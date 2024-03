Petrobras

Mão visível do Estado

A mão visível do Estado em relação às empresas Petrobras e Vale é algo inimaginável em pleno século 21, de compliance e governança corporativa. A falta de distribuição de dividendos extraordinários causou um rombo na Petrobras bastante superior do que se fosse pago, e o mesmo sucede com a Vale, que vem capengando por falta de pulso em relação à interferência do governo de querer mudar seu controle. Em resumo, todo capitalismo de Estado não pode voltar a ter mecanismo de aplauso na atual conjuntura. Somente causa perplexidade, espanta investidores e provoca repulsa dos acionistas minoritários, portanto, os administradores que assim agem devem ser responsabilizados na forma da legislação e dos prejuízos experimentados pelo mercado como um todo.

Carlos Henrique Abrão

abraoc@uol.com.br

São Paulo

*

Suprema Corte

Aborto

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, ao falar na PUC-Rio para uma possível “seleta” plateia sobre aborto, foi, no mínimo, contraditório. Primeiro porque agia inconstitucionalmente como um político; depois, quando menciona, referindo-se ao STF que legisla, sobre a necessidade de a Corte “votar” a liberação do aborto. Onze iluminados sem voto popular representariam os milhões de brasileiros que escolheram seus deputados e senadores?

Ary Braga Pacheco Filho

ary.pacheco.filho@gmail.com

Brasília

*

Estado de São Paulo

Política de segurança

Se o governador Tarcísio de Freitas resolveu transformar a política de segurança pública do Estado em esquadrão da morte, pensando que matar bandidos resolve o problema da segurança pública, quantos bandidos tem de matar: 30, 60, 100, 1.000? Mas quantos são eles? 30, 60, 100, 1.000? Não, são milhares. E aí, vai matar todos eles? Isso é o que os empresários de Santos acham, é o que o povo de São Paulo acha? Ledo engano.

Amaury Cesar Moraes

acmoraes@usp.br

São Paulo

*

Escola paulista

Sobre o editorial do Estadão Educação não é caso de polícia (9/3, A3), infelizmente a gestão Tarcísio de Freitas/Renato Feder, no que tange à educação, está de mal a pior. Amigos meus gestores de escolas estaduais estão exaustos com este início de ano letivo sem professores em sala de aula, sendo obrigados a darem aula por falta de docentes contratados, além de terem de cumprir todas as suas obrigações administrativas. Sobre o fato de o secretário de Educação, Renato Feder, ter voltado atrás sobre a adesão ao livro didático (programa federal), essa história não está bem contada. Ele lançou várias plataformas digitais em que o docente é obrigado a usá-las. Não tem a liberdade de escolha. Segundo a Resolução Seduc nº 4, de 19/1/2024, em seu artigo 2º, o diretor de escola poderá ser punido caso haja um baixo uso das plataformas digitais. Em outras palavras: o livro didático enviado às escolas será estacionado. Internet oscilando, laptops que travam, demora no acesso às plataformas… essa é a nova cara das escolas paulistas.

Gesiel C. Oliveira

gesielgco@gmail.com

São Paulo

*

Jogos de azar

Aposta perigosa

Excelente a reflexão de dom Odilo P. Scherer no Estadão sobre o Projeto de Lei nº 442/1991, da legalização dos jogos de azar (Uma aposta perigosa, 9/3, A8). Seus argumentos sem nenhuma referência a dogmas ou preceitos bíblicos não deixaram de traduzir clareza de pensamento e honesta preocupação com o bem-estar da pessoa e da sociedade. Tal postura nos permite contemplar a maturidade religiosa e social de uma Igreja (a católica) que, há séculos, é acusada de moralizadora sem moral e, por isso, retrógrada. Com o artigo de dom Odilo a mensagem que fica é nítida: a laicidade de Estado não só oferece espaço à voz das religiões, dos crentes e não crentes, mas se beneficia com a luz do testemunho da diversidade de homens e mulheres que não abrem mão do compromisso cidadão. Quando apostamos no Estado laico nenhum cidadão sai azarado.

Luís Fabiano dos Santos Barbosa

fabosa80@gmail.com

Bauru

*

LÍDER DOS PAÍSES POBRES

Erra quem pensar que o nosso admirável presidente Lula da Silva vá fazer algo diferente do que sempre fez. Ele nasceu admiravelmente bem dotado para fazer o que sabe fazer como ninguém: discursos. Só isso basta. Esses discursos podem ser carentes de conteúdo e gramática, mas são espetaculares na forma e serviram para conduzi-lo ao triunfo e à gloria. Então, para que mudar? Afora isso, o magnífico Lula tem certeza de que é o mais perfeito ser nascido nesta Terra e, portanto, imune a qualquer erro. Agora, está empenhado em ser o líder de todos os países pobres, cuja simpatia é mais fácil de conquistar, e, então, receber o Prêmio Nobel da Paz. O governo do Brasil tornou-se difícil e aborrecente. Lula tornou-se maior que ele.

Affonso Maria Lima Morel

affonso.m.morel@hotmail.com

São Paulo

*

PAZ INTERNA

Em vez de se preocupar em ganhar o Nobel da Paz Mundial, dando palpites furados para acabar com a guerra na Ucrânia e a guerra na Palestina, o presidente do Brasil deveria se ocupar em promover a paz interna na política nacional e acabar com a infeliz polarização, entre direita raivosa e esquerda atrasada, que domina nossa vida política, em crise sem fim. Precisamos abrir uma grande avenida central por onde a política nacional evolua para um futuro de vida democrática, sem recaídas em ideologias mortas do passado.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

TRAGÉDIA HUMANITÁRIA

“Mau cheiro dos cadáveres nas ruas de Porto Príncipe levou algumas famílias a deixar suas casas. Primeiro as gangues bloquearam as estradas da capital do Haiti. Depois, atacaram o aeroporto. Agora, invadiram o principal porto da cidade, cortando Porto Príncipe de uma de suas últimas linhas de abastecimento de alimentos e suprimentos enquanto o país caminha para o colapso.” O presidente Lula faz crer que Gaza é a maior tragédia humanitária do planeta. O resto do mundo, para ele, é um paraíso. Inclusive as periferias das grandes cidades brasileiras. Se tem alguém que deveria cuidar melhor do próprio quintal é o nosso chefe do Executivo.

Arnaldo Goltcher

goltcher@terra.com.br

São Paulo

*

ESFORÇOS DIPLOMÁTICOS

O que temos hoje, aparentemente, é um governo fraco, descoordenado e incapaz de realizar até mesmo uma política fiscal minimamente satisfatória, contentando-se apenas com acordos de ocasião e distribuição do escasso dinheiro público a setores escolhidos, sempre de olho nas pesquisas de opinião da vez e tendendo a soluções simples, populistas e, portanto, erradas para o País. Esse verdadeiro pensamento mágico e incoerente na condução da política econômica nacional não tem relação direta com as ações necessárias para o real desenvolvimento sustentável do Brasil no futuro. Desse modo, parece que infelizmente teremos que nos contentar com essa triste situação, pelo menos até que a próxima administração federal seja eleita e empossada. Um líder democrático não teria afastado de pronto o cálice do mal que representa a tentação da chamada “democracia” venezuelana? Um verdadeiro líder do Sul-Sul, ao invés de elogiar ditadores e provocar unilateralmente quem ainda investe no Brasil, já não teria mobilizado esforços diplomáticos e humanitários para tentar amenizar a terrível situação de fome iminente que paira sobre o Haiti? Tristes trópicos.

Fernando T. H. F. Machado

fthfmachado@hotmail.com

São Paulo

*

MIGRANTES VENEZUELANOS

A América do Sul foi invadida por milhões de cidadãos venezuelanos que tiveram que fugir de seu país por causa da ditadura asfixiante que nasceu com Hugo Chávez e continua com Nicolás Maduro. É muito ruim termos um presidente no Brasil que fala do regime venezuelano como se fosse uma democracia. A quem está querendo enganar?

Aldo Bertolucci

aldobertolucci@gmail.com

São Paulo

*

‘FAKE NEWS’

Vejo com frequência fake news inacreditáveis disparadas contra o governo Lula. Algo do tipo de que ele vai desapropriar todas as propriedades particulares das pessoas, entre outras coisas totalmente absurdas, nas quais os mais desinformados acreditam piamente. Sobretudo os eleitores que caem na mão de pastores muito mais interessados em dinheiro do que na religião que pregam. Se não houver uma reação por parte das autoridades responsáveis, não duvido de que um dia cheguemos a um governo teocrático. É só ver como bancada evangélica amplia cada vez mais seu poder no Congresso Nacional. A desinformação é uma arma potente e muito perigosa de ataque à democracia nas mãos de gente sem escrúpulos, além de ser uma forte aliada dos que apoiam o ex-presidente que, ao que tudo indica, pretendeu dar o golpe e quase conseguiu.

Eliana França Leme

efleme@gmail.com

Campinas

*

INTERESSE PÚBLICO DA PETROBRAS

Essa enorme celeuma em torno do lucro e distribuição de dividendos da Petrobras põe de um lado o interesse público da empresa, com a contenção dos preços dos produtos em favor da população e mais investimentos, e de outro lado os especuladores, que haviam sido altamente beneficiados no ano anterior, sob o governo da extrema direita, enquanto o povo sofria com a alta desenfreada dos preços. Além do mais, é o segundo maior lucro da história. Está de parabéns o governo para tristeza do mercado especulativo.

Sylvio Belém

sylviobelem@gmail.com

Recife

*

PRESIDENTE DO BC

Pelo bombardeio que sofreu do ético e honesto PT, pelo excelente trabalho profissional em especial no quesito juros da Selic, em comparação a muitos países ricos, Roberto Campos Neto deveria receber um reconhecimento oficial do seu serviço prestado ao Brasil. É lamentável que no Brasil só corruptos se deem bem e ainda sejam eleitos. Jamais teremos futuro. A história mostra isso. Charles de Gaulle décadas atrás como visionário disse: “O Brasil não e um país sério”.

Zureia Baruch Jr.

zureiabaruchjr@bol.com.br

São Paulo

*

INDÚSTRIA DA TRANSFORMAÇÃO

Nosso PIB cresceu 2,90%, e o agro contribuiu com 15%, conforme noticia este Estadão. Então, se o referido segmento econômico representar 20% ou mais das riquezas brasileiras, infere-se que os demais segmentos estão com crescimento zero, ou talvez negativo, que creio ser o caso do setor da indústria de transformação, em que atuo, portanto sinto diretos seus efeitos. Com a palavra os doutos economistas.

Benedito Antonio Turssi

turssi@ecoxim.com.br

São Carlos

*

AÇÕES POLICIAIS NA BAIXADA SANTISTA

Denunciado ao Conselho de Direitos Humanos da ONU pela Conectas e pela Comissão Arns, em razão das 39 mortes em ações policiais na Baixada Santista no Curso da Operação Verão, iniciada no fim de 2023, o governador de São Paulo, o carioca bolsonarista raiz Tarcísio de Freitas (Republicanos), perdeu as estribeiras ao responder que “temos muita tranquilidade com relação ao que está sendo feito. A pessoa ir para a ONU, para a Liga da Justiça, para o raio que a parta, eu não estou nem aí”. Diante de sua exasperada e condenável atitude, cabe dizer: modos, governador! Respeito ao decoro do mais alto cargo do Estado é devido e imprescindível. Boa educação também. Parece travestido de seu ídolo-mor, o ex-presidente boca-suja Bolsonaro. Francamente!

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

‘TÔ NEM AÍ'

Governador Tarcísio, veja lá até onde vai a sua consciência!

Robert Haller

São Paulo

*

SEGURANÇA PÚBLICA

Entre os direitos sociais estabelecidos no artigo sexto da Constituição federal de 1988 está a segurança, considerada essencial para a qualidade de vida das pessoas e condição para o acesso a outros direitos. Parece não haver dúvida a respeito da necessidade e urgência de uma política nacional de segurança pública democrática, republicana, cidadã e antirracista. Embora o artigo 144 da Constituição estabeleça que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, tenho a impressão de que vivemos uma situação caótica, com avanços que não se sustentam, retrocessos, imprecisões, incertezas, ambiguidades, vieses ideológicos, muita fumaça, movimentos em diagonal, a passo de caranguejo, para usar uma expressão de Umberto Eco. Uma retrospectiva histórica mostra que já fomos mais ousados, com a instituição do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), pela Lei 11.530 de 24 de outubro de 2007, e do Sistema Único de Segurança Pública (Susp), pela Lei 13.675, de 11 de junho de 2018. Vivíamos então tempos em que as ciências, principalmente a psicologia social, a sociologia, a antropologia e a criminologia eram mais ouvidas e os cinco princípios da administração pública – legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência – eram mais respeitados. É preciso retomar e requalificar o debate para tornar prioridade nacional a segurança pública como política de Estado, com a conjugação dos verbos incluir, integrar, coordenar e articular. Precisamos discutir o encarceramento massivo em que se prende muito, mas prende-se mal. É preciso desvendar o paradoxo da superlotação dos presídios enquanto se revela que um número excessivo de detentos – pobres diabos, pobres coitados – estão à espera de julgamento. Deixo no ar duas perguntas: por que o Ministério da Segurança Pública “morreu” depois de 11 meses de criado? Para enfrentar o crime organizado não é indispensável um Estado organizado que propicie a vitória da civilização contra a barbárie, da esperança contra o medo?

João Pedro da Fonseca

fonsecaj@usp.br

São Paulo

*

POLÍTICA DE COTAS

A recusa da matrícula de um candidato a vagas reservadas a PPI (pretos, pardos e indígenas) é exemplo da complexidade envolvida na prática da política de cotas; notadamente, quanto a prevenir injustiças no processo de avaliação de candidatos, como pode ter sido o caso de Allisson dos Santos Rodrigues, recusado na avaliação da USP. O princípio da política de cotas está acima de qualquer suspeita. As dificuldades surgem na hora de decidir quem tem ou não direito a uma das vagas, visto que o número de vagas para cotistas é também limitado em relação ao de candidatos a essas vagas, impondo-se naturalmente uma ordem de classificação, a ser feita com base em dados fenotípicos, predominantemente. Algo nada trivial, numa sociedade em que a miscigenação felizmente prevalece. Embora louvável e indispensável, a política de cotas ainda não se apresenta, porém, como o melhor caminho para corrigir desigualdades de acesso à educação e às oportunidades decorrentes, existindo até mesmo o perigo de que nos faça esquecer lacunas tão ou mais importantes. A melhor política de igualdade social estaria, na verdade, em prover o ensino básico para todas as crianças, em escolas dotadas de condições fundamentais de ensino-aprendizagem e desenvolvimento de habilidades e talentos. Que todas as crianças brasileiras tivessem o devido tempo e espaço para aprender, brincar, praticar esportes e se socializar, sem ter que vender balas nos sinais de trânsito nem capinar a terra dos canaviais. Aí sim estaríamos no caminho certo para uma sociedade justa, fraterna e solidária.

Patricia Porto da Silva

portodasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro

*

BANCAS DE ANÁLISE RACIAL

Como mostra em detalhes a matéria CNJ defende modelo de banca de análise racial (Estado, 8/3, A15), até o nosso Conselho Nacional de Justiça (CNJ) ainda não percebeu a excrescência das bancas de análise racial. O pior é que foi além, ao defender uma formação específica para esse tipo de análise. Nem Adolf Hitler pensou nisso!

José Elias Laier

joseeliaslaier@gmail.com

São Carlos

*

ENVELHECER BEM

“Envelheci bem”, diz Paula Toller (Estado, 9/3, C2). Eu também, aos 73 anos, envelheci bem, mas acordado, porque antigamente eu sonhava, agora nem durmo mais.

Arcangelo Sforcin

arcangelosforcin@gmail.com

São Paulo