Lula e o Banco Central

Seriedade

Numa estranha inversão de prioridades, questões importantes são encaradas superficialmente e questões triviais, com seriedade. O embate do governo Lula com o Banco Central (BC) é uma forma de encarar superficialmente questões importantes como o arcabouço fiscal, o controle da inflação e o ajuste das contas públicas. Como tais questões essenciais exigem seriedade e custam popularidade, o governo lança mão do mesmo expediente do governo passado, qual seja, criar polêmica para desviar a atenção. O Banco Central não cria os dados, trabalha com eles e enfrenta a realidade econômica. De nada adianta esbravejar contra a taxa básica de juros se nada é feito para possibilitar ao BC sua redução. E não ajuda em nada indicar diretores para o Banco Central alinhados ao governo, pois Lula deveria olhar para o mal causado ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelas indicações de Jair Bolsonaro. O presidente Lula deveria começar a governar com seriedade. Somente assim a Nação poderá se reerguer e impedir o retorno pernicioso de Bolsonaro e seus discípulos.

Luciano de Oliveira e Silva

Luciano.os@adv.oabsp.org.br

São Paulo

*

Aliados no Copom

A indicação do número 2 do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, para a diretoria de Política Monetária do Banco Central é uma promoção ou saída para acomodação de algum indicado?

Vital Romaneli Penha

vitalromaneli@gmail.com

Jacareí

*

Meu BC, meu PT, meu Brasil

Lula quer um BC para chamar de seu (Estadão, 9/5, A3). Lula, o Brasil é aqui!, avisou Eliane Cantanhêde na mesma edição do jornal (A7). Lula 3 quer a chave do cofre, o controle da gastança e os aplausos do mundo como pomba da paz. Mais radical e estatizante, em vez de enfrentar os problemas reais atuais do Brasil, fica bradando aos céus a privatização da Eletrobras e contra o Banco Central independente. Com boa atuação nas questões sociais e ambientais, falta sintonização com a pauta econômica, bem conduzida por Fernando Haddad e sua âncora fiscal, dependente do Congresso Nacional, onde falta articulação política efetiva do Executivo e onde Lula deve se fazer presente.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

Governo e Congresso

‘Pelé da articulação’

Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, disse que Lula é o “Pelé da articulação política”, e eu fiquei pensando em Pelé, com mais de 70 anos, correndo atrás da bola. A idade deveria nos trazer sabedoria, mas Lula chegou a 2023 pensando que o rei é ele, colocando a mão onde não deve – e com os petistas aplaudindo. Ainda bem que temos o Senado e a Câmara alertas.

Cecilia Centurión

ceciliacenturion.g@gmail.com

São Paulo

*

Retrocessos

Não há coordenação política que consiga fazer o Congresso Nacional aprovar retrocessos. A frente ampla refletida na formação do Ministério de Lula tinha como compromisso o objetivo de o governo construir o futuro, e não o objetivo do PT de desconstruir o passado.

Elie R. Levy

elierlevy@gmail.com

São Paulo

*

Rita Lee

1947-2023

Uma pena perdermos nossa Ritinha, como a chamava Ronnie Von. Lembro-me do primeiro LP que comprei, chamado Fruto Proibido, com a excelente banda Tutti Frutti. Um senhor álbum, assim como vários outros. Participou da Tropicália, cantou em festivais, fundou um dos mais criativos e geniais grupos de rock brasileiro, que foi o Mutantes. Enfim, transitou em várias áreas, tinha um humor refinado e era extremamente irreverente. Rita Lee Jones, nossa ovelha negra, descanse em paz!

Renato Amaral Camargo

natuscamargo@yahoo.com.br

São Paulo

*

‘Ovelha Negra’

Tenho dois momentos emblemáticos com Rita Lee Jones. Quando eu e amigos estivemos numa festa de Halloween e curtimos a música Doce vampiro. Por algum motivo, aquele Halloween de 1991 foi o melhor de minha vida, uma época em que eu andava muito com filhos de amigos de meu pai. Depois, eu me identificava com a música Ovelha Negra, que era a minha cara. Obrigado, Rita Lee Jones, esteja com Deus.

Rynaldo Papoy

papoy3@gmail.com

Guarulhos

*

A DEMOCRACIA DE LULA

Lula da Silva trabalha para acabar com a autonomia do Banco Central. Vai colocar seu amigo e advogado pessoal no Supremo Tribunal Federal (STF). Vai acabar com o poder das agências regulatórias. Trabalha para regular a mídia e as redes sociais de acordo com as suas convicções. Vai continuar tentando mudar o Novo Marco do Saneamento aprovado pelo Congresso. Desde que assumiu o poder só se alinhou a ditaduras, como as da Nicarágua, Cuba e Venezuela, e a pretensas democracias, como China e Rússia. Já aparelhou o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) com companheiros do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Já reduziu a pó a política de privatizações das estatais. Quer desprivatizar a Eletrobras, privatizada em sessão do Congresso. Quer revogar a implementação do Novo Ensino Médio aprovada no Congresso. Quer mudar a nova lei trabalhista aprovada no Congresso. No dia 2 de outubro de 2022, o sr. Lula da Silva foi eleito e a manchete do site pt.org.br foi a seguinte: “A democracia venceu. Lula é eleito presidente do Brasil”. Por tudo o que foi dito acima, a impressão que fica é que logo após a vitória da democracia, ela foi revogada.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

*

PODERES AUTÔNOMOS

Democracia é liberdade com responsabilidade e rigorosa obediência à Constituição. No Brasil são três os Poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário), com funções específicas e recíproco respeito. O Legislativo elabora as leis e fiscaliza obras do Poder Executivo. O Executivo cuida de obras e administra o País. Enquanto o Judiciário é o guardião das leis, dos direitos e dos deveres dos cidadãos, com justiça e solução dos problemas que porventura existam após investigação, apuração, julgamento e punição. Os Poderes são autônomos e harmônicos; cada um no seu espaço, sem se imiscuir no espaço alheio, na função dos demais.

Humberto Schuwartz Soares

hs-soares@uol.com.br

Vila Velha (ES)

*

O FIEL DA BALANÇA

Na queda de braços entre esquerda e direita, onde ambas recorrem até a estratégias desleais para destruir o adversário, o Congresso Nacional se apresenta como o fiel da balança. O conjunto de deputados e senadores resultante das eleições de outubro – mais conservador e com menos pendências judiciais que seus antecessores – é quem poderá superar as divergências e devolver a tão esperada paz ao panorama político e institucional brasileiro. Cabe aos parlamentares apurar se os membros do governo federal negligentes em 8 de janeiro também merecem ou não as punições. As cinco Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) em gestação no Senado e na Câmara têm o poder de passar o Brasil a limpo. Mas é preciso seriedade e comprometimento com a causa. É a chance de o Parlamento recuperar a sua imagem junto à população. O País não suporta mais o desequilíbrio entre os Poderes institucionais. Eles têm de ser independentes e harmônicos, como estabelece a Constituição. Caso contrário, iremos muito mal e a própria democracia não passará de uma obra de ficção. A a atividade das CPIs, na medida em que esclarecer os fatos e envolvimentos, ao mesmo tempo que agrava a situação dos culpados, também é um poderoso instrumento para a libertação dos acusados que foram presos de roldão e o trabalho de polícia judiciária não encontra provas concretas de suas participações nos ilícitos. Mantê-los encarcerados é ato de extrema injustiça. Espera-se que as CPIs em instalação tenham alto poder resolutivo e jamais se revelem midiáticas e nem assumam o caráter circense que se assistiu em deslustrado passado recente.

Dirceu Cardoso Gonçalves

aspomilpm@terra.com.br

São Paulo

*

ESTANCAR A SANGRIA

É incrível a falta de autocrítica do presidente Lula: ninguém quer a volta dos tempos em que a companheirada petista mandava na Petrobras e na Eletrobras, ninguém quer a volta dos sindicatos sanguessugas, ninguém quer mais impostos. Lula deveria se dedicar a estancar a sangria desatada dos cofres públicos. É o único que tem cacife com a população para peitar a bancada da corrupção, dona do Congresso. O dinheiro que hoje vai para a corrupção está fazendo falta para os importantes programas sociais que Lula pretende criar, como o Brasil Sorridente. O País não pode arcar com essas novas despesas e ainda continuar assistindo ao desvio sistemático do dinheiro público nas emendas parlamentares e no superfaturamento das obras públicas.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

BRASIL SORRIDENTE

A Política Nacional de Saúde Bucal – o Brasil Sorridente –, na Lei Orgânica da Saúde, que garante o atendimento odontológico de maneira permanente e por lei pelo Sistema Único de Saúde (SUS), é bem-vinda. O presidente Lula só vai sorrir mesmo quando tirar Roberto Campos Neto do Banco Central e gastar sem controle; para isso ele infiltrou Gabriel Galípolo na Diretoria de Política Monetária, um sinal para que Campos Neto renuncie agora ou a qualquer hora. Aí, sim, a felicidade do mandatário será completa, já o povo, para sorrir, vai demorar e muito.

Roberto Solano

robertossolano@gmail.com

Rio de Janeiro

*

FIM DA EMERGÊNCIA DA COVID

Não devemos confundir que o fim da emergência da covid, anunciado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), depois de três anos e três meses de seu início, como o fim desta pandemia. No Brasil, ainda ocorrem muitos casos de infectados, como o da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, internada em hospital de São Paulo na sexta-feira, 5/5. Como efeito da atitude criminosa de Jair Bolsonaro de zombar da pandemia, desestimular a população a tomar vacina e declarar para as mortes “E daí?” e “Não sou coveiro”, o Brasil foi o segundo país que mais sofreu com a covid – com 3% de população mundial, teve 10% das mortes, ou 701 mil óbitos e 37,45 milhões de infectados. Ou seja, nosso país, considerado um dos mais preparados em imunização, poderia ter o número de mortes e infectados bem menor se Bolsonaro tivesse comprado vacina com antecipação e não enganasse o povo para que não tomasse vacina. E como charlatão ainda recomendava tomar cloroquina, sem nenhuma eficácia cientificamente comprovada. Porém, fica aqui a nossa homenagem aos profissionais da saúde. Muitos morreram em serviço, preferindo esse risco para cuidar dos infectados pela covid-19. E que na forma da lei o ex-presidente seja condenado pelo seu crime contra a humanidade.

Paulo Panossian

paulopanosssian@hotmail.com

São Carlos

*

SEM RELAXAMENTO

A excelente notícia dada pela Organização Mundial de Saúde informando o fim da “emergência” no trato à pandemia da covid-19, após três anos de quarentena, trabalho remoto e aumento da pobreza, não deixa de ser alvíssara. Por outro lado, nem tanto, pois o fim da “emergência” não quer dizer, em absoluto, a vacinação dos que ainda pensam com negacionismo. A imunização pela vacinação é necessária e, certamente, será mantida anualmente como as demais imunizações. A notícia é ótima, mas nem tanto para o relaxamento do ciclo vacinal, pois todos sabem que “vacina salva vidas”.

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

NOVO PARADIGMA EXISTENCIAL

Uma esperança universal difícil de ser alcançada está expressa no editorial Três anos que nunca acabarão (6/5, A3). Infelizmente, somos seres imediatistas e de memória muito curta. Já voltamos à nossa rotina de cada um por si e raro espírito de solidariedade ao próximo. Mudar a mentalidade de nossa espécie deveria ser um “imperativo categórico”, como Immanuel Kant recomendava, em relação à moral de nossos atos. O louvável chamamento do Estadão deve ser didaticamente ensinado às novas gerações nas escolas de todo o Brasil. Precisamos de um novo paradigma existencial.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

HOSPITAIS PÚBLICOS

A maioria dos políticos não utiliza os hospitais públicos. Os melhores hospitais de São Paulo são escolhidos pelas autoridades brasileiras. Durante as campanhas eleitorais os candidatos visitam comunidades carentes e prometem escolas, empregos, segurança, saneamento, entre outros. A realidade dos contribuintes é bem diferente, enfrentando filas nos hospitais públicos, a falta de medicamentos e de equipamentos modernos, que estão disponíveis para quem tem um bom plano de saúde. Ministro de Estado com diagnóstico de covid tem à sua disposição avião para garantir a sua rápida internação num dos mais dispendiosos hospitais da capital paulista.

José Carlos Saraiva da Costa

jcsdc@uol.com.br

Belo Horizonte

*

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

Os planos de saúde já começam a sinalizar que virá um aumento absurdo nos próximos reajustes. Mas quem deveria olhar para essa desfaçatez, os políticos, é justamente quem tem o melhor plano de saúde pago por nós. Em São Paulo temos o Hospital do Servidor Público Estadual, que funciona apenas no nome. Não se consegue atendimento devido a uma gestão não direcionada aos servidores e sim aos SD, placa que existia na década de 1980, que significava “sem direito”. Para esses havia apartamentos com banheiro, enquanto quem pagava permanecia nos corredores. Ao visitar uma amiga professora que estava em uma enfermaria me deparei com um pedaço de madeira amarrado em uma corda sobre a cama. Aquele monstrengo servia para a pessoa se pendurar para levantar, ir ao banheiro e comer por falta de funcionários, assim me foi dito. Resumindo, de tanto essa amiga ficar deitada teve trombose enquanto esperava a cirurgia que não aconteceu e teve que procurar um outro hospital. Gostaria de pedir ao governador Tarcísio de Freitas que fosse verificar in loco por que o hospital chegou a esse ponto. Se bem administrado, tiraria milhares de servidores dependentes de planos caríssimos e que foram abandonados à própria sorte devido à incompetência dos governos anteriores.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

REAJUSTE PARA AGENTES PENITENCIÁRIOS

Será que nós, agentes penitenciários aposentados e na ativa, iremos entrar nesse aumento de 20% para a polícia de SP? Nós também fazemos trabalho policial e sem armas, e também nos arriscamos todos os dias. Será que vamos ficar de lado? O governador dá 5% e o sindicato não fala nada, porque até agora não vi nenhuma manifestação. Também queremos esses 20%. Nossos salários também estão defasados. Por favor, sr. governador, lembre-se de quem toma conta dos presos, e não só daqueles que os prendem.

José Claudio Canato

jccanato@yahoo.com.br

Porto Ferreira

*

INFLUENCIADORES

Não será a tendência, tão em moda nos dias de hoje, de classificar determinadas pessoas como “influenciadores” uma espécie de “falta do que fazer” e um artifício para preencher espaços com falsos talentos que pululam atualmente em todo canto? Afinal, todo ser humano, a partir do momento em que interage com outro, é, ao mesmo tempo, influenciador e influenciado. O resto é pura artificialidade.

Paulo Roberto Gotaç

pgotac@gmail.com

Rio de Janeiro

*

AMEAÇA A EMPREGOS

A reportagem Roteiristas vão à luta contra os textos de IA (9/5, C6) desperta um debate sobre a ameaça ao emprego de novas ferramentas de inteligência artificial. Assim como a TV não acabou com o rádio, mecanismos como o ChatGPT não vão eliminar escritores ou artistas visuais. Sobreviverão aqueles que incorporarem as inovações ao seu cotidiano, desafiando-se a estar cada vez mais prontos a lidarem com o futuro sem pavor, mas com amor; sem demonização ou endeusamento, mas com racionalidade e critério, apaziguando medos, contornando emoções exageradas e usando o humor para enfrentar dificuldades.

Oscar D’Ambrosio

odambros05@gmail.com

São Paulo

*

‘MULHERES DE AREIA’

‘Mulheres de Areia’ e ‘Mulheres Apaixonadas’ serão reexibidas na programação da Globo (Estado, 5/5). Lá se vão 30 anos e a versão mais recente de Mulheres de Areia, de Ivani Ribeiro, voltará a ser exibida pela TV Globo. Além das inesquecíveis Ruth e Raquel, interpretadas com maestria por Glória Pires, a trama conta com personagens marcantes como Tonho da Lua (Marcos Frota), Isaura (Laura Cardoso), Floriano (Sebastião Vasconcelos), Seu Donato (Paulo Goulart), Glorinha (Gabriela Alves), Malu (Vivianne Pasmanter) e Juju Sampaio (Nicette Bruno). Sem dúvida, será mais uma oportunidade para que o grande público aprecie uma das maiores telenovelas de todos os tempos.

Celso Nobuo Kawano Junior

nobuo.ck@gmail.com

Embu das Artes

*

ALMA DA NAÇÃO

Rita Lee nos ensinou ser mais importante recordar às pessoas antigas verdades do que apresentar verdades novas. Através de sua arte, postura pessoal, entrevistas e pronunciamentos, interpretava a alma do País, a essência de nossa cultura. Para além do mero divertimento, sua música nos relembrava de que não nascemos prontos, temos que nos construir a cada dia, livres dos preconceitos e das amarras que tolhem nosso ser. Se cada um de nós contribui para a alma da Nação, essa alma brasileira tem muito de Rita Lee.

Luciano de Oliveira e Silva

luciano.os@adv.oabsp.org.br

São Paulo