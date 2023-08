Defesa

Submarino nuclear

Marinha negocia contrato bilionário para concluir submarino nuclear (Estado, 30/7, A7). Com o investimento faraônico já feito até agora (R$ 40 bilhões) – e ainda vem mais pela frente – daria para comprar vários submarinos convencionais, que, por serem em maior número, certamente dariam conta de patrulhar bem melhor do que hoje a vasta extensão da costa brasileira, além de viabilizar a formação de numerosa tripulação altamente treinada. Será que alguém realmente acredita que o novo submarino nuclear brasileiro poderá fazer oposição aos dos países mais desenvolvidos? Ou a ameaça viria dos nossos vizinhos? Até a embarcação ficar pronta, em 2033, já não estará ultrapassada em face dos novos avanços tecnológicos que certamente ocorrerão até lá? Se tudo isso não bastasse, o Brasil virou motivo de preocupação para a Agência Internacional de Energia Atômica (Aiea), que quer agora inspecionar nossas instalações atômicas. Num país com tantas prioridades e com tantas questões básicas ainda por resolver, por que, afinal de contas, precisamos de um submarino nuclear?

João Manuel Maio

clinicamaio@terra.com.br

São José dos Campos

*

Coincidências

Com o projeto do submarino nuclear, o governo Lula está pretendendo “voltar ao local do crime”, parafraseando o vice Geraldo Alckmin. Basta fazer uma correlação entre as informações da matéria do Estadão de 30/7 (A7) com fatos relativos à mesma transação que remontam a 2007, no segundo governo Lula, registrados no livro A Organização, de Malu Gaspar. A matéria do Estadão fala em quatro submarinos da classe Scorpène. Já os registros da obra de Malu Gaspar falam em cinco submarinos da empresa francesa Direction des Constructions Navales (DCNS) – a mesma envolvida, agora, na construção do submarino nuclear. Para dar mais consistência à coincidência de fatos, a matéria fala em R$ 40 bilhões – e o relato do livro fala em € 6,8 bilhões, ou seja, valores bem próximos. O que falta contar é que essa negociação remonta a um consórcio da DCNS com a Odebrecht, que dispensa apresentações. A negociata, então, teria beirado a extorsão quando o tesoureiro do PT João Vaccari Neto, em agosto de 2010, teria cobrado da empreiteira “a parte do PT” num recebimento de R$ 650 milhões relativo à operação. Absolvido, Vaccari Neto é novamente homem de confiança de Lula. Será essa outra coincidência?

Oswaldo D. Castro Jr.

ocastro.jr@hotmail.com

São Paulo

*

São Paulo

União só no discurso

Lula e Flávio Dino querem entrar na questão da Cracolândia, “mas isso implica competição, política e ideologia” (UTI da Esplanada, Estado, 30/7, A8), e isso o prefeito Ricardo Nunes não aceita. Cada um quer o protagonismo na solução da questão. Claramente se vê a competição em detrimento da solução. Enquanto isso, moradores, comerciantes e quem precisa passar pelas ruas tomadas por usuários de drogas são assaltados e têm seus carros depenados à luz do dia. O cidadão espera por um milagre, mas é preciso cobrar da justiça e dos governantes. Por que este problema avançou com tanta rapidez? Por culpa dos pagadores de IPTU certamente é que não foi. Competição, política e ideologia deveriam dar lugar à união, que fica apenas no discurso.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

‘Batemos no iceberg?’

Ignácio de Loyola Brandão (Estado, 30/7, C5) aponta a gravidade máxima da situação: a cidade de São Paulo bateu num iceberg. “E agora?”, ele pergunta. Eu complementaria: será que, agora, algum candidato à Prefeitura vai se tocar para a tragédia em curso?

Francisco Eduardo Britto

britto@znnalinha.com.br

São Paulo

*

Justiça

Confisco da poupança

Plano Collor tem 140 mil ações que podem beneficiar herdeiros (Estado, 29/7, B12). São mais de 30 anos perdidos em inúmeras reclamações jurídicas sobre os valores retidos de juros e correções monetárias não reembolsados dos Planos Collor e Bresser, e sem esperança para as pessoas que ainda vivem. Um governo vai e outro vem, mas os bancos seguem se escondendo atrás da não decisão das autoridades. Esta reclamação não é mais do que legítima e justa e esse dinheiro faz muito mais falta ao povo do que aos bancos, que lucram bilhões de reais todo ano.

Erhard Franz Adolf Dotti

erdotti@gmail.com

São Paulo

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

MELHORA NA CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO

É impressionante a capacidade do PT de trazer para si benefícios causados por medidas tomadas em outros governos. A melhora na classificação de crédito dada ao Brasil pelo rating Fish é suportada por análises de medidas tomadas nos último cinco ou seis anos. No relatório da Fish, entre outros motivos para aumento do rating, são mencionadas a reforma da Previdência, a reforma trabalhista e independência do Banco Central. Todos esses fatos são extremamente criticados por este desgoverno, mas eles mentem e dizem que o mérito é deles por seis meses de governo. Há quem engula essa narrativa.

Hélio Wellichen

wellichen@icloud.com

São Paulo

*

RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS DOS ESTADOS

De novo esse assunto de renegociar dívidas dos Estados? Temos percebido que em todos os governos é um tema recorrente e que nunca é resolvido. Passem essas dívidas dos Estados para o tal mercado financeiro, que é mais eficiente e cobrará juros reais e prazos certos, e somente assim definiremos essas dívidas.

Alberto Utida

alberto.utida0926@gmail.com

São Paulo

*

CREDIBILIDADE DO IBGE

“Manda quem pode, obedece quem tem juízo.” Pois é, foi o que aconteceu com Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento. Restou-lhe obedecer e desejar boas-vindas ao novo presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), indicado por Lula da Silva, Marcio Pochmann. Resiliente, afirmou que, como em uma dupla sertaneja, não importa em ser a segunda voz. O escolhido ocupou a presidência do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) no período 2007/2012, durante o governo Lula 2. Sua passagem não agradou a funcionários, tanto que afastou pesquisadores renomados por não concordarem com sua ideologia intervencionista. Sua volta ao governo, agora no IBGE, tem causado muitas críticas da área política, inclusive “racha” de governistas, de economistas e de parte da imprensa, que vivenciaram e acompanharam a sua administração à época, portanto, acredito não serem gratuitas as inúmeras rejeições atuais. O excelente editorial Lula insulta o IBGE (28/7, A3) espelha com riquezas de informações o que foi a administração Pochmann e destaca a importância de se manter a credibilidade do instituto.

Sergio Dafré

Sergio_dafre@hotmail.com

Jundiaí

*

SEGUNDA VOZ

Para quem não se importa “em ser a segunda voz”, do desafino à mudez é só um tom abaixo.

A. Fernandes

standyball@hotmail.com

São Paulo

*

OPOSITOR DESTRUTIVO

Nunca tinha ouvido falar de Marcio Pochmann, escolhido por Lula para presidente do IBGE. Diante de tanta polêmica a seu respeito, fiz questão de pesquisar sua biografia. Confesso que fiquei estarrecido ao saber de tudo o que ele pensa. O cidadão é realmente um radical extremista. Se posicionou contra todas as medidas que foram elaboradas e implementadas por gente que não comunga de sua ideologia – até as de enorme sucesso, como é o caso do Pix. É um opositor destrutivo.

Deri Lemos Maia

derimaia@yahoo.com.br

Araçatuba

*

FISCALIZADORES DOS NÚMEROS

Notícias dão conta de que a indicação de Marcio Pochmann para a presidência do IBGE servirá ao presidente para mascarar dados e trocar números ruins por bons, como já aconteceu. Mas onde estão os fiscalizadores desses números? Não estarão atentos a mudanças bruscas? Assim como chegam a dados que se referem a Jair Bolsonaro, também será possível confrontar dados que porventura apareçam em completa dissonância com a realidade. Não bastou o barulho de Simone “Stept”, ela terá que ser submissa se quiser ser ministra. Queimou seu trunfo de terceira via e seguirá refém de sua sede ao poder. Já vimos esse filme e continuaremos vendo, pois onde existem interesses, o caráter fica em segundo plano. Geraldo Alckmin que o diga.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

PENA DE MORTE

O que vimos estes dias mostra a barbárie a que estamos chegando com o beneplácito das autoridades. Um policial foi assassinado pelo crime organizado na cidade de Guarujá (SP) e a polícia reagiu prendendo o acusado, mas matando outras dez pessoas. No dia seguinte o nosso governador – que não apoia a colocação de câmeras individuais nos policiais – fez uma declaração de que “o assassino” está preso, antecipando-se à sentença do tribunal, e não disse palavra a respeito das dez mortes. Ou seja, nossas autoridades já decretaram pena de morte em nosso país com julgamento instantâneo?

Aldo Bertolucci

aldobertolucci@gmail.com

São Paulo

*

VÁCUO DE PODER

O que estamos vendo é, infelizmente, o resultado de um crescente vácuo de poder que está sendo aproveitado pelo crime organizado. O que mais se poderia esperar quando as próprias Forças Armadas saíram de sua atribuição constitucional para (pasmem) verificar a integridade das urnas eletrônicas, com risco até de se envolver em uma perigosa e inconsequente aventura durante a última passagem democrática de governo ou quando um Poder invade a competência de outro? Os desalentados contribuintes são obrigados a assistir, passivamente, ao cada vez mais escasso dinheiro público ser destinado de forma generosa e pouco transparente a projetos caros e inúteis ou à concessão de subsídios, isenções e proteção a setores pouco competitivos e inovadores, a exemplo da bizarra política industrial voltada ao carro popular caro e poluente. A nossa sofrida população do Brasil real encontra-se, portanto, praticamente abandonada por Brasília e, o que é perigoso, cada vez mais descrente no governo legalmente constituído. Enquanto o País não tiver ações democráticas, transparentes e concretas para proteger a nossa combalida população e melhorar as suas tristes condições atuais de vida, e enquanto cada um não fizer apenas o que está constitucionalmente limitado a fazer, infelizmente só veremos o crime cada vez mais organizado florescer, até que seja tarde demais. Tristes trópicos.

Fernando T. H. F. Machado

fthfmachado@hotmail.com

São Paulo

*

SOLUÇÃO PARA A CRACOLÂNDIA

Encantada com o desempenho do ministro da Justiça e do governo Lula, a colunista Eliane Cantanhêde até vislumbra a possibilidade de solução para o problema da Cracolândia (Estado, 30/7, A8), que machuca a cidade de São Paulo há décadas, inclusive nos outros três governos do PT na Presidência da República, do atual vice-presidente quando governador em vários mandatos, no Estado, e das gestões petistas com Marta Suplicy e Fernando Haddad, na cidade. Se o ministro da Justiça vê o presidente da República como Moisés, e parece que a colunista também, vamos torcer pelo milagre. Amém.

Ana Lúcia Amaral

anamaral@uol.com.br

São Paulo

*

CÂMERAS DE MONITORAMENTO

A notícia de que o Estado comprará 3 mil e a Prefeitura de São Paulo, 30 mil câmeras de monitoramento com reconhecimento facial e outros avanços técnicos, é algo muito bom. Desde o surgimento das primeiras câmeras de monitoramento – há pelo menos três décadas –, temos lutado para que o sistema seja adotado nos pontos problemáticos da comunidade e opere em múltiplas funções. O raciocínio é que o equipamento proporcione a vigilância em tempo integral, o que é impossível com o trabalho convencional realizado por humanos, pois faltam recursos e efetivo para tanto. Em vez de equipe armada e um grupo de viaturas – que consome combustíveis, diárias e outros insumos –, os logradouros devem ser captados pelas câmeras cujo produto, além de gravado para futuras utilizações, é acompanhado por policiais treinados e outros observadores que, ao identificar ilícitos ou outras anormalidades, enviam ao local o socorro adequado ao evento em tela. Pode ser a polícia, o resgate, os bombeiros ou até todos ao mesmo tempo. Cada dia agregando mais tecnologia e com alcance maior, a câmera oferece centenas – talvez milhares – de opções de segurança. O principal é que os sistemas podem cruzar informações e tornar praticamente impossível a fuga ou a chegada de criminosos. Temos a certeza de que controlar e até acabar com a Cracolândia será apenas um dos bons resultados da ampliação do monitoramento dos pontos estratégicos de São Paulo. Mesmo com toda a eficiência do sistema é preciso considerar que ele ajudará na questão, mas não resolverá. A grande e única solução para resolver o problema da área está em internar e tratar essas pobres vítimas em vez de deixá-las à mercê do vício. E quem tem credenciais e competência técnica e até jurídica para internar é somente o médico especialista, que o Estado (e a Prefeitura) precisa disponibilizar o mais rápido possível. Sem resolver a carência e a saúde do viciado, ele continuará permanentemente dependente do traficante e, toda vez que ocorrer repressão ao tráfico, a atividade apenas mudará de lugar. Não basta reprimir o traficante porque quem o procura é o viciado. Por isso, é preciso tratar o dependente químico e apoiá-lo para que não volte a ser cliente desse criminoso mercado.

Dirceu Cardoso Gonçalves

aspomilpm@terra.com.br

São Paulo

*

VÍTIMAS DO DESEMPREGO

O número crescente de miseráveis dormindo em calçadas e catando comida no lixo é um traço comum a muitas metrópoles do mundo ocidental, embora mais dramático nas economias mais frágeis. Trata-se de um sintoma de uma doença sistêmica, que demanda abordagem holística. Pouco adiantarão medidas tópicas, paliativos capazes de atenuar meros sinais externos de uma síndrome conjuntural. Muitos dos atuais moradores de rua um dia já tiveram casa ou trabalho. São o “refugo” de uma máquina que está dando defeito, na medida que a produção de bens e serviços depende cada vez menos da mão de obra humana e os empregos escasseiam, afetando de forma mais aguda a base da pirâmide social. O desemprego vitimiza de forma direta e indireta. Não atinge somente o desempregado, mas produz efeito dominó na comunidade de filhos, pais, mulheres, agregados. Até mesmo no movimento do pequeno comércio das vizinhanças. Por outro lado, a privação, a solidão, a desnutrição que se abatem sobre esses párias da sociedade de consumo afetam a mente, o psiquismo, o estado emocional. No extremo, causam neuroses, psicoses, delírios, demência, podendo levar ao cometimento de atos que não cometeriam em condições de vida digna.

Patricia Porto da Silva

portodasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro

*

POLUIÇÃO DOS RIOS

A poluição dos Rios Pinheiros e Tietê é só mais uma dentre tantas outras razões para privatizarmos a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Por ser empresa controlada pelo Estado, consegue leniência das autoridades sanitárias e ambientais em relação à poluição dos rios que jamais seria aceita se fosse empresa privada. Mais do que isso, a empresa cobra pelo tratamento do esgoto de todas as casas cujos dejetos são alegremente jogados nos rios. Isso se chama enriquecimento sem causa! E ninguém faz nada. Vergonha.

Oscar Thompson

oscarthompson@hotmail.com

São Paulo

*

MARES E RIOS DESPROTEGIDOS

Recentemente estive em Paraty e testemunhei um jovem marinheiro da Marinha sendo abordado por proprietários de embarcações credenciadas ao transporte turístico, que reclamavam da participação de clandestinos na atividade. Na oportunidade, não vi presente nenhum outro militar mais graduado. Testemunhei também milhares de turistas saindo em passeios de barcos em mar aberto sem a presença concomitante de qualquer embarcação da Marinha patrulhando a área e protegendo os embarcados. Excetuando-se a identificação de origem da embarcação, não se visualiza qualquer certificação de fiscalização. Na mesma viagem, testemunhei o caos existente em nossas praias com centenas de jet skis em alta velocidade colocando em risco os banhistas, igualmente sem a presença da Marinha. Oportuno também constatar que na ocorrência de tragédias fluviais fica nítida a precariedade da fiscalização marítima quanto às condições de navegabilidade e capacidade das embarcações que trafegam em nossos rios. Frente a essas necessidades funcionais relacionadas aos nossos rios e mares, à espera da presença do Estado, não vislumbro qualquer justificativa para que se invista dinheiro público na construção de um submarino nuclear.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

honyldo@gmail.com

Ribeirão Preto

*

OPPENHEIMER MERECE PERDÃO

Oppenheimer merece perdão? (30/7, B2). Eu diria que ele certamente merece perdão. Não foi por causa de “glória” que o Projeto Manhattan foi idealizado, mas por temor de que os nazistas inventassem a bomba atômica. As conseqüências teriam sido catastróficas para toda a humanidade. Quem não merece perdão, nem póstumo, é o imperador Hirohito. Adolf Hitler se suicidou em abril de 1945, a Alemanha se rendeu oficialmente em maio do mesmo ano. A política suicida do imperador o levou a rejeitar condições razoáveis para um cessar-fogo naquela época, causando as tragédias de Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945.

Irene G. Freudenheim

irene.margarete@terra.com.br

São Paulo

*

APENAS UM NOTÁVEL CIENTISTA

Não há o que perdoá-lo; ele foi apenas um notável cientista; imagine se a Alemanha chegasse primeiro à bomba; e foi o Japão, um dos países mais cruéis (leia-se a autobiografia de Winston Churchill) de todos os tempos que se meteu contra os EUA, cujo presidente é que se decidiu a bombardeá-lo, sem o que teria morrido muito mais gente de ambos os lados.

Albino Bonomi

acbonomi@yahoo.com.br

Ribeirão Preto