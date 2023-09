FÓRUM IMPRESSO

Operação Lava Jato

Não foi sonho

O Brasil seria o cenário ideal para Bertolt Brecht, Franz Kafka e Eugène Ionesco. O noticiário nosso de cada dia só faz crescer o nosso assombro. Passamos anos acompanhando casos de corrupção como os anões do Orçamento, o mensalão, o petrolão e outros, e agora nos é revelado que parte disso foi alucinação nossa. Não podemos dizer que sonhamos. Foi pesadelo mesmo. Vimos confissões públicas de governador, grandes empresários, ocupantes de cargos de diretoria de estatais e, pior, dinheiro produto do crime devolvido. E eis que surge uma figura mágica para nos dizer que tudo foi “armação” engendrada por meia dúzia de pessoas, que acabarão presas – tal a situação absurda que ora vivemos. Nota: aprendi na mesma faculdade onde estudaram várias autoridades judicantes que, no direito de julgar, são necessárias várias instâncias, pois o juiz singular pode errar, daí a necessidade de tribunais colegiados, onde várias cabeças iluminadas têm o poder de corrigir o erro.

Borracha

Estão querendo reescrever a biografia de Luiz Inácio Lula da Silva à maneira de Stalin: apagando tudo o que não lhe agrada, principalmente a Lava Jato.

STF

A próxima escolha

Sobre a próxima indicação de ministro para o STF pelo presidente da República, os fatos revelam que o discurso de apoio de Lula às mulheres, bem como sua posição contrária à misoginia e ao machismo, não encontra eco na prática. O andamento das articulações para a próxima indicação mostra os homens no topo da lista de preferência do presidente, que indiscutivelmente deveria ser das mulheres. Se confirmados tais rumores, no futuro, a presença de só uma mulher na mais alta Corte de justiça do País deixará um lastro de vergonha para o Brasil, que tem inúmeras juristas brilhantes e competentes.

Educação

O alerta francês

No Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) de 2022, a média nacional brasileira foi de 384 pontos, e o Brasil ocupou o último lugar entre 63 países. Apesar de obterem 495 pontos no mesmo programa, os franceses estão preocupados com o ensino dos jovens daquele país. O jornal Le Monde acabou de publicar uma carta aberta endereçada ao ministro de Educação, assinada por um grupo que representa a sociedade, incluídos o filósofo Edgar Morin, o poeta Tahar Ben Jelloun, a filósofa Elisabeth Badinter e a artista Isabelle Carrié. Estão preocupados porque os alunos leem pouco, muitas vezes não entendem o que estão lendo, têm dificuldades em expressar seus pensamentos e estão sendo dominados pela tela da TV e, em breve, pela inteligência artificial, que vai pensar por eles. Parece que estão falando sobre o Brasil, onde temos travado falsas batalhas sobre o uso de material didático 100% digital a partir de 2024, em vez de nos preocuparmos com a melhoria do ambiente escolar, a diminuição da relação aluno/professor e o incentivo dos alunos para aprender e ser criativos. Não custa repetir que os jovens são o futuro do Brasil. Os políticos em Brasília estão ouvindo?

Incompetência

Durante o mandato de Jair Bolsonaro, sofremos muito com a destruição provocada pela incompetência, o desinteresse e a corrupção no Ministério da Educação. Conseguimos nos livrar dos responsáveis por essa debacle nas eleições do ano passado, mas a barbárie continua. No Estado de São Paulo, o secretário de Educação já demonstrou sua incompetência em erros inacreditáveis que provam que este senhor tem de ser substituído imediatamente. Temos muita gente competente que pode impedir que nosso Estado sofra mais quatro anos de destruição.

Tripúdio

Até quando o governador Tarcísio de Freitas vai tripudiar em cima da Secretaria da Educação de São Paulo, mantendo no cargo o secretário Renato Feder, incompetente e, ao que parece, interessado em colocar seus negócios na jogada da educação?

O PREJUÍZO E O PERDÃO

Nossos juristas e políticos resolveram abrir seus corações e estão em meio a uma farta distribuição de perdões a empresas e personalidades punidas pela Lava Jato. Como aposentado do sistema Petrobras, sou parte interessada nesta onda, já que todos os meses boa parte do meu contracheque é descontada por causa de prejuízos sofridos pela Petros, os famigerados PEDs. Sendo que vários desses candidatos ao perdão contribuíram para os prejuízos da Petros, que tal as distintas autoridades nos incluírem nas festividades, de modo a que possamos desfrutar nossas aposentadorias sem descontos?

INACEITÁVEL

Pelo que mostra a matéria Toffoli ignora confissões de corrupção e anula provas de leniência da Odebrecht (Estado, 7/9, A6), até testemunho de réu confesso está sendo ignorado no Supremo Tribunal Federal (STF). Todavia, o que mais chama a atenção é o fato de o ministro Dias Toffoli afirmar que a Lava Jato colocou na cadeia um inocente como tendo cometido crimes jamais por ele praticados, indicando que ele teve acesso e examinou as provas contra esse “inocente”, ou isso se trata de uma afirmação sem base. Isso não é aceitável vindo de um ministro do STF.

O QUE PRETENDE O MINISTRO?

O parecer do ministro Toffoli invalidando as provas com que o juiz da Lava Jato incriminou o presidente Lula levanta diversas questões. Qual é a sua verdadeira intenção? Por que apresentar este parecer só agora, anos após Lula já ter sido condenado, inocentado e até eleito para a Presidência do Brasil? Se acredita que o processo e a prisão de Lula foram uma “armação” e um “erro judiciário”, por que não examinou o processo na época e não ajudou o seu padrinho, que o indicou para o STF em 2009? Por que chegou tão tarde? Ou agora, que Lula é novamente o presidente do País, o ministro está querendo ficar no centro das atenções e agradar o padrinho?

UM MANIFESTO POLÍTICO

O sr. Dias Toffoli acabou definitivamente com a credibilidade do STF a pedido do PT, do qual foi advogado, além de ex-consultor jurídico da Central Única dos Trabalhadores (CUT). O jornalista J. R. Guzzo, em artigo no Estadão de 6/9, retratou bem o absurdo da decisão de Toffoli ao anular todas as provas contra Lula sem apresentar nenhuma razão objetiva para sustentar sua decisão. Parabéns, sr. Toffoli, desde sempre, nunca acreditamos nos políticos, o governo do sr. Bolsonaro nos fez desacreditar dos militares e, agora, o sr. acaba de enterrar de vez a última ilha de credibilidade à qual nos apegávamos. Não sobrou nada para nos salvar. A comilança geral continua, o toma lá dá cá voltou a ser o dia a dia do governo, não mais como mensalão, mas pior, porque nem mais disfarçado é. Estamos num buraco moral e ético sem fundo e sem solução à vista.

A ‘NARRATIVA’ DE MORO

De acordo com declarações do ministro Dias Toffoli, a prisão do presidente Lula deu-se por um grande ou maior erro da história do Judiciário brasileiro. A meu ver temos, então, de dar os “parabéns” ao juiz da primeira instância, dr. Sérgio Moro, pois ele conseguiu iludir com sua “narrativa” criada na instrução do processo os desembargadores do Tribunal Regional Federal, posteriormente do Superior Tribunal de Justiça e, finalmente, do Supremo Tribunal Federal. O cara é bom mesmo!

JAMAIS SERÁ ESQUECIDO

Malu Gaspar foi assertiva ao relembrar a pisada de bola de Dias Toffoli no episódio do falecimento do irmão de Lula. A negação da ida de Lula ao velório resultou numa grande mágoa àquele que um dia lhe deu o melhor emprego do mundo. Quando viu a possibilidade de Lula ser o presidente do Brasil, tremeu na base e foi em busca do perdão de Lula. Chegou a chamar a Lava Jato de pau de arara do século 21, mas não foi o que mostrou a delação premiada de Emilio Odebrecht nenhum sinal de tortura. Lula era o “amigo” na planilha da Odebrecht e Toffoli era o “amigo do amigo do meu pai”. Resta saber se os “amigos” vão fazer as pazes. Falta os tribunais federais se pronunciarem a respeito das decisões tomadas em relação à Lava Jato, operação que jamais será esquecida.

BRASIL INJUSTIÇADO

Ao contrário do que afirma o ministro Dias Toffoli, Lula da Silva não foi vítima de qualquer injustiça, a grande vítima dessa história é o Brasil. O País é vítima de um sistema judiciário incapaz de funcionar, os juízes não sabem nem em qual instância um réu deverá ser julgado, o mesmo problema do julgamento anulado de Lula já está se desenhando no caso do ex-presidente Bolsonaro, que não deverá ter dificuldade para anular seu julgamento, como fez Lula. O ministro Dias Toffoli nunca reuniu os predicados necessários para ocupar o cargo, mas deu-se um jeito e ele ficará mais algumas décadas no STF. Cada vez mais o Poder Judiciário vai se tornando um puxadinho irrelevante, e os Três Poderes a serviço da corrupção, dona de tudo em Brasília.

DEVOLUÇÃO?

O governo terá de pagar à Odebrecht as multas impostas? Se as provas estão anuladas, o dinheiro que foi devolvido pela empresa no acordo de leniência ao governo tem de voltar para a empresa, certo? O ministro Haddad vai ter de rebolar.

NÃO É SÉRIO

Impactou a sociedade a esdrúxula decisão do ministro Dias Toffoli ao pulverizar as legítimas provas obtidas há mais de cinco anos nos acordos de leniência da Odebrecht. Insólita também foi a sua afirmação de que a prisão de Lula da Silva constituiu um dos “maiores erros judiciários da história do País”. Mais perturbadora, contudo, é a até agora tímida reação dos órgãos representativos dos juízes brasileiros, eles os principais desprestigiados e desrespeitados por tais descalabros. Atitudes monocráticas e sem limites éticos, como a adotada pelo referido ministro do STF, demonstram, mais uma vez, que o funcionamento da Corte Suprema e os processos eminentemente políticos de escolhas de seus integrantes precisam ser urgentemente reexaminados sob risco de colocar a justiça brasileira em xeque perante o mundo e, por tabela, minar o tênue conceito internacional do País, que, por tais embandeiramentos, vê ressuscitado o rótulo criado por alguém, dando conta de que, afinal, o Brasil não é sério.

VERGONHA

Tenho vergonha de ser brasileiro. O despacho de 135 páginas de um ministro anulando todas as provas contra a maior roubalheira ocorrida neste país me deixa enojado de ter nascido neste país. Orgulho a primeira página do Estadão de 7/9, enquanto outros meios de comunicação tratavam da reforma ministerial, assunto muito menos importante para o povo brasileiro.

ERRO

Está certo que Sua Excelência queria agradar ao patrão, mas agora exagerou. “Armação”, mesmo, foi a indicação de Toffoli como ministro do STF.

LONGO LEGADO

Não, prezado ministro, “um dos maiores erros judiciários da história do País” foi a escolha da Corte Suprema dos últimos 20 anos, pior ainda é que o temerário legado se manterá por, pelo menos, outros 20!

JUSTIÇA BIRUTA

Os Supremos Tribunais de Justiça do Brasil e dos Estados Unidos oscilam conforme os ventos políticos dominantes no juízo de seus juízes, como birutas de estação meteorológica. Consequência direta do fato dos juízes serem indicados pelos presidentes da República, que premiam seus advogados ou juristas de sua vertente ideológica. Uma excrescência jurídica que contraria a isenção essencial da justiça em seus supremos tribunais. Mesmo depois de ser ministro do STF do Brasil, o juiz apadrinhado continua protegido, como Cristiano Zanin, pelo presidente Lula, que o indicou e afirma que os votos dos ministros do Supremo devem ser secretos, para protegê-lo de críticas de seu próprio partido.

PELA PORTA DA FRENTE

Sobre o vídeo da fuga do prisioneiro brasileiro de um presídio nos EUA escalando uma parede, aqui, no Brasil, ele não precisaria disso. Desde que fosse amigo dos juízes do tribunal, não importa a pena ou o crime, os cumpanheros saem pela porta da frente.

REPARAÇÃO

A próxima decisão do ministro Dias Toffoli será no sentido de exigir que as entidades divinas cabíveis prorroguem a expectativa do tempo de vida do sr. Luiz Inácio Lula da Silva, em mais um ano e sete meses, período em que ele permaneceu preso em cela especial na Polícia Federal, em Curitiba. Só assim estará corrigido por completo “um dos maiores erros” da história do Judiciário brasileiro.

PROVAS ‘IMPRESTÁVEIS’

O ministro Toffoli alegou em seu insano despacho que as provas obtidas pela Lava Jato com relação ao seu ex-chefão são “imprestáveis”, apesar de transparentes e muito bem documentadas e julgadas por mais de oito juízes. Quem é imprestável, mesmo?

O PAÍS VAI MAL

Como advogado, vejo a decisão ministerial do STF no caso das provas anuladas diante da leniência da Odebrecht, no caso do presidente (Rcl. 43007/DF), como uma afronta ao povo brasileiro. E mostra que o País vai muito mal.

A LIÇÃO DE TOFFOLI

O articulista Ricardo Corrêa, sob o título Toffoli esperou Lula voltar a Presidência para se pôr a Lava Jato, recuperou notícias sobre as manifestações do ministro Dias Toffoli a respeito da Operação Lava Jato, ao longo dos anos de tramitação da investigação sobre o maior escândalo de corrupção da história do País. E é impressionante a mudança de visão sem que houvesse qualquer fato absolutamente novo e surpreendente que pudesse justificar a recente decisão que não só anulou provas, apresentadas pelas empresas beneficiadas pela corrupção, nos acordos de leniência, como lançou o magistrado de primeiro grau – deixando a salvo de qualquer crítica os magistrados das instâncias superiores que mantiveram as decisões anuladas – e os demais agentes públicos que atuaram nos processos que culminaram nos acordos de leniência, em processos/procedimentos para sanções administrativas, civis e criminais. Em suma: os punidos serão aqueles que têm a função de investigar e processar agentes criminosos. Como toda a decisão judicial não resolve só a situação litigiosa debatida nos autos, mas indica orientação para casos futuros e semelhantes, vale dizer, tem de ser pedagógica, a lição que se pode extrair é que Ministério Público, Polícia Federal e magistrados da primeira instância devem se voltar exclusivamente aos três “p”.

7 DE SETEMBRO

As comemorações do 7 de Setembro em Brasília deixaram muito a desejar. Mesmo repleta de figurões, ficou claro o distanciamento entre os militares e os políticos. As manobras, além de sem graça, nada trouxeram de civismo e patriotismo, especialmente pela convocação de servidores para a plateia para, assim, evitar vaias no desfile. Mesmo não havendo as evoluções determinadas pelo ex-presidente e agora inelegível Jair Bolsonaro em 2021, quando tanques de guerra faziam fumacê na frente do Congresso, o povo brasileiro sentiu falta de uma perfeita sintonização nas comemorações do Dia da Independência do Brasil. É o que tivemos para a data.

DESFILE EM BRASÍLIA

AFRONTA ÀS CORES NACIONAIS

No desfile oficial do 7 de Setembro, em Brasília, data cívica mais importante do calendário do País, o que se viu foi um descabido e forte contraste entre o presidente Lula, devidamente trajado com um terno azul royal com gravata verde, amarelo, azul e branco, e a primeira-dama Janja, totalmente sem noção, indevidamente desfraldando um vibrante vestido vermelho, numa verdadeira afronta às cores nacionais. Vergonha!

TERMINAR COM A INDEPENDÊNCIA?

Lula disse que a “independência do Brasil ainda não está terminada”. A Venezuela já ficou à míngua, o gás da Bolívia está acabando, o orgulho dos argentinos também, e, agora, cogita-se de terminar até com a nossa independência. De quem seremos vassalos? Da China? Ora, os políticos já estão sugando tudo o que podem do Brasil. Que nos deixem pelo menos a nossa independência!

REFORMA MINISTERIAL

As reformas que o governo Lula já anunciou e as que terá que anunciar em breve mostram claramente que, na realidade, quem governa o País é o Congresso. Resumindo a história: governar é fazer o painel eletrônico de votação do Congresso ao seu favor, custe quem custar ser jogado pelo caminho.

MINISTÉRIO DO ESPORTE

Quem é André Fufuca, assumiu o Ministério do Esporte? Será que ele entende o que é um ministério? Ana Moser foi uma das melhores escolhas que foram feitas. Viveu o esporte, sabe do que o esporte precisa. Existem federações que têm de fazer vaquinhas para que os atletas possam participar de campeonatos. Muitas coisas a ministra poderia ter resolvido ou pelo menos ter dado o melhor andamento para que outros esportes, além do futebol, também tivessem recursos. As medalhas em Olimpíadas poderiam ser dobradas ou mais se houvesse mais investimentos e incentivo, mas os milhões de reais sempre vão para o futebol. Apoiem o esporte e não o entreguem a quem só vai atrapalhar o desenvolvimento para agradar aos políticos de plantão que só querem cargos. E esse governo dizia que seria diferente.

ACOMODAÇÃO DO CENTRÃO

Lula da Silva pediu a Ana Moser para que deixasse o Ministério do Esporte. Ela se mostrou incompetente? Ao que se saiba, não. Ela usou dinheiro público para construir estrada beneficiando alguma fazenda da família? Ao que se saiba também não. Ela colocou um familiar próximo em algum Tribunal de Contas? Também não. Ah, claro, Lula da Silva precisa tirar – descartar seria melhor – Ana Moser para acomodar o Centrão. O que mostra que Lula não tem respeito por nada nem ninguém. Aliás, se ele não tem compromisso com a democracia, por que teria com um mero ministro? E Janja da Silva, será que ela ficou feliz com a mudança?

ARRECADAÇÃO DOS SINDICATOS

A notícia de que o Supremo Tribunal Federal (STF) já fez maioria para garantir aos sindicatos a volta da cobrança da contribuição assistencial de não associados é praticamente a anulação da última reforma trabalhista (Lei n.° 13.467, de 13/6/2017), que eliminou o imposto sindical. Seria importante que, além da volta da arrecadação, a Corte também criasse mecanismos para evitar o desvio de finalidade já ocorrido em muitas entidades que, em vez de exercer a boa representação de sua categoria, funcionaram por anos a fio como comitês eleitorais de poucos privilegiados. Os sindicatos são importantes instituições que garantem a observância dos direitos dos trabalhadores. Convenientemente administrados, prestam inestimáveis serviços. Nada impede que o sindicalista, à mercê do prestígio e popularidade conquistados em sua atuação, tente a carreira política. Mas não deve fazê-lo às expensas do sindicato e muito menos com o dinheiro arrecadado do associado. Para isso existem os partidos políticos e os fundos oficiais de campanha. Restitua-se a arrecadação, mas evite-se os vício do passado.

CRIME DE LESA-PÁTRIA

Por incrível que possa parecer, a grande maioria dos chefes de Estado do planeta ignora ainda as terríveis consequências do aquecimento global para a humanidade. Este ano, o aparecimento do fenômeno natural El Niño, que aquece as águas do Oceano Pacífico, alterando a temperatura em todo o planeta, está servindo de demonstração para o que nos aguarda no futuro. No Brasil tivemos na semana passada a tragédia que atingiu nossos irmãos gaúchos, e que com certeza não será a única à medida que o País for atravessar as quatro estações do ano. Nosso ex-presidente liberou, durante o seu mandato, a Floresta Amazônica para que quadrilhas de todas categorias a saqueassem impunemente, no maior crime de lesa-pátria da nossa história. No meu entendimento, tanto ele como os seus ministros coniventes já deveriam estar respondendo por tais crimes em Haia.

TRAGÉDIA NO RIO GRANDE DO SUL

Que falta de solidariedade do presidente Lula com os gaúchos não visitando o Estado depois da tragédia com mais de 30 mortes. Agora, para viajar para o exterior, é só chamar.

FOLGA PARA OS BANCOS

Se para a Febraban limitar as taxas de juros do rotativo poderia inviabilizar os cartões de crédito, temos uma sugestão aos banqueiros: visitem, por exemplo, os Estados Unidos. Lá também os bancos oferecem crédito rotativo (quando o cliente paga o valor mínimo e financia o saldo) e, evidentemente, existe inadimplência. Há administradoras que oferecem cartão para compras parceladas, bem como lojas que parcelam através de cartão próprio. Contudo, as taxas de juros cobradas lá não são o escândalo das praticadas aqui. Talvez um dos problemas daqui seja a distribuição indiscriminada de cartão, o cadastro do cliente parece ser o que menos importa. O motivo é simples: cartão à vontade, se um não pagar, nós todos pagamos pelo inadimplente. Fácil assim, com folga tranquila para os bancos.

BOATE KISS

O sofrimento de centenas de famílias enlutadas continua. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmou a anulação do julgamento dos indiciados no caso da boate Kiss. Como se trata de uma tragédia por incêndio, além do recurso legal, cabe ainda um rescaldo.

VAI E VOLTA

Pediria ao xerife do Brasil, Alexandre de Moraes, que fizesse algo para a vergonha nacional do caso da Boate Kiss, com mais de 200 mortes, a maioria de jovens. Lamentável e vergonhoso esse vai e volta, e ninguém dá uma solução a favor dos que perderam seus entes queridos. O Brasil não pode ser o país do faz de conta que temos Justiça.

ÉPOCA DE MUDANÇAS

A psicóloga e consultora educacional Rosely Sayão, em seu texto O desaparecimento da infância (3/9, A21), traz para o debate educacional um assunto que preocupa cada vez mais os responsáveis pelo desenvolvimento de nossas crianças, pré-adolescentes e adolescentes. Família e escola encontram-se diante do desafio de descobrir e atender às necessidades e os interesses de filhos e alunos numa época de mudanças e de mudança de época. Que as crianças possam viver sua infância plenamente e não sejam submetidas a amadurecimento precoce nem tratadas como adultos em miniatura. Que os pais e mestres respeitem as etapas de desenvolvimento dos educandos e lhes permitam exercer o coprotagonismo no atendimento dos direitos assegurados pela Constituição e pelas leis complementares, como o Estatuto da Criança e do Adolescente. Que o tema da infância e da juventude receba a centralidade e a prioridade máxima e se garanta vida digna e condições reais de desenvolvimento integral para todo o universo infanto-juvenil. Os cuidados multidisciplinares não lhes faltem e lhes sejam concedidos o tempo e o espaço educativos necessários para desfrutarem o “pouco de infância que é possível hoje”. Que a família e a escola, dentro do princípio de que “nem tudo que a criança gosta faz bem a ela”, se unam para proteger nossas crianças contra os abusos nas “redes virtuais e nos meios de comunicação”, ao expor “músicas com letras erotizadas” e outras banalidades e espetáculos de gosto duvidoso.

