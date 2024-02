Tempus Veritatis

Plano de golpe

A descoberta de um rascunho de discurso sobre estado de sítio em sua sala na sede do PL só corrobora que Jair Bolsonaro planejou de fato um golpe de Estado. Há evidências de que a intentona só não se consumou porque as Forças Armadas não embarcaram na aventura. O 8 de Janeiro foi a cereja do bolo de um plano desastrado. Ao longo de seu mandato, Bolsonaro flertou com o golpe atacando as instituições: chamou de canalha ministro do STF; fez acusação infundada de fraudes nas urnas eletrônicas, sem apresentar provas; dizia que não acataria o resultado das urnas eletrônicas caso não lhe fosse favorável. O ex-presidente desgastou e envergonhou o campo da direita. Não tem estatura para presidente. Para o bem da democracia, está inelegível.

Deri Lemos Maia

derimaia@yahoo.com.br

Araçatuba

*

Estupidez

Hoje sabemos mais sobre o golpe que tentaram. Crápulas. Nossa democracia foi salva pela força das instituições brasileiras e pela estupidez bolsonarista.

Carlos A. Idoeta

carlosidoeta@yahoo.com.br

São Paulo

*

A gravação de uma reunião ministerial em que estava sendo discutida a programação de um golpe de Estado é digna de constar no livro de Stanislaw Ponte Preta: Febeapá, festival da besteira que assola o país.

José Paulo Cipullo

j.cipullo@terra.com.br

São José do Rio Preto

*

A PF nas ruas

Qual a diferença entre a Operação Lava Jato e a Operação Tempus Veritatis? Ambas vão acabar em pizza? Qual juiz vai assinar o mandado de prisão de Bolsonaro – lembrando que o juiz que assinou o mandado de prisão de Lula está prestes a perder o cargo de senador e ir para a cadeia. Lula, ex-presidiário, foi eleito presidente da República novamente. Se Bolsonaro for preso, poderá vir a ser eleito novamente. Enfim, estou cansada deste filme.

Maria Carmen Del Bel Tunes

carmen_tunes@yahoo.com.br

Americana

*

O Brasil refém

Como pode dar certo um país onde um ex-presidiário foi eleito presidente da República e o ex-presidente está a caminho do xilindró? São péssimos exemplos para toda uma nação. O pior disso tudo é um país do tamanho do Brasil ficar refém destes dois senhores. Como vamos nos livrar dessa iníqua situação?

Luiz Thadeu Nunes e Silva

luiz.thadeu@uol.com.br

São Luís

*

Governo federal

Farra aérea

Conforme noticiado, a badalada e concorrida festa de casamento do presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, com a empresária Camila Camargo, CEO do Grupo Esfera, realizado no sábado passado, em São Paulo, reuniu cerca de 700 pessoas e nada menos que 13 ministros do governo Lula nos salões da Hípica de Santo Amaro, entre eles Geraldo Alckmin (Desenvolvimento e Indústria), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Alexandre Silveira (Minas e Energia), Renan Filho (Transportes), Carlos Fávaro (Agricultura), Esther Dweck (Gestão e Inovação), Simone Tebet (Planejamento), Fernando Haddad (Fazenda), Jorge Messias (Advocacia-Geral da União), Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), José Múcio (Defesa) e Ricardo Lewandowski (Justiça). A maioria deles viajou à capital paulista a bordo dos jatos da Força Aérea Brasileira ou de carona no avião presidencial, afora os que vieram em jatos comerciais com passagens pagas pela União. Como se vê, a Farra Aérea Brasileira continua voando em céu de brigadeiro, sem se incomodar com as críticas do noticiário e desrespeitando os critérios que regulamentam o uso de aviões a serviço do governo. Falta de vergonha na cara!

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

Ensino superior

Teto salarial

São válidos os argumentos para alterar o teto salarial dos servidores das universidades estaduais paulistas (STF decidirá sobre teto salarial de professor da USP, Unesp e Unicamp, Estadão, 8/2, A14). Lembremos que o salário base de um professor titular é ainda menor do que o inicial de uma carreira de auditor ou de juiz, por exemplo. Em razão do tempo para chegar ao topo, há incorporações de quinquênios, sexta-parte e gratificações de direção. Sem contar que tais profissionais não podem exercer outras atividades remuneradas.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

TENTATIVA DE GOLPE

Depois de 60 anos do famigerado golpe de 1964, que deixou o Brasil na escuridão da longa noite dos 21 anos de chumbo do regime de exceção da ditadura militar, felizmente a tentativa de golpe do bolsonarismo fascistoide fracassou no nascedouro, impedindo o País de se ver novamente sob um governo ditatorial de extrema direita. Ao fim e ao cabo, a luz venceu as trevas, o bem prevaleceu sobre o mal e o Estado Democrático de Direito, a tão duras penas reconquistado, segue seu curso.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

EX-PRESIDENTES BRASILEIROS

Lula da Silva e Michel Temer foram presos, Dilma Rousseff sofreu o impeachment e Jair Bolsonaro deve ir para a cadeia também. Em algum momento o Brasil terá que se dar conta de que sua democracia não está funcionando e muito menos trazendo resultados positivos para o País. O Brasil se tornou refém dos partidos políticos, que escolhem os governantes sem qualquer participação da população nesse processo, e qualquer ex-presidiário analfabeto pode se candidatar, desde que atenda ao único interesse dos partidos: o futuro governante tem que distribuir cargos e dinheiro para os partidos. O País precisa de uma reforma política, precisa qualificar os postulantes aos cargos públicos, precisa acabar com a roubalheira generalizada no governo, precisa poder prender quem rouba dinheiro público, e para isso precisa acabar com a prisão após sentença condenatória transitada em julgado. O Brasil precisa criar condições para ser governado por uma pessoa honesta e competente.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

FORÇA DA UNIÃO

Quanta semelhança há entre o corrupto Lula da Silva e o genocida Jair Bolsonaro! Ambos, pegos com a boca na botija cometendo ilícitos, com “cara de paisagem” disseram: “Não sei de nada”. O demiurgo usou e abusou desse lema descarado e acabou preso. Por outro lado, o genocida, agora pego com provas irrefutáveis antidemocráticas, disse que não sabia de nada pois havia fugido do Brasil, mas, pelo andar da carruagem, também será enclausurado. O povo brasileiro ainda não percebeu que possui uma força descomunal para mudar, definitivamente, esse cenário político. Afinal, não podemos esquecer as Diretas Já e o Plano Real, que extraordinariamente fizeram sucesso com a união da sociedade para conquistar o progresso, eliminando as mazelas da politicalha. Para frente, Brasil.

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

ELEIÇÕES MUNICIPAIS

Revelações sobre falas, reuniões, encontros ou conversas que confirmariam planos golpistas, capitaneados pelo então presidente Jair Bolsonaro, transmitem a impressão de que sua prisão é certa e em uma questão de dias. Mas pode ser só impressão. Não por falta de elementos, e sim devido a incertezas relativas a possíveis efeitos políticos advindos de tal medida. (Dizem que gato escaldado tem medo de água fria e a eleição de Lula da Silva em 2022 confirma o dito.) Tais incertezas têm a ver com a proximidade das eleições de prefeitos e vereadores, de que Lula já declarou a intenção de “nacionalizá-las”. O pleito está sendo visto como um termômetro da avaliação do governo Lula 3, e também uma espécie de prévia das eleições de 2026, capaz de sinalizar ou não perspectivas de reeleição. Daí a sensação de que o objetivo do corre-corre da Polícia Federal possa ser mais o de abastecer noticiários e redes sociais neste ano de eleições do que o de costurar a colcha de retalhos, montar as pedras do quebra-cabeça de modo a fazer com que a montanha de itens apreendidos em centenas de incursões se articulem e formem o conjunto probatório capaz de resistir a sopros, ventanias e canetadas. Pode ser mais atrativo, porém, manter o estado de fervura e a possibilidade de adicionar a cada dia novos indícios, antes mesmo de passarem pelo filtro judicial. Pois, enfim, até as pedras da calçada já devem ter captado o objetivo de enfraquecer possíveis candidaturas que representem a oposição no pleito municipal, sendo a cidade de São Paulo o exemplo mais emblemático de tal situação.

Patricia Porto da Silva

portodasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro

*

FUNDO ELEITORAL

É revoltante saber que muitos dos envolvidos na participação e planejamento do fracassado “golpe de Estado” ainda continuam sendo beneficiados com dinheiro público, quando recebem de partidos políticos, pelas verbas oriundas do Fundo Eleitoral.

Jorge de Jesus Longato

financeiro@cestadecompras.com.br

Mogi Mirim

*

NARRATIVA DE GOLPE

A tomada do poder pela esquerda é uma revolução. A tomada do poder pela direita é um golpe. A glória de um revolucionário ou a execração de um golpista tem muito mais a ver com semântica manipulada do que com justiça ou democracia. Quem controla a narrativa estabelece a realidade. Por exemplo, na Revolução Russa de 1917, somente durante o governo totalitário de Josef Stalin, como secretário-geral do Partido Comunista, ocorreram aproximadamente 17 milhões de mortes, sendo 10% nos gulags, campos de concentração siberianos, segundo estimativas conservadoras de historiadores como Robert Service e Alexander Soljenítsin. No entanto, a assassina e despótica Revolução Russa passou para a História como revolução, e não como golpe, sem afetar o status de Stalin como um dos ídolos da esquerda. Enfim, a narrativa de golpe é, quase sempre, ela mesma, um golpe.

Túllio Marco Soares Carvalho

tulliocarvalho.advocacia@gmail.com

Belo Horizonte

*

DEMOCRACIA RELATIVA

Vivemos momentos de extrema aflição pois os brasileiros mais atentos estão tendo a impressão de que o Brasil que assiste a uma tragédia se formando, pois está em jogo a nossa “liberdade”. Coisas estranhas acontecem dia a pós dia, como ver aquilo que era seguido à risca como os mandamentos da Bíblia, a chamada Constituição Cidadã, inaugurar uma nova estrutura jurídico-institucional no País, com os direitos e garantias individuais se transformando em pó. Ao contrário dessa Constituição, que nos garantia nossos direitos, aqueles que nos dariam uma vida digna com segurança jurídica, digo em primeiro lugar os 11 “ministros do STF”, em sua maioria, seguidos de outras instâncias, no momento mais negro de nossos dias julgam inocentes os bandidos e prendem os inocentes. Vemos com espanto que um só desses togados consegue ser ao mesmo tempo vítima e julgador, entre outras ignomínias que têm como objetivo acabar com o desempenho de políticos que pensam diferente daquele que ele defende com unhas e dentes. A nossa esperança está nas pessoas que entendem que quem está com o “poder absoluto” de todos os brasileiros nas mãos é só um dos ministros da Suprema Corte, que parece intocável, o rei sem coroa, porém, quanto mais a sua majestade bate sem parar em Bolsonaro e no PL, mais pessoas aplaudem o ex-presidente. Vejo diariamente o grupo que fez o “L” arrependido com tudo o que está acontecendo com o nosso Brasil no comando da democracia relativa. O falso “golpe de 8 de janeiro” permanece como motivo para que o tal “sistema” se instale e nos torne em mais um país da América Latina no comando de ditadores vermelhos. Que Deus desmanche essa armadilha que vem se implantando aos poucos no nosso Brasil.

Leila Elston

leilaelston@uol.com.br

São Paulo

*

TENTATIVA VIOLENTA DE GOLPE DE ESTADO

J. R. Guzzo delira mais uma vez ao dizer que o Supremo Tribunal Federal (STF) tenta tirar o foco das ações de Dias Toffoli por meio de operações da Polícia Federal que miram os articuladores da fracassada tentativa de golpe do 8 de Janeiro (Estado, 9/2). E ainda na sua análise há espaço para dizer que a invasão e destruição da Praça dos Três Poderes por vândalos vestidos de verde e amarelo que bradavam gritos com claras alusões a uma derrubada do presidente democracrimente eleito não constitui um intento golpista, que eram apenas pessoas munidas de estilingues e bolas de gude. Isso me faz questionar, realmente, o que faltou acontecer naquele evento patético e farsesco para que o sr. Guzzo reconheça esse evento pelo que foi, tentativa violenta de golpe de Estado.

Rafael P.

rat38068@gmail.com

São Paulo

*

SALVACIONISMO NO BRASIL

Diego Schelp poderia aproveitar para ler o interessante opúsculo intitulado A Nação que se Salvou a Si Mesma, publicado pela Seleções, de autoria de Clarence W Hall. Iria rever alguns conceitos sobre o dito salvacionismo no Brasil (Estado, 8/2).

Marco Antônio Esteves Balbi

balbi393@gmail.com

São Paulo

*

SAÍDA TEMPORÁRIA DE PRESOS

A notícia de que querem cancelar a autorização de saída temporária para presos que tenham bom comportamento pode levar a um grande erro. São Paulo só teve não retorno de 5%, e os quase 50 mil que foram beneficiados deram mais um passo para voltar às famílias e à normalidade. O principal problema tem sido o de libertar pessoas perigosas, chefes de milícias, provavelmente decorrente de corrupção. Acabar com uma medida benéfica por causa de uma pequena minoria que não volta seria mais um dos milhares de erros de nossas autoridades.

Aldo Bertolucci

aldobertolucci@gmail.com

São Paulo