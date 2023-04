Meio Ambiente

Recorde de desmatamento

Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) mostram que o desmatamento bate recorde no Cerrado no primeiro trimestre de 2023, enquanto o da Amazônia foi o segundo maior para o período. A desculpa é a de que não existe governança e se perdeu a capacidade de combater o crime ambiental. Onde estão os críticos do governo anterior, que chegaram prometendo acabar com o desmatamento e foram falar mal do Brasil lá fora? Criticar é fácil, fazer é que são elas. Enquanto o governo tenta se blindar do crescente desmatamento, a floresta está sendo consumida. E agora a culpa é de quem, das árvores?

Luciana Lins

Campinas

Marina Silva

Aos cem dias do governo Lula, o desmatamento bate recordes e nem um pio da ministra do Meio Ambiente.

A. Fernandes

São Paulo

Privatizações

Estado falido

A decisão do presidente Lula de suspender a venda de sete estatais e fazer alteração no Marco do Saneamento tem endereço certo: atender aos interesses dos seus aliados e às corporações sindicais, diferentemente da promessa do candidato, que era acabar com a pobreza. Todos sabem que a privatização é o caminho para acabar com a corrupção, sem contar que as privatizações trariam mais recursos a um Estado falido, que poderiam ser investidos em serviços básicos aos mais pobres. Privar as pessoas de ter água potável e esgoto é condená-las à mais extrema pobreza.

Izabel Avallone

São Paulo

Companheiros

A manchete do Estadão Lula exclui Correios e mais 6 estatais de plano de privatização (8/4, primeira página) já era prevista pelos brasileiros minimamente inteligentes. Se não for assim, como ele e o PT vão poder “acomodar a cumpanheirada”?

José Claudio Marmo Rizzo

São Paulo

Ataque em escola

Saúde mental

A despeito de todas as situações graves que vivenciamos nos últimos anos, que desestabilizaram nossa saúde e bem-estar, deparamo-nos com esses ataques bárbaros às escolas. Muitos vêm analisando essas tragédias sob o aspecto da falta de segurança, porém pouco se fala sobre doença mental. Essa é uma realidade muito maltratada e pouco explicitada para a sociedade que, por falta de conhecimento, tem dificuldade de reconhecer problemas psiquiátricos em seus filhos. Penso que maiores esclarecimentos derrubariam muitos preconceitos, e as famílias teriam chance de ajudar precocemente seus familiares, evitando talvez maiores tragédias.

Cleide Maria Fernandes Ruy

São Paulo

Advocacia

Causas sem partes

O ilustre advogado Antonio Cláudio Mariz de Oliveira foi de uma incrível felicidade e escreveu aquilo que precisava ser escrito (7/4, A5). Creio que nunca a advocacia foi tão maltratada por aqueles que não tinham voz por conta da ditadura e por quem falavam os grandes mestres da advocacia brasileira. Antes e durante a Constituinte falamos em favor das prerrogativas da magistratura para defendê-la, bem assim o fizemos em relação à independência do MP, que foi brindado com competências muito amplas. O que foi feito foi pensando em dar voz a quem não tem vez. A luta foi exitosa. Primeiro foi o fim do regime militar, depois a promulgação da nossa Carta Magna. Porém, hoje, aqueles mesmos que defendemos com ardor agora nos desprezam. Como se agíssemos em nome próprio e não representássemos alguém que quer se defender ou precisa do Judiciário para ver garantidos os seus direitos. É injusto generalizar, mas é o que se percebe no dia a dia: tratam as causas como se elas não tivessem partes – cidadãos – pleiteando seus direitos. Mariz sempre fala por nós. Advoga para os seus clientes e pela advocacia. A advocacia e os jurisdicionados esperam que os demais órgãos considerados indispensáveis para a administração da justiça prestem a devida atenção às sábias palavras de Mariz.

Edgard Silveira Bueno Filho

São Paulo

COMBATE AO DESMATAMENTO

O PT chegou ao poder com o discurso de acabar com o desmatamento, mas os números mostram o contrário. Entre janeiro e março, a destruição do Cerrado foi recorde, mais de 1,3 mil quilômetros quadrados, e da Amazônia foi de mais de 800 quilômetros quadrados, a segunda maior da série histórica. E aí, ministra Marina Silva? E aí, presidente Lula da Silva? Desmatamento não se combate com discurso nem cara feia, mas com planejamento, tecnologia e ações efetivas de enfrentamento, quando necessário.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

FALTA DE GOVERNANÇA

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ainda não mostrou para que veio. Ora, a cada mês as queimadas e os desmatamentos da Amazônia batem recorde de destruição, ganhando até mesmo da época do negacionista e ex-presidente Jair Bolsonaro. Na verdade, a ministra já esteve nesse cargo em 2008, em que teve, também, uma atuação pífia. Mesmo assim, Lula da Silva insiste no seu nome. Está claro que ela não tem um mínimo cacoete para acabar com essa barbárie na Amazônia. É muita falta de governança no País!

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

PROBLEMAS URGENTES A RESOLVER

O presidente Lula não foi eleito por ser do PT, muito pelo contrário, foi eleito apesar do partido. Por suas qualidades como político, foi escolhido por uma coligação de partidos para salvar a nossa democracia, que Jair Bolsonaro queria destruir. Porém, está nos decepcionando em relação à defesa da Amazônia, ainda mais tendo Marina Silva como ministra do Meio Ambiente. Desta vez, o repórter Emílio Sant’Anna nos informa que, no primeiro trimestre do seu governo, o desmate na Amazônia alcançou 844,7 quilômetros, o segundo pior trimestre da série histórica. Já o Cerrado perdeu 1.357,38 quilômetros no mesmo período. Depois de um governo Bolsonaro, isso é imperdoável! Já estranhei a moleza dada aos pseudogarimpeiros na tríplice fronteira norte, dando-lhes um prazo longo demais para saírem do Brasil, e sabemos o que ocorreu. Acompanho o desmatamento dos nossos biomas há tempos, em particular o da Amazônia, devido ao aquecimento global. A floresta tem grande influência no clima do planeta. Deveria ser outra a atitude desse governo de coalizão, ante os atos de seu antecessor naquele bioma, esvaziando os órgãos de sua proteção, transferindo os seus servidores, inclusive aqueles da Polícia Federal. A comunidade internacional comemorou a eleição de Lula devido ao clima do planeta. Esperava-se que Lula mandaria as Forças Armadas de imediato àquele bioma, para prender e expulsar aquelas corjas de bandidos que vêm roubando nossas riquezas e martirizando nossas populações, em particular os Yanomamis. Agora somos surpreendidos com um desmatamento desse quilate? Portanto, não deveria se preocupar com assuntos outros problemas internacionais, que não temos condições de ajudar, pois temos problemas urgentes a resolver.

Gilberto Pacini

São Paulo

VIAGEM À CHINA

Se tratados e acordos internacionais não exigem, obrigatoriamente, as presenças dos presidentes, porque podem ser assinados pelos embaixadores, e como necessitam ainda da aprovação do Legislativo, essa viagem de Lula da Silva e enorme comitiva à China não passa de mera vontade de marcar presença, de ser notícia internacional, agradar a esquerda, e fazer “fusquinha” aos Estados Unidos.

Paulo Tarso J. Santos

São Paulo

TRIBUNAL DE HAIA

Lendo o artigo Uma cela para Vladimir Putin? (A4, 8/4), veio-me a pergunta: e por que não também para George W. Bush (destruição do Estado iraquiano com base em mentiras), Benjamin Netanyahu (bombardeios das regiões habitadas por palestinos) e Volodymyr Zelensky (cassação dos direitos das minorias étnicas da Ucrânia). O Tribunal de Haia é tenda de circo para o comediante Zelensky?

Tibor Rabóczkay

São Paulo

CEM DIAS DE GOVERNO

Eleitores ilustres que fizeram o “L” se dizem arrependidos. Aos cem dias, o governo Lula é patético, segundo palavras do renomado literato Paulo Coelho. O novo mensalão petista, ou seja, a troca de cargos e verbas por apoio no Congresso, patina, e Lula discursa, viaja, namora, esbraveja contra o Banco Central e quer resolver a guerra na Ucrânia. Bolsonaro foi ruim, mas Lula 3 é muito pior.

J. A. Muller

Avaré

DEFESA DOS POBRES

Bolsonaro cansou de ser acusado por ser genocida pelo atraso na assinatura de contrato de fornecimento de vacinas, o que afetou a saúde de ricos e pobres no nosso país. Por analogia simples e direta, Lula não pode ser outra coisa senão genocida, só que só da população mais pobre deste país, que ele clama por defender, quando tenta desmontar o Marco do Saneamento Básico. Por que genocida? Muito simples. O Marco do Saneamento pretendia acabar com mais de 11 mil mortes por ano de brasileiros pobres que não têm serviço de água e esgoto. Com a canetada de Lula, vamos atrasar as metas de saneamento pelo menos 30 anos. Trinta anos vezes 11 mil mortes são pelo menos 330 mil mortes. Genocida de pobres!

Oscar Thompson

São Paulo

MARCO DO SANEAMENTO

O Marco Regulatório do Saneamento Básico é o momento oportuno para impor mudanças e corrigir erros. Não é possível que as empresas de saneamento continuem sendo as maiores poluidoras. O País não deve mais aceitar que o esgoto seja coletado e jogado na mar através de emissários submarinos, isso não é tratamento de esgoto, mas uma enganação que não resolve nada. O resultado desse tipo de falso tratamento é que todas as praias do País têm condições impróprias para banho, todas apresentam contaminação por coliformes fecais na alta temporada de verão e, com as chuvas, a situação se torna vexatória, coloca o Brasil no quinto mundo. As empresas de saneamento faturam uma fortuna sem prestar os serviços que deveriam, pagam bilhões em dividendos para os acionistas quando esse dinheiro deveria ser usado para construir estações de tratamento de esgoto, única maneira de resolver o problema.

Mário Barilá Filho

São Paulo

O EXTERMINADOR DO FUTURO

Para evitar a torpeza do mito, ficou-se com a vaidade do ególatra. Seria mais barato dar logo “um lugar na história”, ideia fixa do atual presidente, evitando a sanha de exterminador do futuro ao seguir velhos hábitos, seja para acomodar companheiros, dando uma no cravo e outra na ferradura ou, ao fazer vista grossa a desvios na equipe, para manter apoio politico aos planos do governo. É o caso da “nova chance” para empresas estatais, que após um século não conseguiram prover água potável e esgoto tratado à metade da população, desmistificando a falácia de “incluir os pobres no orçamento”, quando se sabe que investir em saneamento economiza quatro vezes em saúde. Como na reforma do ensino médio, que desconhece, e, em vez de prosseguir com eventuais correções e adequações, a suspende apenas para agradar ao viés ideológico de seu grupo politico, indiferente aos prejuízos causados a estudantes ou ao futuro do País. Finalmente, repetindo platitudes, se dispõe a dar aulas a especialistas sobre coisas que escutou mas não domina, na tentativa voluntarista de impor desejos, em busca da glória a qualquer preço, inclusive exterminando o futuro.

Alberto Mac Dowell Figueiredo

São Carlos

APARELHAMENTO DE ESTATAIS

É claro que o governo Lula não quer privatizações por motivo ideológico, mas para aparelhar as estatais e deixar serem dilapidadas por seus grupos políticos. E deixar a conta para os brasileiros, como sempre.

Luiz Frid

São Paulo

ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL

Está mais que comprovado que, no Brasil da corrupção e da impunidade, o governo deveria se dedicar exclusivamente às causas coletivas e reduzir drasticamente seu quadro funcional, pois empresas sob sua administração, principalmente quando envolvem vultosos recursos, a tentação é grande e se tornam cabides de empregos ou possíveis nichos de corrupção. Empresa sob administração governamental, na maioria das vezes, funciona mal e é excessivamente onerosa.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

ONDA DE VIOLÊNCIA

Diante da crescente e contínua onda de violência que acomete a sociedade brasileira, em que verdadeiros facínoras desalmados atacam escolas, matando a sangue frio com requintes de crueldade uma professora e pequeninas crianças de uma creche, cabe elogiar a oportuna, sensata e correta decisão de alguns órgãos de imprensa, entre os quais o Grupo Estado, a TV Globo e a TV Bandeirantes, pela não divulgação dos nomes e imagens desses monstros, alguns deles ainda menores de idade. Como explica a psicologia, por não conseguirem destaque em ações positivas que causem bem à humanidade, esses desequilibrados cometem atos bárbaros para obterem algum tipo de fama, ainda que macabra. Um dos melhores exemplos é o de Mark Chapman, o cretino que obteve um autógrafo de seu ídolo John Lennon às 18h do dia 8 de dezembro de 1980, na porta do prédio em que o ex-Beatle morava em Nova York, e às 11h daquela noite o matou com quatro tiros pelas costas, aos 40 anos de idade e com muita vida criativa pela frente. A única luz que esses criminosos merecem é a da cela da cadeia onde devem ficar por toda a vida. A propósito, é chegada a hora de o Brasil pôr em discussão a revisão de seu Código Penal, com a introdução das penas máximas capitais de prisão perpétua e pena de morte. Basta de violência. Basta de mortos inocentes.

J. S. Decol

São Paulo

PREVENÇÃO A ATAQUES

Ante profunda comoção causada pelo bárbaro assassinato de crianças abrigadas numa creche em Blumenau (SC), talvez não estejam sendo observados alguns pontos que poderiam até contribuir para prevenção de outros acontecimentos dessa natureza. Nesse intuito, cabe notar que as secretarias municipais de Educação têm, entre outras funções, o dever de autorizar e supervisionar o funcionamento das creches e escolas no âmbito de sua jurisdição, com base em requisitos legais, que incluem adequados quantitativo e formação do quadro profissional. Com base em reportagens publicadas em jornais de circulação nacional, depreende-se uma possível insuficiência de acompanhamento das atividades das crianças envolvidas no tenebroso episódio. Pois não parece razoável que um grupo de quatro a dez anos fique sem a supervisão de um adulto num pátio, vulnerável a ponto de ser invadido por alguém, com um machado na mão, sem ser notado. Se houvesse um adulto ali, o dano poderia não ter sido tão devastador. Tanto assim que, segundo reportado, o assassino deixou o local quando percebeu que funcionárias gritavam de dentro do prédio para as crianças entrarem.

Patricia Porto da Silva

Rio de Janeiro

MOMENTO SOCIAL CONTURBADO

São inaceitáveis acontecimentos como o ataque à escola de Blumenau, onde quatro alunos morreram e outros cinco restaram feridos. Infelizmente, vivemos um momento social e comunitário conturbado, em que podem aflorar atitudes extremadas que em nada contribuem para o avanço social ou o bem-estar da população. O ataque a escolas não é uma invenção brasileira. Ocorre com frequência em diferentes países, inclusive nos mais desenvolvidos. Mais do que providências de ordem policial, que só podem ocorrer depois do crime consumado, carecemos de ações preventivas. As escolas precisam ter pessoal em quantidade suficiente e treinado para lidar com acontecimentos fora do currículo, dispor de profissionais que possam identificar e prevenir os riscos a que correm todos os membros da comunidade escolar. Os governos precisam desenvolver a força reativa ao mal social e estrutural incrustado no meio para, com isso, voltar dar tranquilidade aos pais e familiares quando enviam suas crianças às aulas. Cabe a pai e mãe a tarefa de orientar os filhos da melhor forma; a escola deve exortar a família sobre suas obrigações e destacar que no novo universo da internet, onde o jovem, que no passado sofria apenas a influência da vizinhança, busca suas orientações sem limite de espaço. É fundamental direcioná-lo para o bem e, especialmente para a não provocação dos diferentes (que é o bullying), causador de tantos distúrbios e sofrimento. As reuniões de pais e mestres, por exemplo, não devem ter o viés tradicional de professores reclamando de alunos, mas da escola orientando a família. E, finalmente, aos governos cabe prover os meios para que a comunidade escolar seja capacitada a lidar com os diferentes níveis de rebeldia de sua clientela e, mais que isso, resolvê-lo antes que tenham de chamar a polícia para desvendar possíveis crimes, identificar cometedores e entregá-los à Justiça.

Dirceu Cardoso Gonçalves

São Paulo

EDUCAÇÃO COMEÇA EM CASA

Eu, como uma criança de 11 anos, fico indignada vendo alunos matando professores. Eu decidi escrever porque muitas pessoas dizem que, para discutir sobre isso, é necessário ter um ponto de vista jovem. Como existem crianças que matam seus professores? Professores que, muitas vezes, trabalham em escolas públicas para ensinar esses alunos e acabam sendo assassinados. Assassinados porque falta amor em casa. Porque falta carinho, disciplina. E toda criança deve receber isso em casa, não na escola. A educação começa em casa. Muitos pais acham que a partir do momento em que seu filho entra em uma escola, ele deixa de ser sua responsabilidade. Um filho, em todas as ocasiões, sempre será responsabilidade dos pais. Quando um filho ganha uma medalha, um certificado, todos falam que foi por causa dos pais. Falam que os pais permitiram que seus filhos chegassem tão longe, que os pais incentivaram. Mas quando seus filhos matam, brigam e fazem qualquer coisa errada, os pais simplesmente não aceitam sua responsabilidade, não aceitam sua culpa. Certamente faltam amor, disciplina, acolhimento, hierarquia e respeito para uma criança que faz alguma coisa dessas, pois violência gera violência.

Beatriz Farah

São Paulo