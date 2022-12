Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

DERROTA DE AMARGAR

Novamente ficamos sem o hexacampeonato. Nadamos para morrer na praia. Estava escrito pelos deuses do futebol. O País inteiro manteve-se mobilizado, vibrando pela seleção. Mas uma tristeza infinita tomou conta dos corações dos torcedores nesta sexta-feira, 9/12. A ficha vai demorar a cair. Perder uma Copa do Mundo na disputa de pênaltis é de amargar. Principalmente para um adversário inferior, que jogou para dar trombadas e fazer faltas. Todos perguntam por que Neymar Jr., o craque do Brasil, não iniciou a cobrança de pênaltis. Pênalti bem batido goleiro não pega. Mas não é hora de caça às bruxas, a base da seleção permanecerá altiva para as próximas competições. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) fez sua parte, não deixando faltar nada para a seleção pentacampeã. O planejamento da retaguarda continua vigorando.

Vicente Limongi Netto

Brasília

*

O SONHO DO HEXA

Mais uma vez, não prevaleceu a lógica no futebol. Depois de dominar o segundo tempo e grande parte da prorrogação, que vencia por 1 a 0, a seleção brasileira deixou escapar a vitória nos últimos minutos do segundo tempo. Acabou nos pênaltis o sonho do hexa na Copa do Mundo do Catar. Chora, Brasil!

J. S. Decol

São Paulo

*

TIME DE TITE

Tite convocou mal. Na primeira Copa com a possibilidade de covocar 26 jogadores, levou só quatro zagueiros e um lateral que não estava em atividade e já com idade avançada. Tite escalou mal. Insiste com jogadores que, partida a partida, não mostram por que são titulares absolutos. No jogo contra a Croácia, teve, mais uma vez, que improvisar nas duas laterais. Tite mexe mal. Não era para tirar Vini Jr., mas se tirou teria que colocar Martinelli e não Rodrygo. Esperou muito para trocar Raphinha por Antony. Colocou Pedro num jogo que não tinha características para o jogo dele e, além do mais, Pedro foi muito pouco testado na seleção e não é nenhum craque que você possa dizer “vai lá e resolve”. Se colocou Alex Sandro é porque ele tinha condição de jogo, então por que não colocou já no segundo tempo dos 90 minutos? O time de Tite nesta Copa fez um bom segundo tempo contra a Sérvia; sofreu para ganhar da Suíça, time que levou seis de Portugal; perdeu de Camarões; ganhou da poderosíssima Coreia do Sul e tomou um gol de contra-ataque, faltando cinco minutos para acabar a prorrogação. Tite é bom de marketing. Mas não é à toa que ficou em 35.º lugar numa lista feita recentemente por uma revista inglesa. Tite foi bem no Corinthians, mas seleção é muito para o caminhãozinho dele.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

*

ENDEUSADOS DO INFERNO

Brasil, um time que não tem garra; que despreza o adversário em vez de respeitá-lo durante o jogo; que pinta o cabelo de branco ou outra cor, quando o importante é o amor à camisa; que faz firulas quando está ganhando e se acha bom demais. Um time cujo técnico não canta o hino nacional, porque não quer ou não sabe, mas faz a dança do pombo e cag* no final das contas sobre os brasileiros. Que sejam recebidos com vaias, ou com a ausência dos torcedores, estes sim desimportantes como todo o nosso brasil para os endeusados do inferno.

Valdir Pricoli

São Paulo

*

PÊNALTI

Com esses batedores de pênalti que temos, eu preferia como critério de desempate a regra da morte súbita.

Simão Korn

São Paulo

*

SELEÇÕES PREPARADAS

Onde está escrito que a seleção de futebol brasileira de futebol masculino tem que ser campeã sempre? O ufanismo da mídia nacional leva todos a acreditar que vamos vencer todas as vezes. Bastou o Brasil enfrentar uma equipe mais aguerrida como a Croácia para o Brasil perder. O futebol mundial está muito equilibrado, o Brasil hoje é apenas só mais um. Todas as seleções estão preparadas, têm quase o mesmo nível técnico. A nossa euforia exagerada nos levou, erroneamente, a pensar que éramos imbatíveis. A Croácia provou que não somos.

Luiz Thadeu Nunes e Silva

São Luís

*

O ÚLTIMO PESAR

Um derradeiro sofrimento de um ano horrível (annus horribilis) veio do futebol. Mas a distinção que devemos fazer é que um jogo de lazer não pode ser um instrumento compensatório de agruras nacionais. Seu resultado é aleatório, enquanto as vítimas da covid-19 (sem sequer direito, nos casos fatais, às exéquias), os desmandos, o ódio, um terço do povo em regime de fome, as ameaças à democracia, o resultado apertado das urnas por falta de compreensão das entranhas de um desgoverno que se foi são produtos da razão ou da desrazão. Nada de aleatório ou inevitável. Empenhemo-nos na gigantesca tarefa de coadjuvar a criação de uma grande nação para nós, nossos filhos e netos, que alegrias lúdicas não a deixarão de contemplar, sempre e em todos os campos.

Amadeu Roberto Garrido de Paula

São Paulo

*

SELEÇÃO DOURADA

O afetado escrete brasileiro é tal como o acintoso bife de milhares de dólares, folheado a ouro, que chocou e constrangeu milhões de brasileiros, dentre eles o padre Júlio Lancellotti, da Pastoral do Povo de Rua. Vistoso e dourado no início, mas que, depois, se transforma em caca.

Túllio Marco Soares Carvalho

Belo Horizonte

*

ATITUDES DO BRASIL NA COPA

Não adianta a nossa seleção jogar bonito e até ganhar a Copa, se as atitudes aviltam os brasileiros, ao menos os que tem consciência e vergonha na cara. No país com milhões na linha de pobreza, com famílias inteiras morando nas ruas das principais capitais, saber que os privilegiados comem bifes envoltos em folhas de ouro, enoja. Coroando as besteiras, um dito assessor agride um inocente felino. Precisamos muito evoluir, lamentável.

Sergio Cortez

São Paulo

*

HADDAD MINISTRO

Em educação, a década seguinte é nitidamente o reflexo da década anterior. O ministro que mais tempo ficou à frente da Educação – sete anos – foi Fernando Haddad. Foi com ele que se aprendeu que mais importante do que gastar é a qualidade daquilo que se faz. Isso posto, a partir de sua gestão nossas avaliações internacionais só despencaram. Tivemos baixos desempenhos no Pisa, a principal avaliação internacional de desempenho escolar, ocupando a 54.ª posição. E no Test of English as a Foreign Language (Toefl), ocupando o 43.º lugar no ranking. O analfabetismo atinge 6,8%. O Brasil, uma das 10 (ou no máximo 20) principais nações do mundo na maioria dos critérios, deveria parar e analisar como chegamos a esses níveis vergonhosos de desempenho escolar, apontando os responsáveis por isso. Mas, apesar de educação não ter sido a sua praia, economia, quem sabe, pode vir a ser. Bastaria colocar uma equipe de economistas renomados no primeiro e segundo escalões do Ministério da Fazenda. Só que, se isso fosse o que Lula da Silva quisesse, não teria indicado Haddad, cuja principal experiência foi mesmo na Educação. Estamos torcendo para o seu sucesso no novo cargo e até tentando fazer um “H” com os dedos para comemorar os seus futuros feitos.

Jorge Alberto Nurkin

São Paulo

*

BOLSA DE APOSTAS

Fernando Haddad, o novo ministro da Fazenda do governo Lula, antes de assumir o cargo já está cotado na bolsa de apostas. A questão é saber por quanto tempo permanecerá no cargo.

J. A. Muller

Avaré

*

ELEITORES CULPADOS

Nós, eleitores, somos culpados ao eleger os atuais deputados e senadores, ágeis no “toma lá, dá cá” para aprovar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da gastança de R$ 168 bilhões para o ex-presidiário que virou presidente e ainda nem tomou posse. Mas o pior é que são favoráveis à impunidade, visto que há anos está engavetado o projeto da prisão após condenação na segunda instância que, coincidentemente, privilegiou o mesmo ex-presidiário que foi duplamente condenado a 22 anos em três instâncias (detido apenas 580 dias). Queira Deus que nós, eleitores, com a renovação do Legislativo para 2023, não nos frustremos como com os atuais legisladores.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

*

DIPLOMAÇÃO DE LULA

A parcela majoritária do Brasil, composta por pessoas normais, trabalhadoras, espera ansiosa que, a partir da diplomação do novo presidente e seu vice, os golpistas de porta de quartéis, gente que fala com ETs, possam voltar as suas casas, tentar arrumar emprego, se reconciliar com os cônjuges e deixar de passar vergonha perante o mundo. São mais de 30 dias marchando e agindo como personagens de uma comédia bufa italiana. Um quadro patético que causa riso e asco ao mesmo tempo. Querem “liberdade”, algo que temos há 37 anos no País desde que a ditadura militar acabou. Querem democracia, mas não respeitam o resultado das urnas democráticas de outubro. Pedem intervenção militar, o que contraria os desejos citados anteriormente. Ou seja, não sabem o que querem na verdade. Jair Bolsonaro não trabalhou por quatro anos, não tem legado, não construiu um hospital, universidade, usina, rodovia, nada. Desde que tomou posse, subiu em palanques, fez campanhas à reeleição, andou de moto aquática enquanto milhares morriam de covid, participou de motociatas e agrediu jornalistas e mulheres. Não merecia vencer, por isso perdeu de forma limpa e democrática. Chega de mimimi. É bom Jair trabalhando.

Rafael Moia Filho

Bauru

*

MUDEZ DE BOLSONARO

Há uma perplexidade com a mudez de Bolsonaro no pós-eleição por setores midiáticos da elite empresarial que respondem pela criação, atuação e quase reeleição do presidente. Muitas versões. Bolsonaro é uma pessoa de inteligência curta, pouco juízo, que a classe dominante do atraso (bilionários) usou num determinado momento para derrotar o petismo, Lula e sua política distributiva de renda ao povo trabalhador. Uma elite atrasada, especulativa, do lucro fácil, que sempre explorou o País impunemente. Moral da história: Bolsonaro não está só nesses crimes de destruição. Um arquivo vivo que imaginaram que jamais seria derrotado. Um milagre promovido pelo povo pobre trabalhador salvou o Brasil. O desfecho não será bom para eles. Falar o quê? Resta, quem sabe, buscar uma chantagem congressual.

Antonio Negrão de Sá

Rio de Janeiro

*

NÃO É HORA

Com todo o respeito, ainda não é hora de o ministro Alexandre de Moraes aceitar e “liberar geral” as contas bancárias e redes sociais bloqueadas, entre outras medidas de segurança contra os envolvidos no gabinete do ódio, financiadores de atos antidemocráticos, bloqueios de estradas e outros agitadores. No mínimo seria prudente aguardar a posse do demiurgo Lula da Silva – recebendo ou não a faixa presidencial – para, assim, começar a analisar o que se pode ou não fazer para atender aos reclamos dos irresponsáveis contrários ao País. Talvez sirva de lição.

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo