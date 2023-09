Reforma ministerial

Vitória do Centrão

Medalhista olímpica, mundial e pan-americana com a seleção brasileira, integrante do seleto Hall da Fama da Federação Internacional de Vôlei (FIVB) e fundadora da ONG Instituto Esporte & Educação, Ana Moser é um exemplo de seriedade, comprometimento e dedicação à inclusão social por meio da prática esportiva. O Brasil perde, e muito, com sua demissão do Ministério do Esporte. Lamentavelmente, o Centrão, com o consentimento de Lula, venceu o jogo.

Celso Nobuo Kawano Junior

nobuo.ck@gmail.com

Embu das Artes

*

Cuidado com a displicência

Se a agora ex-ministra do Esporte Ana Moser conseguiu fazer alguma coisa em nove meses de gestão, deve ter sido muito pouco. Pudera, é praticamente impossível realizar projetos sustentáveis em curto prazo, em qualquer área. Mas não é isso o que importa para um governo que tem base parlamentar tão frágil que precisa fazer escambo com certos ministérios e criar outros para poder governar minimamente. Que trocas e negociações fazem parte das regras republicanas não há dúvida alguma, mas cuidado com a displicência. Substituir Ana Moser pelo deputado André Fufuca, que não entende nada de esportes, pode prejudicar a imagem do governo e torná-lo cada vez mais refém do Centrão. Não basta governar melhor do que Bolsonaro. É preciso governar bem.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

Saque para fora

Mal começou o jogo, o time do governo federal, cheio de pernas de pau, sacou para fora quando o técnico Lula substituiu a atacante Ana Moser.

Abel Pires Rodrigues

abel@knn.com.br

Rio de Janeiro

*

Poder Judiciário

Provas ‘imprestáveis’

As revelações da Vaza Jato foram fruto de interceptação claramente ilegal. O que se seguiu faz parte da História (suspeição de Sergio Moro, anulação disto e daquilo, a morte da Lava Jato). Cabe perguntar qual o critério para dividir provas em prestáveis e “imprestáveis”, na expressão do ministro Dias Toffoli sobre as provas obtidas a partir do acordo de leniência da Odebrecht? Com a recente febre de reescrever o passado, cada vez mais incerto, é uma dúvida pertinente.

Alexandru Solomon

alex_sol@terra.com.br

São Paulo

*

Mobilidade

Cidades ‘inteligentes’

Sobre a matéria Estudo exclusivo revela as 100 cidades mais inteligentes do País (Estadão Mobilidade, 6/9, p. 12), sem entrar no mérito das intenções que determinam o Ranking Connected Smart Cities 2023, observo o seguinte, ficando apenas em um exemplo e nos temas urbanismo e meio ambiente. Trata-se de um contrassenso classificar a cidade de Balneário Camboriú como 1ª colocada no quesito Meio Ambiente, 2º lugar em Governança, 3º lugar na classificação geral (Região Sul) e 5º lugar entre as cidades com 100 mil a 500 mil habitantes. Tudo num universo de 656 municípios pesquisados. Camboriú, notoriamente, é um péssimo exemplo de “soluções urbanísticas”, com enormes reflexos negativos ao meio ambiente e à qualidade de vida dos seus habitantes. Premiar cidades como essa, com o selo Smart City, só reforça a predominância do usual viés de “visão tecnológica”, em contraponto àquilo que realmente interessa aos cidadãos: mobilidade, segurança, habitações decentes, saneamento, boas redes de saúde e educação, opções de cultura e lazer, etc. Estes, sim, indicadores que deveriam ser avaliados para classificar cidades como “inteligentes”, onde a qualidade de vida de seus habitantes seja o principal parâmetro, e não só o progresso tecnológico.

Luiz Loureiro,

arquiteto e urbanista

loureiroefabiana@gmail.com

São Paulo

*

Ciência

Células-tronco

Cumprimento o articulista Fernando Reinach pelo artigo Embriões sem óvulo ou espermatozoide (Estado, 9/9, A21). A grande questão em torno das pesquisas com células-tronco embrionárias e com embriões humanos deve ser posta nos devidos termos: saber quando a vida humana começa parece importar menos do que definir (trata-se de uma decisão política e/ou jurídica) o momento a partir do qual essa vida merecerá a proteção do direito. É um texto que nos dá a oportunidade de pensar sobre o assunto.

Rogério Roberto Abreu

abreu.rrg@gmail.com

João Pessoa

*

___________________________________________________________________________________________________

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

A INSENSÍVEL JANJA

A deslumbrada Janja Lula da Silva – aqui já vale um parênteses para dizer o ridículo de incorporar o apelido do marido ao seu nome –, ao chegar à Índia, toda fogosa, quase dançando, proporcionou um espetáculo ridículo, esquecendo-se de que no seu país uma tragédia está em curso, com dezenas de pessoas perdendo a vida, parentes, amigos, muitas delas perdendo tudo o que conseguiram conquistar ao longo da vida. Mas não há o que esperar de Janja além do que já se viu desde a eleição e, agora, nos primeiros meses de governo. Algumas palavras caem bem para definir a primeira-dama: deslumbrada, despreparada, inconveniente e, por fim, insensível. As vítimas do Rio Grande do Sul que o digam.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

*

NAMASTÊ

“Namastê! Índia, olá, boa noite. Me segura, que eu já vou sair dançando.” Assim a espaçosa primeira-dama Janja, transbordando de alegria, se despediu do Brasil, no Dia da Independência, iniciando outra pernada da infinita lua de mel, fim de semana na Índia, que tem como escudo a participação do maridão na Cúpula do G20. Indignado com a indiferença do casal à dor do povo, vez que o presidente nem sequer gravou alguma mensagem de solidariedade às famílias das vítimas das fortes chuvas e da passagem do trágico ciclone extratropical no Sul do Brasil, que ceifou humildes e inocentes vidas, a minha tristeza, depurando a funérea alegria da primeira-dama, me remeteu ao sucesso Vira-vira, da saudosa banda Mamonas Assassinas, e ao sucesso É, do não menos saudoso Gonzaguinha. O famélico brasileiro, sem comer ninguém, está com a “bunda exposta na janela”, com os inquilinos do Planalto “passando a mão nela”, a cantar Tô nem aí, sucesso da gaúcha Luka, para os desabrigados e desalojados irmãos conterrâneos da cantora. “Enjoy it all”, Janja! Namastê! O amor é lindo. Manda a fatura, que a gente paga.

Celso David de Oliveira david.celso@gmail.com

Rio de Janeiro

*

FALTA DE EMPATIA

Que falta de empatia da primeira-dama com a catástrofe do Sul do País: primeiro, não visitando o Estado do Rio Grande do Sul; depois, afirmando que teria 20 horas para tuitar; e, enfim, fazendo uma dancinha estilo TikTok quando chegou ao território indiano. Que falta fazem a sensatez, a elegância e a inteligência de uma primeira-dama como Ruth Cardoso.

Vital Romaneli Penha vitalromaneli@gmail.com

Jacareí

*

FALTA ASSESSORIA

Menos, Janja, menos. Um pouco de compostura. Tem gente sofrendo. Não é hora de dançar. Falta assessoria. Como em qualquer governo.

Elisabeth Migliavacca

São Paulo

*

NEM AÍ

Enquanto Janja dança, tuita e viaja, os gaúchos velam seus mortos. E os aloprados insistem em compará-la a Evita.

José A. Muller josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

INSENSIBILIDADE A TODA PROVA

Desde que Dilma não foi visitar a Barragem Mariana na semana da catástrofe, um presidente do nosso país não demonstrava tanta insensibilidade pelo sofrimento popular. Apesar de Eduardo Leite ter classificado a tragédia que matou 41 pessoas como a maior que atingiu o Estado nas últimas quatro décadas, Lula preferiu ficar em Brasília. Oficialmente, era para participar do desfile de 7 de Setembro, no qual optou por não discursar para a reduzida plateia, que ao menos recebeu cachorros-quentes, talvez como forma de consolação, feitos pelos militares. Na tempestade histórica que atingiu o Litoral Norte de São Paulo, em fevereiro, matando 36 pessoas, Lula pode ter dado apenas uma ajuda irrisória, mas ao menos havia comparecido. Agora, nem isso.

Jorge Alberto Nurkin jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

PAÍS AINDA DIVIDIDO

Um presidente realmente imbuído na pacificação do País deveria ter interrompido ou cancelado o desfile do 7 de Setembro em Brasília e ter feito um discurso recordando os trágicos eventos climáticos que um dos mais pungentes Estados do Brasil está passando nos últimos dias e determinar ajuda. Recordando de que a elevação do Rio Guaíba está atingindo a capital Porto Alegre, pensei: como o presidente não tem os votos dos Estados do Sudeste do Brasil, ele não faz nada em relação à região e seu povo. Não é bom continuar a dividir o País, isso não termina bem.

Werner Sönksen wsonksen@hotmail.com

São Paulo

*

O BRASIL DE PONTA-CABEÇA

Um amigo meu, surpreendido com a notícia da anulação das provas obtidas no acordo de leniência da construtora Odebrecht no processo da Lava Jato, sugeriu que eu fizesse um comentário crítico, como sempre faço com relação às matérias noticiadas diariamente pela mídia. Quando me preparava para atendê-lo, percebi a inutilidade da crítica, ao ver que diversos jornalistas já se pronunciaram em seus artigos ou colunas contra o absurdo cometido por um dos deuses do nosso Olimpo jurídico, avalizado pelos demais deuses do nosso panteão da (in)justiça. São os casos do artigo Se as provas da Odebrecht não valem, o que fazer com o roubo?, escrito pelo jornalista Josias de Souza e publicado pelo UOL; ou do artigo Roubalheira e vergonha, de autoria do jornalista William Waack e a coluna Supremo, o escritório de advocacia do presidente, escrita pelo jornalista J. R. Guzzo, ambos publicados pelo Estadão de 7/9. Mas de que adiantam todas essas críticas da imprensa, se aproximadamente 200 milhões de brasileiros não são de fato independentes como a data de 7 de setembro celebra, mas, ao contrário, dependem desta oligarquia ditatorial que mantém o poder no País? Com relação ao despacho assinado pelo deus jurídico Dias Toffoli, criticando a Lava Jato e afirmando que a prisão de Lula foi uma “armação” e um dos “maiores erros judiciários da história do País”, ele está culpando não só o juiz Sérgio Moro por essa “armação” e erro, mas também os três desembargadores da 8.ª turma do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região e os quatro ministros da 5.ª turma do Superior Tribunal de Justiça, que confirmaram a condenação à prisão, em regime fechado, do ex-presidiário que ocupa hoje o cargo de presidente da República brasileira. O fato é que estamos vivendo num país de cabeça para baixo ou onde estão fazendo de ponta, a cabeça. Alguém terá de fazer alguma coisa para pôr o Brasil em pé novamente!

José Claudio Marmo Rizzo jcmrizzo@uol.com.br

São Paulo

*

TAPA NA CARA

Independentemente dos aspectos jurídicos legais dos processos conduzidos pela Lava Jato, a corrupção havida nos governos do PT é fato incontestável e amplamente comprovado, daí que a decisão do ministro Dias Toffoli anulando todas as provas que embasaram o acordo de leniência da Odebrecht é um tapa na cara de todo o povo honesto e ordeiro deste país. Definitivamente, o Brasil não é para amadores!

Celso Neves Dacca celsodacca@gmail.com

São Paulo

*

VOLTAR ÀS RUAS

A decisão do ministro Toffoli é um tapa na cara dos brasileiros de bem, que foram às ruas contra a corrupção e os desmandos do governo anterior. Não é possível o STF querer anular provas que todos nós vimos com nossos olhos. Tudo para inocentar o corrupto-mor! Culpados são a Lava Jato, Sergio Moro e Deltan Dallagnol? Chega! Devemos voltar para as ruas e mostrar nossa indignação contra esta decisão absurda e partidária.

Nick Dagan consultoriavertiplan@gmail.com

São Paulo

*

RAZÃO RELATIVA

Anulação de provas, dinheiro roubado devolvido, corrupção, tudo isso é coisa do passado. Agora, a razão é relativa, e não mais absoluta!

Arcangelo Sforcin Filho arcangelosforcin@gmail.com

São Paulo

*

REAÇÃO NECESSÁRIA

Associações de procuradores e de juízes federais devem apresentar recursos contra despacho de Toffoli no início da semana. Segunda turma do STF julgará as apelações. Nada mais justo do que reagir contra uma decisão que vai contra o que já tinha sido consagrada pelo Ministério Público e pelas instâncias da Justiça. A sociedade brasileira responsável e consciente não pode deixar passar tamanho descalabro contra a Nação, contra o povo e contra a própria Justiça. Não se pode fechar os olhos e isentar aqueles que nos assaltaram e humilharam os brasileiros em nível internacional.

Arnaldo Goltcher goltcher@terra.com.br

São Paulo

*

E O CABRAL?

Alô, Toffoli, após o erro histórico da condenação de Lula, não se esqueça de Sérgio Cabral! Obrigado.

Roberto Solano robertossolano@gmail.com

Rio de Janeiro

*

ERRO JUDICIÁRIO

Com efeito, “um dos maiores erros judiciários do País” não foi a condenação e prisão de Lula, conforme a descabida e inapropriada declaração do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli, mas, sim, a anulação das provas da Lava Jato no acordo de leniência firmado com a construtora Odebrecht por decisão monocrática do ministro. Vergonha!

J. S. Decol decoljs@gmail.com

São Paulo

*

DECISÕES MONOCRÁTICAS

Até quando o Brasil será ultrajado por decisões monocráticas? A quem recorrer? Como certa vez disse o ex-ministro Aldo Rebelo, “nós temos 11 Constituições e, a cada momento, uma está em São Paulo, outra na Europa”, e por aí vai. Pobre povo brasileiro...

Antonio M. Vasques Gomes amavago@gmail.com

Rio de Janeiro

*

INDICAÇÃO DO PRESIDENTE

Enquanto tivermos as escolhas para o STF e outros órgãos jurídicos por meio de indicação pelo presidente da vez, vamos ter esta vassalagem, em que a Constituição é o que menos conta. Sr. Toffoli, a prisão do Lula não foi “um dos maiores erros judiciários da história do País”. Os maiores erros judiciários na história do País são os escolhidos para cargos vitalícios passarem a julgar de acordo com quem o indicou e não com o seu saber jurídico e a lei.

Tania Tavares taniatma@hotmail.com

São Paulo

*

INSEGURANÇA

Enquanto houver indicações de presidentes da República para ministros do Supremo Tribunal Federal não haverá segurança, nem jurídica nem política. Os juízes indicados não conseguem desvencilhar a pessoa física da jurídica e se assumirem como um funcionário do Estado. Eles carregam em seu ombro sempre a carga de sua “dívida do favor”. Os indicados pelo presidente se sentem devedores do “comandante em chefe” e tenderão a julgar à revelia da lei: falham em sua missão precípua, que é defender a Constituição. Um ministro não consegue simplesmente apagar da memória popular a roubalheira que existiu na Petrobrás por meio de uma penada duvidosa para pagar sua dívida espúria.

Mário Negrão Borgonovi marionegrao.borgonovi@gmail.com

Petrópolis (RJ)

*

A LINHA DE DIAS TOFFOLI

Para reescrever a História, não basta ter uma pena à mão. É preciso ter boa caligrafia, e isso significa nunca antes ter saído da linha...

A.Fernandes standyball@hotmail.com

São Paulo

*

DITADURAS

Observando os movimentos políticos no tabuleiro dos Três Poderes em Brasília, tem-se a impressão de que para o Executivo consolidar o controle total do governo, falta comprar, a qualquer preço, o Legislativo, controlado pelo Centrão. Justo o Centrão, ora controverso e amado, ora oportunista e odiado, que vem desempenhado um tipo de fiel da balança na gangorra do poder, pode ser a nossa tábua de salvação nas águas revoltas que camuflam o perigo, tanto à direita (tentada) quanto à esquerda (em gestação?). As táticas são as mesmas e respondem pelo nome de governabilidade, ou seja, para ter a maioria no Congresso para votar projetos do governo (Executivo) de qualquer matiz, sejam bons ou péssimos para a população, principalmente, e manter o cabresto da pobreza e gerar dependência nos programas sociais de baixo custo. A Rússia experimenta os dois modelos opostos sem sucesso; alguns países latino-americanos se enveredaram pela esquerda, também malsucedidos (para o povo), e assim vai. Precisamos ficar atentos.

Massafumi Araki massafumi.araki@gmail.com

São Paulo

*

REFORMA MINISTERIAL

Nesta famigerada reforma ministerial, Lula, para atender ao Centrão, diz que “está à venda”, e só está esperando as ofertas para oferecer ministérios. Que regime político é esse?

Luiz Frid fridluiz@gmail.com

São Paulo