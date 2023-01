Ataque à democracia

Gesto de união

A Nação respira com maior tranquilidade ao ver o gesto de união dos chefes dos Três Poderes da República, em conjunto com os governadores, para fazer frente ao radicalismo que manchou nossa história no último domingo. Esperamos todos que as investigações que se iniciaram resultem em punições exemplares, nos termos da lei, a fim de que o lamentável episódio não se repita.

Lucas Loeblein

lucasloeblein@hotmail.com

Gravataí (RS)

*

A impressionante rapidez com que as lideranças dos Três Poderes se uniram no sentido de condenar e apurar os atos de terrorismo em Brasília foi benéfica para a Nação brasileira. Com isso, a apuração dos responsáveis e principalmente de seus mandantes fica mais rápida, contribuindo para o fortalecimento da nossa democracia.

José de Anchieta Nobre de Almeida

josenobredalmeida@gmail.com

Rio de Janeiro

*

Representante de SP

Foi muito importante que o governador Tarcísio de Freitas comparecesse à reunião com os Três Poderes constituídos na defesa pela democracia e de desagravo contra os atentados “terroristas” patrocinados por bolsonaristas.

Tania Tavares

taniatma@hotmail.com

São Paulo

*

Constituição vandalizada

O putsch do dia 8 de janeiro em Brasília foi o desfecho de uma política de destruição das bases do Estado Democrático de Direito. A negação do arcabouço legal foi tão normalizada e acintosa que autoridades, por ação ou omissão, toleraram crimes e permitiram a anomia. Desde ministros nomeados com a missão de passar a boiada e desestruturar suas pastas até instituições de Estado instrumentalizadas, tudo foi feito para romper os alicerces da República. No domingo, a Constituição foi vandalizada.

José Tadeu Gobbi

tadgobbi@uol.com.br

São Paulo

*

Símbolo nacional

A CBF tenta despolitizar a camisa amarela após as manifestações criminosas, mas e a Bandeira do Brasil, nosso maior símbolo, que foi utilizada pelos golpistas? Aqueles baderneiros a utilizavam como vestimenta, presa às costas, amarrada à cintura e até cobrindo o rosto para não serem identificados. O que se vê nas imagens que correram mundo afora são delinquentes quebrando tudo e ostentando a nossa bandeira. Dizem-se patriotas, mas não são, pois estavam vilipendiando o nosso símbolo nacional.

Alvaro Salvi

alvarosalvi@hotmail.com

Santo André

*

Tarifa zero

Ligeiros ganhos políticos

O artigo A tarifa mais cara é a do populismo (9/1, A4), de Gabriel Rostey, constitui um raro apelo à racionalidade inexistente nos gestores públicos, mais interessados a ligeiros ganhos políticos de suas ações e menos em soluções estruturais que resultem em ganhos na qualidade de vida da população. O artigo, com um raciocínio de simplicidade cartesiana, demonstra, seja por custos comparados ou pelos injustos impactos sociais negativos, o erro de política pública no transporte urbano da cidade de São Paulo ao propor uma “tarifa zero” para os ônibus em detrimento do Metrô, cujos subsídios superam a soma de todos os demais investimentos municipais. A essa obviedade se soma a falta de planejamento da expansão urbana, refém da especulação imobiliária, que promove um imenso sistema polar que impõe uma perda diária no tempo de deslocamentos das residências a distantes locais de trabalho, correspondendo a mais de metade do tempo laboral, o que poderia ser mitigado com a adoção de um sistema multipolar nucleado que aproximasse o morar do trabalho e do lazer.

Alberto Mac Dowell de Figueiredo

amdfigueiredo@terra.com.br

São Carlos

*

Aniversário

Registro de mudanças

Parabéns ao jornal O Estado de S. Paulo pelos 148 anos de circulação e importante contribuição ao jornalismo brasileiro. Respeitado e reconhecido pelo seu profissionalismo, o veículo tem sido um canal relevante para registrar as mudanças cada vez mais rápidas que impactam o segmento de negócios e a sociedade de modo geral desde a sua fundação. O time da Novo Nordisk Brasil deseja ainda mais sucesso a todos os que fazem o Estadão.

Isabella Wanderley,

Simone Tcherniakovsky,

Ricardo Castellani e

Approach Comunicação

arlete.michelacci@approach.com.br

São Paulo

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

CRIME DE LESA-PÁTRIA

Quem em sã consciência poderia imaginar que um dia a bandeira do Brasil e a icônica camisa da seleção brasileira seriam usadas por uma súcia de vândalos baderneiros bolsonaristas radicais numa condenável, inadmissível e ultrajante invasão às sedes dos Três Poderes, em Brasília, em nome da absurda rejeição ao apurado e comprovado resultado das urnas que elegeu democraticamente Lula da Silva como presidente? Trata-se, evidentemente, de um gravíssimo crime de lesa-pátria e lesa-democracia.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

RADICALISMO NÃO TEM LIMITES

Os eventos trágicos do último domingo (8/1) já entraram para a história como um divisor de águas em vários aspectos. Dentre eles há um que merece destaque: o terrorismo no Brasil é uma realidade concreta e precisa ser encarada com a devida firmeza. Foi assim que aconteceu nos Estados Unidos, Israel, França e Alemanha, entre outros países, em que a criação e a aplicação de leis muito duras e bem definidas, aliadas à identificação e monitoramento contínuo de grupos e pessoas radicais, incluindo reconhecimento facial em locais públicos, reduziram ao mínimo os atentados terroristas. É ingenuidade achar que o que aconteceu em Brasília não se repetirá. Ao contrário, a história mostra que a loucura do radicalismo não tem limites e insanos podem praticar atentados, não só em locais estratégicos, mas também em áreas civis como ruas, restaurantes, shoppings, praias, etc. Não pode haver concessões ao terror. É preciso endurecer desde já.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

INVASÃO FOI ATO DE TERRORISMO

A invasão em Brasília tem que ser tratada como terrorismo e todos os envolvidos devem pagar na justiça.

Marcos Barbosa

micabarbosa@gmail.com

Casa Branca

*

CELEIRO DE IRRESPONSÁVEIS

O Brasil nunca foi palco de movimento tão covarde, degradante e antidemocrático de canalhas e moleques que dormem e acordam com ódio e rancor na alma por não aceitar os resultados das urnas. Essas pessoas não sabem conviver com o diálogo, a fraternidade e, sobretudo, amor ao próximo e respeito às instituições. Os brasileiros do bem, decentes e trabalhadores, felizmente a maioria esmagadora da população, jamais aceitarão ameaças e imposições de arruaceiros, vândalos e baderneiros, empenhados em transformar o Brasil num celeiro de venais e irresponsáveis.

Vicente Limongi Netto

limonginetto@hotmail.com

Brasília

*

MANIPULAÇÃO EM MASSA

As pessoas que invadiram Brasília são massa de manobra. As redes sociais têm um papel importante na manipulação de grande parte da população que fica cada vez mais confusa. A alucinação tomou conta. Lamentável.

José Carlos Saraiva da Costa

jcsdc@uol.com.br

Belo Horizonte

*

ACAMPAMENTOS SÃO DESMONTADOS

A decisão de desmontar os acampamentos foi acertada, porém, tardia. O Supremo Tribunal Federal (STF), que agiu rapidamente contra empresários que trocaram mensagens na internet, deixou que esses acampamentos se proliferassem, com todos os indícios de que boa coisa não sairia dali. E mais ainda quando não agiu logo após os ataques à sede da Polícia Federal, em Brasília. Quem fez o que fez mostrou que não estava ali para dialogar ou protestar pacificamente. O novo governo errou porque essa desmobilização teria que ter acontecido no primeiro dia da nova administração. Afinal, teve quase dois meses para planejar e negociar a desmobilização desses acampamentos. Ou seja, todo mundo errou. E errou feio.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

*

CONIVÊNCIA PARA ESTADO DE EXCEÇÃO

Os atos de vandalismo que ocorreram ontem em Brasília são péssimos para a democracia, mas convenientes para instalação de um estado de exceção.

Carlos Leonel Imenes

leonelzucaimenes@gmail.com

São Paulo

*

HÁ MALES QUE VEM PARA O BEM

Diante das cenas que vimos em Brasília, penso no provérbio “há males que vêm para o bem.” Talvez agora caiam em si aqueles que ainda acham que se envolver na bandeira do Brasil concede o direito de se autonomear patriotas e destruir o patrimônio nacional, depredar instalações das instituições, vilipendiar obras de arte e deixar tudo devastado. Em nome de quê? De um equívoco, comandado por um insano. Apure-se. Puna-se. É o que a sociedade espera.

Elisabeth Migliavacca

São Paulo

*

SEM PRETENSÃO DE REELEIÇÃO

A invasão de terroristas nos prédios dos Três Poderes em Brasília, em minha opinião, foi a pá de cal para encerrar de vez qualquer pretensão que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria para voltar ao poder.

Virgílio Melhado Passoni

mmpassoni@gmail.com

Jandaia do Sul (PR)

*

PROCURAM-SE PATRIOTAS

Reflexão: Bolsonaro conseguiu despertar um sentimento de raiva e ódio em muitas pessoas, diferente do patriotismo. Cadê os patriotas?

Alex Tanner

alextanner.sss@hotmail.com

Nova Odessa (SP)

*

BRASIL FORA DA NORMALIDADE

Fica claro agora o motivo de Bolsonaro ter saído tão rápido do Brasil. Evidentemente ele não pode ser excluído de ter sido o articulador dessa tramoia em Brasília. Mais de 1,5 mil radicais já foram presos e agora, a Polícia Federal vai investigar quem foram as pessoas que financiaram esse golpe. O País tem que voltar à normalidade.

Gilberto Pacini

pacini0253@gmail.com

São Paulo

*

PRÓXIMO DESTINO DE BOLSONARO

A situação do ex-presidente Jair Bolsonaro não é boa. Tudo indica que seu período de permanência nos Estados Unidos tem prazo definido. A solução é escolher um país que não tem acordo de extradição com o Brasil. A futura residência de Bolsonaro é imprevisível, quem fugiu do Brasil sabia que o futuro era incógnito.

Toshio Icizuca

toshioicizuca@terra.com.br

Piracicaba

*

BOLSONARO, TALISMÃ DE LULA

Não é por acaso que Eliane Cantanhêde ocupa o degrau mais alto do pódio dos colunistas de política da imprensa nacional. Na coluna desta semana (Bolsonaro, Talismã de Lula, 10/1, A8) fez a leitura correta das consequências políticas para o governo Lula 3 do brutal assalto de terroristas bolsonaristas aos Três Poderes, em Brasília. Catanhêde escreve que “quanto mais Bolsonaro e bolsonaristas radicalizam, mais cresce a união nacional pró-Lula.” Ela pondera que “Lula é um homem de sorte, até no azar” e o presidente “faz do limão uma limonada. E que limonada.” O quebra-quebra insano “reuniu um imenso movimento de união nacional.” Uma aula de como ver num terrível acontecimento político, todas suas consequências e implicações.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

ENTREGOU ELEIÇÃO DE BANDEJA

A análise de Eliane Cantanhêde sobre Bolsonaro ser o talismã de Lula foi perfeita (Estado, 10/1, A8). Primeiro, porque Bolsonaro fez e falou tanta besteira que entregou a eleição de bandeja para Lula. Depois, ao fugir da posse, permitiu aquele teatro popular na rampa do Planalto. Por fim, incentivou este festival de horrores em Brasília, que não passou de um bando de vândalos, pensando em golpe, mas sem nenhuma objetividade, nenhum senso prático, movidos pela emoção. Mas é preciso que o brasileiro não seja enganado por essa onda de apoio incondicional à Lula. Até porque, ele também deve ser responsabilizado pelo vandalismo. O presidente não deveria ter encarado esse início de mandato com a guarda tão baixa. Tomara que não tenha sido de propósito e sim só por negligência e empáfia.

Antonio Carlos Mesquita

emaildomesquita@gmail.com

São Paulo

*

DISCURSO MARÍLIA MARTON

Concordo com o editorial Bom senso na Cultura (Estado, 8/1, A10) que o discurso da nova secretária de Cultura e Economia Criativa, Marília Marton, foi bom. No entanto, as manifestações culturais são múltiplas e quase infinitas. Isso tem sido pouco valorizado nas políticas públicas. É preciso avaliar comercialmente a atividade, mas também a preservação de tais manifestações, patrimônio imaterial. Só quem mora na periferia ou em recantos do interior saberá o que é sua história social, que resulta na cultura de vida.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas