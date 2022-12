América Latina

Continente desajuizado

Não bastasse a crônica crise de Cuba, Nicarágua e Venezuela, presenciamos agora a deposição e prisão do presidente do Peru, onde um ex-presidente acusado de corrupção suicidou-se há pouco tempo e outro esteve encarcerado por 15 anos. Na Bolívia, a ex-presidente está presa desde março de 2021 e, na Argentina, a atual vice, Cristina Kirchner, foi condenada a seis anos de prisão. No Brasil, o ex-presidente Lula foi liberto pelo Supremo Tribunal Federal e eleito para um novo mandato, o que provoca manifestações nas portas dos quartéis. O continente passa por uma difícil quadra, e não há como prever o desfecho disso. Espero pelo melhor, sem confrontos e sem sangue, com respeito ao povo e manutenção da democracia, por muito tempo fragilizada e ainda hoje ameaçada no continente. No caso brasileiro, denuncia-se o desequilíbrio entre os Poderes. Precisamos realinhar os freios e contrapesos do sistema para evitar que nossa democracia sofra grave e previsível acidente.

Dirceu Cardoso Gonçalves

Transição de governo

Reforma primeiro

O ótimo artigo de Simon Schwartzman As três agendas da transição (Estadão, 9/12, A4) relaciona três excelentes trabalhos, a Agenda Perdida de 2002, a Nova Agenda Social e o recente livro organizado por Marcos Mendes, que apontam caminhos para o Brasil equacionar seu desenvolvimento econômico e social, mostrando que existem alternativas eficazes e simples. Mas o problema para superar nossas dificuldades e injustiças passa pela reforma político-eleitoral, que não é objeto do artigo. Enquanto mantivermos nosso atual sistema de votação e de estrutura partidária, dificilmente avançaremos nessas áreas, pois isso não interessa à maioria dos políticos que detêm cargos e, consequentemente, poder. O País deu três importantes passos nessa reforma (a mãe de todas as reformas) com a proibição de coligações, a cláusula de barreira e o financiamento público, mas resta muito a caminhar para podermos viver num país socialmente mais justo. Espero que na atual legislatura se consiga aprovar o voto distrital misto para 2020, o que melhora a possibilidade de cobrança pelos eleitores e pela sociedade.

Mario Ernesto Humberg

Hora de maturidade

Queiram ou não os decaídos de espírito, Lula, eleito democraticamente e consagrado pelas urnas, a partir de 1º de janeiro será o presidente de todos os brasileiros. Não terá a tola arrogância nem a medonha pretensão de governar para grupos e facções. Os desafios são urgentes e imensos. Não pode fracassar. Precisa escolher auxiliares competentes e focados nas soluções dos graves problemas que afligem a maioria da população. Sob pena de atolar, de vez, o Brasil no descrédito, na vergonha e na humilhação. Casa dividida atrai desgraças. Lula é calejado em lutas democráticas. Apanhou muito na vida. Tem o couro duro. Manterá o saudável hábito de conversar e dialogar com todos. O Congresso será valioso e fundamental parceiro nas decisões que tragam benefícios para a coletividade. Espera respeito dos adversários e de uma imprensa vigilante e isenta. A boa e saudável política não tem lugar para rancores, desavenças e mágoas. Quem não quiser ajudar na reconstrução do País, pelo menos, não atrapalhe. A vida pública está cansada de gestos menores, mesquinhos e de espíritos de porco. Políticos maduros estão conscientes de que as próximas eleições presidenciais estão distantes do foco dos graves problemas atuais da Nação.

Vicente Limongi Netto

Posse de Lula

O objetivo de Jair Bolsonaro ao tentar capturar as Forças Armadas para o seu único projeto, de volta da ditadura, que tantas vezes elogiou, deu com os burros na água. No dia 1º de janeiro de 2023, decerto que não estaremos comemorando a chegada ao poder de um estadista, de que em pleno século 21 tanto necessitamos, mesmo porque o presidente eleito Lula está a uma distância insuperável dessa condição, já tendo sido preso, justamente, por corrupção. Na realidade, a comemoração será da vitória das instituições democráticas, que se mostraram fortes e consolidadas, sobre a intenção de volta ao regime autoritário, capitaneada por um tenente com graduação de capitão e alguns poucos militares que não se importaram com o descrédito a que levaram nossas gloriosas Forças Armadas.

Abel Pires Rodrigues

Governo Lula 3

Haddad na Fazenda

Lula disse: “Instale-se o poste”. E instalou-se o poste. Quanto à escuridão decorrente, “foram todos vocês aí...”

A. Fernandes

FH será FHC?

Lula já escolheu quem apoiará para ser seu sucessor. Se FHC, um sociólogo, se elegeu após ser ministro da Fazenda, por que o mesmo não se aplicará ao professor Fernando Haddad? Se der certo, Lula não só fará seu sucessor, como se livrará do estigma de não ter formado uma nova liderança. Isso seria possível, se Haddad aceitasse ser um coordenador de equipe. FHC escolheu o capitão do seu time, um brilhante economista chamado Pedro Malan, e delegou responsabilidades e autoridade. Todos sabem que nas fileiras do PT não há técnicos daquela qualidade.

João Israel Neiva

Estratégias

Ninguém pode dizer que Lula não é previdente e esperto na formulação estratégica de seus governos. Exemplos: em seu primeiro mandato, o competente advogado Márcio Thomaz Bastos foi nomeado ministro da Justiça. Lula o ouviu para escolher e nomear membros do Supremo e demais áreas da justiça. Uma eficiente blindagem jurídica, como se viu posteriormente. Agora, José Múcio Monteiro fará o papel em que é exemplar na eficácia de realizações: o lobby. Na Defesa, coordenará a área mais delicada e, seguramente, com maiores restrições ao governo Lula. Lobista de fato não cobra taxa de eficiência em seus trabalhos. Tem seus serviços contratados sob quaisquer ideologias, demonstração inconteste de sua capacidade de unir pessoas. Enquanto isso, no Congresso, a PEC do estouro já dá sinais de aprovação com o valor pretendido. Sucesso! Até os mercados já a veem com otimismo. Pudera, imaginem quanto as instituições financeiras ganharão com o pagamento dos juros. A aproximação de Lula com a senadora Tebet foi providencial para o andamento no Senado. Questões fiscais não serão com ele. Os vindouros que se virem.

Sergio Holl Lara

A parte que nos cabe

Ao aprovar a PEC da Transição, com impacto nas contas públicas que pode chegar a R$ 205 bilhões, o Senado impingiu aos pagadores de impostos a responsabilidade de sanar a discrepância orçamentária. Basicamente, geraram a despesa e anunciaram como receita o excesso de arrecadação. E quem produzirá o milagre de uma arrecadação excessiva? Pergunto já sabendo a resposta. Pobre povo brasileiro...

Antonio M. Vasques Gomes

Antes da posse

O presidente eleito fez diversas promessas durante a campanha. E, para honrá-las, já está fazendo todos os acordos com o Congresso para aprovar o rombo, ou seja, o furo do teto de gastos. O Senado já aprovou a PEC com R$ 145 bilhões extrateto. O homem nem assumiu ainda, e o rombo já começou. Lula é o cara!

Alex Tanner

‘Meu pirão primeiro’

Se eu tivesse o dom do desenho, poderia demonstrar como está o Congresso em relação a Lula: um grande queijo segurado pelo petista, rodeado de ratos famintos. São dois Brasis: um atrás do queijo e o outro, no aguardo dos pedacinhos que sobram. A que ponto chegamos. Não bastassem os que morrem de fome, temos também os que se matam por um pedaço do queijo. E que o eleitor não se engane: neste momento, o seu candidato está a postos, “meu pirão primeiro”. Depois e muito depois, se e quando der, ele pensará no eleitor.

Izabel Avallone

São Paulo

Buracos

Não consigo entender como a Prefeitura de São Paulo conseguiu deixar a cidade tão esburacada. O motorista, ao desviar de um buraco, se arrisca a cair em outros dois à frente, quando não a colidir com outro veículo, além de estragar componentes do seu próprio automóvel. A Prefeitura deveria ter, por intermédio das subprefeituras, uma ação permanente para tapar os buracos tão logo eles apareçam. Tomo a liberdade de sugerir o desenvolvimento de um aplicativo pelo qual o munícipe, ao detectar um novo buraco, possa informar a prefeitura sobre ele para agilizar o trabalho de conserto.

José Joaquim Rosa

VERBAS DO MEC

Só no Brasil uma história assim pode acontecer. Justo no último mês, a menos de 30 dias para o fim do seu mandato, Jair Bolsonaro confiscou e transferiu a verba do Ministério da Educação (MEC) para mais um “destino desconhecido”. Acontece que as universidades federais estavam se preparando para efetuar os pagamentos das suas despesas essenciais, bolsas de estudos para alunos de graduação e pós-graduação e, inclusive, bolsas de residências para os médicos que prestam serviço nos hospitais universitários. Mas as repercussões sobre o confisco da verba do Ministério foram insustentáveis para o governo e, nesta quinta-feira, 8/12, o ministro anunciou que a verba foi devolvida. A verba foi dar um “passeio pelo mundo”, talvez para assistir à Copa do Mundo, no Catar? O grande problema é que, se não tivesse tido repercussões negativas, a verba nem teria sido devolvida ao MEC. E então iria para onde ou para quem?

Tomomasa Yano

ÓRGÃO DISFUNCIONAL

As várias mortes na ditadura, sem dúvida, precisam ser investigadas. No entanto, a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP), ao meu ver, é um órgão disfuncional e incompetente, que vem apenas sugando dinheiro público por 27 anos, o nosso dinheiro. Se queremos que os parentes e amigos das vítimas da ditadura tenham o conforto e a solução dos casos, o departamento em questão precisa de uma boa reforma, para não precisar ser extinto.

Cristiano Bacarim

‘HERANÇA BENDITA’

Como está a política, logo escutaremos do presidente eleito que Bolsonaro deixou uma “herança bendita”, o orçamento secreto.

Vital Romaneli Penha

BRIGA DE CASAL

O Supremo Tribunal Federal (STF) não deve se meter em briga de casal entre Executivo e Legislativo, cuja moeda de troca literal é o orçamento secreto. O presidente da República precisa dar um bom presente nupcial ao Congresso, para obter seu apoio. Sem orçamento secreto não há casamento.

Paulo Sergio Arisi

VERDADEIROS INTERESSES PÚBLICOS

Três anos de internação compulsória, esta é a “pena” do adolescente que planejou e matou quatro pessoas e feriu outras doze em dois colégios no Espírito Santo. No Brasil dos orçamentos secretos e das impunidades dos endinheirados, quase tudo beira o absurdo, menos, é claro, as absolutas certezas dos parlamentares brasileiros de que devem ser muito bem pagos pela sociedade para não fazerem se realizar os verdadeiros interesses públicos. Vergonha! Esses senhores cheios de si que mais não são que verdadeiros aproveitadores. Mas que esta terra jamais lhes seja leve.

Marcelo Gomes Jorge Feres

ESTATUTO DO NASCITURO

O chamado Estatuto do Nascituro é um enorme retrocesso quanto à saúde da mulher e torna mais difícil ainda criminalizar o estuprador. Além disso, cria o conceito jurídico de concepção, sem dizer quando é que ela se dá, uma vez que ocorre no nível celular dentro do corpo feminino. Por fim, a proposta possibilita dar um CPF para um embrião, que deverá ter a mesma proteção do Estado que qualquer outro cidadão nascido, ou seja, pode ser feito um seguro de vida em seu nome, ser declarado como dependente no imposto de renda e até uma caderneta de poupança conjunta pode ser aberta. Literalmente, é um monstro que está sendo criado.

Adilson Roberto Gonçalves

STF DAS LAGOSTAS

Garimpeiros destruindo matas e rios com seu mercúrio, e não vejo o STF, guardião do Brasil e superpreocupado com a própria imagem e as fake news, fazer algo em relação a essa triste vida dos yanomamis de Rondônia. Infelizmente, algo comum desse STF das lagostas, e por quê? Porque hoje, para eles, só aparecer é preciso, mas sair dessa mesmice, nunca. Não lhes dá Ibope.

Antônio José Gomes Marques

INDÚSTRIA VERDE

A reportagem de Renée Pereira de que um em cada dez empregos verdes do mundo está no Brasil (Estado, 4/12, B1) mostra mais um aspecto do governo medíocre e catastrófico de Bolsonaro: desperdiçou quatro anos da indústria verde do País. Tem razão a repórter quando afirma que o nosso “vasto potencial de energias solar e eólica, do hidrogênio verde dos créditos de carbono, poderiam ser um dos principais indutores do crescimento do Brasil nos próximos anos”. Porém, ignorando a realidade atual do nosso planeta, não só nos fez perder quatro preciosos anos de tais potenciais de desenvolvimento, como entregou a Floresta Amazônica à sanha destruidora de quadrilhas nacionais e internacionais. Teimosamente apegado aos valores apontados à época do governo militar, quando a realidade era outra, projetou três hidroelétricas no Rio Tapajós, além da conclusão da terceira usina atômica de Angra dos Reis, totalmente antieconômicas na realidade atual. Poderíamos já ter um potencial produtivo das energias eólica e fotovoltaica muito mais desenvolvido, inclusive com incentivos às instalações em imóveis particulares.

Gilberto Pacini

FALÊNCIA POLÍTICA NO PERU

Um país promissor, sua tragédia começou com a virada eleitoral histórica de Alberto Fujimori contra Mário Vargas Lhosa, Nobel de Literatura, um luxo para um país potencialmente rico no plano econômico e paupérrimo em suas instituições políticas. A bizarra tentativa de um golpe de mão de Pedro Castilho demonstrou a necessidade inadiável de uma reforma política séria no Peru. Sua sucessora, Dina Baluarte, estará sujeita aos mesmos vendavais impostos pelos parlamentares, receptores de elevadas remunerações e dados às fraudes na administração da coisa pública. Está na hora de os países latino-americanos tomarem ciência da relevância de um regime parlamentarista, com mudanças de sistemas congressuais como o peruano, para que as crises sejam solucionadas ética e democraticamente. Reforma política que clama por ser feita também em nosso Brasil e suas insustentáveis emendas parlamentares de orçamento secreto, se quisermos um outro colorido para nosso sofrido continente.

Amadeu Roberto Garrido de Paula

AQUI NÃO É O PERU

A instabilidade política peruana é antiga, crônica e de difícil resolução no curto prazo, infelizmente. Não há dúvida de que parte desse problema decorre de uma Constituição defeituosa e bizarra em vários pontos. O fato de o presidente ter o poder de destituir o Congresso, por exemplo, independentemente do motivo, já é uma aberração em si. Agora, a cláusula da “incapacidade moral permanente”, que permite ao Parlamento impedir um presidente, é tragicômica. Se essa cláusula vigesse aqui, outros presidentes da nossa história recente, além de Fernando Collor e Dilma Rousseff, não teriam se sustentado no cargo por muito tempo. Fato é que a Constituição brasileira pode não ser perfeita, mas é sólida e ampara e fortalece plenamente a democracia. Aqui não é o Peru, ainda bem.

Luciano Harary

BRASIL X CATAR

Catar, um dos países mais ricos do mundo, fez estádios com contêineres para depois desmontá-los e reaproveitar o material. O Brasil gastou R$ 8,4 bilhões em 12 estádios e R$ 41 bilhões na Cidade Olímpica, que está destruída. Com esses aproximadamente R$ 50 bilhões, quantas pessoas poderiam ter saído da miséria com investimentos em obras públicas, dando emprego digno a brasileiros e construindo moradias populares? Enquanto isso, investimos em estádios e Cidade Olímpica que renderam muito dinheiro para os mesmos. Catar é um exemplo de administração. Gastar uma fortuna para assistir a 20 dias de jogos para quê? Interessante é que, tanto para a imprensa como para a Justiça, isso passa e continua passando despercebido. Por que será?

Carlos Alberto Duarte

MORADIA

Tive o privilégio de participar de um evento do RenovaBR. Foram quatro módulos com debates sobre os problemas nacionais e sugestões para solucioná-los. Como sempre, dois temas foram os destaques: saúde e educação. Entendo serem estes problemas cruciais, no entanto, não se fala no principal deles, moradia. Não podemos falar em saúde e educação para uma população que não tem onde morar. Moradia sem saneamento básico não existe. O saneamento básico só virá com investimentos pesados da iniciativa privada, que por sua vez só virá com segurança jurídica. A discussão no Congresso para a liberação de R$ 200 bilhões equivalem a 1 milhão de novas moradias, abrigo para 4 milhões de pessoas. Para isso, temos tecnologia e recursos. É inadmissível convivermos com esse imenso número de pessoas vivendo nas ruas. Este deve ser o pleito de toda a sociedade civil.

José Pacheco e Silva

PEDESTAL

O empresário Eduardo Mufarej criou o RenovaBR, ao meu ver uma excelente criação. Certamente a ideia de preparar os candidatos a cargos eletivos é fundamental, pois ano a ano vemos eleitos que ou não têm preparo ou são guiados para aumentar a defesa e regalias da classe. No âmbito do RenovaBR, creio que deveria haver um aprofundamento no estudo de uma reforma política e do Judiciário, pois os sistemas que dominam o Congresso Nacional e as Cortes estão eivados de decisões corporativistas, o que contribui para a não renovação dos deputados e senadores e a manutenção de mordomias descabidas para juízes e ministros das Cortes Superiores. Com isso, vemos os mesmos sobrenomes de políticos profissionais formando as oligarquias que sugam nossos impostos de forma implacável. Necessário reexaminar o papel dos partidos, o tal quociente eleitoral, eliminar veículo e motorista, reduzir o número de assessores e fazer o Congresso viver o que o povo vive. Os planos de saúde que garantem os Hospitais Einstein e Sírio-Libanês, pagos com nossos impostos, não devem existir, pois, enquanto existirem, a saúde e o SUS serão continuamente vítimas de corrupção e penúria. É imprescindível que Brasília toda desça desse pedestal, pois, da forma como está, nem meu tritataraneto verá um país decente.

Joao Paulo de Oliveira Lepper

AVENIDA PAULISTA

Considerada a imagem icônica mais representativa e querida pelos paulistanos, a Avenida Paulista completou, neste 8 de dezembro, 131 anos. Por seus quase três quilômetros de extensão e 18 quarteirões, circulam diariamente cerca de 1,8 milhão de pessoas, um dos mais importantes polos econômicos, culturais e de entretenimento do País. Entre as mais famosas ruas e avenidas do mundo, estão a Abbey Road, em Londres; a Champs-Élysées, em Paris; a 5.ª Avenida e a Wall Street, em Nova York; a Ocean Drive, em Miami; a Hollywood Boulevard, em Los Angeles; La Rambla, em Barcelona; o Eixo Monumental, em Brasília; a Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro; e a Avenida Paulista, em São Paulo. Feliz aniversário à mais paulistana da avenidas!

J. S. Decol

