Oito de Janeiro

Ato em Brasília

O evento de segunda-feira, dia 8, em Brasília, em alusão ao 8 de janeiro de 2023, dia em que o País viu uma quebradeira na capital federal, foi um fiasco. A maioria dos governadores não fez questão de participar, bem como o presidente da Câmara dos Deputados. Há de se criticar todos os lados. Os governadores, enquanto políticos com mandato, eleitos democraticamente, deveriam ser os primeiros a defender a força das instituições democráticas. Afinal, não há eleição sem democracia. O governo federal, nesse caso representado pelo presidente da República, tentou fazer do evento um palanque político, algo deplorável. Os atos de segunda-feira deveriam ter sido institucionais. Estava óbvio que o governo Lula da Silva queria uma boa foto para usar nas eleições – deste ano e de 2026. Perdemos todos. Afinal, o bolsonarismo, ainda que enfraquecido, continua à espreita, esperando o momento da ressurreição.

Willian Martins

martins.willian@yahoo.com.br

Guararema

*

Educação

Unifesp

A reitora da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Raiane Assumpção, afirmou corretamente que os recursos orçamentários destinados à Unifesp são insuficientes para atender às demandas da capacidade instalada da universidade (Estado, 9/1, A12). No entanto, também é verdade que a reitoria não tem se empenhado para lidar com as dificuldades orçamentárias da instituição. Segundo o estatuto da Unifesp, o conselho universitário deveria aprovar a proposta orçamentária da universidade e também a alocação de recursos orçamentários e extraorçamentários. No entanto, nos últimos anos, a reitoria não inclui esses temas na pauta das reuniões e o conselho permanece apartado das decisões relativas ao orçamento. Falta empenho também na captação de recursos. Os 70 deputados federais do Estado de São Paulo terão, em conjunto, aproximadamente R$ 2,6 bilhões disponíveis para distribuir por meio de emendas parlamentares. Até o momento, porém, a reitoria não elaborou um plano institucional para captar esses recursos. Reclamar da falta de recursos é legítimo. No entanto, é dever da reitoria da Unifesp trabalhar mais pela instituição.

Christina Windsor Andrews,

representante dos professores associados no Conselho

Universitário da Unifesp

christinaandr@gmail.com

São Paulo

*

São Paulo

Rua Oscar Freire

A confeitaria Cristallo da Oscar Freire fechou e vai dar lugar a um empreendimento de luxo. A Kopenhagen, que fica na esquina, também vai ter o mesmo destino. Podemos estar vivenciando o começo do fim da Oscar Freire como rua de lazer, comércio de médio a sofisticado padrão, cafés, restaurantes e muitos encontros. Quem sabe vai virar a Faria Lima residencial. Uma pena. Mas onde está a Prefeitura, que permitiu a construção de espigões em pleno coração dos Jardins? Onde está a sociedade paulistana, que assiste calada a essa descaracterização de um ícone da cidade? Vivo hoje em Salvador, mas morei quase 30 anos vizinho à Oscar Freire, esse oásis numa metrópole que cresce indiscriminadamente, apagando todos os rastros da sua história. E a Oscar Freire pode ser apenas o começo, a próxima pode ser a Lorena, a Augusta, empurrando os paulistanos cada vez mais para dentro dos shoppings. Se isso é modernidade, fico com os europeus, que preservam sua história e sua relação de amor com a cidade onde vivem.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

*

Lançamentos imobiliários

O vereador Rodrigo Goulart parece ser o porta-voz do mercado imobiliário (A cidade ideal, 6/1, A4). Só não explica qual a justificativa dos lançamentos imobiliários “ao longo” das redes de transporte coletivo (até 700 metros de distância ou mais), classificados como Habitação de Interesse Social (HIS), comercializados por valores de R$ 20 mil a até R$ 40 mil o metro quadrado. Adensamento social? A quem de fato beneficiam o Plano Diretor e a Lei de Zoneamento aprovados pelos vereadores? A quem interessa manipular a informação de que moradores da região dos eixos não querem que estes sejam expandidos?

Roberto Marques da Costa

robertotmcosta@gmail.com

São Paulo

*

DEFESA DA DEMOCRACIA

Os incomodados quando se mudam o fazem para fugir das ditaduras, e não quando há uma democracia. Só não gosta da democracia quem é ditador, data máxima venia.

Ary Braga Pacheco Filho

ary.pacheco.filho@gmail.com

Brasília

*

O MELHOR QUE TEMOS

A democracia é complexa, mas é a melhor que temos.

José Ribamar Pinheiro Filho

pinheirinhoma@hotmail.com

Brasília

*

GOVERNO BRASILEIRO

A democracia estabelecida no Brasil está atualmente baseada nos seguintes pontos: dois líderes diametralmente opostos, um ex-presidiário solto mas não absolvido, e um quase expulso do exército, tenente reformado como capitão sabe-se lá porquê e insistentemente insuflado pela mídia. Do outro lado, um Supremo Tribunal Federal (STF) nomeado por presidentes que obedecem caninamente os seus indicadores e juízes, e desembargadores recebendo salários incompatíveis com a nossa realidade. Além disso, um Congresso movido a interesses pessoais (senadores com 80, 80! assessores), deputados votando através do “toma lá, dá cá”, governadores e prefeitos que estão sempre devendo à União, vivendo as custas dos contribuintes, pois não sustentam a sua máquina administrativa, sempre preenchidas por interesses políticos. Não vejo ninguém preocupado com infraestrutura (esgoto, água, instrução de primeiro grau, estradas férreas e etc). Tudo isso, ressalvado as exceções de praxe. Um povo alienado politicamente que não lê jornal sério, sendo conduzido como gado. Essa democracia não me interessa.

Carlos Tullio Schibuola

cschibuola@gmail.com

São Paulo

*

DISCURSO DE LULA

“Não há perdão para quem atenta contra a democracia”, disse Lula da Silva nesta segunda-feira, 8 de janeiro. Desviar dinheiro de estatais para comprar votos no Congresso não é atentado contra a democracia?

Celso Francisco Álvares Leite

celso@celsoleite.com.br

São Paulo

*

EXPLORAÇÃO POLÍTICA

Ao ler a manifestação do agora cidadão Ciro Gomes no Estadão (9/1, A8), pela primeira vez tenho de concordar com ele. De fato há uma exploração política desnecessária do 8 de Janeiro. Não existe golpe nem ataques à democracia quando um bando de “gatos-pingados” resolvem depredar patrimônio público, sem apoio de outras nações, da sociedade, dos militares, da Igreja, como ocorreu em 1964. E o que mais me surpreende é um representante da nossa Alta Corte realizar discursos. Comparecer, sim, até pode, embora não recomendável. Mas discursar, nunca. Como ele é o julgador por óbvio, no princípio legal do Direito, passou a ser suspeito e deve ser afastado do caso. Aliás, um membro da Corte Suprema na maior democracia do mundo só se manifesta nos autos. Na verdade, se ingressar em um transporte público, nem é reconhecido pelos usuários e sequer necessita de seguranças. Mas Brasil é Brasil.

José Rubens de Macedo Soares

joserubens@jrmacedoadv.com.br

São Paulo

*

ATAQUE AOS TRÊS PODERES

O dia de ontem foi emblemático para a história da democracia no Brasil. As autoridades dos Três Poderes da República fizeram uma solenidade onde exaltaram o Estado Democrático de Direito, que teve no ano passado, uma tentativa de interrupção com os ataques golpistas nas três sedes dos poderes em Brasília. Com essa histórica solenidade, essas autoridades confirmaram o prosseguimento das apurações pela Justiça de tais infames atitudes que culminaram pela condenação, sem perdão, de todos os que foram responsáveis por tais aberrantes invasões.

José de Anchieta Nobre de Almeida

josenobredalmeida@gmail.com

Rio de Janeiro

*

MEMÓRIAS DO 8/1

Achei importante as manifestações oficiais condenando os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, mas vale salientar que também é condenável usar a própria democracia como justificativa para confrontá-la como vários políticos que ali estavam já fizeram.

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

ATENTADO CONTRA A DEMOCRACIA

Em 6 de junho de 2013 o caos massificado se instalou em grandes cidades brasileiras, como um alerta de basta. Os dissimulados timoneiros nacionais nada fizeram. Em 8 de janeiro de 2023, por incentivo da direita e o histórico desabonador da esquerda, a turba chegou à Brasília, espaço ilhado da nossa República, onde políticos e governantes fazem o que bem entendem, blindados por um modelo eleitoral que impede ações corretivas de quem os elege. Assustados por terem seus tronos nababescos alcançados, resolveram tratar o assunto como tentativa de abolição da democracia. Não perceberam que esses movimentos também foram fortemente influenciados pela governança que tentam nos impingir, bem distante do Brasil que queremos, exigindo uma profunda reflexão e busca de alternativas na convivência nacional. Vivenciamos um processo permanente e latente de desilusão. Aqueles que percebem sabem distinguir e preservar o discernimento. A maioria, entretanto, como aqueles incitados à baderna brasiliense, se submeteram às manipulações de direita e esquerda, entendendo como um protesto ao desmoronamento de sua cidadania. Não precisamos comemorar uma democracia inabalada, e sim, promover uma reflexão sobre como alcançarmos uma democracia autêntica.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

honyldo@gmail.com

São Paulo

*

UM ANO DO 8/1

A comemoração da suposta vitória da democracia em 8/1, ao completar um ano dos protestos contra a vitória do Lula, o presidente e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes, falam o que querem sobre punição dos que participaram dos protestos, pois nesta situação estavam como o Kim Jong-un, dono da Coréia do Norte: absolutos da situação no local, onde ninguém teria chance de sair com dignidade caso discordasse. Agora, como ainda creio haver algum resquício de oposição, espero que o Congresso consiga “brecar” esses “democratas Lula, Moraes, entre outros do ‘o amor venceu’”, e não tenham esse poder tido contra os perigosíssimos opositores de bengalas e fraldões do 8/1.

Roberto Moreira da Silva

rrobertomsilva@gmail.com

São Paulo

*

MARTA SUPLICY

Marta Suplicy será a candidata a vice-prefeita de São Paulo, na chapa de Guilherme Boulos. Marta é uma política, psicóloga, psicanalista e sexóloga brasileira. Foi vice-presidente do Senado Federal do Brasil, deputada federal por São Paulo, ministra do Turismo, ministra da Cultura, prefeita de São Paulo e senadora pela cidade. Atualmente, ela é responsável pela Secretaria Municipal de Relações Internacionais da cidade de São Paulo, na gestão de Ricardo Nunes. Marta filiou-se ao Partido dos Trabalhadores em 1981. Em 2015, Marta desfiliou-se do PT, criticando o partido pelos escândalos de corrupção. Atualmente está de mãos dadas com o presidente Lula para a corrida eleitoral de 2024. Quem gosta do poder se esquece facilmente do passado.

José Carlos Saraiva da Costa

jcsdc@uol.com.br

Belo Horizonte

*

SAIDINHA TEMPORÁRIA

A excrescência da famosa saidinha temporária deveria urgentemente ser abolida para a segurança dos brasileiros. Ora, é a assassina que matou seus pais, mas tem autorização para sair no dia de celebração daqueles que assassinou, e assim por diante. Agora, outro acontecimento chamou a atenção. Um meliante com 18 registros na polícia militar e vindo do sistema penal, foi beneficiado com a saidinha de Natal e voltou imediatamente ao crime. Na verdade, percebendo que a moto que iria roubar era de um policial, atirou em sua cabeça, causando a sua morte. Afinal, é evidente que o criminoso que estava preso saiu para visitar a família e não retornou à prisão. Tinha a intenção de cometer barbaridades. É preciso acabar com essas facilidades de criminosos que deveriam cumprir suas penas reclusos, mas que conseguem esse beneplácito, para praticar crimes.

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

INDULTO DE NATAL

Como os ministros do STF podem tudo, quais os motivos que os impedem de acabar definitivamente com o indulto de Natal para soltar criminosos para matarem policiais à queima roupa?

Ariovaldo J. Geraissate

ari.bebidas@terra.com.br

São Paulo

*

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

O que significa infâmia? Segundo os dicionários, é quando a honra de alguém ou uma instituição é ferida. Assim, no dia 8 de novembro de 2019, o Supremo Tribunal Federal (STF), contrariando as suas próprias decisões anteriores e ignorando as condenações que Lula da Silva teve em três instâncias da Justiça, o descondenaram. Esse dia deveria ter sido registrado nos anais da República como o dia da infâmia. Se esse fato não tivesse existido, acredito que estaríamos vivendo dias melhores e menos conturbados. Considero traidores da Pátria aqueles que deram origem a essa infâmia.

Iria de Sá Dodde

iriadodde@hotmail.com

São Paulo

*

JUNHO DE 2013

Estando em pauta a necessidade de não esquecer fatos relevantes, como o episódio de 8 de janeiro, gostaria de apontar outro período cuja memória merece ser preservada a título de reflexão e, quem sabe, aprendizado. Refiro-me aos acontecimentos que antecederam o impeachment de Dilma Rousseff. Movimentos de oposição ao governo ocuparam ruas por quase todo o País. Incluíram atos de quebra-quebra, incêndios de veículos, depredações de patrimônio. Chegaram a causar morte de um cinegrafista, dentre outros feridos por estilhaços de bombas ou balas de borracha, além dos prejudicados em seu ir e vir diário. O movimento teve ares de “guerra híbrida” e produziu o efeito de desestabilizar o governo federal, no que contou com apoio de setores influentes na sociedade. Ali teve início o processo que redundou no impeachment da presidente, até hoje motivo de controvérsias, por exemplo, quanto à isenção do julgamento. Ali teria germinado, ainda, a semente do bolsonarismo e a eleição de seu líder em 2018. Convém, portanto, lembrar o encadeamento de fatos que, de uma forma ou outra, nos trazem ao quadro de polarização político-partidária, cuja resiliência nos causa devida preocupação.

Patricia Porto da Silva

portodasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro

*

ARTHUR LIRA

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, preferiu agradar o Centrão e criou uma desculpa para não prestigiar o evento pró-democracia do presidente Lula da Silva. Lira é jovem e ambicioso, sabe que Lula não vai governar para sempre. Ele já começou a jogar olhando para onde a bola vai estar na era pós-Lula. Logo mais, o Brasil inteiro terá que pensar nesse cenário político.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

ELEIÇÕES INTERNACIONAIS

As eleições nos Estados Unidos e na União Europeia são percebidas como um desafio significativo à democracia global diante do avanço da extrema-direita. A ascensão de ideologias polarizadoras e intolerantes coloca em xeque os valores fundamentais que sustentam nossas sociedades. É essencial promover um diálogo construtivo e incentivar a participação cívica para fortalecer as instituições democráticas. A preservação dos princípios democráticos assegura um futuro mais justo e equitativo. Que os cidadãos do Brasil e do mundo estejam atentos aos desafios e unidos na defesa da democracia, construindo juntos um caminho de respeito e inclusão.

Luciano de Oliveira e Silva

Luciano.os@adv.oabsp.org.br

São Paulo