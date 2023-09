Meta fiscal

De onde virá o dinheiro?

O painel do impostômetro instalado na Associação Comercial de São Paulo acaba de registrar R$ 2 trilhões recolhidos em tributos pelos brasileiros de janeiro até anteontem. No ano passado, em comparação, essa quantia foi atingida duas semanas depois, em 14 de setembro. O arcabouço fiscal aprovado recentemente prevê para 2024 déficit fiscal zero, ou seja, o governo não vai poder gastar mais do que arrecada, mas nem bem o arcabouço nasceu e já estão querendo rebatizá-lo. Os padrinhos são Rui Costa (Casa Civil), Simone Tebet (Planejamento) e Ester Dweck (Gestão), com o reforço da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que defendem uma meta de déficit para o ano que vem entre 0,5% e 0,75% do Produto Interno Bruto (PIB). Tebet afirma que o governo precisa de R$ 168 bilhões em receitas extras para conseguir zerar o rombo das contas em 2024, mas adiantou que a Fazenda já sabe de onde tirar e que vai anunciá-lo na hora certa. Espero que, além do Tesouro Nacional, o governo tenha descoberto uma mina de ouro para saciar seu desejo desenfreado por dinheiro, porque nós, contribuintes, já fomos raspados até o fundo do poço.

Por um doce

Diante da sanha arrecadatória e do descompasso de informações vindas da equipe técnica deste governo – um diz que é déficit zero em 2024, outra diz que precisamos de R$ 168 bilhões para empatar –, ganhará um doce de coco quem responder para quem vai sobrar o pagamento desse buraco. Espero que não pensem em taxar o ar que respiramos. Eliminar despesas não, né?

Governo Lula

Novo ministério

Arthur Lira pediu, Lula atendeu. Começou a reforma administrativa: foi criado mais um ministério, o da Pequena e Média Empresa. Estou pagando para ver uma reforma reduzindo pela metade o número de ministérios. Esses políticos ainda vão falir o Brasil.

Mais despesas

Aumentar o número de ministérios e, consequentemente, aumentar despesas não é o que se esperava de um presidente que deveria ao menos diminuir (se não acabar, conforme prometido em campanha) a fome dos mais necessitados.

Longa fila

Na desesperada busca por apoio no Congresso, Lula vai criar um 38º ministério, para acomodar insatisfeitos com o governo. Caso o presidente receba dois ministros por semana, serão necessárias 19 semanas para o primeiro a ser recebido voltar a sê-lo. Quase cinco meses. Eis a eficiência deste governo.

Indústria naval

Nova tentativa

A primeira vez que o Brasil tentou criar uma indústria naval competitiva foi durante o governo JK, nos anos 50. Cerca de 20 anos depois, o governo Geisel tentou novamente, sem sucesso, incentivar essa indústria. Mais recentemente, foi a vez do governo do PT tentar e fracassar. Tivemos, portanto, um governo de centro, um de direita e um de esquerda insistindo na mesma política, o que sugere que o problema não seja o espectro político. Mas por que elas deram errado? Nos três casos, as políticas buscaram compensar, e não vencer a ineficiência. Em vez do foco no que realmente importa, como melhorar a educação e o ambiente de negócios do País, focamos no mesmo desenvolvimentismo que nunca deu certo em lugar algum. Resta torcer para que a nova empreitada do presidente Lula não repita os erros do passado. Infelizmente, como demonstrou o Estadão em seu editorial sobre a Transpetro (31/8, A3), não parece que vai ser o caso.

STF

‘Recado’ do PT

Sobre a matéria PT manda recado a Zanin sobre o marco temporal (Estado, 31/8, A11), parece que os petistas raiz não entenderam que Lula escolheu o advogado Cristiano Zanin para o STF para defender suas próprias causas, não as pautas do partido.

DEGELO NO ÁRTICO

A exemplo do nosso presidente, que pretende extrair petróleo na Margem Equatorial do Oceano Atlântico, com o degelo no Ártico, Rússia e Otan disputam agora os seus recursos naturais, leia-se o petróleo, aumentando ainda mais os gases do efeito estufa. O fenômeno natural El Niño, que este ano aqueceu as águas do Oceano Pacífico, alterando a temperatura do planeta, foi uma dádiva divina para nos mostrar quão perto estamos da nossa própria destruição. O aquecimento global, provocado por nossas atividades como a queima dos gases derivados do petróleo, já atingiu uma situação que põe em risco a nossa própria sobrevivência no planeta. O primeiro furacão da temporada na Flórida já nos deu uma ideia do perigo que corremos, assim como na futura época das chuvas no litoral norte de São Paulo, que poderá provocar tragédia maior ainda que a do ano passado. A partir deste ano teremos o planeta mais hostil à nossa sobrevivência. Só nos resta recuperar as florestas destruídas e parar de queimar os derivados do petróleo que usamos como combustíveis para movimentar nossos veículos e a produção industrial. Felizmente já temos as energias eólica e fotovoltaica para produzir eletricidade, limpas e renováveis.

VEÍCULOS NÃO POLUENTES

A Prefeitura de São Paulo estuda eliminar os ônibus elétricos. Se isso for feito estaremos caminhando para trás. Os ônibus elétricos são não poluentes, movidos a energia elétrica. A Prefeitura deveria estar aprimorando os ônibus elétricos e estimulando as empresas particulares a usar os mesmos. Precisamos caminhar na direção do mundo com veículos não poluentes.

ESTRESSE TÉRMICO

Ao atingir, em 24/8, nada menos que 32,2ºC em pleno inverno em São Paulo – a temperatura máxima em 80 anos –, bem como recordes em quase todo o País nesse tórrido agosto, os termômetros refletem a deletéria, criminosa e irresponsável ação (des)humana de contínua poluição do ar em total desrespeito aos limites da natureza, provocando um preocupante estresse térmico e hídrico que se torna regra em vez de exceção. Se no inverno já derretemos ao ultrapassar os 30ºC, o que esperar nos próximos verões? Socorro!

IMPOSTO SOBRE ÁGUA

O Brasil pode equilibrar o Orçamento criando um imposto sobre o uso da água pelo agronegócio. Um volume gigantesco de água é usado na agricultura e na pecuária, e essa água já começa a fazer falta para outros setores da economia e até mesmo para o abastecimento de cidades. O agronegócio está usando e abusando do patrimônio hídrico do País sem pagar absolutamente nada por isso. A água cai do céu, vai para os rios, enche os lençóis freáticos e as represas – e pertence a todos e não apenas ao agronegócio. Está mais do que na hora de se criar um imposto sobre o uso da água.

MARCO DO SANEAMENTO

O novo Marco do Saneamento Básico foi estabelecido no Brasil pela Lei 14.026/2020. O acontecimento despertou a esperança de que um aumento substancial de investimentos na área – quase invisível eleitoralmente – suavizasse o tremendo déficit que faz do País uma das regiões em pior situação do mundo civilizado no que diz respeito à capacidade de propiciar em larga escala o tratamento de esgoto e a distribuição de água potável. Esperava-se, assim, uma considerável melhoria qualitativa e quantitativa de tais serviços a atingirem maior porcentual da população, permitindo a evolução para um quadro mais favorável da situação da saúde pública, o que aliviaria a pressão sobre a assistência médica oficial, hoje mal avaliada em todo o território nacional. Dados do Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento (SNIS), no entanto, sugerem que o País terá dificuldades em 2023 para cumprir as metas e prazos de universalização do benefício firmados no referido dispositivo legal. Desanimador.

REESCREVENDO A HISTÓRIA

Reescrevendo a História ou, como eles dizem, “ressignificando”, querem “desimpichar” Dilma Rousseff, pleiteando a “devolução simbólica” do seu cargo. Pois é. “Desimpichar” a “gerentona” é fácil; muito mais difícil vai ser devolver o “vento estocado”.

CONTROLE DA IMPRENSA

A eterna tentação de controlar a imprensa (31/8, A3). O papel do Estado é liberar verbas públicas para publicações de publicidade dos órgãos estatais e de feitos e decisões do governo. E a imprensa, como um bom cão de guarda da sociedade, sabe o que publicar, com as responsabilidades necessárias e obrigatórias. Em nenhum momento cabe controle prévio. A imprensa não lava as mãos pelo que publica, e muito menos pelo que recebe, porque é responsável por todo o conteúdo publicado.

VELHOS DISCURSOS REQUENTADOS

Espero que nas próximas eleições tenhamos opções para a Presidência da República. Porque as duas almas mais honestas, incorruptíveis, imbrocháveis – e uma delas já inelegível – já nos deram tanto desgosto que nem uma overdose de sal de frutas nos salva de mais uma úlcera, com tanto lixo e tanta porcaria vindo à tona e voltando, seja em escândalos ou velhos discursos requentados. O Brasil merece mais!

GRATIDÃO DE TARCÍSIO

Creio que passam do ponto da lucidez política declarações elogiosas exageradas do governador paulista, Tarcísio Freitas, ao ex-presidente e mito de meia-pataca, Jair Bolsonaro. Como homem público com imenso futuro político e governador do poderoso Estado de São Paulo, Tarcísio não precisa ser tão serviçal a um desastrado ex-presidente. Gratidão é boa virtude, mas Bolsonaro foi ruim para o Brasil e para os brasileiros em todos os sentidos.

CIDADÃO HONORÁRIO

Quero registrar, como cidadão curitibano, meu repúdio à atitude de alguns deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Paraná em querer conceder título de cidadão honorário ao ex-presidente Jair Messias. Acho que, para uma certa parcela de políticos da oposição, o resultado democrático das eleições presidenciais passadas ainda não foi aceito, e quer demasiadamente prolongar um “terceiro turno”. Absurdo conceder quaisquer homenagens a um político que cultivou a política do ódio, da ignorância e da total falta de tolerância. Esse infeliz ex-presidente promoveu a violência entre seus seguidores, nas redes sociais e nas ruas. Como dar uma honraria a um cidadão que zombou das centenas de mortes devido à pandemia da covid, tirando sarro de quem agonizava por falta de ar nas UTIs dos hospitais? Uma pessoa com essa natureza deveria, sim, receber um certificado público de votos de repúdio às suas atitudes e ações que em nada somaram pela união e tampouco pela solidariedade entre os brasileiros em época tão amarga e difícil.

‘DIA DO PATRIOTA’

Revogado o inconstitucional e ridículo “Dia do Patriota”, instituído pela Câmara dos Vereadores de Porto Alegre, após virar motivo de chacota nacional. Esperamos que sirva de lição aos eleitores que elegem vereadores inúteis e ociosos que passam o tempo todo inventando datas comemorativas absurdas, como o vereador Alexandre Bobadra (PL), já cassado, que instituiu 266 dias comemorativos sem pé nem cabeça.

Paulo Sergio Arisi

PARCELAMENTO SEM JUROS

Mais uma “brilhante” proposta governamental. Autoridades cogitam a limitação de compras parceladas sem juros. Uma paulada nos dois lados do balcão, por reduzir o poder de compra de um lado e o movimento do comércio de outro. Mais fechamentos e demissões à vista, além dos que ainda não se recobraram da crise da pandemia, e os decorrentes do esvaziamento do comércio de rua, em função da adoção do trabalho remoto. Seria extinta, ainda, a vantagem que a oferta de crédito sem juros representa na concorrência com o mercado de importados, já que esse último não admite tal possibilidade. Tudo convergindo para enfraquecer o mercado interno, já abalado por ainda recente medida de redução de taxas sobre o comércio eletrônico internacional. É inacreditável, em suma, que medida tão obviamente prejudicial à economia popular possa ser cogitada pelo governo atual, a não ser que este tenha mesmo perdido o rumo.

PODER COMERCIAL DO CENTRO

Sabemos que os moradores de rua do centro de São Paulo são numerosos. São usados pelo crime organizado para consumir e traficar drogas ilícitas. As ações de invasão de estabelecimentos comerciais e ataques com pedras a carros de passantes para roubo de celulares atemorizam quem por lá trafega e diminuem o poder comercial da região. Abandonados por suas famílias e incapacitados pelo poder da droga, esses marginalizados se tornaram uma questão social insolúvel, já que foi decidido que sem anuência do indivíduo não se pode internar pessoa para eventual reabilitação a sua revelia. ONGs e pastorais concordam com essa postura legal. Nessa inconclusão, fica o cidadão comum à mercê da sorte de ser ele a bola da vez de ser atacado por essas pessoas. Não poderiam os setores público e privado imitar o presidente, que tem na mediação sua palavra de ordem, e tentarem se por de acordo para uma solução viável? Cidadãos, comerciantes e moradores dos bairros certamente agradecerão.

GUARDA MUNICIPAL

Guarda municipal não é polícia, afirma editorial do Estadão (30/8, A3). Então, é preciso urgentemente atualizar a Constituição, pois é muito mais contemporâneo, moderno e eficiente ter uma polícia preventiva civil (a polícia é de natureza civil) municipal, sob o manto do prefeito, autoridade pública local, do que uma polícia preventiva militar (Polícia Militar é a polícia do Exército) estadual, sob o manto do governador, autoridade pública regional distante fisicamente dos acontecimentos locais.

SEMANA DE QUATRO DIAS

Vindo morar na capital baiana aos 10 anos deparei-me com o não trabalho aos sábados à tarde. Meu pai explicou-me que era a “semana inglesa”. Um grande avanço no campo trabalhista. Agora anunciam como novidade a semana de quatro dias. A falta de leitura traz alguma rejeição do patronato e muita admiração da população. Mas, vejam, em 1937, Bertrand Russel propunha algo mais revolucionário: o dia de quatro horas. Dizia ele que o homem não foi feito para o trabalho. Assim o homem poderia se dedicar ao lazer e, quem sabe, aumentar a oferta de emprego. O empresário compensaria a contratação de mais gente pelo aumento do mercado. A semana de quatro dias será proveitosa para o lazer do empregado e para a economia se para o quinto dia houver contratações. Mas quem lê Russel quando há tantos maus copiadores de suas ideias?

