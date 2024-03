Epidemia de dengue

Emergência em SP

A dengue atingiu a marca histórica de 1,2 milhão de casos e pode chegar a 4,2 milhões em 2024, preveem as autoridades. O governo de São Paulo decretou emergência: o Estado tem em torno de 150 mil casos. À população incumbe eliminar a água parada, principal foco dos criadouros do mosquito transmissor da doença. Mas o poder público é imensamente responsável pela epidemia, pela destinação incorreta dos resíduos sólidos e a falta de saneamento básico. Segundo o IBGE, 1/4 da população brasileira não tem em casa rede de água e esgoto; 44 milhões despejam dejetos sanitários em buracos ou fossas; e 4 milhões, no mar, em rios ou lagos. O gestor público precisa compreender: sai mais barato investir no saneamento do que construir postos de saúde.

Deri Lemos Maia

derimaia@yahoo.com.br

Araçatuba

*

Há quanto tempo?

Há quanto tempo a dengue está matando no Brasil? Há quanto tempo há lixões irregulares no País? Há quanto tempo as prefeituras não cumprem a Lei Nacional de Saneamento Básico sobre a coleta, transporte e armazenagem correta do lixo nos municípios? Há quanto tempo as prefeituras não fazem a regularização fundiária, o que gera mais invasões clandestinas, bairros clandestinos e novos lixões, contribuindo com a proliferação do mosquito transmissor da dengue?

José Carlos Fassina

carlosfassina@hotmail.com

Limeira

*

Três Poderes

E os interesses do País?

Somos governados por âmagos. A razoabilidade e a racionalidade de nossas fictícias lideranças foram substituídas por interesses próprios. O presidente Lula, com seu âmago aventureiro na busca de reconhecimento internacional, aqui juntando sua gestão e sua diplomacia, insiste no exercício de uma racionalidade própria, mas antagônica aos nossos autênticos interesses. Jair Bolsonaro, igualmente de âmago absolutista, também renunciou à razoabilidade e abraçou sua racionalidade própria, diferenciando-se por humildemente reconhecer que foi uma “c***da do bem” ter sido eleito presidente. Na Câmara dos Deputados, o âmago de Arthur Lira, nada republicano, se sobrepõe à razoabilidade, prevalecendo uma racionalidade de chantagens para a obtenção de cargos e a liberação de emendas orçamentárias imorais. Nessa barafunda legislativa, assistiu-se à condução à presidência de comissões importantíssimas de parlamentares de âmago estelar e imaturos na vivência parlamentar, além de eleitos por influência digital, portanto com a razoabilidade afetada no exercício parlamentar. Quanto aos integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF), o âmago destes ultrapassa os entendimentos filosóficos da razoabilidade e da racionalidade. Nesta reinança por âmagos, temos dois caminhos: reagir ou naufragar.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

honyldo@gmail.com

Ribeirão Preto

*

Diplomacia

Lula e os autocratas

No editorial A imoralidade de Lula (Estadão, 8/3, A3), o jornal afirma que “a Lula pouco importa o que autocratas fazem contra a democracia e os direitos humanos – basta que se insurjam contra os Estados Unidos”. Ao que acrescento: pouco importa o que pensa o Itamaraty, basta o que pensa Celso Amorim; pouco importa o que pensa Simone Tebet, basta o que pensa Gleisi Hoffmann; pouco importa o que pensam os eleitores moderados antibolsonaristas que garantiram sua eleição, basta o que pensam os companheiros petistas raiz. A continuar assim, bye-bye, 2026!

Francisco E. Soares

francisco.soares05@gmail.com

Campinas

*

Imoralidade

Cumprimento o Estadão pelo editorial de 8/3 A imoralidade de Lula. Preciso, lúcido e cirúrgico. Quiçá pudesse ser considerado pelo cidadão em questão.

Maria A. Bonafe Grinberg

bonagrinberg@gmail.com

São Paulo

*

Tentativa de golpe

‘Nunca mais’

Compartilho da opinião do economista Fabio Giambiagi no seu artigo Nunca mais (Estadão, 8/3, B8), de que “há algo realmente muito errado com o Brasil”. O mínimo que deveríamos esperar de nossas lideranças, independentemente de ideologia ou partido político, é que “sinalizem claramente que nunca mais o País deveria assistir a um espetáculo deprimente como o que, desde os mais altos escalões da República, se tentaram encenar em 2022″.

Jorge de Jesus Longato

financeiro@cestadecompras.com.br

Mogi-Mirim

*

JUSTIÇA ELEITORAL

A dissipação da Justiça brasileira (trabalhista, eleitoral, militar, etc.) causa dificuldades na jurisprudência e no direito igual a todos. Porém, em relação à Justiça Eleitoral, há que se convir que temos instrumentos para coibir ataques à democracia e candidaturas dos que assim agem muito mais efetivamente do que a situação norte-americana. Aqui, o golpista está inelegível, ainda que fomentando crimes pelas ruas e avenidas. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte não reconheceu o impedimento de Donald Trump, que induziu os ataques ao Capitólio, e que poderá voltar à Presidência. Com a consolidação das primárias na Super Terça, continuamos a ver a preocupante situação que poderá voltar a dar alento à extrema direita no mundo.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

FIM DA REELEIÇÃO

Embora Lula seja contra a PEC que termina com a reeleição para cargos executivos, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, avisou a interlocutores que o Congresso seguirá com o debate da matéria. Vamos ficar de olho para saber quais parlamentares serão contra essa medida. Um mandato de cinco anos é suficiente para cada eleito mostrar serviço. Não só cargos executivos deveriam ter mandato de cinco anos, mas também deputados e senadores deveriam ser proibidos de se reeleger. Esse sistema atual só produz parasitas que ficam mais de 20 anos no cargo. Isso torna o mandato viciante e improdutivo conforme se pode ver nas votações no Congresso, são sempre os mesmos que depois elegem filhos, netos e bisnetos sem que outras pessoas tenham oportunidades. O fim da reeleição também elimina as castas criadas há séculos.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

ANÃO DIPLOMÁTICO

Proposta brasileira de aumentar o número de países participantes do Conselho de Segurança da ONU para 26 membros foi rejeitada pela Rússia e China. Lula se considera o primeiro entre os iguais, mas não passa de um fantoche nas mãos de Vladimir Putin e Xi Jinping. Com Lula 3, o Brasil voltou a ser um anão diplomático.

J. A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

MAL ASSESSORADO

Está na hora de o sr. Lula parar de falar asneiras e mentiras mundo afora. Está muito mal assessorado interna e externamente. Defender a ditadura de Nicolás Maduro dizendo que em 2018 não podia se candidatar e aceitou. Claro, estava preso por ele e seu partido serem acusados de corrupção pela Lava Jato. Só foi eleito em 2022 porque o Brasil ainda é uma democracia. Será que tem moral para atacar aqui, no Brasil, quem defende ditadura, quando seus ídolos são Maduro, Putin, Xi Jinping?

Tania Tavares

taniatma@hotmail.com

São Paulo

*

PRESIDENTE CANSADO

Lula tem dado mostras de excessivo cansaço físico e mental. O desconforto aumenta diante das notícias ruins. Deveria esfriar a cabeça e o corpo no exterior. Onde sorrir mais. Parece estar em casa.

Vicente Limongi Netto

limonginetto@hotmail.com

Brasília

*

PETROBRAS

Mais uma imoralidade desta gestão. No espaço de uma semana, a Petrobras (quase quebrada por Lula da Silva e Dilma Rousseff) perdeu R$ 30 bilhões de valor de mercado e, nesta sexta, 8/3, mais R$ 70 bilhões. A nossa estatal teve queda de 10% no valor de suas ações, prejudicando milhares de investidores no Brasil e no mundo, porque a direção da empresa resolveu reduzir o valor da distribuição de dividendos. Um absurdo! E não será com esse destrambelhado governo que o nosso país vai se desenvolver e ser justo socialmente. Muito triste o que acontece nesta terra tupiniquim. Não que a minha expectativa fosse melhor, porém, percebo, infelizmente, que este governo está perdendo o rumo. Faz sua gestão como se estivesse fazendo discurso num dos bares da Vila Euclides, com companheiros, contando lorotas. Chega de tamanho desprezo e irresponsabilidade para com a Nação!

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

*

APORTE DE MONTADORAS

Montadoras anunciam aporte recorde de R$ 95 bilhões até 2032 (7/3, B1). Pelo visto, os investimentos serão novamente voltados ao já grandemente ocioso e saturado mercado interno, não resultando, portanto, em qualquer aumento relevante da capacidade do Brasil de exportar mais veículos para, finalmente, pelo menos tentar concorrer efetivamente nos grandes mercados mundiais. Os altos impostos de importação e a proteção de mercado tenderão a impedir a aquisição, no mercado interno, dos veículos tecnologicamente modernos que há tempos já são vendidos em outros países mais desenvolvidos. Também não se ouviu nada no anúncio desses novos projetos sobre baratear substancialmente os veículos que serão produzidos, beneficiando assim os consumidores nacionais. Assim sendo, o que se pode realmente esperar da manutenção desse mesmo modelo obsoleto e fracassado de incentivar margens de lucro artificiais a setores que acabam sendo sempre pouco competitivos e inovadores em termos mundiais? Nossos pobres consumidores e contribuintes, pelo visto, pouco ou nada têm para comemorar. Infelizmente, tudo indica que o Brasil, ao se apegar a esse tipo de política industrial, continuará a colher os mesmos resultados de sempre em suas até agora vãs tentativas de impedir a aparentemente inexorável diminuição da participação do setor industrial no PIB nacional. Tristes trópicos.

Fernando T. H. F. Machado

fthfmachado@hotmail.com

São Paulo

*

CARROS HÍBRIDOS E ELÉTRICOS

A disputa pelo mercado de carros híbridos e elétricos entre nós vai atrair cerca de R$ 117 bilhões até 2030. Essa disputa das montadoras por transição energética do setor eleva os investimentos no País, o que é um incentivo forte no desenvolvimento de nossa economia.

José de Anchieta Nobre de Almeida

josenobredalmeida@gmail.com

Rio de Janeiro

*

PRODUÇÃO DE VEÍCULOS

Por que investir tanto dinheiro na produção de veiculação de carros, SUVs, caminhonetes? Por que não investir em veículos de transporte coletivo, ônibus, trens, metrôs? Pesquisas demonstram que mais da metade dos veículos de passeio circulam com uma ou duas pessoas, no máximo, ocupando o trânsito, consumindo combustível e perdendo tempo. Porém os governos de plantão se refestelam com arrecadação de impostos e efetivamente não geram tantos empregos como dizem, a automação continua eliminando vagas. Portanto, qual vantagem em governos investirem nesse segmento? Não sou especialista, apenas um mero observador.

Arnaldo Vieira da Silva

arnaldosilva1946@gmail.com

Aracaju

*

BATERIAS

Os carros elétricos estão chegando para substituir os autos a combustível e a principal peça desses veículos são as baterias cuja principal matéria prima é o lítio, que parece ser abundante no Brasil. As alternativas são: exportar o lítio para enriquecer o produtor de baterias no exterior ou desenvolver a tecnologia aqui gerando empregos e riqueza para os brasileiros? Temos que optar pela alternativa que nos conduz a um futuro melhor.

Aldo Bertolucci

aldobertolucci@gmail.com

São Paulo

*

ARMAZENAMENTO DE DADOS

Faltou na matéria sobre centro de dados (Estado, 6/3, B24) consideração sobre armazenar dados em um único meridiano terrestre, pois uma catástrofe nesse local ocasionará a perda dos dados. Normalmente, por segurança, deve se armazenar os dados em banco de dados em dois meridianos terrestres.

José Luiz Abraços

octopus1@uol.com.br

São Paulo

*

ENGAVETAMENTO DE VEÍCULOS

Em vista de frequentes acidentes com engavetamento de veículos, caberia uma campanha educativa para que os motoristas adquiram o hábito de manter distância do veículo da frente. A maioria não observa a medida recomendada de no mínimo seis metros entre os veículos, que possibilita frear ou parar sem bater na traseira do outro, em caso de imprevista freada. Medida simples que evitaria dissabores não apenas para os diretamente envolvidos na batida, mas para os muitos que enfrentam retenções e atrasos decorrentes.

Patricia Porto da Silva

portodasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro

*

COTAS RACIAIS

As cotas raciais foram criadas para democratizar o acesso ao ensino superior no Brasil. Mas as fraudes de candidatos brancos declarando-se negros para acessar vagas destinadas à população negra resultaram na criação de bancas para confirmar se o candidato à vaga é, de fato, negro. Nós, negros, não precisamos de uma rastreabilidade de negritude para acessar os espaços de ensino superior. Essa é uma ferramenta violenta que deixa o candidato a aluno à mercê da avaliação subjetiva de quem se julga especialista em corpos negros. É violento rastrear nossos corpos em busca de negritude. É o candidato branco que precisa ser coibido de acessar uma vaga de política pública não destinada ao seu recorte populacional. As universidades não devem submeter a constrangimentos o recorte populacional alvo de reparação de uma exclusão que durou séculos. O problema com o acesso via cotas raciais não está no negro, está no branco criminoso.

Eduardo Barbosa

barbosaskid@gmail.com

São Carlos

*

FEMINICÍDIOS EM 2023

Perdi a conta das bandeiras que se levantaram em 2022: em prol da democracia, contra a queimada de florestas, pelos indígenas, em prol das vacinas e da saúde, contra a violência, a favor das mulheres, contra a discriminação de minorias, em prol dos mais pobres, etc. Como judeu, vivo o dia a dia de um aumento galopante do antissemitismo em nosso país, incentivado adivinha por quem? Mas não só essa, como todas as demais bandeiras de ontem, hoje parecem ter se tornado apenas uma piada de mau gosto. A última, foi o Brasil ter registrado 1.463 feminicídios em 2023, com uma alta de 1,6% em relação a 2022. Cadê o amor?

Jorge A. Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

DIA DA MULHER

Segundo a racional e crível teoria evolucionista de Charles Darwin, a mulher não foi criada da costela do homem, mas antes dele. Que todos os dias sejam dias das mulheres. Viva!

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

MADONNA EM COPACABANA

Madonna vai fazer um show em Copacabana. Se ela levar o imenso colar de pérolas que usa, vai voltar sem ele.

Roberto Solano

robertossolano@gmail.com

Rio de Janeiro