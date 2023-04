Governo Lula

É lamentável que o governo Lula chegue aos 100 dias descumprindo uma promessa feita e reafirmada durante toda a campanha: a de dar transparência total aos atos (inclusive gastos) da administração pública federal. É sempre importante ressaltar e destacar que a Constituição destaca a importância de o Estado dar transparência e publicidade aos seus atos, inclusive gastos, uma vez que na democracia o controle se faz por meio dos órgãos de fiscalização e controle e a imprensa, mesmo não sendo um órgão estatal, exerce função social indispensável no controle e na fiscalização. Ao negar acesso às suas despesas de viagens, o governo petista dá margem para que a sociedade brasileira, seja ela de direita, de esquerda ou de centro, desconfie e coloque sob suspeição os projetos e as ações vindouras. Espero, sinceramente, que a Casa Civil e a Presidência reavaliem essa negativa e ofereçam ao cidadão brasileiro o direito de apurar, com rigor, o que é feito com os recursos provenientes dos impostos.

Willian Martins

martins.willian@yahoo.com.br

Guararema

*

O slogan de Temer

Na campanha de comemoração de 100 dias de governo, Lula tomou para si o slogan O Brasil Voltou, que foi usado por Michel Temer ao completar dois anos de governo. A sabedoria popular diz que “o uso do cachimbo faz a boca torta”. A apropriação do slogan de Temer, a quem Lula insiste em chamar de “golpista”, é pequena causa diante dos cachimbos que o levaram às condenações em três instâncias e à internação na cela da Polícia Federal de Curitiba. A propósito, em tempos de Páscoa e ressurreição, orando efetivamente pela volta do Brasil à programação normal, do crescimento e da ordem, sob a influência dos três Reis Magos, que cada brasileiro do bem, na sua fé, ofereça o seu incenso para afastar-nos dos tortos aventureiros e corsários do mal com seus venais cachimbos. Quanto ao ouro e a mirra, Jesus ressuscitado ao Brasil proverá. Amém!

Celso David de Oliveira

david.celso@gmail.com

Rio de Janeiro

*

Não avançamos

Cem dias após a cerimônia de posse, o Brasil pergunta ao presidente Lula quando é que começará, de fato, o seu governo. Paciência tem limite.

Vicky Vogel

vogelvick7@gmail.com

Rio de Janeiro

*

Educação e segurança

Um sistema que funciona

O economista Luís Eduardo Assis foi muito feliz em apontar que a falha do Estado faz com que a cadeia seja o maior e mais eficaz programa de treinamento e capacitação de jovens para o mundo do crime (Tudo ao contrário, Estado, 10/4, B2). “As consequências podem se atrasar, mas não faltarão ao nosso encontro”, conclui ele.

Douglas Gomes Pires

pires.douglas@acad.espm.br

São Paulo

*

‘Tudo ao contrário’

A violência e todos os tipos de criminalidade crescem de forma contínua e assustadora no Brasil. O artigo do economista Luís Eduardo Assis (10/4, B2) aborda um aspecto sobejamente conhecido, mas vergonhosamente ignorado por governantes e autoridades. A cadeia é a universidade do crime no Brasil. As pessoas saem de casa temerosas de serem assaltadas, roubadas, sequestradas ou violentadas. Deveria ser uma prioridade a reforma de nossa legislação e de nosso sistema prisional. Não são ações pontuais que resolverão este grave problema. Conheço pessoas que foram sequestradas, mas não quiseram fazer o reconhecimento dos criminosos porque, em pouco tempo, eles já poderiam estar nas ruas e, possivelmente, voltar para se vingar. Crimes violentos deveriam ser punidos severamente, sem benefícios como, por exemplo, a redução da pena.

Mário Corrêa da Fonseca Filho

mario@gmocoaching.com.br

São Paulo

*

Violência nas escolas

A influência dos ‘games’

Mesmo imaginando que não existe uma única resposta para tragédias como as de Vila Sônia e Blumenau – as mais recentes –, fico desapontado ao ver que não se menciona qualquer relação entre a cultura de games violentos e as tragédias que se repetem pelo Ocidente. É preciso investigar, discutir e, eventualmente, disciplinar o livre acesso de adolescentes a este desvio comportamental. A vida não pode ser encarada como um set de prática de combate armado.

Luiz Carlos Andrade Junior

landrade53@hotmail.com

São Paulo

*

FALTA DE COMPETÊNCIA

Já se passaram 100 dias do governo Lula da Silva e nada aconteceu de expressivo. Não foi por falta de tempo, mas de competência. Quem esperava algo de diferente em relação aos dois mandatos anteriores, se deu mal. Aliás, quando se procede da mesma forma o resultado não pode ser diferente. A sorte dos preços das commodities já se foi e, agora, a falta de dinheiro impede os sonhos delirantes ainda apoiados por seguidores, mesmo atônitos com o resultado. A mim não me surpreende, uma vez que nunca acreditei nas palavras fáceis do populismo exacerbado. O esquerdismo burro continua e dificulta entender a dinâmica dos juros. Eles continuam achando que dinheiro nasce em árvores.

Mario Cobucci Junior

maritocobucci@gmail.com

São Paulo

*

CENÁRIO EXTERNO

Chegamos aos 100 dias de governo petista, e infelizmente não sei de onde surgiu a ideia de ter o que mostrar no primeiro trimestre ao assumir uma gestão, principalmente num país como o Brasil, onde as Casas Legislativas muitas vezes têm um interesse e o Executivo, outro. Nesta segunda, 10/4, em que se completaram 100 dias da nova gestão, infelizmente eles não têm muito a mostrar pois pegaram um país dividido e essa polarização está presente no Congresso e no Senado, Casas em que é importante o governo ter maioria para aprovar suas pautas. Existe uma guerra fratricida contra o Banco Central (BC). Esta guerra já esta precificada e o resultado é uma perda para o Brasil, independentemente do resultado, tanto faz se o atual presidente do Banco Central ficar ou sair. No campo econômico, mais derrotas, não por conta do governo mas por conta do cenário mundial. Talvez ninguém tenha percebido mas o Brasil ainda não é um país puxador de economias, ou seja, somos afetados pelo que acontece lá fora, independentemente de nossa politica econômica interna. Quem se lembra do Lula I e II? Éramos prósperos muito por conta do cenário econômico externo, em que havia muito dinheiro circulando pelo mundo. Quando chegamos ao Dilma I, o mundo estava diferente, e no Dilma II a situação só piorou, muito por conta do preço do barril do petróleo e a ressaca do subprime. Nos governos Michel Temer e Jair Bolsonaro, o mundo começava a dar sinais de melhora, porém no meio do caminho tivemos problemas sanitários que afetaram o mundo todo e as economias recém-saídas da ressaca voltaram ao bar para tomar mais um gole e por lá ficaram. Quando Lula assumiu o governo em janeiro de 2023, o mundo era outro, completamente diferente daquele que ele deixou. Atualmente a sede do mundo está se mudando para a China, os EUA estão perdendo cada vez mais força na gestão Joe Biden e a Europa está enfraquecida, muito por conta de decisões politicas inconsistentes que foram tomadas nos últimos anos. E, talvez a cereja do bolo, o braço de ferro entre Rússia e Europa tem mostrado que os czares estão controlando a Europa através de seu gás. Para finalizar, a guerra Rússia x Ucrânia, em que não existe e não existirá um vencedor, todos nós perderemos. É dentro desse cenário que os petistas estão tentando governar o Brasil. Como se não bastasse nossas dificuldades internas, temos um problema chamado mundo para contornar e, da forma como as politicas estão sendo conduzidas, acredito que seja difícil termos uma boa notícia. De qualquer forma, boa sorte e sucesso ao governo.

Josué Ferreira

josuejfs@outlook.com

São Paulo

*

GOVERNO ‘SEM’ RUMO

Pelo menos uma vez na vida, Lula é coerente quando se trata de justificar os 100 primeiros dias do seu governo. “Quando você é oposição, fala o que quer. Quando você é governo, faz o que pode.” O presidente está provando do próprio veneno, vendido tantas vezes como remédio para seus eleitores. As promessas foram as mais mirabolantes possíveis. No lugar da picanha já ofereceu abóbora. E nesses 100 dias o que chama a atenção é que a nova gestão não encontrou sua marca. Se vai usar o slogan “o Brasil voltou”. Imediatamente vem à memória dos brasileiros os roubos deixados na Petrobras, a corrupção mostrada nas construtoras pela Operação Lava Jato. Não adianta querer apagar, o assalto aos cofres foi real. Quem se elegeu falando o que quis, fica difícil agora fazer o que precisa. Lula não tem programas de crédito para incentivar o crescimento, muito menos apaziguou o País. Passou 100 dias olhando para o governo passado e não encontrou marcas positivas para sua gestão. De concreto estamos na série Vale a Pena Ver de Novo. Vale para quem? Para quem participou dos 580 dias em Curitiba. O resto vai pagar a conta de um governo “sem” rumo, “sem” planos e “sem” vergonha de comprar apoios. O Brasil da era PT voltou mais esfomeado.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

‘O BRASIL VOLTOU’

O governo acaba de lançar uma campanha publicitária sobre os primeiros 100 dias com o título “O Brasil voltou”. É verdade, voltou mesmo. Voltou a abrir espaço para a corrupção alterando a Lei das Estatais. Voltou a atentar contra um futuro melhor para milhões de brasileiros, alterando pontos fundamentais do Novo Marco do Saneamento, criando insegurança jurídica e permitindo serviços sem licitação. Voltou a fechar os olhos para as invasões do seu puxadinho, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), levando insegurança ao campo e atentando contra o patrimônio privado. Voltou-se contra a educação ao suspender a implementação do Novo Ensino Médio, criando incertezas para alunos e corpo docente. Voltou à velha ladainha de ser contra a privatização de estatais, certamente para entupi-las de companheiros. Voltou a atacar a democracia ao insistir que o impeachment de Dilma Rousseff foi um golpe. Voltou suas garras contra a nova lei trabalhista aprovada na era Temer – o golpista-mor segundo os petistas. Voltou a conspirar contra a autonomia do Banco Central. Voltou a chamar de idiotas, brasileiros que têm algum senso de ética, mantendo nos ministérios ministros suspeitos de corrupção ou que emplacam suas esposas em Tribunais de Contas dos Municípios, o que na prática é a mesma coisa. O Brasil voltou. Voltou no tempo e no espaço com a velha e retrógrada política do PT e seu líder supremo, Luiz Inácio Lula da Silva.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

*

PROGRAMAS DO PASSADO

Os 100 dias do governo Lula foram marcados pelos relançamentos de programas do passado (Minha Casa, Minha Vida, Bolsa Família e Mais Médicos) e a volta da “herança maldita” como forma de justificar um governo inerte, sem rumo e que não disse a que veio. Lula 3 foi muito bem descrito pelo escritor Paulo Coelho, um governo patético.

J. A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

GOVERNO VENCIDO

Cem dias de governo Lula: mesma embalagem, conteúdo com data de validade vencida.

Ely Weinstein

elyw@terra.com.br

São Paulo

*

ODE À NAFTALINA

Os 100 dias de Lula são uma ode à naftalina

Cecilia Centurion

ceciliacenturion.g@gmail.com

São Paulo

*

DÉCIMO QUINTO ANO DE PT

Estamos com 100 dias do 15.° ano de governo do PT. O que foi mesmo que aconteceu com as classes menos privilegiadas que tanto falam e nada fizeram a não ser, claro, discursos enganosos e desvios de verbas públicas para benefícios de poucos? Não dá para esperar muita coisa até 2026. Espero que suportemos.

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

BALANÇO DAS PROMESSAS

Sobre o não cumprimento das promessas por parte do governo Lula no balanço de seus 100 primeiros dias, não sei onde está a surpresa. Aquilo era só campanha eleitoral. Surpresa seria se ele se lembrasse do que prometeu.

Luciano Nogueira Marmontel

automatmg@gmail.com

Pouso Alegre (MG)

*

ATAQUE À TAXA DE JUROS

O fato mais marcante do governo tem sido os sucessivos ataques à taxa de juros. A taxa de juro é consequência da condução da política econômica e financeira do Poder Executivo. O Banco Central atua com técnica e vamos dizer com a maior clareza que o nosso Banco Central é o mais eficiente órgão do setor público brasileiro. Em todas as acusações não ouvimos um mínimo de evidência técnica contra a taxa de juros. Tem-se a impressão de que tal crítica é uma justificativa pelo mal desempenho econômico do País e, pior, pelo que está por vir. É bom lembrar que no primeiro mandato do presidente a taxa de juros estava na casa de 26% e, nessa ocasião, o Banco Central não tinha independência. A pergunta é por que não foi dada a instrução ao presidente do BC para diminuir a taxa de juros. Reclamar sem fundamento é pura demagogia.

Marco Antonio Martignoni

mmartignoni1941@gmail.com

São Paulo

*

QUESTÕES AMBIENTAIS

O Brasil e o mundo esperavam grandes mudanças com a eleição de Lula e a volta de Marina Silva para a pasta do Meio Ambiente, mas as mudanças foram tímidas. O País de fato parou de estimular o garimpo e o desmatamento, voltou a combater essas atividades ilegais, mas os resultados são decepcionantes, embora meia dúzia de ações tenham sido realizadas, com a prisão de alguns criminosos, o País ainda não mudou de rumo nas questões ambientais. Para que o Brasil mude o rumo será preciso criar um plano de ações que contemple atividades que gerem lucro com a floresta em pé, em larga escala. Será preciso investir em recuperação de áreas degradadas. Não se ouve falar em recuperar as clareiras deixadas pelo garimpo, não há um projeto de descontaminação dos rios envenenados com mercúrio da mineração. A pauta ambiental no Brasil é gigantesca e precisa de medidas gigantescas para ser bem resolvida.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

TIROLESA NO PÃO DE AÇÚCAR

Propor a instalação de uma tirolesa no Parque Bondinho Pão de Açúcar é não estar entendendo absolutamente nada do problema ambiental do planeta: o ser humano fazendo o que quer, onde quer, sem reflexão nenhuma sobre os impactos gerados. Não canso se me assombrar com a boçalidade do ser humano.

Francisco Eduardo Britto

britto@znnalinha.com.br

São Paulo

*

FELICIDADE E SOLIDARIEDADE

O Estadão publicou o editorial extraordinário Felicidade não se compra, se constrói (8/4, A3) mostrando que “as nações mais felizes combinam Estados capazes de aplicar a lei e e distribuir riquezas equitativamente, instituições coesas e cidadãos solidários”. Conta-nos também que há um conjunto de cientistas e lideranças da sociedade engajados numa rede de soluções baseadas em buscar respostas a essa questão que afeta toda a nossa existência nesse planeta Terra, e que, a cada triênio, publica um ranking de países mais capazes de promover esse bem-estar e sensação de felicidade de seus povos, segundo dados fornecido pelo Gallup mundial. E a questão que se coloca é “o que faz uma vida feliz: o prazer, a riqueza, a honra ou alguma outra coisa?”. Em linhas gerais, o que os pesquisadores concluíram foi que há fortes evidências de uma conexão positiva entre felicidade e solidariedade. Ou seja, o altruísmo melhora o bem-estar não só de seus beneficiários, mas também de quem o pratica e de quem toma conhecimento dos gestos altruístas. Além disso, essa associação revelou que pessoas mais felizes também se empenharam em mais altruísmo. Seria óbvio afirmar que uma sociedade para ser feliz não precisa apenas de bens materiais. Ela precisa ser acompanhada da virtude. E se torna (subjetiva e emocionalmente) feliz quando logra ser (objetiva e moralmente) boa. Hoje, como sempre, a conquista da virtude continua a ser, individual e coletivamente, o grande passaporte para a felicidade. De minha parte creio ser fácil concluir que, diante desses estudos, um povo só pode ser feliz se for solidário e pleno do sentimento de acolhimento e compaixão. Mas aqui em nosso país está longe de assim ser. Pena que uma parcela do povo brasileiro, especialmente a elite, não se tenha dado conta disso e tenha tanto medo de uma visão de mundo mais solidária, buscando, ao contrário, proteger-se do compartilhamento de seu bem-estar, retraindo-se quase toda ela como se vivesse numa ilha, procurando sempre proteger-se de eventuais prejuízos materiais, ao invés de atuar no sentido contrário, tentando buscar soluções que permitam minimizar o sofrimento decorrente do desamparo dos seus semelhantes mais vulneráveis. E as lideranças políticas melhores são aquelas que, bem ou mal, buscam diluir a diferença entre os que tudo têm e aos que nada ou pouco lhes é garantido. Infelizmente, no Brasil, ter um olhar voltado para diminuir essa indecorosa desigualdade é visto como ser “de esquerda” ou “comunista”, e assim essa eterna desigualdade que vai na contramão do altruísmo tem se perpetuado ad nauseam, esquecendo-se de que só com a virtude da solidariedade teremos a chave para uma existência mais feliz para todos em nosso país, com a diminuição progressiva das dores da violência em contraposição à alegria de um povo mais saudável e pacífico.

Eliana França Leme

efleme@gmail.com

Campinas

*

FELICIDADE SE CONQUISTA

Sobre o editorial Felicidade não se compra, se constrói, eu diria: felicidade não se compra, se conquista. Essa é a realidade da felicidade, o aprendizado, e assim cada passo da vida é uma conquista do que irá ser construído depois – isso se o governo deixar e não atrapalhar, gerando mais propina para seu bolso que o necessário para a obra.

Wanderley P. Ligero

wanderleypligero@gmail.com

São Paulo

*

‘O CORRIMÃO’

Fiquei todo o domingo de Páscoa refletindo sobre a crônica de Ignácio de Loyola Brandão, esse cara sensacional (Estado, 9/4, C9). Corrimão aparece quando há necessidade. Pela dificuldade que deambular, subir, vencer que a idade submete a todos. Minha reflexão atingiu o ápice quando observei que cada vez mais a geração que vem em seguida aos velhinhos a usa como corrimão. Toda dificuldade ou adversidade os novos se sustentam no corrimão da experiência, da grana, das ideias. Porém, apenas na adversidade. Basta estar bem para esta geração construtora ser substituída pelos influenciadores e especialistas. Tempos fluidos, como Zygmunt Bauman tão bem contemporizou. Porém, o corrimão é sólido, sustenta, até que, em algum momento, corrói ou degrada.

Carlos Ritter

carlos_ritter@yahoo.com.br

Caxias do Sul (RS)