R$ 5 bilhões fora da meta

Ciente de que suas promessas não poderão ser cumpridas, o presidente Lula e o PT querem excluir da meta fiscal de 2024 R$ 5 bilhões de despesas de estatais com obras do sonho chamado Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O PAC não funcionou no passado nem deverá funcionar agora, exceto, talvez, para garantir os salários dos companheiros. E os apoiadores do governo parecem nada ver de errado nisso. Quem sabe aguardam cargos e, por isso, nada há a ser criticado?

Mario Cobucci Junior

maritocobucci@gmail.com

São Paulo

*

Reforma tributária

Correção cosmética

Para haver justiça tributária, a matriz fiscal deveria partir dos conceitos imposto direto e imposto indireto, se de fato queremos evitar as distorções presentes no atual complexo sistema tributário, como regressividade, cumulatividade, irrazoabilidade, elisão fiscal, sonegação, etc., num país com grandes diferenças de renda como o Brasil. Grosso modo, a tributação direta sobre renda e patrimônio, seja no modelo europeu ou no americano, representa 60%/70% da arrecadação, enquanto no Brasil, inversamente, esse peso recai sobre o consumo, fatalmente tornando o sistema regressivo. Por outro lado, a tributação indireta sobre o consumo representa 15%/18% no modelo europeu e 5%/9% no sistema federativo americano, que, além de ser socialmente mais justo, pelo menor peso, não estimula a sonegação associada a ganhos x riscos. Já no Brasil parece presumir-se que não se pode gravar renda ou patrimônio dos mais providos, criando-se janelas permissivas à elisão fiscal, além de outras regras que contribuem para o sistema ser altamente regressivo e complexo, com a maior incidência da carga tributária sobre o consumo. Com todas as exceções criadas na atual proposta em análise e mantendo o peso da arrecadação no consumo, para compensá-las torna-se necessária uma alíquota nominal ora anunciada de 27%, um explícito convite à sonegação e distante da pretendida simplicidade. Portanto, a reforma tributária em curso estaria muito longe de ser o esperado sistema moderno e justo, cabendo ao Senado uma última esperança de ajustá-lo, pois, como está, continuará complexo e regressivo, com a postergada segunda fase sobre patrimônio e renda não passando de uma correção cosmética.

Alberto Mac Dowell Figueiredo

amdfigueiredo@terra.com.br

São Carlos

*

Ensino médio

Novas mudanças

Sobre a matéria O suspense sobre o ensino médio que assusta alunos (Estado, 9/8, C6 e C7), enquanto o mundo discute a Inteligência Artificial na educação, o Brasil não consegue organizar o ensino médio. Como sabido por todos, apesar da importância, a educação nacional sempre foi tratada com desprezo por todos os governos de plantão. Enquanto não tivermos uma política educacional como proposta de Estado, será sempre isto: ações ao bel-prazer do ministro de plantão, que ultimamente deixam a desejar no quesito capacidade. O ministro, não só o atual, é escolhido porque toma cafezinho no bar com quem tem o poder da caneta. Tivemos até ministro da Educação que falsificou o seu currículo! Pode isso? Como dizia a minha mãe, “você usa sempre a mesma farinha, os mesmos ovos, o mesmo leite, e quer um bolo diferente?”.

Luiz Francisco A. Salgado

salgado@grupolsalgado.com.br

São Paulo

*

Saúde

Homeopatia

Muito apropriado o artigo O semelhante cura o semelhante, do sociólogo Paulo Delgado (Estado, 9/8, A6). Há constantes investidas daqueles que compõem o círculo alopata contra métodos de tratamento que lhes são estranhos, embora alguns sejam milenares. Como disse Caetano Veloso, “Narciso acha feio o que não é espelho”. Após tentativas fracassadas de curar uma otite de minha filha, então com 2 anos, o pediatra recomendou que procurássemos a homeopatia. Tiro e queda! Dali em diante, ela e o irmão seguiram essa linha. Hoje, por volta dos 35 anos, ambos são muito fortes: poucas doenças, pouquíssimas consultas (a maioria por telefone), poucos remédios. O que ouço constantemente é que é um método não comprovado cientificamente. Mas é preciso indagar: quem teria interesse em investir em pesquisas para demonstrar sua eficácia? A indústria farmacêutica, que arrecada bilhões de dólares com seus remédios? De forma nenhuma.

Fernando P. de Araújo Ferraz

fernando@procopioferraz.com.br

São Paulo

*

OITO DE JANEIRO

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu a condenação dos brasileiros envolvidos no episódio de 8 de Janeiro a penas que podem chegar a 30 anos de prisão, imputando aos denunciados os crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, entre outros. Ora, o que estamos presenciando é um verdadeiro conluio entre a PGR e o Supremo Tribunal Federal (STF), pois a maioria dessas pessoas estão presas sem terem sido acusadas individualmente, sem provas dos seus atos, além de os mesmos não portarem armas. Talvez a PGR possa explicar como se associar, dar golpe de Estado e abolir violentamente o Estado Democrático de Direito sem estar armado, sem confronto, sem mortes. Pelo jeito, isso é possível somente no Brasil e somente na visão do Poder Judiciário brasileiro. Se essas pessoas fossem presas por tráfico, assassinato, roubo ou assalto à mão armada, nem mais presas estariam e não seriam denunciadas a penas de 30 anos de prisão.

Darci Trabachin de Barros

darci.trabachin@gmail.com

Limeira

*

DEPOIMENTO DE ANDERSON TORRES

O depoimento de Anderson Torres a respeito do ocorrido em 8 de janeiro foi bem esclarecedor. A responsabilidade dele era elaborar um protocolo de segurança definindo o que cada parte deveria fazer para garantir a segurança da Praça dos Três Poderes. E ele o fez. Os efetivos não estavam sob seu comando. A falha decorreu do não cumprimento do referido protocolo pelas partes responsáveis pela segurança em questão. Segundo comentado, cerca de 5% ou menos dos efetivos (em alguns casos) estavam presentes após tantos avisos da inteligência a respeito do risco iminente. Assim, não dava mesmo para enfrentar um bando de tresloucados, desarmados, descoordenados interessados em levar sua manifestação para dentro dos palácios dos Três Poderes. Mas quem tomou a decisão de não cumprir o que tinha se comprometido no referido protocolo? Vejamos: a segurança dos palácios dos Três Poderes é feita por diferentes órgãos, dependendo do Poder. O Batalhão da Guarda Presidencial é responsável pela segurança do Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo. O Regimento da Cavalaria de Guarda, conhecido como Dragões da Independência, também participa da guarda do Palácio do Planalto em ocasiões especiais. Já a segurança do Congresso Nacional, sede do Poder Legislativo, e do Supremo Tribunal Federal, sede do Poder Judiciário, é feita pela Polícia Legislativa e pela Polícia Federal, respectivamente. Cada um desses efetivos está sob o comando de autoridades bem conhecidas. O que também não dá para entender é a saída maciça de parlamentares aliados ao governo, justamente quando um depoimento tão importante e tão elucidativo estava sendo feito a respeito do evento mais importante ocorrido nessa legislatura. Mas além dos parlamentares que se ausentaram enquanto Anderson Torres falava, houve sim omissão ou algo muito pior na data de 8 de janeiro. Mas não de quem elaborou o protocolo. E sim de quem tomou a decisão de não cumprir o que deveria ter sido feito de acordo com o protocolo acordado. Uma coisa me intriga: a segurança do Executivo, a do Legislativo e a do Judiciário são independentes. Como que as três resolveram baixar a guarda simultaneamente? A resposta a essa pergunta pode ajudar a elucidar o que realmente aconteceu.

Jorge Alberto Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

CINCO DIAS DE TRABALHO

Não existe emprego melhor do que ser funcionário público. Anderson torres tomou posse como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal em 1/1/23 e, no dia 6/1/23, já saiu de férias. Que beleza!

Renato Maia

casaviaterra@hotmail.com

Prados (MG)

*

DIVIDINDO O PAÍS

É lamentável que em um país dividido como está o Brasil agora apareça o governador de Minas Gerais, senhor Romeu Zema, utilizando os meios de comunicação para dizer asneiras referindo-se aos nordestinos. O pior é saber que um cidadão com essas declarações tenha pretensões de ser candidato a presidente da República do Brasil.

Virgilio Melhado Passoni

mmpassoni@gmail.com

Jandaia do Sul (PR)

*

NÓS X ELES

Não é a primeira vez nem será a última que o governador mineiro, Romeu Zema, defende com unhas e dentes o sistema “nós contra eles”. Quer separar as Regiões Sul e Sudeste do resto do País, desrespeitando o processo natural de reconstrução, após o “inelegível” Jair Bolsonaro e seus ferrenhos seguidores ficarem fora do jogo político. Zema, pensando ser a última bolacha do pacote, conseguiu desagradar seus interlocutores, levou um “puxão de orelha” e voltou à sua insignificância. Tentou trocar “seis por meia dúzia” e não chegou a lugar nenhum. Nas últimas eleições se postou ao lado de Bolsonaro, o que ajudou no seu enterro político. Zema, não se esqueça de que o Brasil precisa é de união de todas as regiões, pois nunca dependeu de Lula e muito menos de Bolsonaro, graças a Deus.

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

MAIS PARTICIPAÇÃO NAS DECISÕES

A clareza do editorial O País é um só (Estado, 8/8, A3) nos leva a algumas simples perguntas: por que a esmagadora presidência e relatoria em comissões da Câmara e do Senado se dão com deputados e senadores do Norte e Nordeste? Por que o Sul e o Sudeste minimamante conseguem “emplacar” deputados e senadores na presidência e relatoria dessas comissões, não obstante representarem 70% da economia e 56% da população do País? Por que a proposta do Consórcio Sul-Sudeste (Cosud) causou tanta polêmica e o Consórcio Nordeste, não? A clara posição do governador Romeu Zema é de que o Sul e o Sudeste tenham melhor e efetiva participação nas decisões políticas e econômicas emanadas pelo nosso desfigurado Congresso Nacional. Por que o Cosud, na visão dos intelectualmente desonestos, incita a divisão do País, e o Consórcio Nordeste, não? Que nós, brasileiros, tenhamos a graça de sermos governados por pessoas normais. Chega de salvadores da Pátria!

Sérgio Augusto Diniz Gomes

sadgomes@terra.com.br

Belo Horizonte

*

NÚMERO DE DEPUTADOS FEDERAIS

No editorial O País é um só está bem detalhada a polêmica causada pelo governador Zema ao criticar a representatividade dos Estados na Câmara federal. A Lei Complementar n.º 78/1993, que disciplina a fixação do número de deputados federais nos termos do artigo 45 da Constituição federal, em princípio, prejudicou o Estado de São de São Paulo, que ficou limitado só a 70 deputados federais, quando deveria ser da ordem de cem, se levasse em consideração a proporcionalidade em relação ao números de habitantes do Brasil. Do modo que foi estabelecido, o voto de cidadãos de Estado de São Paulo tem menos valor na Câmara federal. Cabe lembrar que no Senado todos os Estados são iguais, pois cada um é representado por três senadores. Finalizando, como salientou o governador Eduardo Leite, o Consórcio Sul-Sudeste está inspirado no que foi feito no Nordeste.

José Luiz Abraços

octopus1@uol.com.br

São Paulo

*

CONSÓRCIO NORDESTE

Criado em março de 2019, nunca a grande mídia fez qualquer menção ao Consórcio Nordeste como uma entidade que ameaçasse a Federação brasileira. Eis que um grupo de governadores dos Estados do Sul-Sudeste organizam-se com finalidades semelhantes e são considerados “traidores da pátria”. Já consultaram a página oficial da instituição Consórcio Nordeste? Seria bom consultarem!

Marco Antônio Esteves Balbi

balbi393@gmail.com

São Paulo

*

CONSÓRCIO SUL-SUDESTE

Qual seria a real intensão de cidadãos esclarecidos ao proporem a troca da Região Amazônica pelo Vale do Jequitinhonha?

Frederico Fontoura Leinz

fredy1943@gmail.com

São Paulo

*

JUIZ DE GARANTIAS

Se a Operação Lava Jato não tivesse alcançado tantos poderosos, quem pensaria no juiz de garantias?

Ana Lúcia Amaral

anamaral@uol.com.br

São Paulo

*

NOVOS CURSOS DE MEDICINA

Plenamente acertada a decisão do ministro do STF Gilmar Mendes de sujeitar a abertura de novos cursos de Medicina às regras dos editais do Programa Mais Médicos, estabelecidas em lei federal de 2013, que determina que a abertura de novos cursos e aumento de vagas seja permitida somente em áreas pré-definidas pelo MEC, com sabida escassez de médicos. Infelizmente, desde essa época, várias liminares foram concedidas a investidores interessados somente no retorno financeiro proporcionado pela abertura de novos cursos, pouco se importando se a região já está abarrotada de profissionais e, pior, com a qualidade dos mesmos. O saudoso professor doutor Adib Jatene, antes mesmo de ser nomeado para ministro da Saúde dos governos Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso, já alertava para a abertura desenfreada de cursos de Medicina que, sem a mínima condição de prover ensino fundamental adequado, despejavam no mercado profissionais medíocres. Apesar do alerta a situação piorou vertiginosamente, como demonstram os indicadores ruins de avaliação de conhecimento dos formandos divulgados periodicamente pelos órgãos representativos da classe. É imperativo que o Ministério da Educação (MEC), respaldado pela lei, atue com mais vontade na fiscalização da abertura e da qualidade de novos cursos, assim como na reavaliação sistemática dos já existentes.

Luciano Harary,

médico

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

‘O SEMELHANTE CURA O SEMELHANTE’

Depois das descabidas bobagens escritas no livro Que Bobagem!,da microbiologista Natalia Pasternak, presidente do Instituto Questão de Ciência (IQC), e do jornalista Carlos Orsi, diretor da entidade, que trataram de desacreditar e desmerecer por completo a modalidade terapêutica da técnica da acupuntura, desenvolvida na China há mais de 5 mil anos, bem como a homeopatia e a psicanálise no tratamento de enfermidades humanas, chamadas de pseudociências em razão de carecerem de evidências científicas sobre sua eficácia, não poderia ser mais feliz o artigo O semelhante cura o semelhante, do sociólogo Paulo Delgado (9/8, A6). Por oportuno, cabe reproduzir seu último parágrafo: ”Na riqueza das farmácias se descobre o segredo dos críticos da medicina milenar. Na vida real de quem precisa e recorre sem preconceito aos dois modelos de medicina a balança nos diz que os defeitos da qualidade da alopatia, drogaria e psiquiatria são maiores que a qualidade dos defeitos da homeopatia, acupuntura e psicanálise”.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

CADA MACACO NO SEU GALHO

Impressionante como nossos últimos presidentes têm vocação pra médico e ficam liberando tratamentos não aceitos pela classe científica. Cloroquina, ozonioterapia, o que mais teremos pela frente, doutor Lula? A picanha prometida cura que doença? Gilberto Gil cantou “cada macaco no seu galho”, o senhor devia ouvir essa música.

Roberto Solano

robertossolano@gmail.com

Rio de Janeiro

*

MAIS PORTUGUÊS E MATEMÁTICA

Como informa o Estadão (8/8), finalmente, e depois de justas críticas, o governo define através do MEC uma proposta para o ensino médio. E até acerta quando indica a volta da carga horária de 2.400 horas (não mais de 1.800 horas) das disciplinas básicas como Português, Matemática e História. Espero que seja para valer essa proposta a ser ainda aprovada pelo Congresso, já que um aluno formado no ensino médio com bom domínio do nosso idioma e em Matemática tem meio caminho andado para se defender econômica e socialmente, diferentemente de grande parte dos formandos que tem conhecimento precário nessas importantes matérias.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos