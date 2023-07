Reforma tributária

País mais civilizado

O Brasil em 2019 mergulhou numa guerra entre civilização e barbárie. Ao colapso ambiental planetário, produziu mais devastação de biomas. Combateu a pandemia de covid-19 com a negação da ciência. E, ao avanço da tecnologia e da sociedade do conhecimento, declarou guerra contra a pesquisa, a educação e a cultura. Em Brasília, na votação da reforma tributária, vimos que algo mudou, o País parece mais civilizado e razoável. A civilização ganhou, mas ainda não venceu. Nosso atraso é atávico.

José Tadeu Gobbi

Tarcísio de Freitas

O fato de o apoio declarado de Jair Bolsonaro ter sido fundamental para a eleição do atual governador de São Paulo não determina que o jovem, talentoso e já experiente administrador público Tarcísio de Freitas se torne capacho do irrecuperável ex-presidente. Intoleráveis e injustificáveis as grosserias de Bolsonaro para com Tarcísio na reunião do PL na quinta-feira, 6/7, após o governador entrar em acordo com o governo de Lula da Silva para aprovar a reforma tributária. Livrando-se dos caprichos e dos argumentos torpes de Bolsonaro, Tarcísio crescerá mais ainda no conceito público em geral e no dos paulistas em particular.

Vicente Limongi Netto

Poder Judiciário

Corte constitucional

Oportuno o editorial STF não é casa legislativa (Estado, 8/7, A3). No julgamento de uma ação na qual, “sob o argumento de omissão do Congresso, se pede que o Supremo defina o prazo da licença-paternidade”, procura-se utilizar o Supremo Tribunal Federal (STF) como Poder Legislativo, embora o tema tenha sido definido pela Assembleia Constituinte como matéria não constitucional e a competência para a definição do prazo para licença-paternidade, atribuída ao Congresso. Já na matéria Após ação tramitar por 17 anos, Supremo forma maioria contra privilégio do MP (Estado, 8/7, A10), a questão que fica é se o próprio STF, com o ativismo de alguns juízes, não procura envolvimento em matérias não constitucionais, assumindo o poder de legislar atribuído pela Constituição ao Congresso Nacional. Esperamos que a razão e a humildade retornem aos excelentíssimos magistrados, e que o Supremo, como diz o editorial, reafirme seu papel de corte constitucional e não de casa legislativa.

Cesar Araujo

Vantagens pessoais

Após quase duas décadas o STF forma maioria contra privilegiados do Ministério Público (MP) cujas vantagens pessoais afrontam o País. Esses cidadãos, mesmo após deixarem as funções de direção, chefia e assessoramento, continuam recebendo o penduricalho chamado de “quinto”. Barrar esse absurdo seria um avanço, mas a lógica é impor o ressarcimento, pois foi ganho indevido. Nos últimos dias, Goiás, que sempre nos traz ótimas notícias por sua pujança na agropecuária, foi exemplo negativo com os supersalários de R$ 170 mil dos juízes do Estado. A Procuradoria-Geral da República (PGR) acionou o STF. Aguardemos.

Jose Perin Garcia

São Paulo

Largo do Paiçandu

Um dos maiores fatores de degradação do centro de São Paulo é a enorme população de moradores de rua e de usuários de drogas com a qual o poder público não consegue lidar. No Largo do Paiçandu, ideias infelizes como um centro de apoio mal pensado e o deck do Projeto Centro Aberto tornaram o lugar um espetáculo de dezenas de pessoas cheirando a fezes largadas em estupor químico no que deveria ser uma área verde que valoriza a vizinhança. Para piorar, a área do largo junto ao infeliz deck voltou a ser ponto crônico de uma feira do rolo onde todos os dias se vendem de drogas a mercadorias roubadas, de manhã à noite. Da Guarda Civil Metropolitana (GCM) de São Paulo e da fiscalização não se tem notícia, enquanto a Polícia Militar (PM) aparece apenas quando os moradores bombardeiam o número de telefone 190. Onde está o tal poder público?

Fabio Olmos

FUTURO POLÍTICO BRILHANTE

Qualquer partido político acolheria de braços abertos o atual governador de São Paulo, com três anos e meio de mandato pela frente e amplas possibilidades de se reeleger ou mesmo pleitear a Presidência da República com chances reais de se eleger. Tarcísio de Freitas pode ter um futuro político brilhante, por isso está mais do que na hora de ele se afastar do bolsonarismo raiz e do partido de Valdemar da Costa Neto e procurar outra sigla para construir sua história.

Mário Barilá Filho

PEDRA NO SAPATO

O inelegível e sem militância Jair Bolsonaro já se tornou um incômodo para seus seguidores. Colecionando derrota após derrota é uma pedra no sapato do partido do condenado Valdemar Costa Neto. Cada dia seu poder de persuasão perde força. Resolveu ser contra por querer ser contra a aprovação da reforma tributária, e nem mesmo foi ouvidos pelos deputados do partido. Na verdade, o “mito” está mais por baixo do que umbigo de cobra.

Júlio Roberto Ayres Brisola

JAIR BOLSONARO

Se não bastasse ser contrário à vacina da covid-19, eis que Jair Messias Bolsonaro, agora inelegível até 2030, reaparece para tentar impedir a reforma tributária.

Virgílio Melhado Passoni

NEGOCIAÇÃO E CAFEZINHO

Um passo. No caminho. Portanto, em movimento, avançando, não parado nem imobilizado. Aí me lembro de Antônio Machado – “o caminho se faz ao caminhar” – e me animo com a esperança de que podemos aproveitar agora a oportunidade para avançar na direção da transformação e reconstrução da civilização e da racionalidade perdidas. Em meio a consensos, dissensos, controvérsias e cálculos de perdas e ganhos, com coragem, ousadia e paciência histórica dá para avançar na construção de um país próspero, justo e solidário, para usar a expressão do manifesto Reforma Tributária Já. Alguns pedem pressa, celeridade e rapidez, mas convém lembrá-los dos ditados populares segundo os quais “a pressa é inimiga da perfeição” e “o apressado come cru”. Múltiplos e variados são os interesses em disputa e vai ser necessário muito diálogo, conversa, negociação e cafezinho, senão “a vaca vai pro brejo” e podemos “dar com os burros n’água”. Parece que a concordância geral é de que o sistema atual é complexo e disfuncional. Não é à toa que até já chamaram de manicômio, inferno e cipoal tributários o moribundo sistema atual, que o editorial do Estadão Constrói-se um consenso sobre a reforma (6/7, A3) chama de “confuso, injusto e regressivo”. Minha esperança é de que o Senado aperfeiçoe o texto e leve em conta as críticas feitas a ele, por exemplo as dirigidas ao “desnecessário e mal-ajambrado” Conselho Federativo por Rogério Werneck e Felipe Salto em seus respectivos textos: Descaso pelo dissenso (7/7, B12) e Não à PEC 45! (6/7, A5).

João Pedro da Fonseca

CONSTITUIÇÃO ALTERADA

A constituição norte-americana tem sete artigos e recebeu 27 emendas desde a sua aprovação, há quase 250 anos (27+7=34). A reforma tributária, que pretende simplificar nosso sistema tributário e reduzir o chamado custo Brasil, altera a nossa Constituição em “apenas” 34 páginas (coincidência numérica certamente uma piada divina). Depois gastamos tempo para entender por que o Brasil não dá certo. Enquanto isso, o número de pedidos de visto para os EUA é recorde e nossos políticos salivam em antecipação ao aumento da carga tributária.

Oscar Thompson

CONTRIBUINTE EMPOBRECIDO

A impressão que fica sobre a reforma tributária é um impacto gigante no federalismo com a indevida centralização de recursos arrecadados em mãos da União, a falência generalizada de Estados e municípios, muitos dos quais em refinanciamento de suas dívidas com o governo central, e o incremento da carga tributária para efeito de empobrecer ainda mais o famigerado contribuinte, além do que a péssima qualidade do serviço público, segurança, transporte e saúde nos indica que quando mais se muda mais se fica a mesma coisa, e pior.

Carlos Henrique Abrão

CONVERSA FIADA

Balaio de gato cheio de ratazanas, parece um monstrengo a reforma aprovada na Câmara. Espero que o Senado tenha competência de ajustá-la. Quando dizem que acabou IPI, ICMS, ISS é pura conversa fiada, pois tudo será misturado no IVA e de forma complicada. O Brasil é enorme e muito desigual, aposto um Bolsonaro de que não vai dar certo.

José Roberto Iglesias

VÉSPERA DA VOTAÇÃO

A Suprema Corte atuando a favor de Lula da Silva. O trancamento da ação judicial contra Arthur Lira, na véspera da votação da reforma tributária, determinada pelo ministro Gilmar Mendes, é um exemplo claro e cristalino de que o Supremo Tribunal Federal (STF) tomou partido. É vergonhoso!

J. A. Muller

SUPREMA CORTE

O mando soberano nas democracias não é do Executivo ou do Legislativo. Dir-se-ia apressadamente que é do Judiciário, mas, bem vistas as coisas, restringe-se às suas pequenas cúpulas, as Cortes Supremas, determinantes dos principais fatos da vida social. Assim o demonstra Paulo Sotero em A forte virada da Suprema Corte à direita (8/7, A4). Suprema Corte é o paradigma de nosso Supremo Tribunal Federal (STF) e de várias outras Cortes Superiores. Seus membros, fiéis aos chefes do Executivo que os nomeiam, para além deles, obrigados a composições, escorregam livre e felizmente pelas ladeiras ideológicas. Esses juízes animados pelas ideologias se esquecem de que juraram cumprir e bem interpretar o texto jurídico maior de seus país. Julgam até mesmo sem preocupação em seguir o controvertido “espírito da Constituição”, mas expressam os seus próprios. E são inócuos os magnos esforços de seus colegas adversários ao tentar demonstrar a boa hermenêutica, quando basta uma maioria de seis iluminados poderosos para imperar sobre as sociedades contemporâneas.

Amadeu Roberto Garrido de Paula

A PRÓXIMA REFORMA

Após a reforma tributária, urge criarmos um mecanismo que discipline a remuneração dos agentes públicos concursados e eleitos, com destaque para os integrantes dos Poderes Legislativo e Judiciário. Não podemos continuar permitindo esses assaltos ao orçamento público que extrapolam a razoabilidade remuneratória, e pior, em nada melhoram a prestação dos serviços, muito pelo contrário. Com justificativas de pretensa legalidade para o imoral, esses assaltos ao orçamento ocorrem nos três níveis da administração, minguando, cada vez mais, os recursos que deveriam estar retornando em ações de incremento dos deveres fundamentais do Estado para com seus cidadãos. Em um país com milhões de esfomeados, esses oportunistas se acham inigualáveis por se sentirem mais iguais que os demais cidadãos. Não consta de nossos deveres constitucionais pagar impostos para alimentar essa turba de devassos.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

DEMOCRACIA PARA AMIGOS

“Democracia é quando eu mando em você, ditadura é quando você manda em mim”, disse Millôr Fernandes. E Lula da Silva atualizou: “Democracia é quando eu sou teu amigo e ditadura é só para os inimigos”, com os aplausos do presidente Nicolás Maduro.

Roberto Solano

GÊNIO PETISTA

A teoria da relatividade geral publicada em 1915 pelo genial físico alemão Albert Einstein também se aplica no conceito de “democracia” na visão de outro gênio, o petista Lula da Silva. Por óbvio, na concepção do gênio petista também são relativas as “ditaduras” da Venezuela e Nicarágua.

Deri Lemos Maia

‘¿POR QUÉ NO TE CALLAS?’

Lula agora diz que não quer se meter na guerra da Ucrânia, depois de falar tanta coisa e em geral errada e claramente tomar partido pela Rússia. Como ele agora dá uma de bonzinho, fica clara a grande hipocrisia dele em relação a assuntos críticos. Como esta guerra estúpida, Venezuela e a democracia, e o governo da Nicarágua que se perpetua no poder detonando todo tipo de critca, até da Igreja. ¿Por qué no te callas?

Zureia Baruch Jr.

QUINHENTOS DIAS DE GUERRA

O objetivo da “operação especial” russa contra a Ucrânia era chegar rapidamente a Kiev, derrubar o presidente Volodmir Zelensk e instalar um regime pró-Moscou. Quinhentos dias depois, o que Vladimir Putin consegue é forçar 6,3 milhões de ucranianos a deixar o país, matar e ferir 9.038 e 15.779 civis, respectivamente (números das Nações Unidas), e destruir cidades e infraestrutura que precisarão de US$ 143 bilhões para serem reconstruídas (Escola de Economia de Kiev). Não há sinais de uma solução dessa guerra “por procuração” entre EUA/Rússia/China, a não ser que outros atores interfiram para impor uma saída “honrosa” para todos, já que as Nações Unidas não conseguiram fazer nada, além de mostrar preocupação. É um exemplo da máxima de Einstein: “Duas coisas são infinitas: o universo e a estupidez humana”. Triste e revoltante.

Omar El Seoud

MODA DO BIGODE

O Estadão de 8/7 estampou na capa chamada para matéria sobre a volta da moda do bigode, “símbolo de masculinidade”, com Fred Mercury, ícone gay de talento musical exepcional. Bigode não é mais marca de macho alfa.

Paulo Sergio Arisi

