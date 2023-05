*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

RAZÕES ECOLÓGICAS E ECONÔMICAS

Depois de quatro longos anos sob o obscurantista, negacionista e ecocida desgoverno de Jair Bolsonaro, de lamentável memória, em que a sobrevivência da Amazônia esteve em cheque, cabe citar a importante divulgação do relatório do Banco Mundial apontando que o valor de manutenção da Floresta Amazônica em pé é de cerca de sete vezes superior ao lucro que pode ser obtido por meio de diferentes atividades de exploração econômica da região. A estimativa considera que a preservação da floresta vale, ao menos, US$ 317 bilhões por ano (R$ 1,5 trilhão). ”O desmatamento é uma enorme destruição de riqueza, ameaça o clima global, ameaça a extraordinária biodiversidade, formas de vida e comunidades tradicionais”, afirma o economista Marek Hanusch, líder e coordenador do relatório Equilíbrio Dedicado para a Amazônia Legal Brasileira – um memorando econômico. Por oportuno, cabe dizer que na Amazônia Legal vivem 28 milhões de pessoas – das quais 380 mil indígenas –, num território maior do que o da União Europeia, englobando nove Estados e 60% da Floresta Amazônica. Diante dos números, cabe ao governo Lula da Silva ter como uma de suas prioridades o combate diuturno ao crime organizado que infesta e explora irregularmente a região, bem como empreender toda a sorte de esforços e investimentos para a manutenção e preservação da riquíssima biodiversidade da Floresta Amazônica em pé, seja tanto pelas razões ecológicas quanto pelas econômicas.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

AMAZÔNIA VIVA

O Brasil precisa aprender a ganhar dinheiro com a Amazônia viva, precisa oferecer bons empregos para aqueles que se dedicam ao desmatamento e à mineração na floresta. A conta turismo, por exemplo, é miseravelmente mal-aproveitada. O País poderia faturar bilhões com turismo na Amazônia preservada, criando muitos empregos. Atividades como observação de aves movimentam muito dinheiro nos Estados Unidos, e aqui ninguém nunca ouviu falar disso. O governo brasileiro precisa criar um plano de ação que contemple não só o fim do desmatamento mas também ações concretas buscando oferecer alternativas para as atividades ilegais praticadas em larga escala hoje. A mesma lógica vale para os demais biomas brasileiros: o Pantanal e o Cerrado valem mais em pé do que destruídos, e recuperar a Mata Atlântica pode ser um grande e lucrativo negócio. Os países amigos que estão contribuindo com dinheiro para o Fundo Amazônia poderiam ajudar o Brasil a encontrar o caminho para ganhar dinheiro com a preservação ambiental.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

MÃE TERRA ADOECIDA

Que a Floresta Amazônica vale mais em pé do que derrubada é uma verdade legítima e óbvia, só que a doença da ganância tem como principal sintoma a ausência de raciocínio lógico, fato grave que pode gerar sérias consequências, como, por exemplo, o adoecimento de nossa mãe Terra, que não poderá ser curada simplesmente com ouro e pedras preciosas. Preciosas são todas as vidas.

Vera Bertolucci

veravailati@uol.com.br

São Paulo

*

SEM INTERFERÊNCIA POPULAR

A notícia ‘Cercadão’ do PT prevê até 124 km de grades para isolar prédios públicos (Estado, A8, 10/5), sobre a qual Lula da Silva voltou atrás na quinta-feira, diz muito sobre os governos de “esquerda” e a tendência de afastar o núcleo decisório da interferência popular. Não à toa toda a cidade de Brasília foi projetada por um notório arquiteto filiado ao PCB, dando início a esse distanciamento do governo em relação aos problemas do povo e da sociedade civil brasileira.

Airton Reis Júnior

areisjr@uol.com.br

Guarulhos

*

QUE MEDO É ESSE, PRESIDENTE?

Que país é esse?, escreveu o poeta. Depois de tanta luta para mudar um governo despótico, quase ditadura, conseguimos uma mudança. A esperança que parecia voltar se esvai rapidamente, pois o que percebemos são atitudes erradas como as falas malucas cheias de revanchismo do presidente Lula, que mais parece rancor da talvez imerecida prisão que passou. Também, a incompetência de atitudes de alguns de seus ministros, o aumento do “toma lá, dá cá”. E agora essa aberração de construir 124 quilômetros de grades (certamente passará a ser denominada “Muralha do Lula” numa alusão à Muralha da China) para proteger a Esplanada dos Ministérios e os Palácios da Alvorada e do Planalto dos vândalos terroristas do 8 de Janeiro. Que medo é esse, presidente? Só mesmo rindo para não chorar. Depois do vergonhoso “cercadinho” do seu antecessor, que prontamente retirou após vencer as eleições, essa maluca ideia de construir um “cercadão”, que não vai dar segurança alguma aos prédios públicos, que deveriam sim, cada vez mais, serem abertos a visitas de todos os brasileiros e visitantes turistas se investissem mais e melhor na educação, ao invés de o governo pensar em obras faraônicas. Lúcio Costa e Oscar Niemeyer reviram em seus túmulos.

Adriles Ulhoa Filho

adriles@uai.com.br

Belo Horizonte

*

GRADES DE PROTEÇÃO

O Estadão informou que “o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai contratar uma empresa para instalar 62 mil grades de proteção na Esplanada dos Ministérios e nos Palácios da Alvorada e do Planalto. Alinhados, os alambrados somam 124 quilômetros de extensão”. Acho que essa compra terá que ser bem maior, para instalar grades de proteção em todas as propriedades privadas do País e evitar que elas sejam invadidas e vandalizadas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

*

AGRONEGÓCIO

O único setor da economia brasileira que deve crescer exponencialmente neste ano é o agronegócio, e será de grande ajuda para o arcabouço fiscal que, para dar resultado, terá de arrecadar uns R$ 150 bilhões a mais, mas enfrentará dois obstáculos, o MST e o marco temporal das terras indígenas, que gozam da simpatia do governo Lula da Silva. O PT é e sempre será sinônimo de retrocesso.

J. A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

PRIVATIZAÇÃO DA ELETROBRAS

O processo de privatização da Eletrobras pelo governo passado foi aprovado pelo Congresso, Senado e Tribunal de Contas da União (TCU), passando também pelo Supremo Tribunal Federal (STF). E impactou positivamente o fornecimento de energia, beneficiando os consumidores. Além disso, centenas de milhares de brasileiros têm seus recursos do FGTS alocados na empresa. O governo gostaria de recuperar a preponderância nas deliberações de acionistas, só que isso contraria as premissas legais e econômicas que embasaram as decisões de investimento do mercado. Corrupção, ineficiência e indicações políticas costumam assombrar as empresas sob o domínio do Estado. Insegurança jurídica é algo extremamente pernicioso não só para a Eletrobras, mas para todas as empresas e para todo e qualquer investimento em nosso país. Construir o futuro, ignorando e minando o combinado no passado, é algo que não tem como dar certo.

Jorge Alberto Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

‘MINHA ELETROBRAS’

Não devem haver muitas análises tão precisas sobre um governo de quase cinco meses, que não decola na sua plenitude, exceto por ações em alguns ministérios quando buscam corrigir o desgoverno Bolsonaro, como o editorial O relógio de Lula (10/5, A3). Mas, até agora, o próprio Lula não mostrou a que veio, qual o norte de sua administração. Buscando uma inversão de prioridades, briga com o presidente do Banco Central, tenta anular atos perfeitos e soberanos aprovados pelo Congresso anterior; se opõe às privatizações das estatais, porque as considera “um patrimônio deste país”. Analisando esses e outros casos, poderia se dizer que quer manter “o patrimônio dos companheiros e sindicalistas”. Assim como dizia “meu Exército” o ex-presidente Bolsonaro, estará querendo dizer “meu Banco Central, minha Eletrobras”?

Éllis A. Oliveira

elliscnh@hotmail.com

Cunha

*

ESPERANÇAS EXISTENCIAIS

Rita Lee, a “rainha do rock brasileiro”, faleceu em 8/5. Sua partida deixa um legado que inclui bravura para expor as suas opiniões; coragem para lidar com todo tipo de adversidade; e busca permanente por um viver melhor para si mesma, sua família, a sociedade, a natureza e o planeta, dentro de uma perspectiva de sempre tornar realidade as suas esperanças existenciais.

Julia Martha

juliamartha@terra.com.br

São Paulo

*

LEGADO ANTICARETICE

Ritaleena nos deixa feliz. Em doses homeopáticas ou em doses cavalares, seu efeito é o da irreverência e da descontração. Rita Lee nos deixou, mas seu legado anticaretice permanece. Foi um jato de lança-perfume num inesquecível baile de rock e carnaval na vida da Nação. Brasileira, ítalo-americana, paulistana desvairada, viveu intensamente a era de aquário da Tropicália nacional. Foi síntese de um momento de inflexão mundial. Uma rainha numa época em que o hoje rei da Inglaterra era príncipe e súdito de sua corte musical na Swinging London dos anos 1960/70. Cantou o amor livre e o desencanto da falta de liberdade geral. Libertária e revolucionária sem causa, causou muito pela liberdade feminina, com inteligência e muito amor. Ovelha negra de cabelos vermelhos, deixou todos nós muito mais alegres, verdadeiros e felizes.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

BAILA COM OS ANJOS

Aos 75 anos de idade, Rita Lee partiu cedo. Porém, do maravilhoso legado que deixa a nós, brasileiros, será eternamente lembrada como uma das mais incríveis mulheres, compositoras e cantoras do País. Como rainha do rock sua voz será eterna. Da sua romântica e inesquecível Baila Comigo, agora baila com anjos no céu. Vá em paz, Rita Lee!

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

*

ROQUEIRA IRREVERENTE

A roqueira irreverente – dentro e fora da música – Rita Lee já deixou saudades. Uma perda para a nossa música, um ícone das gerações passadas e atuais que jamais será esquecido. Descanse em paz!

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

LIBERDADE DE EXPRESSÃO

Rita Lee merece todo o nosso respeito, pois ela desrespeitava tudo o que significasse proibição. Uma perigosa revolucionária, pois era contra tudo que fosse contrário à liberdade, inclusive a de expressão. Obrigado, Rita, por você ter existido. Vai fazer falta.

Paulo Sérgio Pecchio Gonçalves

ppecchio@terra.com.br

São Paulo

*

PASSAGEM PELA TERRA

Na derradeira cerimônia de passagem pela Terra, a sábia e travessa Rita Lee Jones escolheu ser velada pelo público que a amava e sempre amará no Planetário do Parque do Ibirapuera. Mineira, vivo há décadas em Brasília, mas um dos meus passeios prediletos é ir a Sampa e visitar o parque. Sob a abóbada estrelada do planetário, o corpo da nossa maior estrela do rock se despediu da Terra. Estive lá, em pensamento, na cerimônia de adeus. Grande Rita, que seu voo para o céu das verdadeiras estrelas do Universo tenha sido tão luminoso, matreiro e divertido como foi sua vida! Junto a você também seguiram o amor e a gratidão eternos de todos os seus fãs, entre os quais me incluo.

Jane Araújo

janeandrade48@gmail.com

Brasília

*

NOSSA MAIS COMPLETA TRADUÇÃO

Mais do que nunca, como paulistano, me vejo representado por essa nossa “mais completa tradução” que foi Rita Lee. Seu velório acontecer no Planetário do Ibirapuera, para além de outras referências siderais, mostra o quanto essa artista maravilhosa e pessoa incrível reconhecia esse chão como seu. Saudades eternas.

Francisco Eduardo Britto

britto@znnalinha.com.br

São Paulo