação. A grande maioria das prefeituras, incluindo a da cidade onde moro, não se mexeu, e ficou tudo por isso mesmo.

Luciano Nogueira Marmontel

Pouso Alegre (MG)

OMISSÃO, CRIME E CORRUPÇÃO

O relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) apontou que o crime organizado se consolidou na Amazônia Legal. Difícil afastar que nosso comportamento omissivo e desinteressado da vida pública é um dos incentivos à expansão do crime organizado. Abraçando a emoção e esquecendo a razão, insistimos em eleger sobrenomes e ideologias extremadas, ao invés de candidatos com propostas concretas, realistas e do interesse geral. Assim, acabamos por consolidar famílias politicamente dominantes que buscam unicamente o próprio interesse. Estas, se aproveitando de um ambiente partidário escatológico, que jamais questionamos energicamente, permutam acessos funcionais aos Poderes da República e se retroalimentam por ardilosas ações corporativas que resultam em permanente desmando nacional, incentivando a prática criminosa. Também integra nossos hábitos a atribuição enfática do comportamento delituoso ao caráter do indivíduo, sem igual tratamento aos corruptos institucionais, quando fingimos não perceber que esses enganadores que elegemos são os inspiradores originais das organizações criminosas. Dessa forma, somente após abandonarmos o comportamento prevalente do oportunismo, nos aceitarmos como iguais, sem privilégios, e efetivamente participarmos da vida pública teremos condições de nortear para o público os gestores, legisladores, juízes, militares e servidores em geral. A continuar esse desinteresse participativo, a proliferação de organizações criminosas, bem como aquelas abrigadas sob o manto da legalidade, porém igualmente corrosivas ao País, continuarão a plantar o crime em todo o território nacional. E não adianta nos fecharmos entre muros: o crime também está dentro do fecho.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

Ribeirão Preto

IMUNIDADE PSICOLÓGICA

Em Os pequenos traumas de cada dia (29/6, C8), Luciana Garbin comenta que as pessoas com questões psicológicas consideradas não tão “sérias” pela medicina acabam ficando “à deriva”. O que não significa que tais situações não devam ser vistas ou ressignificadas. Adorei o comparativo da autora que diz que feridas emocionais crescem que nem “juros de cartão de crédito”, gerando estresse e muita dor emocional. Imagino que para aqueles que sofreram ou sofrem grandes traumas na vida o peso disso é ainda mais significativo. Daí a importância de cuidar dos sentimentos e seguir os três passos citados no artigo: conscientizar, aceitar e agir. Lidar com as emoções e construir esse “escudo mental para encarar fatos dolorosos” ou até mesmo construir uma “imunidade psicológica” não é fácil. Imagina como deve ser para mães solo ou as que dirigem o lar e ainda sofrem com a violência doméstica? Concordo com a autora que nem sempre é fácil achar ajuda para superar impactos, e é nesse sentido que a Legião da Boa Vontade (LBV) está atuando para ajudar mulheres e meninas vítimas de violência de gênero no Brasil. O Programa Ser Mulher as apoia com atendimentos psicológicos gratuitos e virtuais. As interessadas podem se inscrever pelo telefone (11) 99996-6557. Sem dúvida terão um reforço e tanto para lidar com esses traumas de cada dia que não são nada pequenos.

Nadiele Bortolin

Porto Alegre

DISTRIBUIÇÃO DE COBERTORES

Gostaria, como cidadão de São Paulo, saber como funciona a distribuição de cobertores para a população de de rua. Saber como é feito o controle dessa distribuição e se existe uma auditoria para saber quantos itens o morador de rua pegou durante 90 dias. Pois, numa rápida caminhada da Estação República até a Rua da Consolação, contei 14 cobertores e duas mantas de alumínio jogados nas calçadas. Temos que elogiar a Defesa Civil na pessoa do prefeito Ricardo Nunes no que tange ao acolhimento dessas pessoas, e também o governador do Estado, Tarcísio de Freitas, que cede os espaços ociosos do Metrô para o abrigo seguro. Mas não podemos enxugar gelo nem estocar vento. Existe um gasto verdadeiro hoje para o município e para o Estado, e quem paga essa conta são os munícipes de São Paulo.

Joao Camargo

Penha