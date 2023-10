Guerra brasileira

Operações policiais

Lembrando Rita Lee: “Pra variar, estamos em guerra”. Enquanto no exterior os conflitos se intensificam (Ucrânia, Israel, Gaza, etc.), aqui vivemos nossas guerras internas, a exemplo do Rio de Janeiro e de Salvador, onde a polícia e as facções criminosas duelam diariamente, deixando a população local em polvorosa.

Jorge de Jesus Longato

financeiro@cestadecompras.com.br

Mogi-Mirim

*

Paralelo

Vendo a guerra entre Hamas e Israel, não é difícil de estabelecer um paralelo com o que acontece no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, onde a criminalidade tem sua Faixa de Gaza espalhada por toda a cidade. E, aqui, os bandidos não ameaçam, matam sem perguntar, bastam cismar ou parecer algum desafeto. O poder bélico nas mãos dos bandidos é tal que atinge até helicópteros da polícia. A caçada a traficantes é intensa, prender é a missão, mas o grande desafio, uma vez presos, é permanecerem presos. Sempre haverá uma desculpa para ganhar as ruas. Infelizmente, no Brasil vivemos uma guerra diária. Só não temos mísseis ainda, mas o número de mortos por balas perdidas cresce a cada dia.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

Sindicatos

Nova contribuição

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, defende nova contribuição sindical (Estadão, 10/10, B4). Pergunto: por que não defende a pluralidade sindical, ou seja, a criação de mais de um sindicato por base territorial? Deveria, se os propósitos fossem de fato honestos. Houvesse tal pluralidade, os trabalhadores poderiam escolher o sindicato que melhor os representasse, como defendia o professor dr. Cesarino Júnior, criador do Direito Social, hoje Direito do Trabalho. Mas a mentalidade e as intenções fazem com que persista o antiquado sistema em que os dirigentes sindicais pouco fazem pelos trabalhadores, mas usufruem de benefícios em proveito próprio.

Fernando de Oliveira Geribello

acrux16@gmail.com

São Paulo

*

Chupim

Lamentável a observação do ministro do Trabalho de que os trabalhadores não associados a sindicatos são “como chupim” (sic). Sob essa ótica, eu fui um chupim e apoio os chupins de hoje.

Rajko Vojvodic

rajko@uol.com.br

São Paulo

*

O nome da garfada

O ministro Luiz Marinho diz que “não é justo que os não associados, como chupim, participem do resultado e não tenham nenhuma contribuição”. Se assim for, já que se trata de prestação de serviço, que o sindicato apresente os custos que teve para negociar com o patrão, para que todos possamos contribuir. Mudar o nome da garfada, de imposto para contribuição, é piada.

Paulo Tarso J. Santos

ptjsantos@yahoo.com.br

São Paulo

*

Enchentes

Assoreamento dos rios

É fato que o aumento das enchentes e inundações nas cidades está acontecendo com muita frequência por causa de uma nefasta combinação do El Niño com as mudanças climáticas, o adensamento das cidades, a impermeabilização do solo e outras mazelas. Entretanto, existe uma causa a mais que, de tão óbvia, tem passado despercebida (para não dizer negligenciada) pelas autoridades, que é o assoreamento dos rios, fazendo com que o leito se eleve e qualquer chuva além do normal cause terríveis enchentes. Os leitos têm-se elevado por causa da ação irresponsável do homem e pela falta de fiscalização, permitindo o lançamento de lixo e de sedimentos que se desprendem da terra nua em razão de obras de terraplenagem, cortes e aterros, barrancos, obras paralisadas, desmatamentos, etc.

Antonio Pastori

antonio.pastori53@gmail.com

Bicas (MG)

*

O BB e a escravidão

Épocas distintas

Li o artigo O Banco do Brasil e a escravidão, do cientista social Isaías Pascoal (Estadão, 9/10, A4), sobre a instalação do inquérito civil pelo Ministério Público Federal para investigar o assunto. Concordo com a falta de sentido histórico sobre fatos que na época eram legais. Conforme expressou o autor, não faz sentido a perspectiva retroativa. Isso equivale a daqui a uns cem anos o Banco do Brasil (ou qualquer outro banco) ser investigado por ter financiado a compra de veículo movido a combustível fóssil.

José Carlos S. P. Guimarães

jcspg@uol.com.br

São Paulo

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

RESPONSABILIZAÇÃO DOS OMISSOS

Estamos todos chocados com as inúmeras mortes referentes ao ataque terrorista em Israel. Mortes bárbaras, mais de uma centena de reféns de todas as idades. Contudo, a retaliação tampouco não deixa de ser cruel devido à morte de civis sem envolvimento no ato. Acrescente-se corte de luz e água, que refletirá em saneamento básico comprometido a toda a população de Gaza. Chegar a esse nível de retaliação é aceitável? Se por um lado as consequências são terríveis em função do alto número de perdas humanas, de outro, pouco se analisa ações que teriam minimizado a ação terrorista e seus responsáveis. Por que o governo israelense não deu atenção ao suposto aviso egípcio sobre um grande ato em planejamento em Gaza dez dias antes de ocorrer? Se se sabia do envolvimento iraniano, como não saber do que se tratava? Como o serviço secreto de Israel, um dos mais competentes do mundo, deixou a coisa fluir sem dar atenção? Foram muitas omissões fora do comum ante a capacitação de Israel nesse particular. Daí a pergunta: os responsáveis sofrerão algum tipo de punição ou continuaremos a acompanhar mortes e sofrimento humano na mídia sem responsabilização de omissos?

Sergio Holl Lara

jrmholl.idt@terra.com.br

Indaiatuba

*

AFASTAMENTO DE NETANYAHU

O fim da guerra em Israel passa pelo afastamento do péssimo primeiro-ministro Benjamim Netanyahu: ele é duplamente responsável pelo início da guerra, com sua política antidiálogo, e se mostrou profundamente incompetente para conter o avanço inimigo em território israelense. Afastar Netanyahu do poder é o primeiro passo para encerrar rapidamente o conflito, retomar o diálogo na região e evitar a escalada para uma guerra total entre Israel e Irā.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

FANATISMO BELIGERANTE

Qual foi a contribuição de Benjamin Netanyahu para a paz no Oriente Médio? Após substituir o visionário Yitzhak Rabin, que assinou o Acordo de Oslo, Netanyahu suspendeu a implementação da solução de dois Estados. Em seu discurso na universidade de Bar-Ilan, em 2009, mostrou como pretende “colocar fim aos Acordos de Oslo”. Entre outras, o “Estado palestino” deve ser desmilitarizado, com fronteiras e espaço aéreo controlado por Israel; os refugiados não podem voltar e não serão recompensados; e Israel será reconhecido como um Estado do povo judeu, discriminando assim os palestinos que permaneceram. Em seu discurso para o congresso americano em 2011, declarou que Israel vai continuar sua expansão nos territórios ocupados, através das colônias ilegais. São condições inaceitáveis para qualquer pessoa, até mesmo o frágil Mahmoud Abbas. Agora, a população de Gaza explodiu porque não aguenta mais ser tratada “como animais”, de acordo com Jimmy Carter, ex-presidente dos Estados Unidos, após sua visita a Gaza em 2009. Netanyahu declarou guerra porque acha que o único jeito de tratar os palestinos é “bater neles, repetidamente, até não aguentam mais”. A História ensina que o fanatismo beligerante somente leva a mais sofrimento para todos.

Omar El Seoud

elseoud.usp@gmail.com

São Paulo

*

ENGENHARIA POLÍTICA

A criação de dois Estados para o conflito de Israel e Palestina parece algo cada vez mais distante. A engenharia política foi capaz de criar um deles há 75 anos, mantê-lo por meio das armas, expulsando a maioria palestina/árabe da região. A guerra atende a interesses de grupos bem específicos, não necessariamente os que estão em conflito direto. O comércio de armamentos cresce e outros atores fazem valer seus trunfos, tal como o petróleo. Além disso, há muitos terroristas para serem assim rotulados, não apenas o Hamas.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

LOCAL DE REFÚGIO

O assassinato covarde de civis israelenses por terroristas palestinos é uma monstruosidade. Agora, tudo indica, Israel pretende fazer com a Faixa de Gaza o que o Azerbaijão fez (com a ajuda de drones israelenses) com Nagorno-Karabakh: sítio e ataques. Mas cerca de 2 milhões de civis palestinos não têm uma Armênia onde se refugiar. Crianças sem água para beber devem fazer o quê? Atirar-se ao mar?

Jorge João Burunzuzian

burunlegal@hotmail.com

São Paulo

*

POVO PALESTINO

Como pode uma selvageria desumana praticada pelo grupo terrorista Hamas em Israel gerar justificativa política para amenizar a ação? É claro que o povo palestino em sua maioria não concorda com nada disso, eles só estão servindo como reféns humanos para as causas do Hamas. Foi seguramente um feito cuidadosamente planejado e é claro que sabiam que o revide de Israel seria violento e que morreriam muitos palestinos, mas a eles isso não significa nada. Pior é a ONU não conseguir nem consenso para condenar essa tragédia humana. Para onde caminhamos?

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

PAZ EM ISRAEL

Paz na Terra Santa aos homens de boa vontade. Shalom, salam.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

MANIFESTAÇÃO DE LULA

Concordo plenamente com o editorial do Estadão ao afirmar que “não restou a Lula outra alternativa de manifestar-se chocado com os ataques terroristas realizados contra civis em Israel” e “que fez um esforço considerável para publicar essa mensagem em redes sociais” (Terrorismo não tem outro nome, 10/10, A3). Ao omitir o nome do Hamas, antigo aliado, Lula, ideologicamente alinhado ao grupo terrorista, passa credibilidade em suas publicações apenas para seus fiéis seguidores. E “cínicos” são todos que contribuíram de forma direta ou indireta para que um condenado assumisse a Presidência do País.

Maurílio Polizello Junior

polinet@fcfrp.usp.br

Ribeirão Preto

*

‘ESTADISTA PACIFICADOR’

O “estadista” Lula da Silva está muito pensativo para pacificar a guerra entre o grupo terrorista Hamas e Israel. Ora, na última vez que palpitou, deu uma “rata” monumental sobre a guerra da Rússia e Ucrânia, quando disse que “tudo se resolveria numa mesa de bar, tomando cerveja”, atribuindo responsabilidade pelo conflito a Kiev. Pensando com a cabeça dele, ninguém duvide se o demiurgo disser que o grupo Hamas não é terrorista, que Israel não deveria invadir Gaza e que o Hamas não foi ajudado pelo Irã, o arqui-inimigo de Israel. Os brasileiros de bem temem por mais uma “rata” lulista nessa guerra terrorista. É o medo que temos quando o “estadista pacificador” fica pensativo.

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

OIAPOQUE

Por que não damos o Oiapoque para Israel? O Oiapoque fica no extremo norte do Brasil, é a pontinha superior do Amapá e tem 22,7 mil quilômetros quadrados. Israel possui 22,1 mil, a diferença de 600 quilômetros quadrados é maior que a Faixa de Gaza e todos os assentamentos somados. O Oiapoque fica na boca do Golfo do México, área de influência dos EUA sem a presença de árabes, tem clima parecido com Israel, mas tem água. São 25 mil habitantes, se dermos R$ 1 milhão de compensação para cada um sair de lá seriam R$ 25 bilhões ou US$ 5 bilhões, uma bagatela. Lula poderia propor um arrendamento por cem anos com opção de compra, desde que os israelenses cumprissem uma série de protocolos ambientais a serem definidos pelo comitê do clima da ONU. E o Brasil poderia cobrar uns US$ 50 bilhões por ano de aluguel. Imaginem a quantidade de investimento que seria deslocado para a região, resolvendo o problema dos fluxos de migração do México, da Venezuela e do Brasil. E quanto aos sítios históricos, a Disney poderia ser contratada para recriar todos com efeitos especiais, ficaria muito mais bacana e ainda atrairia turistas do mundo inteiro. Lula entraria para a História como o líder que resolveu definitivamente o problema de Israel. Claro que existem vários motivos históricos para Israel querer ficar onde está, só gostaria de testar essa ideia. Será que não seria melhor que uma guerra que não vai se resolver nunca?

Maurício Carvalho

mrac@uol.com.br

São Paulo

*

DIPLOMACIA BRASILEIRA

Países como os EUA, Inglaterra, França e outros consideram o Hamas grupo terrorista. O Brasil, não, acompanhando a Rússia, Irã, China, Cuba e outros. A simples análise das posturas de seus integrantes e de suas desumanas e desleais atuações já nos coloca nas sendas do terrorismo, com patentes constatações na atual invasão e agressão a Israel. A diplomacia brasileira precisa repensar as suas conceituações, especialmente quando procura acobertar as agressões e ações condenáveis do Hamas. A conclusão, no entanto, se reduz a uma afirmação: os brasileiros não concordam com essa atitude, desde que não se pode tapar o Sol com a peneira. O Hamas é grupo terrorista, desumano e sem coração.

José Carlos de Carvalho Carneiro

carneirojcc@uol.com.br

Rio Claro

*

IDEIAS NADA DEMOCRÁTICAS

A declaração do PT não condenando explicitamente o grupo terrorista Hamas pela barbárie promovida contra cidadãos israelenses não surpreende ninguém. É apenas o PT sendo PT. Um partido simpatizante de ditaduras e ditadores que, uma vez no comando de prefeituras, governos estaduais e Presidência da República, insiste em nos levar de volta ao passado, com suas ideias estatizantes, retrógradas e pouco ou nada democráticas.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

*

CRÍTICA AO HAMAS

É humilhante para nós, brasileiros, vermos que Lula e seu PT e Guilherme Boulos e seu PSOL não estão criticando seus amigos terroristas do Hamas. Não basta o apoio escancarado de Lula às ditaduras de Cuba, Nicarágua, Venezuela, etc., e também ao déspota Vladimir Putin, que com suas tropas russas de forma insana e covarde está destruindo a Ucrânia, matando e humilhando seu povo? Que esculhambação de democracia representa Lula e seus asseclas? O povo brasileiro não compactua com essa vergonha do descaramento petista e de aliados.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

*

FORÇAS DESPROPORCIONAIS

Imaginem a comunidade do Rio das Pedras declarar guerra ao bairro da Barra da Tijuca, isso é parecido com a atual guerra da Faixa de Gaza com Israel, forças bélicas e econômicas desproporcionais, porém o ódio alimenta o terrorismo que não tem limites. Haverá um fim pacífico? Os fanáticos terão lucidez para buscar a paz? Estou pessimista, bem como com o confronto das milícias x traficantes em que o poder do Estado é refém. O Rio de Janeiro morre um pouco a cada dia.

Roberto Solano

robertossolano@gmail.com

Rio de Janeiro

*

ESTRATÉGIA DO MEDO

O que têm em comum o apoio que o Hamas tem na Faixa de Gaza e o apoio que traficantes e milicianos têm dentro de suas comunidades? O medo. A imposição de um apoio irrestrito pelo medo, pelo terror. A técnica terrorista agora aplicada pelo Hamas contra Israel remonta a mesma estratégia aplicada nos anos 1970 e 1980, para não voltar mais no tempo. Muito sangue para pouquíssimo resultado prático. Quem ganhou? Ninguém. Por que não fazer um paralelo com o que fazem traficantes, milicianos, alguns religiosos e políticos? Medo, distorção da verdade. Já deveríamos ter superado a era de instabilizar outros pelo medo, mas ela segue aí firme e forte. Os resultados alcançados sempre são facilmente questionáveis, mas as consequências negativas são inúmeras. É impressionante que não se tenha aprendido nada de ações estúpidas passadas. Definitivamente qualquer saída para um futuro desejável não passa pela violência pura. Todos nós, sem exceção, queremos sair dos impasses que vivemos; alguém tem dúvida? Mas são poucos os que agem pelo razoável e factível, até porque o povo, a massa, tem medo/pavor das consequências de ficar de fora da manada estourada em que estão inseridos. Gostaria de saber quantos palestinos de fato apoiam o Hamas e quantos para sobreviver repetem o que é mandado. A briga interna em Israel conhecemos, é aberta, complicada, gera pesadas discordâncias, isso é uma coisa. Outra, injustificável, é promover um banho de sangue para justificar suas próprias fraquezas e erros passados e presentes. Os médicos pediatras no Rio que o digam e sirvam como exemplo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra? Será? Será mesmo?

Arturo Alcorta

arturoalcorta@uol.com.br

São Paulo