Brasil

Péssimos exemplos

O presidente diverge das promessas de apaziguamento que fez durante a campanha, ao tentar reescrever acontecimentos passados, acirrando as divergências. Quanto ao ex-presidente, não bastasse sua desgovernança atabalhoada, agora surgem denúncias escabrosas de sua conduta na Presidência. Já os senadores, em péssimo exemplo à labuta dos brasileiros, decidiram trabalhar só três dias na semana e três semanas no mês. No mesmo caminho constitucional, os deputados abandonaram a nossa representação para abraçar interesses de grupelhos. No Judiciário, ministros, desembargadores e juízes participam de eventos privados convivendo com representantes e dirigentes de causas que devem julgar, situação que, além de demolir moralmente esse Poder perante a opinião pública, ainda os contamina em suas respectivas independência e convicções de juízo, aliás, hipótese difícil de ser afastada, em razão do clima envolvente próprio desses festejos. E assim assistimos, cada vez mais desanimados, à corrosão e à decadência da República brasileira. Espetáculo desanimador.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

Ribeirão Preto

Congresso Nacional

Emendão 2023

Notícia publicada na Coluna do Estadão (8/3, A2) dá conta de que o Planalto planeja condicionar a liberação de emendas parlamentares a obter apoio no Congresso. Isso atingiria 218 parlamentares que estão no primeiro mandato. É o Mensalão 2005 em sua mais nova versão, o Emendão 2023. A “farra do boi” continua.

José Claudio Marmo Rizzo

São Paulo

Vergonha na cara

Quem vê o governo que aí está certamente fica confuso, pois tinha um discurso em campanha, mas, uma vez eleito, o discurso é outro. Para evitar a abertura da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos Atos Antidemocráticos, o governo pretende comprar parlamentares via emendas. Tudo como antes no castelo de Abrantes. Tivemos o mensalão, o petrolão e, agora, o emendão. Se vota com o governo, leva uma grana; se não, fala sozinho. De 2003 para cá nada mudou, apenas a corrupção vem sendo aperfeiçoada. O que esperar? Vergonha na cara daqueles que se colocam contra o governo e que se mantenham firmes na decisão de seus votos. Do contrário, as urnas vão cobrar.

Izabel Avallone

São Paulo

Risco de se tornar refém

Sobre a matéria Planalto oferece cargos de 2.º escalão para barrar CPI sobre atos golpistas (Estado, 9/3, A6), não seria de interesse do próprio governo investigar a fundo e chegar aos financiadores de um movimento que se demonstrou capaz de afrontar os Poderes da República, como nos eventos de 8 de janeiro? Há uma contradição implícita no empenho do governo de barrar a CPI dos atos golpistas, visto que foi eleito com apoio de uma frente que se uniu em defesa da democracia. A justificativa soa insuficiente. Ser contra é uma coisa, mas a ponto de barganhar cargos? Até porque a estratégia de negociar nomeações em troca de apoios acaba tornando o governo refém de partidos de oposição, entre outros inconvenientes já notados em outros carnavais.

Patricia Porto da Silva

Rio de Janeiro

Previ

Novo presidente

Nos jornais, ganhou grande destaque a habilitação do novo presidente da Previ, maior fundo de pensão da América Latina, sempre bem dirigido por funcionários concursados do Banco do Brasil (BB). Durante 35 anos servi ao BB, minha escola de vida, e lá me aposentei como advogado e diretor jurídico. Agora, na flor da idade e com uma sólida formação acadêmica, assume a direção da Previ (nosso INSS de complementação de aposentadoria) João Luiz Fukunaga, também forjado na escola da mesma instituição bancária. Estamos em mãos seguras e na mesma estrutura institucional (a Previ) que não permite voos cegos ou solitários. Lá não vige a máxima castrense do “manda quem pode e obedece quem tem juízo”. Vige, isso sim, a decisão colegiada e bem vigiada pelos fiscais dos beneficiários da aposentadoria do fundo. Então, o choro dos contestadores da nomeação de Fukunaga é o lamento do perdedor que confunde ideologia com a política do quanto pior melhor. O resto é contestação sem qualquer fundamento técnico.

Joaquim P. de Cerqueira César

São Paulo

DIREITA DEMOCRÁTICA

Jair Bolsonaro deve retornar ao Brasil e assumir o papel de principal opositor ao atual governo. Mas nós, da direita democrática, precisamos apostar nossas fichas em outro messias, quem sabe o governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo, ou Romeu Zema, de Minas Gerais. Insistir com Bolsonaro para presidente na próxima eleição é um suicídio. É pedir para ser derrotado novamente. Esse cidadão não pensa nas consequências de seus atos, e foi agindo assim que desgastou o campo da direita. Foi um engodo para seus eleitores. Mesmo com a máquina na mão e distribuindo aos mais pobres um combo de bondades, conseguiu uma proeza: perder a eleição para Lula. Até Dilma Rousseff, que fez um dos piores governo da história do Brasil, conseguiu se reeleger. De tão ruim que foi, Bolsonaro conseguiu o que era improvável: ressuscitar o descondenado Lula da Silva.

Deri Lemos Maia

Araçatuba

APOIADOR ARREPENDIDO

‘Não veio um Lula Mandela, veio um Lula anti-Bolsonaro’, diz Tasso Jereissati (Estado, 6/3, A6). É inaceitável que um político raposa velha, de 74 anos, se sinta enganado com os primeiros dias do governo Lula. Isso prova que ele não entende nada de ser humano. Lula é e sempre será assim. É mais um apoiador arrependido, deveria ter apoiado Luiz Felipe D’Avila.

Renato Maia

Prados (MG)

TASSO JEREISSATI

Quando estranhamos o apoio dos ilustres formadores de opinião a Lula no segundo turno (Fórum dos Leitores, 12/10/2022, A4), incluíamos também personalidades como essa. Agora, mal passados dois meses do novo governo, assistimos à desavergonhada confissão de arrependimento de uma página inteira dessa alta figura da República. A sua experiência de governador do Estado, senador por 16 anos, presidente do PSDB, etc. não teria sido suficiente para conhecer o “Lulinha paz e amor”?

Guenji Yamazoe

São Paulo

CPMI DO 8 DE JANEIRO

Porque será que o governo federal não quer a instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro? Será que tem o rabo preso?

Gustavo Guimarães da Veiga

São Paulo

O QUE AINDA FALTA SABER

Oito de janeiro de 2023 foi uma data muito importante para nossa história. Muito se falou e muito se fez a respeito. Mas pouco se concluiu. Gostaria de sugerir a este jornal que acompanhe as investigações a esse respeito, o que já se sabe e o que ainda falta saber. Tanto segundo o Executivo, quanto segundo a CPMI. O assunto deve continuar sendo manchete até se chegar às conclusões.

Jorge A. Nurkin

São Paulo

JAIR RENAN BOLSONARO

O filho 04 de Jair Bolsonaro, Jair Renan, ganhou uma sinecura em gabinete de um senador do Partido Liberal. Notícia corriqueira e banal em um país republiqueta de bananas, tão acostumado com a natural apropriação dos bens e dinheiros públicos pelos bandos de incompetentes, sanguessugas e vampiros que sempre inundaram esta que é uma falsa democracia, uma democracia feita sob medidas para ideólogos hipócritas e oportunistas e para políticos profissionais, de falsas morais e pomposas palavras.

Marcelo Gomes Jorge Feres

Rio de Janeiro

NEPOTISMO

O editorial Nepotismo à luz do dia (8/3, A3), sobre o ministro Rui Costa, do PT, tentando emplacar o nome de sua mulher, Aline Peixoto, para um alto cargo na máquina pública estadual, é o escândalo do escândalo. Aline Peixoto, como diz o editorial, “enfermeira, ela não tem experiência em trabalhos legislativos nem no controle de contas públicas”, será nomeada para o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia com um salário vitalício de R$ 41 mil. Fazendo uma comparação com o segundo pacote de presentes dados aos Bolsonaros, estimado em R$ 400 mil, o escândalo proporcionado pelo ministro Rui Costa é infinitamente maior. Quantos pacotes da Chopard a sra. Aline Peixoto poderá adquirir com esse salário? E o que acha desse “assalto aos cofres públicos em benefício próprio” o presidente Lula da Silva? Ele vai chamar seu ministro Rui Costa para se explicar? Vou terminar com a indignação do Estado: “Um dos principais ministros de Lula está colocando sua mulher no TCM-BA e ninguém no governo vê nenhum problema. Ninguém se sente constrangido. Qual será o paramar ética dessa gente?”.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

SÓ CONCURSADOS

Servidor público só deve ser concursado. Deve ser eliminado o servidor comissionado que existe para dar emprego para familiares de políticos.

Ricardo Bessa

São Paulo

MIMOS

No tempo das agendas em papel, funcionários públicos que éramos, alertavam-nos que não poderíamos receber tal mimo de fornecedores como presente de Natal pela possibilidade de ser configurado suborno. Agora, conjuntos de joias foram “doados” ao ex-mandatário do País e, talvez, a sua mulher, por um governo fortemente interessado em nosso petróleo, que somente não foram de forma impune devido ao servidor cumpridor de suas obrigações. O meme do mimo está causando mais estrago a Jair Bolsonaro e seu entorno do que a condução assassina na gestão da pandemia e o extermínio genocida dos Yanomamis. Que assim seja!

Adilson Roberto Gonçalves

Campinas

REAJUSTE PARA APOSENTADOS

Para os aposentados que recebem acima de um salário mínimo, o reajuste anual foi de 5,59%, quando a inflação, todos sabem, superou os 10%. Ninguém reclamou, a imprensa, os parlamentares. O único que nos defendia, Arnaldo Faria de Sá, infelizmente faleceu. No ano passado, o reajuste foi de 10,16%. Vai ficar por isso?

Fábio Nassif Hussni

São Paulo

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E O JUDICIÁRIO

Até onde a inteligência artificial pode ‘substituir’ o advogado (4/3, B12). Que a IA veio para substituir o advogado, já é uma realidade, mas agora temos que pensar quando a IA irá “substituir” os juízes, e quais comandos se dará para obter o resultado necessário dos julgamentos. Sendo possível e determinante ao juiz somente fazer a revisão final. A inteligência artificial não irá substituir totalmente os profissionais, mas com certeza será uma aceleração dos trabalhos.

Arcangelo Sforcin

São Paulo

O SILÊNCIO DOS AUTOS

O fato de ministros, desembargadores e juízes participarem de eventos como palestrantes é uma vergonha, afinal o silêncio dos autos é o lugar desse pessoal, e não o púlpito dos congressos. Todavia, inaceitável é a participação patrocinada por empresas com ações em andamento. Isso é coisa de republiqueta das bananas! Esse pessoal deve ser sumariamente excluído do Judiciário por promover deliberadamente a insegurança jurídica em nosso meio.

José Elias Laier

São Carlos

MOTIVOS

Sobre a reportagem Quase 7 milhões pedem demissão no País (Estado, 6/3, B1), os meus pedidos de demissão voluntária eram na base do piripaque e burnout. Eu trabalhei a vida toda no ramo de bares, restaurantes e casas noturnas e o ambiente é de profundo caos, loucura, estresse, relacionamentos tóxicos. Testemunhei dois assassinatos e mais uma tentativa. Uma colega minha, que foi subgerente de uma famosa rede de restaurantes, entrou em licença psiquiátrica e nunca mais saiu. Outros tornaram-se alcoólatras ou viciados em drogas, cumpriram jornadas em rehabs. E a situação está cada vez pior. O ambiente de trabalho neste ramo tornou-se a mais completa loucura. A última balada em que trabalhei na Rua Augusta foi a coisa mais parecida com um manicômio que eu já vi até hoje. Algumas dessas empresas passam a vida inteira respondendo a processos trabalhistas. A maior parte das pessoas que trabalham nesse meio sonha que um dia vai fazer outra coisa. Essa história do “fez carreira em restaurante e chegou a maître” ficou no passado. Recentemente, uma colega minha fez curso de Gastronomia e estava trabalhando como principal chefe de cozinha num restaurante bem famoso de São Paulo. Eu achei que ela iria ficar até célebre. Não demorou mais de um ano, ela largou o restaurante e montou uma pequena doceria, em busca de paz mental. Nem sempre sair do emprego resolve. Eu fiz freelances em um barzinho da Vila Madalena por três finais de semana, mas os proprietários me perseguiram por um ano seguido, mesmo eu falando que já estava trabalhando em outro lugar e pedindo para me deixarem em paz. Estou contando todas essas histórias bizarras da minha vida no meu livro de memórias, que está sendo publicado em várias partes, na Amazon.

Rynaldo Papoy

Guarulhos

PODER DAS HISTÓRIAS

Maravilhosa exposição de Cláudio de Moura e Castro sobre o poder das histórias para o desencadeamento de emoções que podem assegurar uma aprendizagem mais duradoura (Estado, 5/3, A5). Fui professora de História durante 30 anos e me vi descrita no texto. Filmes, músicas, teatro e muita contação de história foram meus grandes aliados. Até hoje meus alunos dizem se lembrar dos conteúdos que mais os impactaram emocionalmente.

Maria Ísis Meirelles Monteiro de Barros

Santa Rita do Passa Quatro

MORRE PAULO CARUSO

Uma perda enorme ao Brasil. Paulo Caruso foi um dos que deram dignidade e visibilidade aos cartuns e à charge quando nem se falava nisso no País.

Marcos Barbosa

Casa Branca