Ataque a Israel

Cuidado com as palavras

Em pronunciamento em rede social logo após a incursão dos terroristas do Hamas em território israelense, o presidente Lula declarou-se chocado com os ataques e afirmou que deve ser buscada uma solução para o conflito “que garanta a existência de um Estado palestino economicamente viável, convivendo pacificamente com Israel dentro de fronteiras seguras para ambos os lados”. Se sempre foi importante medir as palavras ao se referir à situação delicada e complexa da região, agora é imperativo mensurá-las com extremo cuidado. Para isso, é preciso colocar os pingos nos is: o Hamas é uma coisa, o povo palestino é outra. O Hamas é uma organização terrorista que não só não reconhece o Estado judaico, como prega sua destruição, e cuja crueldade atingiu seu ápice na matança covarde de tantos civis e na tomada de mais de uma centena de reféns. Diante da carnificina, a discussão da existência de um Estado palestino economicamente viável tem de ficar para outra hora, com os autênticos representantes pacíficos do povo palestino. O momento é de repudiar e combater, com força, o terrorismo.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

Invasão

O Hamas abriu a caixa de Pandora (ou a porta do inferno). Que aguente as consequências.

Milton Cordova Junior

milton.cordova@gmail.com

Vicente Pires (DF)

A mão dos persas

Israel foi pego de surpresa por um inimigo cujas capacidades subestimou: mais de 800 mortos em Israel, 2 mil feridos e mais de 100 reféns. Políticos e jornalistas antissemitas no mundo todo e seus seguidores estão em festa. Direitos humanos sempre deixam de existir quando as vítimas são judeus. Mas ressurgem sempre que ocorre uma reação. Para os israelenses, Gaza parecia relativamente tranquila até a semana passada. Após os últimos acontecimentos, toda a sociedade israelense passou a enxergar uma resposta israelense devastadora como única opção. O Irã certamente tem propósitos estratégicos neste ataque do Hamas. Inviabilizar uma acomodação entre Israel e a Arábia Saudita, em particular, e com os árabes, em geral, é um deles. E Teerã está disposto a sacrificar, para isso, até o último palestino, sem dó nem piedade.

Jorge Alberto Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

Segurança pública

Panela apitando

Todos sabem que uma panela de pressão, se não bem construída e bem utilizada, pode explodir. Agora pensem na política de segurança pública de um país. É a mesma coisa: tem de ser bem construída e devidamente usada. Simples assim. Ocorre que a panela de pressão da segurança no Brasil já está apitando faz tempo, sinalizando que vai explodir. Solução: apagar o fogo imediatamente. Os governantes têm de agir rápida e energicamente, a começar pelo Rio de Janeiro, e, ao mesmo tempo, reunir gente competente para um plano nacional de segurança pública e investir seriamente nisso. Do contrário, vamos virar um México, sem panela, sem feijão, sem nação.

Roberto Solano

robertossolano@gmail.com

Rio de Janeiro

Plano de Estado

O Brasil precisa urgentemente de um plano de combate à violência que envolva a sociedade civil como um todo, a classe política, policiais em todas as esferas, militares e Judiciário, e que considere leis duras, penas longas, serviços de inteligência e medidas preventivas. Um plano que seja de Estado, e não de governo, assim como o Ceará fez na educação e o Chile fez na economia, em cujos casos as diretrizes são respeitadas entra governo, sai governo.

Márcio Roberto Lopes da Silva

marcioped.itu@gmail.com

Itu

Poderes da República

Justiça e política

Editorial do Estadão de domingo (A3) abordou uma questão fundamental: a democracia representativa brasileira está sendo corroída pelo “ânimo legiferante” do Supremo Tribunal Federal, que confere aos partidos nanicos o que eles não conseguem obter no Congresso. Não é papel da Corte substituir as maiorias parlamentares, assim como não é correta a ideia de que lhe cabe impulsionar o processo civilizatório, porque este processo é essencialmente social e político, não é judicial. Cumprimento o Estadão pela lucidez com que vem tratando esta importantíssima questão atual do País.

Wagner Tavares de Goes

wtgoes9@gmail.com

São Paulo

FERIDA ABERTA

O conflito entre Israel e os palestinos é uma tragédia que perdura por décadas, uma ferida aberta no coração do Oriente Médio. Todos os líderes de Israel enfrentaram esse desafio com determinação e pesar. A nação de Israel nasceu em meio a esse conflito, e busca a paz desde o início. É importante reconhecer que ambos os lados sofreram perdas inestimáveis. Os palestinos têm o direito legítimo a um Estado independente, e Israel tem o direito de existir em segurança. A solução só pode ser encontrada através de negociações diretas, respeitando as aspirações de ambos os povos. A paz não é apenas um sonho, mas uma necessidade urgente. Ela proporcionaria prosperidade, estabilidade e segurança para todos na região. Apela-se aos líderes de ambas as partes e à comunidade internacional para se unirem em um esforço contínuo para alcançar um acordo justo que traga paz duradoura. O futuro deve ser moldado por compreensão, reconciliação e respeito mútuo, não pelo conflito interminável. A História nos ensina que a paz é possível, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. É nosso dever buscar essa paz para as gerações futuras.

Luciano de Oliveira e Silva

luciano.os@adv.oabsp.org.br

São Paulo

A PRISÃO DE GAZA

Tente imaginar a vida em uma prisão chamada Gaza, que é cercada por terra, mar e ar, onde a densidade populacional é o dobro daquela da Grande São Paulo, e tudo é rigorosamente controlado. De acordo com Roald Høvring, do Conselho Norueguês para os Refugiados, sete de cada dez habitantes são refugiados; 50% dos habitantes foram traumatizados pelas intermináveis ações militares contra Gaza, sendo que 300 mil crianças precisam de apoio psicológico. Para piorar ainda mais, a taxa de desemprego entre a população economicamente ativa é de 42%; enquanto que 41% da população está em situação de insegurança alimentar e 84% precisam de ajuda humanitária. Todo este deplorável sofrimento é porque não foi implementada a solução de dois Estados, assinado por Yasser Arafat e Yitzhak Rabin, que foi assassinado pelo extremista Yigal Amir por ter a coragem e a visão de perceber que o único caminho aberto é o da paz. Após sua visita a Gaza em 2009, o ex-presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter descreveu assim a situação: “Tragicamente, a comunidade internacional ignorou amplamente os pedidos de ajuda, enquanto os cidadãos de Gaza estão sendo tratados mais como animais do que como seres humanos”. Nada mais eloquente para descrever o sofrimento na maior prisão a céu aberto do mundo!

Omar El Seoud

elseoud.usp@gmail.com

São Paulo

CAVALO DE TROIA

Para um país tão bem equipado e protegido militarmente como Israel, fica difícil imaginar como o grupo terrorista Hamas teve tanta liberdade para entrar no país e provocar tanta destruição e mortes. É de se supor que houve algo muito estranho e os israelenses devem estar investigando por onde entrou esse enorme cavalo de Troia.

Abel Pires Rodrigues

abel@knn.com.br

Rio de Janeiro

LIGA ÁRABE

A Liga Árabe tem de resolver o que pretende: querem a criação de um Estado palestino ou pretendem a destruição do Estado de Israel como o Hamas, o Hesbollah, outros grupos radicais e o Irã?

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

GUERRA NA UCRÂNIA

A guerra em Israel vai ajudar muito a Rússia. Com o início desse novo conflito, a Ucrânia irá receber muito menos atenção e armas do Ocidente. O Irã, aliado da Rússia, está por traz da valentia do grupo terrorista Hamas, que nunca teve meios para realizar uma ação dessa magnitude. Não é difícil enxergar a Rússia no comando da ação contra Israel, com a ajuda do Irā e usando os terroristas do Hamas para executar a missão. O mundo livre está diante do maior desafio militar desde a invasão da Europa pelo exército de Hitler.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

GUERRAS A PACIFICAR

O nosso “anjo da paz” Luiz Inácio Lula da Silva agora tem duas guerras para pacificar e bons motivos para viajar; quanto à nossa segurança pública, melhor não comentar.

Roberto Solano

robertossolano@gmail.com

Rio de Janeiro

GUILHERME BOULOS

Ao comentar sobre o ataque sofrido por Israel neste fim de semana, Guilherme Boulos, do PSOL, não citou o Hamas. Foi o suficiente para que o coordenador do seu plano de saúde para a Prefeitura de São Paulo, Jean Gorinchteyn, deixasse a pré-campanha. Gorinchteyn é judeu e afirmou: “É imperativo condenar e repudiar ataques terroristas contra civis em qualquer lugar do mundo”. Com essa atitude, Gorinchteyn também nos ajudou a conhecer melhor o pretendente à Prefeitura da maior cidade do País. Guilherme Boulos apareceu no cenário nacional como líder do MTST, e até já foi preso por incentivar a invasão de propriedades privadas. O que não é pouco. Mas, agora, ficamos sabendo que ele é admirador do Hamas, não o fosse ele teria condenado o grupo terrorista, nominalmente, pela carnificina e sequestro de cidadãos israelenses, inclusive crianças e idosos. Como paulista que sou, tenho certeza de que os paulistanos vão saber dar o troco nas eleições do ano que vem, simplesmente omitindo o nome Boulos na hora de votar.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

MORTES DOS TRÊS MÉDICOS

O que sabemos sobre as mortes de três médicos no Rio é que foram executados por bandidos encapuzados. A polícia do Rio deve ser muito crédula, pois acharam quatro mortos e os mandantes afirmam que são os executores. Mesmo se forem os executores, eles foram assassinados e a polícia tem que descobrir e punir quem mandou e quem matou.

Tania Tavares

taniatma@hotmail.com

São Paulo

CRIME DE REPERCUSSÃO

No que tem sido divulgado a partir da morte dos três ortopedistas em quiosque da orla da Barra da Tijuca, impressiona o grau de detalhamento de informações conhecidas dos órgãos de segurança acerca da atuação de traficantes, vários deles ditos, um tanto cinicamente, como “foragidos”. Quando ocorre um acontecimento de ampla repercussão, a polícia sai a campo em operações espetaculosas, as quais até hoje nunca produziram efeitos tangíveis em prol da pacificação das áreas em disputa. Em geral, resumem-se a matar “suspeitos” e a apreender pistolas e trouxinhas – materiais que nunca se vem a saber, aliás, se são devidamente inutilizados ou simplesmente repostos em circulação. Tudo muito preocupante.

Patricia Porto da Silva

portodasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro

DISTRIBUIÇÃO DE QUENTINHAS

Alô, prefeito! É ótimo doar quentinhas a quem precisa, mas sem planejamento nem lugar para as pessoas se sentarem e sem ter um controle é só marketing. Na Avenida Rangel Pestana, 215, quentinhas são distribuídas e as pessoas comem na rua. Alguns pegam mais de uma e as vendem, outros jogam parte da comida nas ruas do entorno, alimentando pombos, parasitas e ratos, além de espalharem embalagens de isopor até na Praça da Sé. Em dias de chuva, vão ajudar a emporcalhar mais a imunda e abandonada praça.

Zureia Baruch Jr.

zureiabaruchjr@bol.com.br

São Paulo

VAZAMENTO DE ESGOTO

Sou proprietário da loja na Rua Augusta n.º 2.233/2.237, que está sofrendo pela quarta vez vazamento de esgoto na rua, na calçada e no estabelecimento. Em consequência disso, está impossível conviver com o cheiro emanado dos resíduos e detritos escoados, bem como o líquido vazado nas ruas e calçadas. Pior, não é encontrada uma solução, prejudicando o comércio e a saúde das pessoas. Diante disso, a responsabilidade do problema é da Sabesp, que tem a obrigação jurídica de consertá-lo, deixando no estado que estava antes do ocorrido.

Abrão Hleap

ahleap@gmail.com

São Paulo

ARBORIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

Notória é a displicência da Prefeitura de São Paulo, em especial pelos rumos impostos pelo atual alcaide sobre a importância da arborização urbana. Fazer prosopopeia sobre a devastação da Amazônia, ele e os seus secretários improvisam, contudo, ter um programa de arborização da maior cidade do Hemisfério Sul não fazem nem se arriscam, largando o tema a um vazio assustador. Basta caminhar pelas ruas da cidade e encontraremos enormes espaços em calçadas que sequer possuem fiação ou outro limite qualquer e que poderiam receber árvores. A arborização de vias públicas atina pela vegetação mais próxima da população urbana, seja por onde transita ou onde vive. A arborização urbana é um serviço público, não respeitado pela atual gestão, tal qual pelas anteriores que abandonaram o centro de São Paulo. Mais que isso, o atual prefeito faveliza, de forma vertical e desmedida, com micro-habitações que fatalmente desvalorizarão a vida dos ali amontoados, sem evidente cuidado com a infraestrutura e a qualidade de vida. Arborização é um patrimônio que traz muitos benefícios à população local, tais como: a estabilização do solo; conforto térmico, com umidade e sombra, melhorando o microclima; redução da poluição, absorvendo gases e partículas nocivas com suas folhas; possibilidade de melhor infiltração da água no solo, prevenindo erosões e enchentes; criação de uma barreira natural entre as construções; conservação da flora nativa e preservação a fauna silvestre; desenvolvimento de barreiras visuais e sonoras, oferecendo privacidade e reduzindo ruídos; além de embelezamento da cidade, proporcionando prazer estético e bem-estar psicológico aos habitantes. Lamentavelmente, São Paulo não possui homens públicos à sua altura; apenas medíocres alcoviteiros.

Oswaldo Colombo Filho

colomboconsult@gmail.com

São Paulo

REBECA É OURO

A ginasta brasileira Rebeca Andrade desbanca a americana Simone Biles e ganha o ouro na sua impecável apresentação no salto, no Campeonato Mundial de Ginástica Artística, disputada na Antuérpia, na Bélgica. Façanha extraordinária dessa garota prodígio de Guarulhos, que surgiu para esse esporte dito de elite graças ao apoio e projeto da prefeitura que, assim como outras iniciativas louváveis pelo Brasil, abre as portas da prática de esporte olímpico às crianças e jovens da periferia. Não por outra razão que, neste mundial da Antuérpia, a equipe brasileira ganhou medalhas em todas as modalidades que disputou. Como neste domingo, 8/10, último dia da competição, em que a Rebeca Andrade, que ao todo faturou um recorde de cinco medalhas, na disputa na trave foi prata também, ao lado da nossa Flávia Saraiva, que ganhou o bronze, ficando o ouro para notável americana Simone Biles. Parabéns às nossas ginastas!

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

ESPORTE NACIONAL

A nossa Rebeca Andrade arrebentou na ginástica artística, e também foram sensacionais os nossos meninos no vôlei, na classificação para as próximas Olimpíadas. Ambos fizeram bonito no esporte, para amenizar o preocupante pesadelo da desarmoniosa atuação dos Três Poderes.

Humberto Schuwartz Soares

hs1971tc@gmail.com

Vila Velha (ES)

TAMARA KLINK

Digna de registro e admiração a narrativa contada na matéria O mar como lar (7/10, D8), sobre Tamara Klink, filha do renomado navegador Amyr Klink, a mais jovem a ter realizado com êxito a desafiadora proeza de cruzar sozinha o imenso Oceano Atlântico, aos 24 anos, em 2021, a bordo de seu pequeno veleiro Sardinha 2, de 26 pés. Uma exemplar lição de coragem, determinação e superação registrada na história da navegação, tal qual a façanha empreendida por seu pai em 1984 a bordo do pequeno Paraty, que saiu sozinho da África e chegou à Bahia pouco mais de cem dias depois, num percurso de cerca de 7 mil quilômetros. Não à toa, Tamara tem mar em seu nome.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo