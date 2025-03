Inflação

O café da Câmara

Disparada do café: Câmara aceita pagar 133% a mais por quilo do produto em licitação (Estadão, 7/3, A2). A Câmara dos Deputados pretende gastar R$ 1,8 milhão na compra de 29 toneladas de café para servir deputados, servidores e visitantes por seis meses. O objetivo é evitar o desabastecimento da Casa, embora o contrato atual, que selou a compra de 59 toneladas de café para um ano, só termine em agosto. Por que os deputados não seguiram o conselho do presidente Lula? Se está caro, não compre, substitua por um produto mais barato (por exemplo, o chá). E por que não aguardam o impacto da medida do governo, que zerou o imposto de importação do café? Por que tanta urgência em licitar?

Mario Miguel

Jundiaí

*

O sacrifício é nosso

A Câmara parece indiferente à escalada dos preços dos alimentos e planeja gastar R$ 1,8 milhão na compra de 29 toneladas de café para seis meses – 133% a mais por quilo do produto, em relação ao que foi pago em 2024, como se fosse algo essencial. Nós, trabalhadores, seguimos aguardando a prometida redução de preços, mesmo sem garantia de que a isenção da alíquota de importação anunciada pelo governo surtirá efeito. Talvez devêssemos nos acostumar com cevada e sugerir que a Câmara faça o mesmo. Enquanto isso, o governo expande gastos públicos e despeja medidas populistas com objetivos eleitorais, como, por exemplo, a expansão do crédito consignado, que facilita a vida do trabalhador quando recebe o empréstimo, mas a dificulta já no pagamento da primeira parcela, que se junta a outros gastos, por vezes aumentando a dívida. Isso sem falar do Banco Central, que puxa os juros que encarecem o crédito, realimentam as dívidas e tentam desacelerar a atividade econômica. Que país é este, onde o sacrifício sempre recai sobre quem menos tem?

Gilberto Oliveira

São Paulo

*

Poderes

Brasil distorcido

Os editoriais do Estadão Um país que gasta muito, e mal (6/3, A3) e Uma pequena vitória no caso das emendas (5/3, A3) me encorajam a fazer algumas considerações sobre esta “aberração nacional”, como o segundo editorial classifica as “emendas que desrespeitam parâmetros elementares de transparência e rastreabilidade dos gastos”. A informação de que não há caso similar no mundo deveria nos levar a desconfiar desta jabuticaba tupiniquim e dar um basta definitivo a essa prática que já foi chamada de excrescência, drible, ardil, marotagem e patifaria. Sou tentado a ir mais fundo na tentativa de compreender o que o editorial chama de “corporativismo sindical congressista” e me pergunto se não estamos diante de uma crise institucional, parte do que Milton Santos chamou de Brasil distorcido. Não está na hora da recomposição dos Três Poderes, para que cada um cumpra integralmente seu papel e não extrapole competências? Não está, também, na hora de levar a sério o artigo 37 da Constituição federal e seus cinco princípios da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência? Espero que sim, porque, feito isso, não serão necessários os jeitinhos, os cavalos de pau, os constrangimentos, as gambiarras, as conversas ao pé do ouvido travestidas de negociação. Assistiremos, então, ao triunfo da República e ao restabelecimento do império da lei e da ordem, e comemoraremos cantando Bola de meia, bola de gude, de Milton Nascimento: “Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente insiste em viver / E não posso aceitar sossegado / Qualquer sacanagem ser coisa normal”.

João Pedro da Fonseca

São Paulo

*

STF

Denúncia à OEA

Transparência Internacional cita Toffoli e denuncia desmonte do combate à corrupção no Brasil à OEA (Estadão, 5/3). Como é que o Brasil vai entender como correta qualquer decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) quando um dos seus ministros acaba de ser denunciado na Organização dos Estados Americanos (OEA) por “desmonte das políticas de combate à corrupção” no Brasil? Segundo a denúncia da Transparência Internacional, o Brasil, que “antes exportava corrupção, agora exporta impunidade”. A acusação é grave e o STF, como colegiado, tem por obrigação dar uma resposta à sociedade brasileira. Dias Toffoli está certo ou suas decisões monocráticas anulando processos inclusive de réus confessos devem ser discutidas no plenário? A resposta a essa questão já passou do prazo.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

CRIME ORGANIZADO

O Estadão, em excelente trabalho jornalístico, vem alertando a Nação do avanço do crime organizado no País, principalmente dos grupos PCC e Comando Vermelho. No mais oportuno editorial intitulado O Brasil precisa de um arcabouço antimáfia (Estadão, 5/3, A3), diz que o Ministério da Justiça, em boa hora, está concluindo uma proposta legislativa que propõe um tratamento diferenciado entre organizações criminosas comuns e as de caráter mafiosa, com o qual se pretende asfixia financeira, bloqueios de bens, etc. O Congresso, por sua vez, precisa discutir, se aperfeiçoar e com urgência aprovar a proposta do Ministério, já que não temos tempo a perder. Esses grupos criminosos já estão se associando com mafiosos de outros países. E se nada de concreto for feito, o Brasil ficara ainda mais refém da criminalidade e desta impiedosa máfia.

Paulo Panossian

São Carlos

*

COP-30

Começam a fazer sentido as reclamações das delegações estrangeiras que pretendem ir à COP-30 no Pará. A cidade não tem infraestrutura, basta ver a questão do aeroporto que não comporta tantos voos, e como já foi noticiado, muitos convidados vão passar o dia na COP e voltam para dormir em São Paulo, o que explica o déficit de acomodações e os custos exorbitantes de estadia. Cotado para ser vice de Lula ou mesmo candidato a presidente, caso o petista desista de tentar a reeleição, Helder Barbalho precisa caprichar na foto e mostrar uma Belém a altura da importância do evento. Segundo ele, dinheiro tem, há muita coisa a se fazer. E o tempo urge.

Izabel Avallone

São Paulo

*

NOVO COTIDIANO

Passado o Carnaval entre nós, precisamos voltar à realidade de nossos compromissos cotidianos. Enquanto isso, as demais realidades globais continuam acontecendo e nos afetando. Precisamos que nossas lideranças governamentais e empresariais se unam para que a nossa imensa população possa vivenciar os melhores momentos possíveis.

José de Anchieta Nobre de Almeida

Rio de Janeiro

*

ATROCIDADES

Os responsáveis pelo desaparecimento e morte do deputado Rubens Paiva, que ainda estão vivos, têm que pagar pelas atrocidades que cometeram. Fora com filigranas jurídicas e tentativas de manter a impunidade. O Brasil livre e democrático exige.

Sylvio Belém

Recife

*

CLIQUES

O presidente Trump está mais para influencer do que presidente. Está a caça de cliques: de manhã proíbe, à tarde libera, e assim é diariamente. Cão que ladra não morde.

Vital Romaneli Penha

Jacareí

*

ACORDO

Os Estados Unidos deveriam fazer um acordo com Donald Trump: renúncia em troca de perdão judicial pelos crimes cometidos. Em um mês no cargo, Trump se mostrou completamente incapaz de conduzir o país, parece refém dos caprichos de Elon Musk, aquele que teve a genial ideia de fechar o escritório da empresa no Brasil, pois assim a Justiça não poderia lhe incomodar. Musk estava redondamente enganado, a palhaçada que ele fez gerou multas milionárias que tiveram que ser pagas antes de sua empresa X pudesse voltar a operar no país, devidamente estabelecida. A palhaçada das tarifas de Trump deve ser ideia de Musk, mas isso pouco importa, a maior economia do planeta está fazendo uma bobagem atrás da outra e isso tem efeitos negativos para todos os países. A América tem o dever de afastar Donald Trump, seu vice-presidente e Elon Musk do poder o quanto antes.

Mário Barilá Filho

São Paulo

*

DECISÕES

Será que aquele tiro que atingiu a orelha do presidente Donald Trump tirou sua capacidade de ouvir os líderes dos países em que quer impor suas próprias decisões? Não corre o risco de ficar falando (por horas) só para seus admiradores?

Carlos Gaspar

São Paulo

*

UCRÂNIA x EUA

Volodmir Zelenski recua e diz que agirá sob forte liderança do presidente americano. Elogiou Trump, lamentou a desastrosa reunião na Casa Branca, etc. Não esqueçamos que antes de presidir a Ucrânia ele era comediante,rs.

Tania Tavares

São Paulo

*

DIVISÃO

Macron diz que a guerra na Ucrânia já é um conflito mundial, e a Europa deve se preparar contra a Rússia. Como seria uma possível Terceira Guerra Mundial? Creio que a Europa será a primeira vítima, sendo invadida pela Rússia; os EUA não vão atacar e sim ameaçar a Rússia com suas armas apontadas para eles, com o dedo no gatilho; a China vai ficar quieta e em alerta total. A guerra será das tecnologias e das comunicações, pouco derramamento de sangue e muitas restrições, uma guerra do medo das armas nucleares. O mundo se dividirá em três pedaços a saber: Rússia e Europa, EUA e Américas, China e Ásia.

Roberto Solano

Rio de Janeiro