Cruzada contra o BC

Escalação

Lula precisa sempre ter alguém como inimigo para chamar de seu, e agora arrumou o presidente do Banco Central (BC). Além de não descer do palanque, Lula escalou Alckmin, Haddad e Simone Tebet para bater em Roberto Campos Neto. Para o petista, quem não for seu indicado não serve. Este é o mal que hoje aflige o País: cada vez que o mandatário exerce sua egolatria e sua vaidade, quem sofre é o brasileiro mais pobre, que ele diz defender – porque o rico não precisa de ajuda. O mandato de Campos Neto vai até 2024, depois Lula certamente indicará um seu desempregado. Basta aguardar um pouco.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

A mão do presidente

Lula sabe que não pode mexer com o Banco Central (por lei), assim lhe parece fácil criticar o mandatário da instituição. Mas Lula já nomeou todos os seus ministros e presidentes de autarquias e estatais, notadamente Economia, Minas e Energias e Petrobras. Lula pode (por lei) mexer na política de preços dos combustíveis no momento que quiser. Qual o motivo, então, de até o momento não ter feito nada nessa direção, que ele tanto criticou antes das eleições? Será que ainda não encontrou a fórmula mágica? Ou será que é fácil criticar, mas difícil de fazer?

Odair de Carvalho

pops-smith@hotmail.com

Santana de Parnaíba

*

Irresponsabilidade

Gleisi Hoffmann disse que “o fato de o presidente do Banco Central ter mandato não dá a ele autorização para a irresponsabilidade”. Faria muito mais sentido se tirasse da frase o trecho “do Banco Central”.

Ely Weinstein

elyw@terra.com.br

São Paulo

*

A vez do BC

Jair Bolsonaro encontrou em sua briga com o STF motivo para não governar. Lula parece fadado a substituir o STF pelo Banco Central. Vamos ver no que tudo isso vai dar.

Nestor Rodrigues Pereira Filho

nestor.filho43@gmail.com

São Paulo

*

Inteligência artificial

Nossos presidentes têm sido tão ruins que até um computador governaria melhor.

Valdemar W. Setzer

setzerv@gmail.com

São Paulo

*

O inferno são os outros

O rebanho de bodes expiatórios do PT (Estado, 9/2, A3) é um dos melhores editoriais que já li. Uma verdade que nem toda mídia consegue descrever. Não entendo por que até hoje o PT não assumiu seus erros nem puniu seus membros envolvidos em esquemas de corrupção, ao contrário, eles são acolhidos como se fossem vítimas. O Brasil precisa de novos líderes, com coragem de assumir seus erros. Chega de políticos de carreira e covardes.

Luiz Antonio Solino

luiz.solino@outlook.com

Cuiabá

*

Reforma tributária

O ótimo, o bom e o possível

O artigo A reforma tributária possível (Estado, 9/2, A4), de José Serra, indica a opção mais viável e sensata sobre a reforma tributária, como costuma ocorrer com suas manifestações. Há três grandes problemas com nosso atual manicômio tributário, que complicam a vida das pessoas e das organizações, especialmente das pequenas e médias empresas: a complexidade, as contínuas mudanças e a regressividade. Com a visão de que o ótimo é inimigo do bom, Serra propõe atacar um problema por vez, o que facilita o entendimento geral, a aprovação de propostas no Legislativo, além de reduzir a insegurança jurídica. Espero que os presidentes do Senado e da Câmara sigam a ideia.

Mario Ernesto Humberg

marioernesto.humberg@cl-a.com

São Paulo

*

Crise na Amazônia

Palimpsesto do azar

Depois de acompanhar por semanas o sofrimento do povo Yanomami, desnutrido, desprotegido e desassistido, encontro no jornal de ontem (página A14) a foto de garimpeiros deixando a reserva a pé, com sua modesta bagagem nas costas. A caminho de destino incerto, provavelmente mendigar no centro mais próximo. Veio-me à mente a genial frase do profeta Gentileza, só que numa inversão amargurada: tristeza gera tristeza. Pobre país o nosso. Embaixo de um problema se descobre outro, depois outro, como um palimpsesto do azar. Pobre país que vive a buscar peixes grandes, mas só consegue acertar em bagrinhos.

Patricia Porto da Silva

portodasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

ERA DA PEDRA

O Senado propõe regras sobre inteligência artificial e restrição ao uso de reconhecimento facial. Os políticos espertos querem manter o Brasil na era da pedra, para não serem descobertos.

Maurício Lima

mapeli@uol.com.br

São Paulo

*

UBER DOS CORREIOS

Em entrevista, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse que não se importa caso a Uber, ao ser regulamentada, saia do País, e saiu com a seguinte pérola: “Posso chamar os Correios para criar um aplicativo semelhante para o transporte de passageiros”. Não, não foi mentira que o ex-prefeito de São Bernardo do Campo disse essa barbaridade. Primeiro, os transportadores do aplicativo são pessoas do povo, normalmente desempregadas, que para sobreviver acharam na Uber esse meio de sobrevivência. Depois, os Correios, sem dinheiro, não teriam como de uma hora para a outra adquirir milhões de automóveis, empregando motoristas, com benefícios e tudo. O governo federal teria condições de criar esse tipo de serviço? Como São Bernardo do Campo sobreviveu a esse prefeito por oito anos?

Beatriz Campos

beatriz.campos@uol.com.br

São Paulo

*

EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE

A educação é, sem dúvida, um investimento que todo município deve priorizar. Nesse sentido e como morador do município de Guararema, eu devo aplaudir a iniciativa da administração pública municipal que, a partir de agora, fará com que as escolas da rede pública entrem, de fato, na era digital. A aquisição de lousas digitais e o treinamento dos profissionais farão com que a aprendizagem seja melhor. Falamos tanto em modernização e digitalização, mas as escolas, via de regra, ainda estão no século passado. Guararema, nesse sentido, tem sido bem-sucedida. Que os avanços permaneçam e que a educação continue entre as prioridades da atual gestão. Os políticos passam, os mandatos terminam e a administração se renova. Mas as políticas públicas não devem ser perenes.

Willian Martins

martins.willian@yahoo.com.br

Guararema

*

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

“A melhor arma de sedução é a cabeça” (Glória Maria). Quais os riscos de a inteligência artificial (IA) vir a seduzir e dominar a nossa mente? Um estudo recente mostrou como a IA está aprendendo a identificar vulnerabilidades nos hábitos e comportamentos humanos e usá-los para influenciar a nossa tomada de decisões. Um bom exemplo disso são os métodos utilizados pelas redes sociais para viciar e tornar os seus usuários dependentes delas. A inteligência artificial não só está transformando todos os aspectos da maneira como vivemos e trabalhamos, mas já começou a nos transformar cada vez mais à medida que aprende a influenciar o comportamento humano. O pior é que, quando assumir o controle, não haverá para quem reclamar. Quase que, por definição, a razão estará com a inteligência da máquina e não com a dos seres humanos. Tomemos um exemplo. Quando os “pais fundadores” projetaram o governo dos EUA, na sua concepção o Congresso deveria ser a instituição mais poderosa. E a Suprema Corte, que só julga, a mais fraca. Mas, como a decisão final do tribunal se tornou súmula vinculante para todos os tribunais inferiores e para os próprios juízes, passou a ter um imenso poder praticamente impossível de contestar. Pode ser que, no futuro, quem vier a ousar discordar das máquinas terá que se desculpar e dizer: “Recalcular”.

Jorge Alberto Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

86 BILHÕES DE NEURÔNIOS DESEMPREGADOS

A partir de hoje estão demitidos todos os meus 86 bilhões de neurônios, por absoluta inutilidade. Tudo o que eu escrever de agora em diante será de autoria do ChatGPT, da Open IA e Microsoft, ou do Bard, do Google. Não me responsabilizo por nada que for publicado com meu nome, por não ser o autor intelectual de palavra alguma. Minha cabeça estará de férias para sempre, já que “aposentadoria” parece coisa de velho. Pensar para escrever, nunca mais. Viva a inteligência artificial.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

TERREMOTO E IA

Corre no mundo virtual a anedota de que, antes de nos preocuparmos com o avanço da inteligência artificial deveríamos, atentar para o decaimento da inteligência natural. Em função da tragédia dos terremotos de grandes proporções na Turquia e Síria, pergunto o quanto dessa tecnologia da informação foi ou poderia ser usada no mapeamento de áreas de risco de tremores e contribuir para determinar construções mais seguras. A movimentação de placas tectônicas é bem conhecida, e a multiplicidade de dados acumulados é o que computadores poderiam analisar. Atenta-se mais para a proteção de dados individuais do que para a segurança coletiva.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

IMAGENS CHOCANTES DA HISTÓRIA

Diante da inominável tragédia provocada pelo fortíssimo terremoto que devastou parte da Turquia e da Síria, matando até agora mais de 11 mil pessoas, causa espécie e profunda comoção a foto estampada na capa do Estadão (8/2, primeira página) mostrando o turco Mesut Hancer segurando, desolado, a mão de sua filha Irmak, de apenas 15 anos, morta esmagada pelos escombros do prédio em que moravam. A cena passa a fazer parte da galeria de imagens chocantes da História da humanidade, ao lado da menina vietnamita correndo em desespero com o corpo queimando após um ataque do exército americano com bombas de napalm no Vietnã, em 1972, bem como a foto do menino sírio encontrado sem vida numa praia da Turquia em 2018. Como diz o velho e sábio dito chinês, ”uma imagem vale por mil palavras”. Que tragédia.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

LULA CONTRA O BC

Magnífico editorial de ontem, O rebanho de bodes expiatórios do PT, mas eu escreveria a sigla com letra minúsculas. Vou imprimir e fazer uma moldura, pois diz a verdade absoluta. Tudo o que estamos passando é obra mais da grande e incontrolável língua daquele que partiu para as terras do tio Sam. E vamos falar a verdade, triste a nação que teve de escolher para o segundo turno esta criatura que ganhou, bem como a outra. O bom do que deixou a Presidência é que teve responsabilidade com a economia e administrou bem este setor, e para isso é só ver os índices oficiais. Para o bem do País, seria ótimo se nos livros de História o atual mandato fosse conhecido como “Lula, o Breve”.

Alberto Souza Daneu

alberto.daneu@alsodan.com.br

São Paulo

*

BODES EXPIATÓRIOS

O editorial de ontem (9/2) do Estadão O rebanho de bodes expiatórios do PT (A3) é simplesmente magnífico. Excluindo desta avaliação o conteúdo, já que sou anti-PT, a forma como ele foi redigido é notável. A análise dos fatos ocorridos (não fakes), a maneira como a crítica é apresentada e outros aspectos da personalidade do criticado, são perfeitos.

José Claudio Marmo Rizzo

jcmrizzo@uol.com.br

São Paulo

*

ELEITORALMENTE ILUDIDOS

O editorial O rebanho de bodes expiatórios do PT (9/2, A2) retrata com fidelidade os rumos que o presidente Lula da Silva, e seu séquito petista, querem imprimir à atual governança. A verborragia presidencial vem desde a campanha, onde as propostas foram substituídas por palavras impronunciáveis. A repetição de afirmações como golpe, ricos versus pobres, golpe, mentiras plantadas, condenação injusta, grande complô, bem como a ancoragem verbal na miséria do povo, escondem a irracionalidade, subjetividade e o inexistente desejo autêntico de conciliação, como prometido nos palanques. É bem verdade que a vitória petista foi a soma do anseio brasileiro pela preservação democrática, aliada à esperança de pacificação na batalha da sobrevivência, expectativas frustradas ante esse desarrazoado 40 dias de governo, cada vez mais distante das reais necessidades de reconciliação e reformas tão esperadas. Resume-se, até o presente, em um espetáculo midiático de palavras inúteis, ataques à política fiscal e a queima de casas, equipamentos e aeronaves que poderiam ser úteis ao alojamento de pessoal e nas obras de recuperação das áreas devastadas. A continuarem tais eventos, teremos a confirmação de que fomos eleitoralmente iludidos, preservando escolhas extremistas. É a triste continuidade da supremacia do desejo de poder, sempre carregado da irracionalidade e da subjetividade.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

honyldo@gmail.com

Ribeirão Preto

*

VIGILÂNCIA

Sobre o editorial O rebanho de bodes expiatórios do PT (9/2, A3), estou estupefato e, ao mesmo tempo, agraciado, com a certeza de que a “nova” administração petista não vai ter vida fácil com a vigilância do O Estado de S. Paulo.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

*

NÃO EXISTE ALMOÇO GRÁTIS

Alguém avise o presidente Lula da Silva que não dá para ajudar os pobres com Ibovespa caindo e dólar subindo? Lula voltou graças à incompetência de Jair Bolsonaro. Será que Bolsonaro vai voltar graças à incompetência do Lula? Incompetência maior é a do eleitor.

Maria Carmen Del Bel Tunes

carmen_tunes@yahoo.com.br

Americana

*

AJUDA AOS POBRES

Todos dizem que pretendem ajudar os pobres. Será que deixar a inflação sem controle ajuda os despossuídos? Penso que não. O aumento da inflação aumenta a arrecadação. Será que essa é a intenção do governo quando fala em intervir no Banco Central? Como médico aposentado após 35 anos de trabalho na periferia, posso afirmar que as pessoas que realmente necessitam de ajuda não a conseguem. O País é muito grande e não há possibilidade de controle. Os prefeitos, acompanhados de uma boa equipe de assistência social, é quem deveria resolver os problemas dos pobres de seus munícipes. Caberia ao governo a fiscalização e, evidentemente, pagar as contas. Além disso, o governo poderia retirar o imposto de produtos de primeira necessidade.

Antonio Carlos Coelho

tonicorioscascavel@gmail.com

Rio Claro

*

DISCURSO DE CANDIDATO

Lula da Silva continua discursando como candidato, reclamando de um governo que está sob seu comando. Não tem jeito, é o Lula de sempre.

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

CONVERSÃO DE ARAS

Estamos vendo com muita tristeza a “conversão” da Procuradoria-Geral da República (PGR), que passou quatro anos sem ver a destruição que estava sendo produzida pela “famiglia Bolsonaro”, e agora age como se tivesse acordado de um sono profundo. O que será que agora pretendem fazer com o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, que jogaram no lixo quando o receberam? Essa conversão será retroativa ou não podemos sonhar assim tão alto?

Aldo Bertolucci

aldobertolucci@gmail.com

São Paulo

*

DESPOTISMO Á VISTA

A esquerda não tem tempo a perder. Trabalha célere pela implantação do autoritarismo, através das vias democráticas. Nunca foi tão fácil. Tudo de forma legal, feito com muita classe, sem precisar dar um só tiro. Depois de implantada a ditadura, dará um chute no traseiro da democracia, como num adeus à liberdade de expressão. Criação de Guarda Nacional, controle de redes sociais e outros estão aí para confirmar.

Marcelo de Lima Araújo

marcelodelimaaraujo@yahoo.com.br

Rio de Janeiro

*

INICIATIVAS ESTAPAFÚRDIAS

A linguagem neutra não faz absolutamente nenhum sentido e é um equívoco dizer que só conservadores e bolsonaristas a rejeitam. Na verdade, todo mundo rejeita a linguagem neutra, tanto no Brasil quanto em outros países que falam português e espanhol. Alguém está equivocadamente insistindo nisso, com o apoio da imprensa. Tal iniciativa gera profunda ansiedade na sociedade e faz com que o fantasma da extrema direita continue vivo. Vamos acabar com essa história de uma vez por todas. Por que estou mandando esta mensagem aqui? Porque a linguagem neutra é justamente uma iniciativa de extremistas de direita, para enlouquecer a população e aumentar a rejeição contra a esquerda. O Brasil vai entrar em convulsão social logo, logo se, durante o governo Lula, iniciativas estapafúrdias como essa começarem a ganhar corpo.

Rynaldo Papoy

papoy3@gmail.com

Guarulhos

*

ARTICULISTAS E LEITORES

Leio vários jornais quase diariamente. Mas devo expressar especial reconhecimento ao Estadão. Talvez seja o único no momento a conceder merecido destaque à importante discussão de medidas que, embora adotadas em nome da defesa do Estado Democrático de Direito, incorrem no risco de trair esse mesmo objetivo. O jornal tem propiciado um diálogo entre articulistas e leitores. Estes se colocam por meio de cartas, adicionam pontos de vista, levantam novas questões; de modo que vamos juntos costurando entendimentos mais aprofundados. Tenho até a expectativa de que tal discussão possa ser útil às autoridades, se de fato interessadas em conhecer preocupações presentes na sociedade e corresponder a suas expectativas. Envio parabéns à equipe do jornal e aos missivistas.

Patricia Porto da Silva

portodasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro