Beija-mão

O advogado Cristiano Zanin, indicado por Lula da Silva à vaga deixada por Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal (STF), é uma surpresa aos evangélicos, ruralistas e outros conservadores do Congresso Nacional. Ao apresentar-se para o tradicional beija-mão, definiu-se como “católico, casado com a mesma esposa, pai de três filhos, e de família tradicional” (Coluna do Estadão, 8/6, A2). Sinalizou distanciamento das pressões da esquerda ao enfatizar que, na sua ótica, em pautas relevantes e de costumes, como aborto e drogas, a decisão deve ser dos parlamentares, não do Supremo, como tem ocorrido nesses tempos de alta judicialização das prerrogativas dos Poderes da República. Embora sua relação com o presidente, cuja família defende há 10 anos, seja inquestionável, o causídico posa de conservador e certamente o faz levando em consideração que mais de 60 dos 81 senadores são de centro-direita. Para o consumo público resta a observação de que Lula, a principal estrela da esquerda, buscou os serviços de um conservador e deve estar satisfeito, pois até o indicou ao STF. Independentemente da postura que vier a manter, o futuro ministro será sempre identificado como resultante da indicação do presidente Lula, da mesma forma que o são os demais magistrados em relação aos governantes que os indicaram e nomearam. O importante é que atue com a discrição e lisura de que carece a instituição e não perca o foco da razão da existência do seu posto e do próprio STF: a defesa e guarda da Constituição.

Dirceu Cardoso Gonçalves

São Paulo

Defensor de pautas

Cada vez entendo menos sobre o real papel do STF e seus ministros no Brasil. O deputado Cezinha de Madureira (PSD-SP), por exemplo, disse que o indicado de Lula é a decisão mais certa do atual presidente, pois ele “comunga com as nossas pautas”. E eu, na minha ignorância, achando que o Supremo deveria ser apenas defensor da Constituição de 1988.

Joao Paulo de O. Lepper

Cabo Frio (RJ)

Pedido de vistas

Mendonça pede vista e julgamento no Supremo sobre o marco temporal é novamente adiado (Estado, 8/6, A10). O uso indiscriminado dos magistrados do Supremo Tribunal Federal de apelar para vistas ao processo mostra que está na hora de revogar esse dispositivo que só atrasa a tomada de decisão na hora do voto. Não é possível que o magistrado que utiliza esse dispositivo não saiba para onde quer dirigir o seu voto. Trata-se de uma artimanha utilizada para postergar decisões importantes. Por isso, deve-se pensar em sua revogação.

Regina Cutin

São Paulo

Congresso Nacional

‘Ilha da fantasia’

Costa se desculpa por chamar Brasília de ‘ilha da fantasia’ (Estado, 8/6, A9). A “narrativa” do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, é a mais pura verdade.

Frederico F. S. Nogueira

Niterói (RJ)

Piada fora de lugar

Chamar a capital federal de “ilha da fantasia” era comum durante os anos de 1978 e 1984, quando era exibida a série de televisão A Ilha da Fantasia, um lugar paradisíaco fora da realidade onde qualquer desejo podia ser realizado, com um anfitrião e seu auxiliar, um anão, recebendo convidados que desciam de um avião. Na época, a comparação era uma crítica ao regime militar. Hoje, uma piada fora de lugar.

Luiz Roberto da Costa Jr.

Campinas

Amazônia colombiana

Crianças resgatadas

Diante de tantas notícias ruins, é uma alegria sem tamanho saber que as quatro crianças indígenas perdidas havia 40 dias na selva da Colômbia, inclusive um bebê de um ano, foram encontradas vivas. Isso após a queda do avião em que viajavam, que matou a mãe das crianças, um líder indígena e o piloto. Milagres acontecem! A Colômbia e o mundo estão em festa com o fato. Parabéns aos incansáveis militares e indígenas que não desistiram de procurar por elas todo esse tempo!

Jane Araújo

Brasília

PERSEGUIÇÃO POLÍTICA

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Tribunal de Contas da União (TCU) estão movendo uma feroz campanha de perseguição política contra o ex-procurador da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol. Após ter o seu mandato político cassado, agora querem cobrar dele milhões de reais gastos pela operação. Realmente coisas absurdas acontecem neste país, como a libertação de réus confessos e condenados por corrupções diversas e as perseguições cruéis a quem ousou enfrentar as corrupções e os corruptos organizados em sistemas e partidos políticos. Agora esperamos que todos os que sempre lutaram contra todas as ditaduras explícitas lutem também contra esta que se espraia sorrateira, legitimada e covarde, pelas nossas decantadas democracia e República.

Marcelo Gomes Jorge Feres

Rio de Janeiro

LAVA JATO

Acabar com a Lava Jato era a missão de todos os políticos corruptos, seja de que partido fossem. Deltan Dallagnol os desafiou e teve a cabeça decepada imediatamente. Sergio Moro corre o mesmo risco. Porque, aqui no Brasil, os bandidos prendem o xerife.

Abel Pires Rodrigues

Rio de Janeiro

O BRASIL CHEIRA MAL

O Brasil cheira mal! Cada vez pior! Terra de malfeitores, oportunistas e ladrões, que não escondem sua predileção pela prática de crimes e descumprimento da lei. Cada vez mais é uma vergonha ser brasileiro.

Ary Braga Pacheco Filho

Brasília

ATRASO

O que Lula fala não se escreve. Disse na campanha que era um atraso nomear amigos para o Supremo Tribunal Federal (STF). Agora indica seu advogado e amigo pessoal, Cristiano Zanin. Lula faz troça com os brasileiros.

Deri Lemos Maia

Araçatuba

REJEIÇÃO DAS CONTAS

O TCU se acovardou. A rejeição das contas resultaria na inelegibilidade de Jair Bolsonaro e causaria a fúria da turba bolsonarista, fazendo com que os ministros da corte não tivessem mais sossego nos restaurantes e aviões. O Brasil é um país amaldiçoado.

Silvio de Barros Pinheiro

Santos

QUEDA DE BRAÇO

Fernando Gabeira escreve como poucos. Ele escreve sem ranço esquerdista e fala de forma construtiva. Nesse caso, sobre o Congresso ser majoritariamente de direita e o Executivo, de esquerda (Estado, 9/6, A5), só faltou dizer ainda bem, porque esse modelo com adversários políticos é muito saudável para o País. Já imaginaram o governo Lula ter um Congresso com maioria petista, do PSOL, da Rede? O Brasil seria destruído. Do jeito que está deu certo. As pautas realmente importantes o Congresso aprova. E as picaretagens, caso não se vendam, o Congresso rejeita.

Roberto Moreira da Silva

São Paulo

A DEMOCRACIA DE LULA

Já estou cansado de criticar o presidente, mas não vou deixar de fazê-lo. A mais recente inspiração para continuar a minha batalha veio do editorial Lula quer a imprensa no cercadinho (Estado, 9/6, A3). Muito mais do que uma simples picuinha do presidente em falar seletivamente, o editorial toca num ponto muito mais perigoso e preocupante: a democracia. “Nem Lula nem qualquer presidente, antes ou depois dele, tem o direito de limitar o trabalho da imprensa.” Outro dia Lula disse a seguinte pérola: “A gente tem que conversar com quem não gosta da gente”. Mas conversar com os adversários políticos é o mínimo que se espera de alguém que se diz democrático. Faz parte do jogo. E aí vem a seguinte questão: Lula é mesmo um democrata? Inúmeras vezes ao longo dos seus três governos ele teve atitudes muito duvidosas. A última, a recepção com pompa e gestos claros de admiração a um ditador perverso. Dizer que Nicolás Maduro é um ditador não é uma opinião, é uma constatação. Se Lula endeusa Maduro, no mínimo ele dá sinais de que apoia ditaduras. E quem age assim é um democrata ou é outra coisa? É isso que, a meu ver, está no editorial, senão claramente, pelo menos nas entrelinhas.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

O SAPO E O ESCORPIÃO

No editorial Lula quer a imprensa no cercadinho há menção à índole do presidente da República, que me fez lembrar da fábula O Sapo e o Escorpião. Querendo atravessar um rio, mas não sabendo nadar, o escorpião pediu ao sapo para levá-lo nas costas até a outra margem. O sapo hesitou, mas o escorpião o convenceu de que não iria lhe fazer qualquer mal. Afinal, ele o estaria ajudando. E assim o sapo atendeu ao pedido, mas quando o escorpião conseguiu o seu intento deu uma ferroada no sapo. Este, agonizando, perguntou por que ele fez isso, depois de ser ajudado. Ao que o escorpião respondeu: “É a minha índole”. Qualquer semelhança dessa história com o comportamento que Lula vem tendo, sobretudo com as forças que o elegeram, não é mera coincidência.

José Carlos Lyrio Rocha

Vitória

DIA DA IMUNIZAÇÃO

Por ocasião do Dia Mundial da Imunização, em 9/6, cabe dizer que ela é absolutamente necessária e imprescindível contra toda a sorte de vírus que contaminam a saúde física e política da humanidade, sobretudo os nefastos e pestilentos vírus autoritários, ditatoriais, populistas de esquerda e de direita que ameaçam a democracia mundo afora. Imunização já.

J. S. Decol

São Paulo

ORGULHO NACIONAL

Bia Haddad fez um excelente jogo mesmo perdendo a semifinal de Roland Garros para a número um do mundo, Iga Swiatek. Voltamos a ter aquele orgulho nacional com nossos esportistas, tão maculado com casos de racismo e ações criminosas por parte de atletas. Que o tênis volte a figurar nos cadernos esportivos, conversas de boteco e, enfim, em nossas vidas.

Adilson Roberto Gonçalves

Campinas