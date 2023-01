Ataque à democracia

Sequência de erros

Como explicar a sequência dos acontecimentos em Brasília, que culminou na invasão e depredação dos prédios do STF, do Congresso e do Planalto? O Exército não tomou providências para a retirada das pessoas que estavam “de férias” em frente ao seu QG. Apesar da situação muito tensa, o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, estava de férias em Orlando, nos EUA. O “inocente” governador do Distrito Federal (DF), Ibaneis Rocha (MDB), aceitou a avaliação do secretário em exercício de Segurança Pública de que estava “tudo tranquilo” e que os manifestantes estavam “controlados e escoltados pela polícia”. A responsabilidade de todas as pessoas envolvidas deveria ser investigada, além, obviamente, de expor os financiadores da baderna que arruinou, ainda mais, a imagem do Brasil no exterior. A nós cabe deixar bem claro que exigimos o esclarecimento desse desastre em breve, e que não estamos interessados em embates ideológicos, mas sim em políticas para resolver os nossos problemas importantes de desemprego, saúde e educação.

Omar El Seoud

São Paulo

Falsos patriotas

O estarrecedor ataque ao patrimônio nacional neste domingo por grupos de falsos patriotas, com ênfase às sedes do governo e do STF em Brasília, demonstra que muitos brasileiros ainda não sabem o que representa a nossa República Federativa do Brasil e o nosso Estado Democrático de Direito. Em momento tão delicado da vida nacional, em que se busca a união de todos para reconstruir nossas instituições, a atitude desrespeitosa dos manifestantes, falsos cidadãos, agindo em total desacordo ao que preconiza nossa Carta Magna, nos leva como cidadãos de bem a clamar às autoridades competentes da segurança pública uma reação enérgica contra esses terroristas, conforme o ditame das leis, identificando e punindo os mentores dos ataques, quer estejam no Brasil ou no exterior, para que isso não se alastre.

Herbert Silvio A. Pinho Halbsgut

Rio Claro

Mentores do golpe

Não é caça às bruxas, mas aos terroristas. Primeiro, identificar todos os que estão e estavam nos acampamentos e, a partir daí, não vai ser difícil chegar aos financiadores e mentores do golpe. A partir dos peixes pequenos serão revelados os tubarões.

Adilson Roberto Gonçalves

Campinas

Secretário bolsonarista

Após um grande terremoto são frequentes réplicas, tremores secundários. Tarcísio de Freitas parece mais lúcido que Ibaneis Rocha, mas tem em comum com o omisso governador do DF um secretário de Segurança bolsonarista raiz. Que a nossa polícia seja proativa. Não se pode abrir mão de informações colhidas das redes sociais para antever o movimento dos acampados na frente dos quartéis.

Flávio Madureira Padula

São Paulo

Intentona predatória

Excelente e oportuno o editorial Intolerável assalto à democracia (9/1, A3), contra a barbárie que assolou a capital da República. O descuido e a leniência dos Poderes constituídos são inadmissíveis num Estado Democrático de Direito. A Nação aguarda punição exemplar para os responsáveis diretos pela intentona predatória.

Carlos Guilherme Mota

São Paulo

Paz e justiça

Os atos antidemocráticos e de vandalismo praticados neste domingo evidenciam o grau de fanatismo dos bolsonaristas. As cenas de depredação do patrimônio público sinalizam que as autoridades brasileiras devem agir com rigor e celeridade. Deve-se mostrar que atos como esses não podem e não ficarão impunes. A imagem do Brasil e da nossa democracia não pode ser abalada pelos fanáticos defensores do golpismo. O País precisa de paz e de justiça.

Willian Martins

Guararema

Punição coletiva

O sistema jurídico brasileiro é notoriamente inefetivo na punição de participantes de crimes coletivos. Haja vista, por exemplo, a dificuldade de processar e punir os criminosos do Massacre do Carandiru. Agora que o Brasil foi vítima de um ataque terrorista promovido por uma multidão, será possível processar efetivamente todos os envolvidos?

Arnaldo Mandel

São Paulo

A CONTA DO PREJUÍZO

Que tal fazer os vândalos presos em flagrante, as autoridades e os financiadores dos ataques em Brasília pagarem pelo imenso prejuízo que causaram? Não acho justo isto ser pago com verba pública. Esse dinheiro poderia ser usado para quem realmente precisa, e não por gente bárbara e ignorante, que está vilipendiando a nossa bandeira.

Elisabeth Berlowitz Buny

Cotia

PODEROSO MOVIMENTO DE RETROCESSO

Milhões assistiram pela televisão ao vandalismo. A imensa maioria, incrédula, via com espanto a sede do Legislativo, do Executivo e do poder Judiciário sendo barbaramente e impiedosamente destruídas. A imensa maioria também sentiu apreensão e o temor da ameaça à governabilidade do nosso País. Mas infelizmente havia também quem aplaudisse. Estes terão que saber que, direta e indiretamente, aprovam um poderoso movimento que quer promover um intolerável retrocesso obscurantista e a ingovernabilidade do Brasil.

Wulf Dittmar

São Paulo

CRIMES TÊM APOIADORES

Parece incrível, mas muita gente que conheço ainda apoia a barbaridade que foi feita em Brasília. São tão doentes quanto seu mito psicótico.

Cecilia Centurión

São Paulo

NÃO FOI UMA MANIFESTAÇÃO

Não podemos no meio de um ato terrorista tentar dourar a pílula e chamar isso de manifestação. Os culpados devem ser processados, presos e pagar pelos crimes contra a democracia, não esquecendo do maior incentivador deles: Jair Bolsonaro.

Marcos Barbosa

Casa Branca

PREJUÍZO É DO BRASILEIRO

Foram quebrados vidros, portas, mobílias e as sedes foram inundadas. O prejuízo é de todos os brasileiros, que pagarão pelos estragos causados por extremistas de direita. A imagem do Brasil fica arranhada perante o mundo, com cenas grotescas desses terroristas em ação. Lamentável.

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte

NÃO PODE PASSAR EM BRANCO

Não pode passar em branco as punições a esses bandos de fanáticos e antidemocráticos bolsonaristas, não só pelas violências físicas e ameaças ao Estado, mas também pelas depredações. Que sejam processados e paguem dos seus bolsos os estragos feitos.

Tania Tavares

São Paulo

SUPREMO É O POVO

A turba insana e colérica que invadiu e depredou os patrimônios públicos gritava “supremo é o povo.” Mas foi o “povo” que foi às urnas e votou livremente, escolhendo o presidente Lula da Silva. Ou não? Muito pior que a violência gratuita é a violência da ignorância que se acredita defender qualquer princípio maior e melhor que a própria democracia. E, assim, ou o Brasil exerce, agora, os imperativos da lei e penaliza devidamente esses arruaceiros da ignorância absurda, ou periga cair na anomia das barbáries.

Marcelo Gomes Jorge Feres

Rio de Janeiro

ALGO ERRADO COM A DEMOCRACIA

Não dá para concordar com a depredação ocorrida nos prédios públicos, foi triste. Mas espero que o ocorrido pelo menos sirva para abrir os olhos de nossas autoridades, políticos e juízes, afinal não foram meia dúzia de gatos-pingados, foram milhares de pessoas que estiveram em Brasília. Alguma coisa está errada na nossa democracia.

Nilo Sergio Pinto

Leme

TRUMP, BOLSONARO E ATAQUES À DEMOCRACIA

É um acinte que Donald Trump e Jair Bolsonaro estejam em liberdade com tudo que os dois já fizeram contra a democracia de seus países. As instituições americanas e brasileiras precisam acabar com a interminável palhaçada golpista que segue prosperando, lá e cá. É inacreditável que Trump e Bolsonaro não estejam presos e estejam trabalhando para voltar ao poder em breve, como se nada tivesse acontecido. Basta.

Mário Barilá Filho

São Paulo

TERRORISMO BOLSONARISTA

A imagem do Brasil foi estraçalhada nas capas da imprensa mundial e demonstram o estrago que o terrorismo bolsonarista causou ao nosso do País no mundo todo. Este brutal vandalismo golpista macaqueado da invasão do Congresso dos EUA, em 6 de janeiro de 2021, prova a maléfica atuação de Bolsonaro e Trump para destruir a democracia nas duas grandes nações. Eles não escaparam do braço forte da Justiça e pagarão por seus atos golpistas contra a democracia.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

CIDADÃOS ESPERAM PROVIDÊNCIAS

Não votei no presidente Lula, mas me sinto indignada com esses bloqueios, invasões e quebra-quebra obviamente praticados por cidadãos que nem merecem esse nome cujo comportamento beira a marginalidade. Creio que neste momento crítico todos os verdadeiros cidadãos esperam providências enérgicas e principalmente transparência ao nomear os verdadeiros responsáveis.

Vera Bertolucci

São Paulo

‘NOITE DOS CRISTAIS’

Os vidros quebrados do Supremo Tribunal Federal (STF) me lembraram, proporções guardadas, a Kristallnacht (’Noite dos Cristais’) promovida pelos nazistas na Alemanha em novembro de 1938. Morreram muitos judeus nessas horas trágicas. Quantos deputados, senadores e membros do STF teriam sido assassinados se os terroristas tivessem decidido realizar esta infame invasão durante a semana?

Raphaël Korn

Alfenas (MG)

TRAGÉDIA ANUNCIADA

Meus olhos viram e meus ouvidos ouviram o que jamais poderia imaginar, em meus piores pesadelos, traduzido no editorial Intolerável assalto à democracia (Estado, 9/1, A3). O que mais me indigna é que se trata de tragédia anunciada, previsível, desprovida do elemento surpresa e até ensaiada, portanto, possível de ser evitada por ações de inteligência, planejamento e prevenção. Além do horror e terror expostos pelas imagens da cobertura da imprensa, entretanto, espera-se a revelação dos sujeitos ocultos que ofereceram o apoio político, material e financeiro para a execução dessa bagunça golpista.

João Pedro da Fonseca

São Paulo

O LUGAR DA DIRETA CIVILIZADA

Parabéns pelo editorial O lugar da direita civilizada (Estado, 08/1, A3). Deveria existir um jeito de que todos -de direita, centro ou esquerda, de qualquer espectro- lessem o certeiro e didático editorial. Foi ao ponto certo. Vou guardá-lo nos meus arquivos, de alguma forma, para fonte de inspiração e informação em debates políticos, que gosto de ter com amigos de qualquer ideologia política.

Abel Pires Rodrigues

Rio de Janeiro

JUSTIÇA NÃO ELABORA LEIS

Importantíssimo esclarecer que a justiça não elabora leis (Fórum dos Leitores, 9/1), em linhas gerais ela aplica, e ainda que ocorram interpretações que desagradem, é preciso deixar muito claro, especialmente neste momento de desinformação elevada à potência máxima. Compete ao Legislativo (deputados federais e senadores neste caso específico) elaborar leis que acabem com as ditas e reditas injustiças. Cobremos, inicialmente, daqueles em quem votamos.

Patrícia Leite

São Paulo