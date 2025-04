CPI das Bets

Dados do Banco Central

De R$ 20 bilhões a R$ 30 bilhões é o montante gasto por mês em apostas online pelos brasileiros, segundo dados do Banco Central (Estadão, 9/4, A18). O número é impressionante e preocupante, especialmente quando sabemos que os impactos negativos do vício em bets pesam muito mais nas famílias de baixa renda. A boa notícia é que sobre essa pauta não estamos totalmente inativos. A CPI das Bets, em andamento no Senado, tem entre seus objetivos verificar os impactos das apostas na saúde financeira dos brasileiros. Já o Banco Central se preocupa em escala macro com o impacto econômico das apostas no mercado como um todo, sem desconsiderar a vida concreta das famílias. Além da questão econômica, há o drama do vício, que rouba a sensatez do apostador. Resta torcer e apostar na CPI das Bets e na atenção do Banco Central. Será que contribuirão efetivamente para que este novo hábito do cidadão seja menos maléfico? No que se refere ao vício nos jogos, penso que a restrição à propaganda nas mídias, tal como aconteceu com o cigarro desde 1996, seja uma boa saída para diminuir o acesso dos mais vulneráveis à dependência. Além de nos preocuparmos com o quanto o brasileiro aposta para ganhar, não podemos fechar os olhos para o que ele pode perder por apostar.

Luís Fabiano dos S. Barbosa

Bauru

PL da Anistia

Resistência de Hugo Motta

Excelente posicionamento o do Estadão no editorial Que Hugo Motta continue resistindo (9/4, A3). Traz equilíbrio, sensatez, valores republicanos, coletivos e verdadeiramente patrióticos, ao contrário dos radicais e extremistas, a começar de seu líder. Creio que a dosagem das penas possa e deva ser ajustada aos criminosos que vandalizaram a Praça dos Três Poderes no 8 de Janeiro, mas anistia jamais. Afinal, tanto quem estava lá como quem organizou a baderna sabia muito bem o que estava fazendo: era uma tentativa de golpe. Que a democracia e o bem comum se fortaleçam no País.

Edson Shitara

São Paulo

8 de Janeiro

O plano gorou

Na manifestação da Avenida Paulista domingo passado, Jair Bolsonaro disse que saiu do País, às vésperas de passar o cargo para Lula, porque sabia que poderia vir a ser preso. Não. Creio que nem Bolsonaro acredita nisso. Sua fuga se deu na esperança de que o quebra-quebra em gestação obrigasse a que “seus” generais dessem o golpe (que ele tentou, mas não conseguiu), depusessem Lula e o trouxessem de volta para assumir a Presidência. O plano gorou: não existiam “seus” generais, mas generais que respeitaram a democracia e a ordem constitucional. Bolsonaro tem de mudar o tom, porque sua insistência em dizer mentiras não convence mais ninguém, a não ser a fatia cada vez menor de seus apoiadores fanáticos.

Paulo M. B. de Araújo

Rio de Janeiro

Gestão petista

O áudio de Anne Moura

Ex-aliado acusa secretária do PT de exigir desvio de verba (Estadão, 8/4, A9). Anne Moura apresentou sua defesa e tem direito de acionar mecanismos judiciais cabíveis, como ela mesma disse, mas é um descalabro que uma secretária de um partido grande e numa área importante como a Secretaria de Mulheres use uma linguagem que tão claramente denota a sanha pelo dinheiro público, preocupada consigo mesma, quando deveria preocupar-se com o “nós” e com o uso correto desse dinheiro. Vergonha.

Ricardo Machado da Silva

São Paulo

Guerra comercial

EUA x China

As fábricas americanas não foram parar na China por acaso, mas pelo custo da mão de obra muito menor, a quase ausência de sindicatos, menos direitos trabalhistas, longas horas trabalhadas e poucos dias de férias. Os americanos ganharam fortunas levando suas fábricas para os países asiáticos e vendendo para o mundo inteiro com preços competitivos. Não há possibilidade de trazer de volta essas fábricas para os EUA. Não haveria mão de obra disposta a trabalhar nessas condições, os produtos custariam muito mais caro, o lucro das empresas seria muito menor. Diante dessa realidade, resta esperar pela próxima lambança que o presidente Donald Trump irá impor. O prejuízo global do tarifaço já está na casa dos US$ 10 trilhões e a tendência é de que continue aumentando.

Mário Barilá Filho

São Paulo

TEIMOSIA

Não teve jeito. Apesar das críticas e denúncias contra o agora ex-ministro Juscelino Filho desde o início do governo, Lula teimou na sua permanência e foi o próprio Juscelino quem se viu obrigado a pedir demissão por ter sido denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por desvio de emendas parlamentares. E, pior, o ex-ministro não deixa praticamente legado algum no setor de Comunicações, e o principal motivo para Lula ter bancado sua sobrevida no ministério – o apoio do União Brasil ao governo – nunca produziu efeito prático significativo, haja vista o alto índice de infidelidade do partido em votações governistas no Congresso. A teimosia tem sido a marca registrada do governo Lula 3. Não vai acabar bem.

Luciano Harary

São Paulo

JUSCELINO FILHO

Depois do Estadão revelar em 30 de janeiro de 2023 que o ministro da importante pasta das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil), utilizou indevidamente verbas do orçamento secreto para beneficiar a própria fazenda da família no Maranhão, numa obra na cidade de Vitorino Freire, cuja prefeita era sua irmã, a Polícia Federal abriu uma investigação para apurar o caso. O detalhe que mais chamou a atenção e causou forte indignação foi o investimento de R$ 5 milhões na pavimentação de uma estrada vicinal de terra batida que passava, por coincidência, na frente da fazenda. Pouco mais de dois anos depois do escandaloso ocorrido, finalmente o ministro pediu demissão, após ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) ao Supremo Tribunal Federal (STF), sob acusação de desvio de emendas parlamentares. Juscelino já vai tarde. Basta. (Denúncia de desvio de emendas derruba ministro das Comunicações de Lula, 9/4, A8).

J. S. Vogel Decol

São Paulo

INCONTESTÁVEL INOCÊNCIA

O ex-ministro das Comunicações, Juscelino Filho, após ter sido denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por desvios em emendas parlamentares, pediu demissão e saiu falando as mesmas cantilenas de sempre. Disse que saiu para preservar o projeto de governo do País, que confia nas instituições e que terá a inocência comprovada. Também afirmou que iria se “dedicar à defesa, com serenidade e firmeza” e todas essas coisas comuns dos que têm culpa no cartório. Aliás, nunca vi nenhum político apanhado com a mão na cumbuca voltando após demissão. Com certeza, pela consistência das acusações, Juscelino não será o primeiro.

Abel Pires Rodrigues

Rio de Janeiro

DISPUTA POR ATENÇÃO

Muito tenho visto a comparação desses dois caras que estão disputando a atenção pública. Seus seguidores poderiam me informar quais planos de governança propõem? Onde irão afundar o Brasil? “Pelo amor dos meus netinhos”, como dizia Silvio Luiz. Me poupe.

José Roberto Palma

São Paulo

OS DOIS LULAS

Lula precisa passar para a população que o Brasil está imune às ameaças de Trump, mas está morrendo de medo. O Brasil vai sofrer as consequências, mas declarar isso não pega bem, principalmente, para um presidente que está vendo sua popularidade derreter e ainda se acha a cereja do bolo. O povo já percebeu que são dois lulas. Um fala para o mercado e o outro fala para o povão. Quando se tem uma fala política ficam escondidos os reais problemas do Brasil. Vá ao supermercado, Lula.

Izabel Avallone

São Paulo

MUNDO APÓS TRUMP

O Brasil tem tudo para sobreviver ao tsunami provocado por Donald Trump, afinal, o País sobreviveu ao plano Collor, aos tantos planos Cruzados e tantas outra bobagens impostas por governos incompetentes. As lambanças que Trump está fazendo não tem precedentes entre os países do primeiro mundo, mas são comuns nas republiquetas de terceiro mundo. O mundo não será o mesmo depois da tempestade imposta por Trump. Parcerias jogadas no lixo não serão reatadas facilmente. Haverá uma nova ordem mundial, e os Estados Unidos não terão prioridade. Muito pelo contrário, a América nem será convidada a participar do novo mundo depois do apocalipse provocado por Trump. A única maneira da América reconquistar a confiança e o respeito de todos será afastando Trump do cargo.

Mário Barilá Filho

São Paulo

PAÍS POR PAÍS

Com o tarifaço, Trump quer negociar com país por país. Será que seu governo tem gente para fazer essas centenas de negociações? Negociações de comércio são demoradas, como a negociação do Mercosul com a União Europeia.

Vital Romaneli Penha

Jacareí

TARIFAÇO AMERICANO

Reclamam todos, mas parece que as tarifas alfandegárias americanas são, de modo geral, menores que as praticadas pelos demais. Até parece que os EUA têm obrigação de serem bonzinhos. Vai ver é o tal direito adquirido. Será que os reclamantes esqueceram o significado de reciprocidade? Uma ida ao dicionário não tem nenhuma tarifa. Não custa nada.

A.Fernandes

São Paulo

DECISÕES DE TRUMP

Torna-se urgente um teste de capacidade para o presidente Donald Trump.

Robert Haller

São Paulo

‘FORMAS DE GOVERNO’

Belo e incisivo o artigo Formas de Governo de Carlos Alberto Longo, publicado em 7 de abril (Estadão, A4). De fato, a atual forma de governo do Brasil é disfuncional. Não tem como dar certo. Pode até funcionar por curtos períodos, como no governo de Fernando Henrique Cardoso, mas por mérito pessoal do presidente, que agiu como estadista e circunscreveu as barbaridades institucionais do presidencialismo e as facilidades que oferece aos protoditadores. O presidencialismo é um governo tribal com esteroides e só vigora nos Estados Unidos, onde é fonte de interminável bagunça institucional, apenas minimizada pelo voto distrital a curtos intervalos (a cada dois anos), em Gana (não inspira como modelo) e na nossa estapafúrdia América Latina. Nós, brasileiros, até tínhamos um governo parlamentarista, durante o império, mas caímos no conto do vigário da república à Argentina, copiamos o presidencialismo norte-americano por puro modismo e adotamos a praga agourenta deste presidencialismo primitivo com voto proporcional, que privilegia uns estados em detrimento de outros. Um regime que escancara o poder para a esbórnia de governantes de índole ditatorial, quer de esquerda, quer de direita, quer de outras maroterias. A recomendação do artigo, uma reengenharia de Estado, a ser feita de baixo para cima, ao contrário de nossa herança colonial, é, certamente, o caminho a seguir. Três coisas básicas precisam ser feitas para colocar o Brasil nos trilhos: 1) Parlamentarismo, nos moldes como propunha Raul Pila em meados do século passado; 2) Voto distrital, para aproximar os representantes eleitos da fiscalização e cobrança dos eleitores; 3) Democracia representativa sem arremedos: voto com o mesmo valor de representação – afinal, não é democrático um eleitor paulista valer menos do que um eleitor de Rondônia. Será que esta reengenharia virá um dia? O Brasil vive uma reengenharia econômica com a ascensão do agro e a redistribuição da riqueza nacional. Esta mudança na economia terá reflexos no poder político e, no devido tempo, irá forçar um reequilíbrio de forças. Do jeito que está não vai funcionar e, como mostra a história, quando uma crise vira uma decrisis acaba como água morro abaixo e fogo morro acima: a mudança vem e ninguém mais segura.

Celso Skrabe

São Paulo

MARCHA DE SELMA

Clarita Costa Maia escreve importante artigo sobre Selma (Estadão, 9/4, A6). Alerta do pensamento raso e inconsequente que reina através da emocionante história da Marcha de Selma. Negros, judeus, católicos, evangélicos e muitos outros pensamentos diversos de mãos dadas. União para combater a infâmia, o egoísmo e o ódio. Não há o que detenha um exército de boas intenções liderado por um homem de boas intenções.

Carlos Ritter

Caxias do Sul (RS)

DESAFIO DO ENVELHECIMENTO

Fiquei encantada com o editorial O múltiplo desafio do envelhecimento do meu Estadão, de 8/4 (A3), pois estou nos meus 87 anos e me dou por feliz por morar em casa própria. Porém me vejo ser sugada pelo Imposto de Renda, pois como aposentada, ganhando na base dos R$ 6 mil e precisando pagar metade para uma cuidadora, além de remédios, luz, água, gás, telefone, internet e despesas de supermercado, ainda me vejo na necessidade de pagar Imposto de Renda, pois o que gasto, principalmente com a cuidadora e com os remédios, não é descontado como despesa.

Norma Lins de Araujo

Socorro

PASSAPORTE ITALIANO

Acompanho as mudanças na legislação italiana em relação ao direito de sangue dos filhos dos que emigraram pela historiografia contida na questão (A concessão da cidadania italiana sob incerteza, Estadão, 8/4, C6). Tenho ascendência italiana e espanhola e jamais pensei em usar a origem europeia para uma eventual dupla cidadania. Sim, gostaria de saber mais sobre as famílias dos bisavós e sua saga para fugir da fome no Velho Continente, mas sou brasileiro por nascimento e opção. Não questiono os que buscam no passaporte estrangeiro possibilidades de ascensão social ou qualquer outro interesse, mas caso se dedicassem a ser mais brasileiros, entendendo o que realmente é nosso país, plasmado a muito sangue, suor e lágrimas, talvez se reconhecessem melhor uns aos outros.

Adilson Roberto Gonçalves

Campinas

GOLEIRO MANGA

Eu pude ver, ainda menino, aquele goleiro no Maracanã vestindo a camisa do Botafogo – não era um goleiro e, sim, uma entidade. Manga tinha presença e postura de imbatível, passava segurança aos zagueiros, era grande e de rara habilidade. O maior de todos. Quem viu Garrincha, Pelé e Manga jogarem pode encher o peito de orgulho e dizer que viu os maiores de todos os tempos.

Roberto Solano

Rio de Janeiro

ARBITRAGEM BRASILEIRA

O Brasileirão envolve bilhões de reais e é acompanhado por grande parte da população. O campeonato pode ser definido por uma simples vitória. O árbitro que apitou pênalti a favor do Palmeiras no jogo contra o Sport Recife pode ter decidido o campeonato na segunda rodada. A falta em questão é, no mínimo, duvidosa. Basta que o Palmeiras seja campeão com dois pontos ou menos de diferença para que esta hipótese se concretize. Não estamos falando de uma simples partida de futebol, mas de um esporte e um campeonato que mexem com um País. Tem de haver um critério que não seja suspeito para avaliar e investigar determinadas arbitragens.

João Israel Neiva

Cabo Frio (RJ)