Resolução do PT

Preparação

Documento do PT faz crítica a poder do Centrão e ‘austericídio’ fiscal no governo (Estadão, 8/12, A8). Ao criticar o governo federal, a cúpula do PT parece se esquecer de que está criticando a si mesma, pois o dono da sigla está no comando do Poder Executivo federal. Mas, com a aprovação desta resolução, o PT nada mais faz do que se preparar para a eventualidade de as políticas do governo federal não darem certo e, principalmente, da ausência do nome de Lula na cabine eleitoral em 2026. Em outras palavras, a cúpula do PT já aceitou a alta probabilidade de desastre do governo Lula e de que Lula não tentará a reeleição. Os desatentos não perceberam esse movimento. Mas a internet nunca se esquece, e, ainda que hoje despercebida, em 2026 será bradada com um “eu bem que disse!”. O pior é que esse tipo de jogo tem funcionado.

Oscar Thompson

oscarthompson@hotmail.com

São Paulo

*

Austericídio eleitoral

A resolução do PT afirma literalmente: “O Brasil precisa se libertar, urgentemente, da ditadura do Banco Central ‘independente’ e do austericídio fiscal, ou não teremos como responder às necessidades do País”. Traduzindo: o PT precisa urgentemente controlar o Banco Central para praticar o austericídio eleitoral nas eleições de 2024.

Luciano Nogueira Marmontel

automatmg@gmail.com

Pouso Alegre (MG)

*

América Latina

A hora da verdade

Ao decretar uma anexação territorial à força, Nicolás Maduro, na insanidade própria da tirania, provocou um sério risco de guerra, inclusive envolvendo potências mundiais. Com essa inconsequente iniciativa, tenta superar a precária situação política em que se encontra, camuflando sua incompetente governança que destruiu o Estado venezuelano, inclusive o parque petrolífero e industrial do país. Tenta, também, recuperar o apoio majoritário da população que, desiludida com o regime ditatorial, migrou em massa em busca de comida e segurança, além de fugir da opressão de um regime militarista que transformou a Venezuela, antes o país de melhor renda per capita da América do Sul, num pária internacional. Já para o nosso verborrágico presidente, Lula da Silva, é a oportunidade concreta de comprovar que realmente é um mediador, como se propôs nos conflitos distantes. Agora, que a contenda é entre vizinhos de fronteira, espera-se igual desprendimento. Se isso não ocorrer, Lula se revelará um falastrão. É a hora da verdade.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

honyldo@gmail.com

Ribeirão Preto

*

Política lulista

Posso sugerir ao presidente Lula um boteco para ele tomar umas cervejas com Maduro e convencê-lo a não invadir a Guiana?

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

Cumplicidade

Ao não se posicionar firmemente contrário à irredentista e criminosa aventura do ditador Nicolás Maduro de anexar na canetada a rica região de Essequibo, da Guiana, à Venezuela, como uma conquista territorial nos mesmos moldes da invasão da Rússia à Ucrânia, o presidente Lula deixa de ser apenas obsequioso com seu muy amigo, tornando-se aos olhos do mundo cúmplice na condenável ação, causando um inestimável prejuízo à imagem do Brasil. Vergonha!

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

Segurança pública

Insanidade

É uma insanidade o Projeto de Lei nº 2.736/23, do deputado estadual carioca pelo PL, o bolsonarista Anderson Moraes, propondo a criação do Programa Guardião da Segurança Pública no Estado do Rio, formado por “cidadãos praticantes de artes marciais ou ex-agentes de segurança pública ou privada” (leia-se milicianos), “com o objetivo de apoiar o policiamento dos órgãos de segurança pública do Estado”.

Jorge de Jesus Longato

financeiro@cestadecompras.com.br

Mogi-Mirim

Copacabana

Caetano Veloso cantou: “Copacabana me engana, esconde o superamendoim, o espinafre, o biotônico”. Bons tempos... Hoje, Copacabana esconde o assaltante, o justiceiro, segurança zero, um bairro morto e abandonado. A princesinha do mar não existe mais, só resta chorar e ouvir as músicas que o lindo bairro inspirou.

Roberto Solano

robertossolano@gmail.com

Rio de Janeiro

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

PORTAS ABERTAS NA PETROBRAS

Acordei na manhã do dia 2 de dezembro e fui ler o Estadão. Na página A3 estava lá: Está aberta a porteira na Petrobras. Pensei comigo: quem foi que guardou um jornal tão velho, de mais dez anos atrás? Olhei de novo e vi que eu é que estava enganado, o jornal era mesmo do dia. Mas de novo o mesmo PT e o mesmo Lula fazendo da Petrobras um cabide de empregos para “cumpanheros”? De novo abrindo as portas para um novo petrolão? E a sociedade, o Congresso, a mídia vão permitir que a nefasta história se repita? Está mais do que na hora de repetirmos, aí sim, aquele 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista, em março de 2016, que, à época, exigia o combate à corrupção e investigações profundas dos escândalos nos governos petistas de Lula da Silva e Dilma Rousseff, entre eles, o da Petrobras.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

*

LOTEAMENTO DE CARGOS

Ao alterar o estatuto da petroleira que impedia loteamento de cargos, o governo petista mostrou a sua fome voraz abrindo caminho para afundar novamente a Petrobras. De nada adiantou os escândalos que vieram à tona quando a Lava Jato escancarou os roubos. Tudo foi apagado com uma canetada de certos salvadores dos bolsos petistas. Fica claro agora por que esse governo é contra a privatização da Petrobras. Vai matar a sua galinha dos ovos de ouro? Se antes afundaram a petroleira escondendo as mãos, agora encontraram um jeito de legalizar a corrupção. Ainda resta uma esperança, a de que o Tribunal de Contas da União (TCU) e o Supremo Tribunal Federal (STF) podem impedir esse avanço. Vendo as movimentações alguém acredita na salvação da petroleira?

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

JUSCELINO FILHO

Considerando-se que a Petrobras escancarou-se para uma nova fase de assalto a seus cofres, Lula deveria convidar o seu ministro das Comunicações para assumir uma diretoria em que ele possa demonstrar seus talentos.

João Paulo de O. Lepper

jp@seculovinteum.com.br

Cabo Frio (RJ)

*

DILEMA AMBIENTAL

O esgotamento do atual modelo produção e suas diversas implicações requer um amplo e aberto debate na sociedade, particularmente quanto à matriz energética, que não pode e não deve ficar restrito a sábios iniciados e/ou à autoridades públicas pelos graves impactos que terá sobre o futuro dessa sociedade, principalmente ficar refém de discussões inconsequentes de cunho ideológico. Sobre o tema energético, é importante saber que as reservas brasileiras de petróleo estão em torno de 14,8 bilhões de barris, que ao nível atual de produção de 3,2 milhões de BPD, é suficiente para 4.625 dias, pouco mais de 12 anos, até 2035. Por outro lado, as reservas da Margem Equatorial da foz do Amazonas são estimadas em 5,6 bilhões de barris, algo como 40% da atual reserva. Caso fosse explorado, o novo campo estenderia para 17 anos, ao nível de produção atual, a disponibilidade de combustível fóssil, ou seja, até 2040, dando um fôlego de mais cinco anos à transição para a energia limpa e renovável, especialmente no aspecto da mobilidade. Portanto, uma decisão responsável teria tempo disponível para efetivar a desejada mudança energética, alternativa válida apenas sob solução de compromisso, por suas gravíssimas implicações, o que exigiria o envolvimento e compromisso de todas as forças sociais vivas, muito além da vontade de um único homem. Por outro lado, a alternativa também exigiria a definição fundamental de um projeto que explicite restrições e diretrizes para o desenvolvimento regional do Amapá, decorrente dos aportes que receberá em royalties e indenizações correspondentes a 15% a mais sobre o PIB estadual, na ordem de R$ 3 bilhões ao ano. Esses recursos, que terão um impacto apenas relativo sobre a população, já que a instalação de bases de apoio da Petrobras será na maioria com pessoal especializado vindo de outros campos, além das melhorias na infraestrutura pública estadual, ficará em sua maior parte disponível como atração para toda sorte de investidores. Num Estado com mais de 70% da área sob reservas de proteção ambiental, é imprescindível que os projetos de desenvolvimento para geração de emprego e renda sejam adequados às vocações locais e a seu ecossistema, evitando reproduzir o enorme e irreversível erro cometido com a Zona Franca de Manaus, sob qualquer ótica em tudo inadequada, que beneficia, por enquanto, apenas as indústrias instaladas e os 1,5 milhões de imigrantes trazidos de fora, tudo isso à custa do contribuinte brasileiro.

Alberto Mac Dowell Figueiredo

amdfigueiredo@terra.com.br

São Carlos

*

CRITÉRIO DO SABER JURÍDICO

Não se discute a relevância do requisito de notável saber jurídico para que um cidadão venha a ocupar o cargo de ministro da Suprema Corte. Casos têm havido, porém, de aparente preterição de tal critério desde a própria indicação. Já o fato de que a aprovação se fará depois, por sabatina, vem adicionar por si um complicador. Pode ser possível que um ou outro senador possua o nível de conhecimento capaz de habilitá-lo a avaliar o nível do saber jurídico de alguém, mas é quase certo que a maioria não tem o perfil. Daí o voto será ditado mesmo por inclinações subjetivas, políticas ou pessoais, decidido antes mesmo da sabatina, o que é um baita contrassenso. Entendo, pois, que o critério do saber jurídico deveria ser muito bem aplicado na etapa da indicação, com o presidente da República assessorado por profissionais qualificados na área, com base na análise de dados tais como currículo, trajetória profissional, desempenho na carreira jurídica, produção de trabalhos e publicações, podendo se considerar, ainda, o conceito do indicado entre juristas bem conceituados. A sabatina poderia versar, então, sobre temas do momento, as costumeiras perguntas sobre o que o candidato pensa sobre isso ou aquilo, por que fez isso e não aquilo, etc., mas estando previamente garantido o nível de conhecimento e experiência na teoria e na prática do Direito Constitucional, de modo compatível com a gravidade da função que irá exercer, convém lembrar, vitaliciamente.

Patricia Porto da Silva

portodasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro

*

ATAQUE DO HAMAS

Lula declarou que a ação terrorista do Hamas foi “irresponsável”. Como se o Hamas fosse um moleque inconsequente que não pensa no que faz. É ridículo e infantil pensar que uma ação que foi tão cuidadosamente planejada não tivesse levado em conta as consequências. O Hamas fria e deliberadamente colocou toda a população de Gaza em uso como seu escudo humano, destinado a virar números de mortos a ser agitado para ganhos políticos diante de uma opinião pública sem memória. A tática funcionou, pois vários líderes, esses sim irresponsáveis, caíram no golpe de fazer pedidos piegas pela “paz”; nenhum deles capaz de qualquer substância além da palavra mágica. Sempre ignorando a natureza criminosa do Hamas e sua total indiferença às vidas humanas. Como diria Garrincha, “faltou combinar com os hómi”.

Arnaldo Mandel

amandel@gmail.com

São Paulo

*

GRUPO HAMAS

Netanyahu continua repetindo que o ataque israelense à Faixa de Gaza vai continuar até a eliminação do Hamas. Será? Imaginemos que sou um palestino. Vi meu avô ser expulso da sua casa (onde a família vivia há gerações) em 1948 pelo Irgun, grupo terrorista liderado por Menachem Begin, que depois, como recompensa, virou primeiro-ministro; depois vi repetidas evasivas de Israel para não respeitar as resoluções da ONU para a criação de um Estado palestino, com homeopática ocupação de território internacionalmente reconhecido como palestino; não tenho nenhuma perspectiva de tornar-me cidadão de um país; e agora, depois deste esforço das FDI de eliminar o Hamas, sofro a perda de pai, mulher ou filho. Será que esse quadro não é mais propício ao engajamento de mais adeptos ao grupo terrorista Hamas?

Eduardo Aguinaga

eduardo.aguinaga22@gmail.com

Rio de Janeiro

*

LÍDER REGIONAL

O mais conveniente para o ditador venezuelano não é uma invasão direta, mas sim a realização de incursões não militares calculadas em território da Guiana (feitas por garimpeiros, por exemplo), seguidas de escaramuças retaliatórias sob o pretexto de proteger os “inocentes venezuelanos” vítimas de perseguições na região de Essequibo. O ritmo dessas incursões e ações retaliatórias provavelmente seguirá o calendário eleitoral venezuelano. Há um certo alívio em constatar que o papel militar do Brasil nesse verdadeiro imbróglio será predominantemente o de mero espectador, impotente tanto para defender o território ameaçado da Guiana quanto para fazer frente à Venezuela, cuja temível força aérea composta de modernos aviões russos poderia rapidamente estraçalhar a nossa combalida FAB (colocando nossas cidades amazônicas sob o risco de bombardeio direto e consequente perda de inúmeras vidas, civis e militares). Cabe ao Brasil, como líder regional, fazer o que sabe fazer melhor, ou seja, colocar sua experiente diplomacia para tentar resolver a questão no âmbito do Direito Internacional, mesmo a contragosto dos interesses de um ditador sanguinário aliado ideológico do nosso presidente. Declarações equivocadas ou ilusões de grandeza (como a fracassada tentativa de acordo de última hora entre o Mercosul e a União Europeia) só ameaçarão a restauração da paz e a manutenção dos legítimos interesses do Brasil

Fernando T. H. F. Machado

fthfmachado@hotmail.com

São Paulo

*

PACIÊNCIA COM ALGOZES

Estarrecedoras as falas do presidente Lula quando este pede bom senso às vítimas de terrorismo e invasões ilícitas de territórios. Como seria possível que Israel, Ucrânia e Guiana se colocassem em posição de inércia diante das agressões sofridas por seus cidadãos? Paciência com seus algozes! Não obstante, Lula, em ato falho, escancarou a democracia de fachada de Maduro, quando disse que o resultado do referendo seria de acordo com a vontade do “ditador-democrata” venezuelano. Não são desconhecidos do mundo os vieses equivocados do presidente do Brasil, muito menos a sua empatia com as posturas condenáveis no mundo civilizado. Lula coloca os pés pelas mãos, nos envergonha internacionalmente, mas tendo um ego delirante, pensa estar sendo exaltado na comunidade internacional. Mal sabe ele que, em meio às suas lágrimas descontroladas, entre raposas e galinheiros, os dirigentes das nações sérias começam a perceber a fraude de sua personalidade. E o Brasil, entra governo, sai governo, não abandona a sua condição de pária internacional.

Ana Silvia F. Peixoto Pinheiro Machado

anasilviappm@gmail.com

São Paulo

*

PARA O PAÍS MUDAR

Muito tem sido escrito a respeito dos fatores que têm contribuído para justificar ou explicar as razões da relativa estagnação da economia nacional nas últimas quatro décadas, comparativamente a outras nações que, nesse mesmo período, floresceram do nível de subdesenvolvidos ao de lideranças mundiais. Referindo-me aos dois artigos publicados recentemente a esse respeito no Estadão, respectivamente de Bolívar Lamounier (Sobre a nobre arte de enxugar gelo, 2/12, A4) e de Jorge Okubaro (Mudar de atitude para mudar o País, 2/12, A4), tendo a me identificar mais com as ideais de Lamounier, que atribui o problema à estratificação da sociedade brasileiras em três distintas classes, verdadeiras castas, embora Okubaro tangencia essa ideia ao referir-se a um estudo do Banco Mundial que aponta para a necessidade de mudança de atitude das suas lideranças para mudar o País. A estratificação da sociedade brasileira descrita por Lamounier lembra a da sociedade feudal francesa, ou europeia em geral, em três “ordres” sendo “royauté, clergé et communes”, em que o qei detinha o poder absoluto e era apoiado pelos nobres da corte que tinham a propriedade das terras e das riquezas e manifestavam sua lealdade ao rei; o clero, ou seja, a Igreja, responsável pela orientação espiritual e pela educação da sociedade, esta sendo dividida em alto clero (lideranças da Igreja) e baixo clero; e finalmente as comunas, compostas pelos comerciantes, artesãos, lavradores nas diversas localidades do reinado. Não precisa de muita imaginação para fazer um paralelo entre essa sociedade feudal e a atual sociedade brasileira. Lamounier somente errou num dado, ao escrever que 10% da população detém 50% das riquezas; realmente somente perto de 1% detém essa leonina parte das riquezas. Aos amigos do rei, tudo, incluindo a sua pesada interferência para obter benesses e não pagar impostos sobre suas altas rendas pessoais. O alto clero de hoje é constituído pela alta burocracia institucional nos Três Poderes, altamente cooperativada na defesa de seus altos interesses. O baixo clero, bem, o baixo clero todo mundo sabe o que é. Finalmente as comunas, não confundir com os “comunas”, é o resto do povo, que fica com as sobras, não com as riquezas que abundam, mas com as contas a pagar para a educação, a saúde e o sustento dos pobres e inválidos. O Brasil é o único do G-20 com a menor participação do Imposto sobre as Rendas na carga tributária nacional de menos de 35% do PIB, onde se destacam os IRPJ/CSSL, onerando demais o crescimento das empresas e dos seus empregos, e o IRPJ, onerando os parcos rendimentos das classes trabalhadores, sem contar a pesada carga indireta de todos os tributos sobre o seu consumo. A isenção ou a baixíssima tributação na pessoa física da “primeira ordem” de cidadãos faz com que as riquezas geradas nas suas atividades ficam “empoçadas” em aplicações financeiras ou em propriedades imobiliárias nababescas, cujo preço atinge hoje alturas nunca antes imaginadas, e não reverte em mais rendas para a “terceira ordem” gastar para suas necessidades básicas e movimentar a economia. A Constituição dita cidadã estabeleceu direitos dos cidadãos e obrigações para o Estado que uma carga tributária de 35% do PIB simplesmente não pode pagar. O rol dos direitos, a começar pela saúde e pela educação e terminando pela assistência social, comparável ao dos países da social-democracia europeia, custa de 40% a 44% do PIB, conforme dados da OCDE. E o hiato dos recursos para implementar decentemente os “direitos” da Constituição e reativar a economia do País, colocando mais renda disponível na mão dos consumidores, é exatamente o imposto sobre as altas rendas da primeira e da segunda ordem, que estas sempre pressionam e se recusam terminantemente a pagar. Definitivamente, como salientou Okubaro, essas lideranças precisam mudar de atitude para o País mudar.

Elie R. Levy

elierlevy@gmail.com

São Paulo

*

GRUPOS DE INTERESSES

Entre os temas de interesse nacional mais necessitados de debate público está o das chamadas reformas estruturantes, fundamentais para recolocar o País nos trilhos do desenvolvimento econômico-social e do combate às desigualdades. A coluna de Laura Karpuska sobre grupo de interesses (Estado, 1/12, B4) traz importante contribuição quando expõe um dos principais obstáculos à prevalência dos interesses nacionais sobre os interesses de grupos e à prevalência dos direitos de todos sobre os privilégios de uns poucos. Gostei quando ela observa que uma questão comum a nossas mazelas é a “captura do Estado e do debate público por grupos de interesses” e principalmente quando estabelece relação entre a permanência dos privilégios com a promoção das desigualdades. Não resisto à tentação de reafirmar mais uma vez que vivemos uma situação inconstitucional, pois estão sendo descumpridos fundamentos, objetivos e princípios inscritos na nossa Carta Magna de 1988: dignidade da pessoa humana (artigo 1), construção de uma sociedade livre, justa e solidária, erradicação da pobreza, marginalização e redução das desigualdades sociais e regionais (artigo 3), prevalência dos direitos humanos (artigo 4) e moralidade (artigo 37). Que os guardiões da Constituição atentem para esta afronta.

João Pedro da Fonseca

fonsecaj@usp.br

São Paulo

*

EMENDAS PARLAMENTARES

Mesmo que eliminadas as emendas abertamente secretas, esse sistema agride a democracia em seus fundamentos. Agridem a separação dos Poderes, o orçamento público, a impessoalidade, a moralidade e, em especial, o planejamento. São tragédias reais e trágicas que perseguem o povo brasileiro a décadas.

Antonio Augusto d´Avila

avilapoa@uol.com.br

Porto Alegre

*

PRODUÇÃO DE ALIMENTOS

É com desapontamento que verifico em quase todos os setores das ações de produção da sociedade o supérfluo encobrindo o conteúdo. Os carros estão cheios de tecnologia, com vidros e portas automáticas dentre outras gracinhas, mas com sua robustez diminuindo cada vez mais. Na música, assim como no cinema, os shows estão repletos de efeitos especiais, mas com pouco conteúdo. E na produção de alimentos, não há como iludir o comprador. O trabalho deve ser feito sem enganar o consumidor, sob pena de se causar efeitos nocivos para a saúde humana.

Mário Negrão Borgonovi

marionegrao.borgonovi@gmail.com

Petrópolis (RJ)

*

GASTO POR ALUNO

Há tempos as universidades públicas têm recebido duras críticas dos mais diferentes setores da sociedade. Muitas delas são realmente válidas e deveriam ser debatidas para que propostas de melhoramento pudessem colocar as universidades no patamar que elas merecem. Quero focar numa das maiores palermices que vem à tona intermitentemente: o cálculo de gasto (SIC) por aluno. Esse cálculo divide todo o orçamento da universidade pelo número de alunos que ela forma, e isso é de uma infantilidade abissal. Vejamos, a sociedade precisa de muitos profissionais ou de profissionais competentes? Ora, eu diria que das duas coisas, principalmente em áreas bem sensíveis, como a engenharia/tecnologia e as licenciaturas. Mas vamos analisar com um pequeno aumento, não precisa de microscópio, apenas uma lupa. Cada estudante formado, em qualquer cenário, será responsável por preencher alguma função que terá fundo social, mesmo que ele opte pelos postos em empresas privadas ou mesmo que seja um profissional liberal. Tomemos este último caso como exemplo: qual o valor de um médico que trata de forma eficiente seus pacientes, advogados que saibam tramitar com destreza entre os meandros da Justiça ou profissionais de educação física que saibam prescrever corretamente exercícios (na quantidade e qualidade realmente necessária)? Podemos calcular este valor: quantas pessoas deixam de evoluir para estágios mais graves aos custos dos cofres públicos por ter um atendimento primário eficiente? Quantas horas se economiza em tribunais com advogados e juízes eficientes? Quantas pessoas deixam de procurar ajuda médica e hospitalar se pratica exercícios na dosagem correta? Tudo isso dá para calcular. Agora pense em tratarmos alunos de universidades públicas como uma mercadoria, quanto menos o gasto e maior o número, mais eficiente é a gestão? Calcule paralelamente quantos pacientes evoluem para casos mais graves por terem sido atendidos por uma multidão de médicos que não sabem fazer um diagnóstico correto? Quantas horas, advogados e juízes gastam a mais por causa de erros processuais? Quantas pessoas adquirem doenças como diabetes, hipertensão, obesidade, doenças do coração ou se lesionam por serem acompanhadas por profissionais de educação física pouco capacitados? Encher as salas de alunos e formar quantidades (com menos custo per capita) não é atestado de qualidade e muito menos de boa prática na gestão de dinheiro público.

Marco Machado

marcomachado1@gmail.com

Itaperuna (RJ)

*

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Fico feliz, muito feliz em razão de a Associação Brasileira de Educação a Distância (Abed) tomar iniciativas visando a proteger a Educação a Distância (EaD), que ultimamente tem sido vítima de atitudes que nada mais fazem além de causar impedimentos ao seu desempenho e à inscrição de novos alunos na modalidade. Um outro exemplo dessa politicagem é a exigência de presencialidade em cursos em que claramente esse quesito é desnecessário. A EaD já dispõe de recursos tecnológicos, como simuladores por exemplo, que podem perfeitamente substituir a presencialidade, até com vantagens. É também de extrema importância lembrar que a EaD não é uma modalidade destinada a atender moradores no entorno da escola. Apenas 30% do alunado EaD teria condições de atender a essa exigência de presencialidade, principalmente nos cursos de nível técnico. No último exame do Enem foi realizada uma segunda bateria de exames para atendimento aos alunos cuja residência tinha distância superior a 30 quilômetros (km) dos locais de prova. Apenas nos cursos técnicos essa medida representaria um impedimento para mais de 2 milhões de alunos que residem em locais mais afastados que os 30 km (estabelecido pelo Inep). Esse grupo de alunos de cursos técnicos tem, em média, 35 anos, são casados e estão empregados. Para um curso técnico de 1.200 horas, os 20% significam 240 horas obrigatórias de afastamento do convívio familiar, despesas com deslocamento e risco de perda do posto de trabalho e de remuneração. Isso é claramente uma descriminação descabida contra esse contingente de pessoas. Nada justifica essa imposição numa época em que cirurgias já são celebradas a distância. Essas e outras medidas visam exclusivamente a penalizar a educação a distância e configuram, claramente, a tentativa de torná-la o bode expiatório da má qualidade do aprendizado.

Roberto Palhares

robertopalhares@uol.com.br

São Paulo