Guerra comercial

90 dias

Donald Trump adiou por 90 dias a cobrança das novas tarifas à importação da maioria de seus parceiros comerciais, exceto a China. Quem confia nisso? Amanhã de manhã, pode mudar de opinião e decidir diferente.

Vital Romaneli Penha

Jacareí

Máquina de lavar roupas

Donald Trump está em processo de realização de experiências, principalmente no âmbito do comércio internacional, semelhantes à colocação em funcionamento de uma máquina de lavar roupas: aos estágios iniciais de agitação e molho se segue o enxágue, até atingir a centrifugação, após a qual, espera ele, o cenário volte a se estabilizar, mesmo com configuração completamente diferente. O mundo, no entanto, com suas múltiplas implicações políticas e de poder, é mais complicado e pouco tem de sequencial e linear. Nada impede, portanto, que ao longo da operação do equipamento as tensões sejam exageradas, provocando o esgarçamento de algumas peças, o que pode travar o funcionamento e, eventualmente, até queimar o motor. Analogias metafóricas à parte – em que pesem as razões do presidente americano no sentido de reerguer a hegemonia do seu país, que considera em declínio, e, segundo sua visão, impor uma equalização tarifária visando ao equilíbrio das contas públicas –, não resta dúvida de que suas iniciativas vêm obrigando o mundo a enfrentar um momento de inflexão, após o qual, provavelmente, muitas praxes e aspectos até então vigentes na interação entre Estados não mais serão os mesmos. Torçamos para que, após a centrifugação, a paz volte a reinar.

Paulo Roberto Gotaç

Rio de Janeiro

A economia chinesa

Não sou doido para defender um louco poderoso, narcisista e com vocação para ditador – embora comande uma democracia – como Donald Trump, mas já passou muito da hora de o mundo todo (não apenas os Estados Unidos) adotar medidas protecionistas contra a China. Neste país, a economia é baseada em trabalho que qualquer nação desenvolvida consideraria análogo à escravidão. Eu queria ver a China competindo com as mesmas regras trabalhistas de países como Alemanha, França ou até mesmo Brasil.

Luciano Nogueira Marmontel

Pouso Alegre (MG)

Relações exteriores

Exigência de vistos

Estados Unidos, Canadá e Austrália temem imigrantes ilegais vindos do Brasil pois os há às pencas, e por isso exigem vistos de entrada de brasileiros. Mas nós temos medo de imigrantes ilegais vindos desses países? A volta da exigência de vistos para seus cidadãos é de uma enorme estupidez, baseada na reciprocidade. Vamos facilitar que venham fazer turismo aqui e tragam seus dólares.

Valdemar W. Setzer

São Paulo

Poderes

Cada um na sua

Hugo Motta quer Lula e STF em acordo para reduzir penas do 8/1 em nome da pacificação nacional (Coluna do Estadão, 9/4). É preciso repetir, tantas vezes quantas forem necessárias, que as relações entre os Poderes devem ser meramente institucionais, tendo sempre em mente que os direitos e deveres de um poder terminam quando começam os do outro. Portanto, a proposta de Hugo Motta para que Lula e o Supremo Tribunal Federal (STF) se sentem à mesa para discutir um acordo de redução das penas do 8 de Janeiro é descabida, revelando omissão ou desconhecimento. A responsabilidade de pautar uma proposta de anistia é, única e exclusivamente, do Congresso Nacional.

Maurílio Polizello Junior

Ribeirão Preto

Previdência

Beco sem saída

Raul Velloso, consultor especialista em finanças, na entrevista ‘Previdência tira investimento da infraestrutura’ (9/4, B16) e no artigo Hora de equacionar a Previdência (10/4, B12), ambos no Estadão, expõe de maneira clara e profissional a real situação do crescimento impressionante do desequilíbrio das finanças do País. O aumento da quantidade de idosos no Brasil nos últimos anos e a diminuição significativa do investimento público em infraestrutura nos levam a um beco sem saída, mas o Ministério da Fazenda prefere não tocar no assunto e a Presidência da República prefere continuar a aumentar gastos e benefícios diversos, deixando este enorme problema para o próximo governo. Pobre povo brasileiro, onde vamos parar?

Károly J.Gombert

Vinhedo

CASSEM O DEPUTADO

Como pode a casa do povo, da pluralidade e da representação manter em seu quadro o deputado federal Glauber Braga, que expulsou um cidadão por divergir de suas posições? É muito ego desse deputado. O mais grave é a intolerância e a hipocrisia daqueles que dizem defender a democracia. A atitude do parlamentar fere o decoro, portanto, a Câmara tem a obrigação moral de cassar o deputado. É inadmissível ver um ato de tamanha repulsa de quem deveria zelar princípios constitucionais.

Izabel Avallone

São Paulo

TROCA DE MINISTRO

Ponto para o Estadão que, há mais de dois anos, vinha denunciando os malfeitos do ex-ministro Juscelino Filho. Como pontuou este jornal em seu editorial Já foi tarde (10/4, A3): “foram justamente as reportagens que pavimentaram caminho para a instauração da investigação que resultou agora na denúncia da PGR.”

Jose Wilson Gambier Costa

Lençóis Paulista

LADAINHA

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, começou a ligar para deputados de seu partido com o objetivo de convencê-los a assinar o requerimento de urgência para o projeto de lei de anistia aos condenados do 8 de Janeiro (Estadão, 9/4). Por que tanto esforço dele e de outros para que o presidente da Câmara, Hugo Motta, paute o tema? Resposta: na prática, para absolutamente nada. As pesquisas mostram que a maioria significativa da população é contra a anistia, e a Câmara responde a isso. Caso seja aprovada, não há a mínima chance desse absurdo passar no Senado e no Supremo Tribunal Federal. Na verdade, o objetivo dessa campanha é tão somente propagandista e eleitoreira, visando marcar território para as eleições do ano que vem, ocasião em que a direita pretende avidamente triunfar no Executivo, no Congresso e nos Estados. A retórica da anistia é mera ladainha.

Luciano Harary

São Paulo

AMBIÇÃO DA ELEIÇÃO

A situação de caos gerada pelas tarifas estabelecidas por vontade do presidente de direita Donald Trump, sem qualquer critério plausível, já é por nós conhecida. Ser de direita, de esquerda ou adepto da social-democracia de centro é um direito de todo eleitor. O problema passa a existir quando pretensos líderes populistas abraçam essas ideologias buscando a eleição (e reeleição), utilizando exclusivamente do convencimento pela verborragia e histrionismo, além de prometerem (e executarem) ações danosas. O objetivo é a vitória eleitoral. Nós, brasileiros, já somos experientes nessa mancomunação entre pseudos líderes e a elite dominante. Nossos dois últimos presidentes são bons exemplos. Jair Bolsonaro, dentre outras práticas inconsequentes, alterou as alíquotas de ICMS dos Estados sobre os combustíveis para segurar os preços – conta que agora pagamos. Lula da Silva optou por substituir a governança pelo empenho em sua reeleição a qualquer preço, propondo isenções e programas sociais em contraste com a realidade orçamentária do País. Em prejuízo à governança, impera a ambição da reeleição.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

Ribeirão Preto

PLANOS

Lula, com a credibilidade administrativa no chão e a ambição pelo 4º mandato presidencial, abriu a caixa de bondades. Sem reduzir despesas, desrespeitou o princípio básico da economia: gasto inferior à receita. Daí a inflação, elevação da carga tributária e o desequilíbrio fiscal. No Brasil, com a economia bagunçada, o risco na Bolsa de Valores é muito maior. Com o empurrãozinho de Donald Trump, as ações estão em queda livre. Pelo menos, Trump tem plano de governo. Lula só tem plano de poder.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

VÍRUS DA SOBERBA

É constrangedor ver líderes mundiais agindo como crianças e disputando quem cospe mais longe. Nem bem saímos de uma pandemia e estamos diante de outro vírus letal: a soberba. Trump quer fazer a América grande de novo às custas de fazer o mundo seu brinquedinho. Lá, como cá, estamos torcendo para que essa (in)gestão passe rápido.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

DONALD TRUMP

Como um antigo apresentador de TV, Donald Trump adora fazer shows, no qual cada ator faz sua parte. No primeiro ato, ele apareceu com uma ridícula prancheta mostrando os resultados da conta de padeiro que fez. Os países do mundo, sem exceção, estavam “roubando os EUA”, motivo de colocar pesadas sobretaxas sobre as importações. O segundo ato coube ao seu vice, J. D. Vance. Este descobriu que os EUA pegam dinheiro emprestado dos “camponeses chineses” para comprar produtos feitos por eles. Esqueceu que estes camponeses são os detentores de mais de US$ 700 bilhões em títulos do Tesouro americano. Apavorante!

Omar El Seoud

São Paulo

EUA X CHINA

No intempestivo e despropositado embate tarifário entre a águia americana e o dragão chinês, além dos outros países envolvidos, há maiores chances da ave sair depenada do que o monstro ser descamado. A ver.

J. S. Vogel Decol

São Paulo

TODOS PERDEM

Faz muito tempo que grandes empresas dos Estados Unidos transferiram suas fábricas para outros países em busca de redução de custos de produção. Países menos desenvolvidos na Ásia e na América Latina começaram a produzir para os Estados Unidos e exportavam os produtos para o mundo todo, com preços extremamente competitivos, em uma operação onde todos ganhavam. O presidente dos Estados Unidos resolveu tratar esses países, que produzem e exportam os produtos americanos, como inimigos e estabeleceu tarifas altíssimas, demonstrando um completo desconhecimento de como a economia americana funciona. Trump quer trazer as fábricas para a América, mas os trabalhadores americanos não têm o menor interesse nesse tipo de emprego, no qual se trabalha muito e ganha pouco. Os únicos que poderiam se interessar por esse trabalho eram os imigrantes, mas estes foram deportados. O tarifaço de Trump causará inflação, que será combatida com aumento na taxa de juros. Um jogo de perde-perde.

Mário Barilá Filho

São Paulo

CONSEQUÊNCIAS DESASTROSAS

As últimas elevações de tarifas dos Estados Unidos e da China desestabilizaram as bolsas asiáticas, europeias e americanas. Essa guerra tarifária terá consequências desastrosas para várias empresas pelo mundo afora. Os valores de mercado das grandes empresas estão sofrendo quedas e elevações de bilhões de dólares. Será que esta é a melhor maneira de defender os mercados internos dos grandes países? As consequências serão observadas nas próximas semanas, após este tsunami de tarifas.

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte

VELHOS CONCEITOS

O presidente Donald Trump está criando um problema enorme no mundo usando um conceito do século passado, quando a indústria era o grande motor da economia. Atualmente, nossa economia é digital, e os serviços são mais importantes. São os robôs que tocam a indústria, e a inteligência artificial é a nova fronteira. Esse engano enorme provocou grandes perdas por culpa de um político populista que não deveria ter sido eleito.

Aldo Bertolucci

São Paulo

LIVRE PENSAR

Os ignorantes são aqueles que mais falam (taxam) e discutem. O mundo que se vire. Entenderam?

Tania Tavares

São Paulo

MOEDA DE TROCA

Com seus atos, Donald Trump estimula os demais países do mundo a deixarem de considerar o dólar como moeda única de troca. Como o país é o único emissor de dólares, joga para as costas de quem tem dólar em suas reservas as perdas que a moeda tem com a inflação nos Estados Unidos. Essa fonte extra de renda parece ser o que estimulou os presidentes anteriores do país norte-americano a agir forte para manter o dólar como reserva mundial. Trump está acabando com isso, e o ouro será valorizado.

Wilson Scarpelli

Cotia

ABRIL VERMELHO

O Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) invade ao menos 11 propriedades em cinco Estados brasileiros, e o governo diz ser legítimo. Esse grupo, que já teve pleitos atendidos pelo governo, sabe que invasão é crime e que a propriedade privada é o esteio do Estado Democrático de Direito. Tanto é verdade que se recusa a criar um CNPJ para não ter personalidade jurídica e, com isso, escapa das penas das leis. O MST é uma ameaça ao agro, que hoje é orgulho dos brasileiros e responde por uma importante fatia do PIB da Nação. A produção dos assentamentos, comparada com as grandes empresas rurais que produzem em escala, é pífia. Mal produzem para consumo próprio. Quando produzem, não geram excedentes para o mercado.

Deri Lemos Maia

Araçatuba

IRRIGAÇÃO E COLHEITA

O MST está à vontade (Estadão, 10/4, A11). Lula continua sendo um reformador agrário sindicalista. Com dinheiro público, irriga ignorantes miseráveis e colhe militantes encabrestados.

A.Fernandes

São Paulo