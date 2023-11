Reforma tributária

Ler o Estadão ontem me deu a sensação de déjà vu. É um misto de frustração e alívio, se é que consigo me fazer entender. William Waack foi feliz ao sintetizar em sua coluna Triunfo das partes (9/11, A9): “A reforma tributária é um perfeito retrato do Brasil. Ficou longe do potencial, deixa muita coisa fundamental para depois, mas ainda traz uma sensação de alívio”. É o que a gente costuma dizer: podia ter sido pior. Melhor aprovar com um placar apertado de 53 a 24 do que não conseguir os 49 votos necessários para aprovação de uma reforma que “não é uma obra de arte perfeita, mas foi o resultado de uma construção coletiva do texto possível, respeitando a correlação de forças da democracia”. Na quarta-feira, assistimos ao Brasil sendo Brasil, historicamente marcado por patrimonialismo, corporativismo, clientelismo e outros ismos, positivos e negativos, que nos identificam e revelam nossas virtudes e nossos vícios, contraditórios e paradoxais. A reforma aprovada no Senado, com suas qualidades e defeitos, é fruto de nossas escolhas nas urnas no ano passado. Será que não está passando da hora de revermos o calendário eleitoral e separarmos definitivamente as eleições para o Legislativo das eleições para o Executivo?

João Pedro da Fonseca

No Congresso e no governo

Sou sócio de uma pequena empresa que trabalha para aumentar a competitividade dos produtos do País e emprega pessoas com carteira assinada, mas não fazemos nem faremos parte da enorme lista de exceções da reforma (ou deforma?) tributária. O resultado é que, provavelmente, nossa carga tributária vai aumentar para sustentar os privilégios de alguns setores econômicos – em muitos casos, responsáveis pela minoria dos empregos no País. Se já é desafiador do jeito que está, ficará mais ainda, na contramão do plano de desenvolvimento econômico que fez este governo ser eleito. Se o Congresso atende prioritariamente ao interesse de poucos, no governo faltam ação e liderança. Lula é aclamado como político hábil, mas sua inação, incompetência e mente enevoada têm descortinado a realidade de que, além de uma representação enviesada, temos um governo acéfalo e que faltou com a verdade para vencer a eleição. Vergonhosamente, agora Lula desacredita aqueles que trabalharam para que fosse eleito e que ainda vêm tentando implementar um plano de governo: Haddad e Tebet.

Gustavo Chelles

Hezbollah no Brasil

Operação Trapiche

PF prende dois em operação contra o Hezbollah, que planejava atacar no País (Estadão, 9/11, A8). Não me espanta que o terrorismo islâmico transforme o Brasil em alvo. Nosso país é tão devassado que dá medo. Por sorte, a inteligência da Polícia Federal, com ajuda do Mossad, agiu rápido. Fiquemos alertas!

Sérgio Eckermann Passos

Bom trabalho da PF

Agentes da PF cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão em Minas Gerais, São Paulo e Distrito Federal contra um grupo ligado ao Hezbollah que planejava promover atentados contra sedes de comunidades judaicas no Brasil. O Hezbollah e o Irã têm amplo histórico de ataques em todo o mundo contra alvos israelenses, judaicos, americanos e de países alinhados com o Ocidente. Cabe citar o atentado terrorista contra a Amia, em 1992, em Buenos Aires. Contudo, até hoje nem o Hamas nem o Hezbollah são considerados organizações terroristas no Brasil. Obviamente, isso limita a capacidade de nossas autoridades de monitorar seus agentes locais. Conhecidamente, a Venezuela de Nicolás Maduro se tornou uma base operacional do Irã por aqui e na região da tríplice fronteira há bases do Hamas e do Hezbollah. Essas organizações se misturam com o ativismo radical pró-palestino das esquerdas na América Latina, o que lhes garante acesso a líderes políticos e cobertura para suas atividades locais – com direito até a samba na Avenida Paulista em honra dos ataques do terrorismo decapitador de bebês. Segundo fontes americanas, os recursos dessas organizações vêm do seu envolvimento com o crime organizado latino-americano, prestando serviços de lavagem de dinheiro e provimento de logística interfronteiras no transporte de armas, drogas e tudo mais. Mas ataques terroristas no Brasil são coisa nova. Ainda bem que a PF atuou a tempo.

Jorge Alberto Nurkin

PF PRENDE TERRORISTAS

Não bastasse o alto nível de violência urbana, uma operação da Polícia Federal, denominada “Trapiche”, prendeu, nesta quarta-feira (08), dois supostos terroristas do Hezbollah que planejavam ataques a prédios da comunidade judaica no País. Outros 11 mandados de busca e apreensão foram realizados em endereços de Minas Gerais, São Paulo e Distrito Federal. A PF também investiga se há envolvimento de brasileiros cooptados pelo citado grupo terrorista para a prática de atos extremistas... Barbaridade!

Paulo Panossian

HEZBOLLAH NO BRASIL

A atuação da PF agora, assim como fez nas Olimpíadas, evitou derramamento de sangue por atos terroristas por parte do Hezbollah no Brasil. Não é preciso lembrar os atentados na Argentina contra a Associação Mutual Israelita Argentina (Amia) e o papel desse grupo nas chacinas ocorridas em nosso país vizinho, nem tampouco a importante colaboração dele com o crime organizado no Brasil e no continente sul-americano em geral. As palavras escolhidas pelas pessoas demonstram bem a reação de cada um frente aos acontecimentos. E foram desde o termo “gravíssimo” utilizado por muitos, até o termo “hipótese” do ministro Flávio Dino. Felizmente, ministro, também dessa vez, os planos de atentados do grupo em questão ficaram só na ideia e não se transformaram numa triste realidade.

Jorge Alberto Nurkin

PARABENIZANDO A PF

Não há como negar a eficiência da PF no Brasil, seja essa eficiência junto a outros organismos de inteligência ou não. É sabido que o Mossad tem uma atuação quase que mundial. Não queremos aqui no Brasil uma carnificina como ocorreu na Argentina anos atrás. Aqui no Brasil, já temos nossos problemas domésticos e não são poucos. O braço da guerra no Brasil não é bem-vindo. Nós já travamos nossas próprias guerras.

João Camargo

AMIGO DA ONÇA

O Hezbollah, grupo terrorista xiita libanês, é acusado de planejar atentados no território brasileiro contra judeus, segundo a Operação Trapiche da PF. O Hezbollah é patrocinado pelo Irã, país recentemente incluído no bloco Brics, e aliado do Brasil de Lula da Silva.

J. A. Muller

REFORMA TRIBUTÁRIA

A discussão da reforma tributária está se prestando unicamente para mostrar como navegam nossos parlamentares nas águas de mares tortuosos. Timoneiros eleitos às custas do fundo eleitoral, isto é, nosso dinheiro, orientam-se pela bússola dos lobistas e entulham os porões da nau com isenções tributárias concedidas a uma elite patrimonialista, se transformando em mercadores de ilusões. No trajeto deliberativo, uma maioria significativa desvia-se covardemente de tempestades que deveriam enfrentar, frustrando expectativas daqueles eleitores para os quais prometeram tempos melhores através da atuação como legisladores, e não como corsários autorizados à pilhagem quando no exercício da representatividade. No porto de destino, o povo que os espera, iludidos pelo malicioso discurso de que o novo modelo tributário será melhor que o atual, desconhece que, ao final dessas levianas isenções tributárias para uns poucos, deverão pagar alíquota-padrão entre 27,5% e 34,4% sobre tudo que consumirem. O afável ministro da Fazenda prestaria um grande serviço aos brasileiros se criasse um placar nas redes sociais indicando qual seria a alíquota-padrão após cada isenção corsária.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

NOVO SISTEMA TRIBUTÁRIO

O novo sistema tributário que está sendo votado no Congresso Nacional tem uma importância histórica na cobrança de impostos entre nós. O atual sistema, que vem do regime militar autocrático do século passado, precisa ser reformado para se adequar às realidades e necessidades de nossos dias. Isso feito, estaremos em condições de construirmos a grande nação tão sonhada por nós, e que temos condições de ser.

José de Anchieta Nobre de Almeida

CONTROLE DE PREÇOS

Atualmente, os impostos estão embutidos nos preços das mercadorias e serviços. Com a criação do imposto sobre o valor agregado, o novo valor a ser praticado terá de ser desidratado do imposto embutido. Quem irá controlar? Desconfio. Podemos esperar o surgimento de uma inflação fabricada pelo novo imposto.

Paulo T. Juvenal Santos

PIB

Em relação ao artigo Equacionar a previdência é necessário para que o PIB possa crescer (Estado, 09/11, B8), gostaria de tecer os seguintes comentários. Nosso governo federal, por diversas razões, não tem mais condições de ser o grande investidor que faz o PIB avançar. Além do mais, os investimentos em geral levam mais de um mandato para maturar e, atualmente, não se vê sequer um plano de governo minimamente crível e exequível, mesmo se houvesse recursos públicos disponíveis para o investimento. Mesmo quando o governo decide investir os parcos recursos que ainda tem, muitas vezes o faz em projetos discutíveis do ponto de vista econômico e pouco transparentes do ponto de vista social, a exemplo da cara e aparentemente irrealizável fantasia envolvendo a construção de um submarino nuclear, enquanto as nossas Forças Armadas padecem de equipamentos básicos, e até de combustível, para realizar suas atividades rotineiras. Desse modo, a solução é a atração do investimento privado para fazer o PIB crescer, mas para isso o governo tem que fazer seu dever de casa para poder oferecer condições macroeconômicas adequadas e segurança jurídica. Continuar esperando a volta do velho governo federal gastador não seria um típico caso de sebastianismo econômico? Tristes trópicos.

Fernando T. H. F. Machado

UM ARRECADA E O OUTRO GASTA

Nada mais emblemático do atual governo do que a foto de capa do dia 08/11 do Estadão, em que Lula da Silva abraça um resignado Fernando Haddad, o ministro da Fazenda que arrecada para que o presidente gaste, frustrando sua meta de déficit zero.

Paulo Sergio Arisi

PRIVATIZAÇÕES

O apagão em São Paulo e a demora da Enel em restabelecer a energia elétrica viraram palco para a disputa politica e munição para a esquerda demonizar as privatizações. É óbvio que a Enel falhou e que precisa ser punida dentro da lei pela agência reguladora. Mas também é ponto pacífico que as privatizações, na média, garantem melhores serviços e com mais qualidade. O que estamos vendo acontecer é a esquerda se agarrar à exceção para criticar a regra. Então, por que as pessoas com melhor poder aquisitivo colocam seus filhos em escola particular e trocam o Sistema Único de Saúde (SUS) por plano de saúde? E as estradas, quais são as melhores? As concedidas à iniciativa privada ou aquelas que ainda estão em poder do Estado? Nem é preciso responder. Tome-se ainda por exemplo o sucesso da telefonia. E a eficiência do Mercado Livre? Está envergonhando os Correios. Não bastasse a entrega super rápida, ainda informa por SMS horário e nome de quem recebeu. Está mais do que provado que a esquerda quer as empresas públicas para servir de cabide de emprego. Ou alguém ainda tem duvida?

Deri Lemos Maia

CARTA PÓSTUMA

Eram nossas as árvores. Todas elas eram nossas. Minhas, tuas, suas, nossas, vossas, suas. Nesta quinta-feira (09), o Estadão trouxe em sua primeira página o retrato da morte silenciosa de uma delas pelo barulho dos ventos fortes que pegaram a cidade em cheio. Para alguns, a imagem reporta o estrago feito no muro de algum condomínio na Vila Andrade, zona sul de São Paulo. Para outros, a tristeza de ver mais um exemplar perdido na tempestade. Mas são simplesmente árvores, dizem alguns. Para outros, espécies que só fazem sujeira nas ruas. Há ainda quem as considere entes queridos e complementares da natureza – se abraçam e trocam energias. Também há aquelas que ficam em algum espaço para anunciar que o empreendimento ali construído levou em consideração a mata originária no local, agora totalmente desmatado. E isso foi o que aconteceu na Vila Andrade e em muitas outras áreas da cidade que vêm sendo desmatadas para, nos locais, subirem conjuntos de edifícios e condomínios de casas. Morei lá desde o início dos anos 1980, quando ainda podíamos assistir diariamente a passagem do pequeno gado de algum morador antigo das fazendas de eucaliptos que ali existiam. E é aí que eu gostaria de focar: as árvores já mais velhas que vemos cair nesses novos adensamentos urbanos são residuais de uma grande plantação de sua espécie (no caso, eucaliptos), que, antes do desmatamento, convivia lado a lado e que se apoiavam umas às outras e dividiam esforços para manterem-se em equilíbrio para não tombar. Certamente, a árvore da capa do jornal é um dos exemplares remanescentes do “arvorecídio” que vem sendo perpetuado na cidade por acordos, nem sempre estabelecidos à luz da legislação. Há 13 anos, moro num bairro que, com o vendaval, perdeu muitos exemplares desses idosos e solitários, sem rede de apoio, e onde ainda se ouvem serras elétricas enlouquecidas, agora para reduzir as grandes e majestosas “senhoras” a pequenos pedaços para serem removidas de onde caíram. Descaso da administração pública para o assunto que, não de hoje, dificilmente atende a pedidos para manutenção da flora da cidade, quando não delega esses cuidados aos cidadãos. Eu mesma perdi uma linda sibipiruna, na época já tomada por cupins e outras pragas, para a qual foram solicitados cuidados de manutenção desde a gestão de Luiza Erundina, passando por Paulo Maluf, Celso Pitta, e tantos outros. Hoje, temos no local um gracioso ipê amarelo plantado pela prefeitura em cima dos restos do tronco da majestosa sibipiruna. É nesse mesmo bairro, um subdistrito de Santo Amaro, que, há mais de 30 anos, trava-se um conflito entre a ativa associação do bairro, a prefeitura e as incorporadoras, ávidas por áreas ainda muito arborizadas para substituir árvores por concreto. Os moradores do bairro têm como missão a luta pela preservação do último pedacinho de Mata Atlântica dentro da cidade de São Paulo, com 60 mil m² residuais de Mata Atlântica, no Jardim Alfomares, em Santo Amaro. A população calada e anestesiada pelos encantos calculados dos empreendedores aceitam felizes e pacificamente ter onde moram duas ou três árvores para lhe sombrear. Talvez não saibam que ali jazem outros exemplares que lhes ofereceriam muito mais frescor, alegria e, de quebra, pássaros, tucanos, saguis para um convívio real com a natureza. Elas eram nossas. Minhas, suas, nossas.

Maria Angela E. dos Anjos

RESSARCIMENTO PELA ENEL

Não adianta a Enel dizer que vai ressarcir os aparelhos danificados. Os órgãos de defesa do consumidor precisam acompanhar, porque, com certeza, a Enel irá exigir laudos, notas fiscais e tudo que puder para dificultar o processo de indenização.

Eliel Queiroz Barros

TRISTE SÃO PAULO

A cidade de São Paulo precisa ser urgentemente repensada e replanejada. Os acontecimentos recentes com o apagão de energia elétrica fazem do cidadão pagador de impostos um refém de concessionárias sob monopólio. Porém, há dias que não há água, falta sinal de internet, o telefone fixo está mudo e o celular aguarda também sinal da empresa responsável. Pergunto: compensa morar e viver numa megalópole abandonada pelos seus governantes ávidos pelos aumentos de impostos e tributos com visão focada nas próximas eleições? A resposta só poderá ser negativa. A cidade mais cara do País e com pior condição de serviços públicos eficientes. Onde estão os agentes reguladores, o poder público e os órgãos de defesa do consumidor?

Carlos Henrique Abrao

ELEIÇÕES NA CÂMARA DE SP

Emenda indecente (Estado, 9/11, A18). No referido editorial, pode-se ver a indecência de uma reeleição ilimitada da Mesa Diretora da Câmara Municipal de São Paulo. Difícil acreditar que 46 vereadores estão contribuindo pela inibição da legítima disputa democrática. Seria compadrio ou interesses diversos? Há uma única certeza: tudo são dúvidas!

Arcangelo Sforcin Filho

GRADUAÇÃO

Pertinente o editorial Graduação é mais do que um diploma (Estado, 9/11, A3). Focando na questão do ensino a distância, é notório que ele é o reflexo da mercantilização do ensino superior, pois se expandiu porque é o instrumento para aumentar a lucratividade das empresas, disfarçadas de instituições de ensino. A modalidade deveria ser direcionada a quem já possui uma graduação e quer se aperfeiçoar, ou até mudar de área, com maturidade de já ter se formado com todo o prazer e dor da convivência diária no ambiente universitário.

Adilson Roberto Gonçalves

