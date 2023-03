Nepotismo

Tribunal de Contas

É um escândalo a eleição da mulher de Rui Costa, ministro da Casa Civil do governo Lula e ex-governador da Bahia, para o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) daquele Estado. Ela vai julgar as contas de partidários de seu marido. Mas o caso tem precedentes. Lembro-me, por exemplo, da mãe de Eduardo Campos, candidato presidencial morto em desastre aéreo, que ganhou uma cadeira no Tribunal de Contas da União. Desaparelhar a máquina pública depois da saída de Bolsonaro é justo, mas aparelhá-la na base do nepotismo é o fim da democracia.

Roberto Maciel

rovisa681@gmail.com

Salvador

*

Mudar para ficar igual

Ex-governadores e atuais ministros do governo Lula, os impolutos Rui Costa, Waldez Góes, Wellington Dias e Renan Filho providenciaram um seguro garantia para as respectivas esposas, Aline Peixoto, Marilia Góes, Rejane Dias e Renata Calheiros, empregadas como conselheiras vitalícias nos Tribunais de Contas de seus Estados. A questão é como resolver o problema criado, pois faltarão tribunais para as demais 33 esposas com potencial para ganhar a boquinha. Como se vê, só mudam as moscas, pois o resto...

Alberto Mac D. de Figueiredo

amdfigueiredo@terra.com.br

São Carlos

*

Equinocultura

Evento em São Paulo

Neste fim de semana o Parque da Água Branca, em São Paulo, sedia um grande evento de exposição de cavalos de raça (Estado, 10/3, A18). Quem estiver lá certamente encontrará o ministro Juscelino Filho. É claro que ele deverá viajar em jatinho da FAB e receber pelas diárias na cidade.

Renato Maia

casaviaterra@hotmail.com

Prados (MG)

*

Orçamento público

Assembleísmo do PT

No artigo A volta do orçamento participativo (10/3, A4), Simon Schwartzman deixa bem claro que as tentativas de uso desse método nunca deram certo pela falta de competência técnica e excesso de politicagem dos participantes. O assembleísmo, que é a marca registrada do PT, cria dezenas de conselhos e grupos de trabalho com discussões infindáveis a custos elevadíssimos, que, em resumo, servem apenas para alimentar os militantes do partido. Um dos problemas deste festival de conselhos é o travamento das decisões do governo.

José Pastore

j.pastore@uol.com.br

São Paulo

*

Viagem

Burocracia e retrocesso

Visto de EUA, Austrália, Canadá e Japão volta a ser exigido (Estado, 10/3, A17). A medida é bem a cara de quem quer, rapidamente, ganhar dinheiro com o incremento da burocracia. É o “criar dificuldades para vender facilidades”. Lamentável o retrocesso.

Miguel Angelo Napolitano

mnapolit@gmail.com

Bauru

*

Combustíveis

Biodiesel

Inacreditável que ganhe apoio a pretensão dos produtores de biodiesel de voltar a aumentar a mistura do produto, de 10% para 13%. O diesel B13 já existiu em 2021, mas teve de voltar ao B10 por ter provocado graves problemas em motores de veículos pesados, SUVs, jipes, máquinas agrícolas, geradores de hospitais e até bombas nos postos. Isso além de custar o dobro do diesel comum e aumentar seu preço na bomba. Por ser limpo e de origem vegetal, sua mistura em até 10%, como hoje, é boa ideia. Acima disso, é condenada por todas as entidades que representam fabricantes de automóveis e máquinas (Anfavea, Abimaq, Fenabrave), setor de combustíveis (Fecombustiveis, Brasilcom, SindTRR) e usuários (CNT). Solução? Já existe outro biodiesel limpo sem esses problemas, o Diesel Verde, ou HVO (hidrotratado).

Boris Feldman

borfeld@gmail.com

Brumadinho (MG)

*

Transporte público

Acidente no monotrilho

Colisão de trens paralisa monotrilho na zona leste; falhas viram alvo do MP (Estado, 9/3, A14). Certamente, a regra nº 1 de um manual de segurança de transporte por trilhos é de que dois trens não podem, jamais, transitar em sentidos opostos, num mesmo trilho. Mas foi exatamente isso que aconteceu na Linha 15 – Prata do Monotrilho de São Paulo na quarta-feira. O porquê de isso ter acontecido precisa ser esclarecido imediatamente.

Francisco Eduardo Britto

britto@znnalinha.com.br

São Paulo

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

NIKOLAS FERREIRA

Perdoem-me todos os mineiros que votaram em Nikolas Ferreira. Fizeram besteira. Cada contribuinte brasileiro deve se sentir lesado sabendo que trabalha para dar boa vida para um parlamentar que desconhece as suas funções e passa o tempo ofendendo as pessoas (Nikolas Ferreira põe peruca, diz que é deputada ‘Nikole’ e prega contra feminismo no Dia da Mulher, 8/3). Um milhão e quatrocentos e setenta mil votos. É de causar espanto. Por favor, senhores deputados de verdade, mandem esse rapaz de volta a Minas Gerais. Cortem o mal pela raiz. Deem esse presente aos brasileiros que sabem para que serve um parlamentar. Cassação nele.

Jeovah Ferreira

jeovahbf@yahoo.com.b

Brasília

*

PERUCA NA TRIBUNA

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), quando subiu à tribuna para discursar ao invés de apresentar soluções para diversos problemas que assolam o nosso país, optou em colocar uma peruca ridícula para abordar um assunto que não lhe diz respeito. Uma vergonha.

Virgílio Melhado Passon

mmpassoni@gmail.com

Jandaia do Sul (PR)

*

RENOVAÇÃO DO CONGRESSO

A cada eleição legislativa muito se discute quanto à necessidade de renovar o Congresso e campanhas são realizadas com o intuito de estimular o eleitor a votar em candidatos comprometidos com a seriedade, com os valores republicanos e com o decoro. A performance rasteira e indecorosa, digna de um circo de quinta categoria, representada pelo deputado Nikolas Ferreira na tribuna do Parlamento nos faz pensar: em quem estamos votando? Como seres repulsivos dessa natureza conseguem votos? Se o Congresso não consegue a tão almejada renovação, é dever das comissões internas e do Supremo Tribunal Federal punir com severidade ou, de preferência, excluir esses indivíduos do exercício parlamentar uma vez que eles não têm condições de exercer o mandato como representantes do povo. Ou alguém acha que têm?

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

ATUAL GERAÇÃO

Esta geração imbecil vai acabar com o nosso Brasil.

Maurício Lima

mapeli@uol.com.br

São Paulo

*

CONSELHO A NIKOLAS

Gostaria de falar ao deputado federal mais votado no País, Nikolas Ferreira. Você é jovem e tem muito a aprender, trate as pessoas com respeito, não queira ir contra temas polêmicos. Você está em um ninho de cobras. Já vimos de tudo nesse Congresso. Hoje, as pessoas estão preocupadas com pautas que só estimulam a divisão, o ódio e a competição. A Casa que que o senhor habita é um ninho de serpentes. Elas estão de prontidão para cassar quem sai da linha da narrativa do politicamente correto. Diz o ditado: “Se conselho fosse bom não seria de graça, seria vendido”. Foque neste governo que aí está, seja vigilante e cobre de seus pares que façam leis para melhorar este país, que honrem o salário e a boa vida que damos a vocês. Não nos convença de que parlamentares querem apenas chegar ao poder e dele se beneficiar. É preciso trabalhar. Suba à tribuna quando tiver boas propostas que vão beneficiar os brasileiros.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

DESMATAMENTO RECORDE

O desmatamento na Amazônia e no Cerrado bateu o recorde para o mês de fevereiro, atingindo 321,9 quilômetros quadrados, um crescimento de 62% em relação ao ano passado. Com a palavra, Marina Silva e Luiz Inácio Lula da Silva.

Arcangelo Sforcin Filho

arcangelosforcin@gmail.com

São Paulo

*

MARINA SILVA E PAULO TEIXEIRA

O desmatamento avança e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e a Frente Nacional de Luta (FNL) invadem terras produtivas. Marina Silva e Paulo Teixeira, ministros dos setores envolvidos, falam em dialogar para resolver o problema, mas Lula 3 está mais voltado para as joias da Arábia.

J. A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

HERANÇA

Que maravilha! Inflação de 5,79%, taxa de desemprego de 9,2% (sem engordar a máquina pública), redução da carga tributária e elevação na arrecadação, PIB de 2,9%, superávit na balança comercial, superação da covid-19 e da agressão russa à Ucrânia, Petrobras sem corrupção e o agronegócio, fenomenal. É a situação brasileira ao final de 2022, na transição governamental, causando inveja aos países do primeiro mundo.

Humberto Schuwartz Soares

hs-soares@uol.com.br

Vila Velha (ES)

*

FRACA CRIAÇÃO DE EMPREGOS

Se os analistas econômicos preveem para este ano um pífio crescimento do PIB, para no máximo 1%, contra alta de 2,9% de 2022, o que deixa o Planalto apavorado, uma amostra de que essa previsão pode se concretizar é que a criação de novas vagas de empregos com carteira assinada em janeiro de 2023, divulgada pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), infelizmente foi fraca. Dos 167.269 novos postos de trabalho formalizados em janeiro de 2022, no mesmo período deste ano despencou mais que o dobro para 83.297 novas vagas. Porém, o salário médio dos admitidos com carteira assinada em relação a janeiro de 2022 subiu 4,5%, para R$ 2.012,78. Também a criação de trabalho intermitente teve saldo positivo de 16.448 vagas. Por região, o Sul foi o que mais criou vagas, 32.169; Centro-Oeste, 27.352; Sudeste, 18.775,; Norte, 482; e Nordeste, apenas 133. Agora, a responsabilidade está nas mãos de Lula. Se apresentar um novo e bom arcabouço fiscal e acelerar a reforma tributária para o segundo semestre, com a confiança do mercado a nossa economia pode voltar a crescer e terminar o ano com um PIB maior. É o que se espera.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

*

QUESTÃO DA FOME

Parabéns ao economista Fabio Giambiagi por sua coluna Reavaliação necessária (10/3, B7), na qual ele desnuda a narrativa que nos foi impingida por setores da sociedade, com apoio de muitos veículos da mídia, sobre a questão da fome no Brasil. Não que esse não seja um problema que não deva preocupar a todos, mas nada como uma análise objetiva e serena das pesquisas que sempre estiveram disponíveis para quem quisesse fazer bom uso das mesmas, e sem objetivos político-ideológicos.

Carlos Ayrton Biasetto

carlos.biasetto@gmail.com

São Paulo

*

GOVERNO DEVEDOR

Parodiando Fernanda Pessoa: “O governo é devedor, deve tão completamente que finge que não é devedor com a dívida que deveras sente”. O juro está alto pois o maior devedor no mercado é o próprio governo, simples assim. Agora vai vir o arcabouço fiscal de Fernando Haddad, que promete não gastar mais do que arrecada. Parodiando Luciano Huck, “acredite em quem quiser”.

Roberto Solano

robertossolano@gmail.com

Rio de Janeiro

*

RELAÇÕES COM A VENEZUELA

Somos um país democrático, com liberdade de expressão, e inimigo dos países autoritários. Por esse motivo, é extremamente intrigante o nosso país reatar relações com a Venezuela. O governo de lá é controlado militarmente e a oposição é alijada utilizando instrumentos não democráticos. O povo tem passado fome e é maltratado, basta ver a quantidade de imigrantes que tem entrado no Brasil. É inadmissível nós termos relações com a Venezuela e muito menos tratarmos Nicolás Maduro com carinho.

Marco Antonio Martignoni

mmartignoni1941@gmail.com

São Paulo

*

VISTO NO BRASIL

Brasil passará a exigir vistos para turistas da Austrália, Canadá, Estados Unidos e Japão. E para os da Coreia do Norte, China, Rússia, Bielorrússia, Cuba, Venezuela, Afeganistão e Irã, tudo liberado?

Jorge Alberto Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

VEGANISMO

Ser vegano não é fácil. E a parte mais difícil não é eliminar da vida todo e qualquer produto de origem animal. É ter que lidar, perpetuamente, com a estranheza de muitos e, por muitas vezes, com os comentários jocosos e mesmo agressivos. É não encontrar, na maior parte dos restaurantes, uma opção sequer disponível. É ver que a maioria dos chefes de cozinha e as seções de culinárias em geral (mesmo deste jornal que leio diariamente há mais de 30 anos) os pedaços de animais mortos sob tortura, tratados como “ingredientes”. O preconceito contra negros, homossexuais, mulheres é, com muita razão, condenado. Já os veganos podem ser ridicularizados livremente nas redes sociais, filmes, séries de TV, etc. Parabéns a Marcelo Rubens Paiva (Holocausto animal, 10/3, C3). Sua crônica trouxe alento à minha alma. E ele nem precisou falar de aquecimento global e outros assuntos que levarão, necessariamente, a humanidade ao veganismo no futuro. Falou, simplesmente, em compaixão. Para ele, um recado: não desista. A maioria dos médicos, mesmo os mais competentes, não contempla o veganismo. Repetem o que aprenderam na faculdade e sofrem a pressão do lobby da carne e seus derivados (leite, laticínios, ovos) como todos nós. Minha filha, após ser parabenizada pelos excelentes resultados de seus exames, ao dizer ao médico que era vegana, escutou: “Ah! Então você tem que tomar cuidado”. Assista aos documentários What the Health e The Game Changers, que vão lhe ajudar muito. E procure um nutricionista especializado, que vai encontrar ótimas soluções. E, mais uma vez, obrigada pela coragem em escrever o texto.

Ivany Yara de Medeiros

ivany.yara@gmail.com

São Paulo

*

PROTEÇÃO AOS ANIMAIS

Sábias palavras de Marcelo Rubens Paiva, brilhante cronista e também ser humano da melhor qualidade. Palavras que devem ser escritas e faladas todos os dias, já que temos leis de proteção aos animais mas parece que muitas autoridades que poderiam e deveriam respeitá-las escolhem simplesmente ignorá-las, dando um lamentável exemplo de falta de cidadania. “Quem não vive para servir não serve para viver.”

Vera Bertolucci

veravailati@uol.com.br

São Paulo