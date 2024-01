Governo Lula

Lula, o contraditório

Na coluna O crocodilo de Múcio (10/1, A11), a jornalista Vera Rosa informa que o PT, através da Fundação Perseu Abramo, prepara uma série de eventos para lembrar o dia 31 de março de 1964, início de um período de domínio militar no Brasil. Constata-se, portanto, que a esvaziada solenidade denominada Democracia Inabalada, ato essencialmente político e partidário, não foi suficiente para seus idealizadores perceberem que conflitos exigem reflexões, e não mais provocações. Agora, a esquerda lulopetista sindicalista de Lula da Silva quer continuar as hostilidades à direita bolsonarista armamentista e militarista de Jair Bolsonaro, inclusive com riscos de afetar a neutralidade das casernas, até o presente briosamente silenciosas. Revivendo o “nós contra eles”, dia sim e outro também, somado às promessas que contradizem a realidade factual, com destaque à pacificação nacional, o presidente faz exatamente o contrário do prometido quando pisava em palanques durante a campanha presidencial, aliás, razão de seu sucesso eleitoral, por diminuta diferença. Continuando essa trilha, apequena-se como líder político que diz ser, e certamente passará à História como Lula, o contraditório.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

honyldo@gmail.com

Ribeirão Preto

*

Economia

Desoneração da folha

A questão da desoneração da folha é apenas mais um caso de decisões por oportunismo e imediatismo inconsistentes. Admitindo ser a seguridade social uma obrigação do Estado, aí incluída a Previdência, resta definir a fonte dos recursos. Quando havia uma razão aproximada entre a folha de salários e as receitas das empresas, era razoável que essa fosse tomada como base da tributação previdenciária, aliás um modo que se tem mostrado a cada dia mais insuficiente. No entanto, com a evolução crescente das tecnologias, há um descasamento real entre a receita e a folha de salários e/ou dessa com o número de empregados, bastando para isso verificar a receita por empregado entre os vários setores. Diante dessa nova realidade se configura extrema injustiça a maior incidência da contribuição sobre as empresas que mais empregam, justamente quando se afigura o problema do desemprego num país com baixa qualificação e produtividade como o Brasil. Portanto, em vez de ficar apenas preocupado em fechar as contas públicas, seria mais sensato e inteligente o governo propor uma nova sistemática de financiamento previdenciário com base, entre outras, na relação faturamento por empregado.

Alberto Mac Dowell Figueiredo

amdfigueiredo@terra.com.br

São Carlos

*

Valorização docente

Henrique Meirelles mostra como o investimento em Educação, em todos os níveis, produz benefícios de curto, médio e longo prazos (8/1, B3). Cingapura, citada como exemplo, valorizou os professores e tornou a remuneração dos docentes um grande atrativo. Essa valorização social está na base de uma educação de qualidade e generalizada, algo que nem sempre ocorre no Brasil. Sem esse primeiro passo, os outros ficam bloqueados e quem perde é toda a sociedade. Valorização docente já!

Pedro Paulo A Funari

ppfunari@uol.com.br

Campinas

*

São Paulo

Nada a comemorar

Nos anos 1960, meu pai, um gaúcho da gema, colocou 11 filhos na boleia de um caminhão com os poucos móveis que tinha e desembarcou em São Paulo. Aqui fez sua vida e conseguiu formar seus filhos, com a parceria zelosa de minha mãe. A cidade nos recebeu, nos educou, nos conduziu. Nunca tive medo de andar na cidade, e estudava no Largo de São Francisco, à noite. Íamos ao Teatro Municipal, ao Cine Majestic, era nosso programa, depois do almoço. Poderia continuar descrevendo tantas outras coisas boas, mas a realidade se impõe. Hoje, tenho medo de andar até nas ruas do meu bairro, enquanto meu coração se aperta com a ideia de ir ao centro. Minha última visita, a caminho da Sala São Paulo, me angustiou, com a visão apocalíptica da Cracolândia, na Avenida Rio Branco. A São Paulo abandonada, fraturada e ocupada pela miséria que grita por socorro pede às autoridades que parem de construir edifícios e reconstruam o que foi destruído. O povo paulista, com suas ONGs, padres obstinados e população generosa, tenta fazer o que é missão de outros, que ganham para isso e se omitem. Dia 25, aniversário da cidade, não tem nada para comemorar.

Elisabeth Migliavacca

São Paulo

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

PLANO DIRETOR EM SP

Com referência ao artigo de 6/1 na página A4, A Cidade Ideal, escrito pelo vereador Rodrigo Goulart, porta voz do mercado imobiliário, e a carta ao leitor de hoje, 10/1, escrita por Roberto Marques da Costa, sobre as Habitações com Interesse Social HIS e adensamento social, a quem de fato beneficia o Plano Diretor e a Lei de Zoneamento?

Somos moradores do bairro Cidade Jardim há 18 anos, bairro residencial com grande trabalho e empenho das Associações Colina das Flores e Amigos da Cidade Jardim, no plantio e preservação de árvores nativas tropicais, jardins, pássaros de várias espécies, saruês, saguis e outras espécies importantes na cadeia alimentar. Desde a criação do bairro, já planejado plantio há décadas, várias ruas do bairro tem os nomes das árvores nativas brasileiras! Alguns exemplos: Ipês, Manacás, Resedás.

São Paulo possui poucas áreas verdes ainda preservadas, como este bairro. Será que em vez de alterar o zoneamento, não seria vital transformar este e outros bairros verdes em área de tombamento e de preservação? Simultaneamente, nossa sugestão para a cidade de São Paulo, ao aproximar moradores dos bairros mais distantes, é aproveitar diversas áreas e bairros centrais já existentes, onde já há infinitas habitações abandonadas, de forma a transformar estes espaços em HIS.

Há tantos exemplos de grandes cidades nos países desenvolvidos que investem em revitalizar seus centros urbanos, que valorizam espaços históricos com retrofits de habitações, que já possuem bons meios de transportes, com menores custos de construção e menores gastos em materiais, menos poluição e maior preservação do meio ambiente que podem ser significativos para viver na metrópole que é São Paulo. Além de aproximar residências a ruas comerciais, como a 25 de março e outras, incentivar o comércio, a cultura da cidade, museus, parques, turismo, serviços e lazer.

Rever o Plano Diretor e a Lei de Zoneamento com essas ideias, em que a população se aproximará dos bairros mais centrais e simultaneamente preservar os pulmões verdes, como a Cidade Jardim, Cantareira e outros, poderá trazer uma vida mais saudável aos 11 milhões de paulistanos. Para concluir, nós, em conjunto com muitos moradores do Bairro Cidade Jardim, solicitamos ao prefeito Ricardo Nunes e à Câmara de Vereadores que nos apoie e vete a alteração da Lei de Zoneamento com o aumento de adensamento (além do fato de que essa área não possui infraestrutura necessária para tal) ocorrida em dezembro de 2023.

Fábio & Edith Faiwichow

edithfaiwi@gmail.com

fabiofaiwichow@gmail.com

São Paulo

*

DEMISSÃO DE MARTA SUPLICY

Essa saída de Marta Suplicy da prefeitura de São Paulo para se tornar vice em outra chapa e de outro partido já era de se esperar. Está na natureza dela esse tipo de atitude, igual na história do Jacaré que deu carona ao escorpião e foi picado no meio do rio. Onde está a surpresa? Ela é e sempre agiu assim.

José Pedro Vilardi

jpvilardi@terra.com.br

São Paulo

*

POPULISMO DIGITAL

Combater o “populismo digital extremista” é a meta de Alexandre de Moraes em sua atuação como ministro do Supremo Tribunal Federal e como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Desde a eleição de Donald Trump, nos Estados Unidos, em 2016, com a ajuda de “hackers” russos, o tema passou a dominar nas eleições do Brasil. A internet substituiu os comícios e a propaganda na televisão. E o mundo digital deu voz aos idiotas e aos extremistas de todos os matizes ideológicos, num vale-tudo sem lei, em campanhas eleitorais agora envenenadas pelos artifícios da inteligência artificial, para o mal geral da democracia.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

DEMOCRACIA

Estado Democrático de Direito, sim. Estado antidemocrático de direita, não. Viva a democracia!

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

LULA DA SILVA

Interessante, Lula da Silva se acha a “última garrafa de água gelada” num deserto escaldante. O slogan do seu governo é “União e Reconstrução”, mas ataca sempre que pode os seus adversários políticos. Se coloca na posição do maior defensor da democracia, esquecendo do seu vídeo dos anos 80 ao afirmar, sem rodeios, que o seu sonho dourado era implantar o regime cubano no Brasil. Lula apresenta uma dissonância cognitiva em alto grau, pois prega algo e se comporta ao inverso.

Luiz Felipe Schittini

fschittini@gmail.com

Rio de Janeiro

*

PRESIDENTE LULA

Sobre o editorial do Estadão Lula, o presidente Sol (10/1, A3), permitam-se fazer uma correção: “Lula, o presidente das Trevas”, fica mais adequado. Lula se acha o Sol, mas não é. É a ausência de luz. Lula se acha o paladino da democracia, mas não é. Sua “democracia” é relativa. “… seria importante que vocês não tivessem receio de utilizar a minha história e a história do meu partido como garantia da existência inabalável da democracia neste País”, disse o demiurgo. Qual história devemos utilizar? O mensalão? O petrolão? Dilmão, sua cria? Os 500 dias de prisão? Ou a canetada do STF que lhe proporcionou horas extras em liberdade?

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

*

URNAS ELETRÔNICAS

Pertinentes e oportunas as considerações do editorial do Estadão Lula, o presidente Sol (10/1, A3). Faço ressalvas somente quanto ao comentário relativo ao questionamento da “lisura das urnas eletrônicas”, ocorrido em condições específicas do governo bolsonarista. Nada vejo de antagônico a princípios democráticos no questionamento em si, dissociado de quem ou por que é feito. Sistemas digitalizados são passíveis de vulnerabilidades, até porque o avanço tecnológico está sempre a propor novas ferramentas de imprevisíveis efeitos ou aplicações. Em um País que já teve um Proconsult, em 1982, não vejo como afronta ao Estado democrático discutir a funcionalidade do sistema de votação, algo já feito por políticos da estatura de Leonel de Moura Brizola, aquele que comandou ações garantidoras do direito de posse do vice-presidente democraticamente eleito, João Goulart, ante a renúncia de Jânio Quadros, em 1961. Episódio exemplar na defesa do Estado democrático, aliás, ainda por merecer justo reconhecimento, estando em pauta eventos em defesa da democracia brasileira.

Patricia Porto da Silva

portodasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro

*

GAFES POLÍTICAS

Algumas gafes que viralizaram e merecem ser relembradas: Lula, o próprio capacitista, por discriminar pessoas com deficiência, disse que ninguém iria vê-lo usando cadeira de rodas ou muletas após a cirurgia de quadril, pois queria se manter bonito - como se fosse. Já o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, com pitadas de psicopatia, declarou: “Derrotamos o bolsonarismo”. Também vimos outros infelizes deslizes contra a língua portuguesa ditas por Sérgio Moro, terminando com a declaração de Michelle Bolsonaro, dizendo que gostava muito da “cidade” de Pernambuco.

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

VIOLÊNCIA URBANA

Vendo o projeto das saidinhas parado na Comissão de Justiça no Senado e vendo o estrago que os presos, escolhidos a dedo para darem suas voltinhas, fazem quando ganham as ruas, é de se perguntar: quando é que o cidadão vai ser poupado e protegido dessa violência que só cresce? Na segunda, 8/1, foi um policial, pai de família. Mas há tantos outros que se foram deste mundo porque os homens que deveriam proteger as pessoas estão interessados em seu bem-estar e na sua conta bancária. Não há perspectiva de melhora num País quando seus dirigentes governam de costas para a sociedade.

Izabel Avallone RG 3.543.676-1

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

SAIDINHA DE NATAL

Vejo reformas e mais reformas e nada quanto a necessidade de um eficaz plano de combate ao crime . Após ter conhecimento de que grande parte dos líderes do tráfico não retornaram após a denominada “saidinha de Natal “, em mais um benefício aos criminosos, entendo, até como advogado, embora não criminalista, que a primeira medida seria acabar com os diversos benefícios legais, inclusive, uma só medida de iniciativa de nossos parlamentares, ou seja, acabar com a prescrição das penas, com a progressão e a redução de penas, com as saidinhas de Natal, até pelo fato de que é uma medida advinda de um entendimento religioso milenar. Que o apenado cumpra sua pena. Ponto final! As vítimas e familiares se sentiriam mais seguros e confortáveis. No máximo, o perdão presidencial só poderia ser concedido a quem cumpriu no mínimo 2/3 da pena, mantidas as exceções legais e que tenha tido um comportamento exemplar, com análise de um comitê integrado por “experts”.

José Rubens de Macedo Soares

joserubens@jrmacedoadv.com.br

São Paulo

*

VIOLÊNCIA POLÍTICA

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, foi exato ao criticar, no ato Democracia Inabalada, em Brasília, no dia 8 de janeiro, a política do apaziguamento em relação aos golpistas: ignorar o “grave” atentado ao Estado de direito seria equivalente a encorajar grupos extremistas à prática de novos atos criminosos e golpistas. Não foi por acaso a invasão grotesca de homens fortemente armados à sede da TV equatoriana em Guayaquil. Foi o resultado da leniência sistêmica, de longa data, do estado no combate ao crime, organizado ou não, por razões as mais complexas. É o que pode acontecer no Brasil se não houver punição rigorosa a todos os envolvidos no episódio em Brasília e em outros semelhantes. Não cabe perdão ou tolerância a esses sabotadores da democracia. Eles não são bonzinhos e ervas daninhas precisam ser extirpadas o quanto antes.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

SEGURANÇA PÚBLICA

O presidente do Equador decretou estado de conflito armado após ataques de gangues, com determinação de que as Forças Armadas realizem operações militares para “neutralizar” grupos. Esse decreto foi assinado após a fuga da prisão do criminoso mais perigoso do país. É, o Brasil não está longe disso. Aliás, já deveriam ter tomado alguma providência. Criminosos fogem ou saem com o indulto natalino e não voltam. Urge a revisão desse indulto. O cidadão não se sente seguro em andar ou ir para certos lugares, como fazia anos atrás. Este quadro piora dia a dia. E a segurança pública? Faz-me rir. Só tem o nome e mais nada. Segurança zero. Como vai ter segurança se não se investe o que deve ser investido. Por que? Porque as emendas dos parlamentares, de interesse deles, são mais importantes. O cidadão é atacado em plena luz do dia, em qualquer lugar, não importa se está movimentado ou não, pessoas olhando não estão nem aí. Já virou rotina. Uma juíza, nos Estados Unidos, foi atacada por um preso que foi levado a presença dela e pediu que lhe tirassem as algemas. Foram tiradas e o preso atacou a juíza. Não tem que tirar algema nenhuma. Como vai ficar isso? Com quem o governo tem compromisso? Com o cidadão de bem ou com a marginalidade?

Panayotis Poulis

ppoulis46@gmail com

Rio de Janeiro

*

JUROS DO CARTÃO DE CRÉDITO

Até quando perdurará a mistificação do “parcelamento sem juros”? É claro que os juros estão ali. Por falta de uma educação financeira mínima, parte importante da população acredita que realmente não há juros embutidos nas parcelas iguais que os comerciantes oferecem. As parcelas cabem no orçamento? O sonho de consumo poderá se realizar. É vergonhoso que associações de respeito se acumpliciem ao enaltecer isso. Um pouco de honestidade, senhores! “A maneira preferida de comprar e vender do povo brasileiro”, conforme o informe publicitário veiculado no Estadão, é um retrato da fragilidade do poder de compra do povo. Por acaso algum lojista aceitaria cobrar menos por um pagamento à vista? Impossível! Ele sabe que o valor a ser recebido será impactado pelos juros (pois, é) cobrados pelas administradoras dos cartões.

Alexandru Solomon

alex_sol@terra.com.br

São Paulo

*

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, ao que tudo indica, ocupará o Ministério da Justiça em substituição ao atual ministro, Flávio Dino, que irá para o STF. Afinal, enquanto ministro, desde o julgamento da Lava Jato, mostrava-se, com seus votos, favorável ao PT. Não foram poucos, foram propriamente todos os dele e de outro ministro egresso do PT. A “cereja do bolo” ocorreu no julgamento da presidente Dilma, presidido por Lewandowski, que o PT trata como golpe, uma vez aprovada a cassação sem perda dos direitos políticos. Absurdo e sem sentido que os mineiros corrigiram não a elegendo para o Senado como pretendia. E assim foi. Agora, veio o prêmio com o Ministério da Justiça. Pobre País.

Mario Cobucci Junior

maritocobucci@gmail.com

São Paulo

*

CITAÇÕES RELIGIOSAS

Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Ministério Público quer acabar com citações religiosas em sessões das Câmaras de cidades paulistas (9/1). Eles não desistem nunca. Perdem de um lado, avançam do outro. A tentativa eterna dos pastores evangélicos em transformar o Brasil num estado teocrático cristão, mas sobretudo evangélico, não acaba nunca. Eles até teriam algum apoio de parte dos católicos. O problema é que os cristãos militantes políticos do Brasil têm uma aspiração abertamente fascista, como eu já os vi falando.

Rynaldo Papoy

papoy3@gmail.com

São Paulo