Com a aprovação da reforma tributária pela Câmara, o Brasil sentiu o gosto do que é ter um sistema semipresidencialista mais ou menos funcional, com primeiro-ministro (Arthur Lira) e chefe de Estado (Lula). Na prática, os dois já agem assim: Lira assume a bronca do corpo a corpo no varejo político e Lula representa o País no exterior, é o embaixador do nosso país nas questões de política externa. Lula gosta de ser chefe de Estado e Lira gosta de ser primeiro-ministro. A aprovação da reforma tributária só foi possível, aliás, porque Lula se manteve distante das negociações, da eletricidade política mais intensa, e não transformou a questão num embate entre direita e esquerda, como queria Bolsonaro. A reforma tributária foi tratada como uma questão de Estado, suprapartidária, e negociada por quem tem a verdadeira maioria do Congresso, que é o primeiro-ministro. Não quero ser excessivamente otimista, mas, depois da felicidade cívica com a aprovação da reforma tributária, talvez uma reforma política, que tornasse a governança de Brasília mais eficiente, fosse uma próxima etapa importante para a agenda reformista do País: o primeiro-ministro cuida do varejo e constrói as maiorias necessárias para aprovação de matéria legislativa, e o chefe de Estado se mantém a uma distância segura da negociação política mais cotidiana.

Felipe Eduardo Lázaro Braga

braga.felipe@aol.com

Osasco

*

Congresso Nacional

Recesso informal

Espremida entre os folguedos juninos e o recesso informal do meio de ano, ocorreu a votação da reforma tributária na Câmara dos Deputados. Tão inusitada a situação de deputados trabalhando tanto, que rendeu até matéria de bastidor relatando a sessão. De tão desacostumados do batente, uns tiveram até queda de pressão. Finda a votação, a grande maioria dos legisladores poderá voltar à atividade habitual de gastar horas e horas negociando cargos e vantagens – depois das férias, é claro.

Flávio Madureira Padula

flvpadula@gmail.com

São Paulo

*

Revolução de 1932

IPT

Cumprimentos pela matéria intitulada IPT, um legado científico da revolução de 32, um relevante registro histórico publicado pelo jornal O Estado de S. Paulo de domingo (9/7, C6 e C7). Desde seu embrião – o Gabinete de Resistência dos Materiais, criado em 1899 –, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) traz o DNA da inovação. Àquela época apoiando a construção civil e, no pós-revolução de 1932, estendendo sua atuação junto da nascente indústria paulista, que ajudou a consolidar com tecnologia nacional inovadora. Hoje, o instituto amplia a interação por inovação aberta com empresas nacionais e internacionais de todos os portes, das startups a grandes corporações. E segue com seu importante apoio às políticas públicas em todas as instâncias governamentais, nas mais diversas áreas, com atuação interdisciplinar. São 124 anos criando e aplicando soluções tecnológicas visando a aumentar a competitividade das empresas e a promover a qualidade de vida da sociedade brasileira.

Liedi Bernucci,

diretora-presidente do IPT

direxec@ipt.br

São Paulo

*

Violência no futebol

Briga na Rua Caraíbas

Uma jovem torcedora do Palmeiras morreu após ter sido ferida por estilhaços de uma garrafa em briga com torcedores do Flamengo, no sábado. O futebol se transformou em negócio de bilhões no campo e em violência e perversidade na arquibancada. O que têm na cabeça estes psicopatas de torcidas bandidas?

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

*

Porto Alegre

Desastre de Orly

50 anos

Nesta terça-feira, 11/7, recordamos os 50 anos do desastre de Orly, a queda do voo 820, da Varig, nos arredores de Paris, que matou 123 pessoas – o pior da empresa, o terceiro maior da nossa aviação e que levou à proibição mundial do fumo nos banheiros dos aviões. É uma história dramática, que precisa ser contada e conhecida pelas novas gerações, para lembrar a memória das vítimas e honrar os pilotos, que, nas condições mais difíceis de imaginar, conseguiram pousar numa área desabitada e salvar a vida dos 11 sobreviventes.

Flavio Calichman

ibracal@uol.com.br

São Paulo

*

INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO

Países como a Coreia do Sul lograram em uma geração sair do atraso e posicionar-se como de primeiro mundo pelo maciço investimento em educação. É o que nos falta, como bem elucidado no oportuno artigo de Carlos Alberto Di Franco (Estado, 10/7, A6). Abre-se agora a janela demográfica e também a oportunidade para termos uma educação de excelência, que nos igualará aos melhores patamares e nos retirará das vergonhosas posições que lamentavelmente ocupamos.

Roberto Mortari Cardillo

roberto@cardillo.com.br

São Paulo

*

ESCOLARIDADE FORMAL

Estamos cada vez mais distantes da realidade mundial, tendo em vista que por aqui os diplomas são vistos muitas vezes como uma mera formalidade, não refletindo necessariamente o conhecimento que deveria ter sido adquirido. A escolaridade formal, portanto, não reflete a realidade do mercado de trabalho. Nota-se até mesmo um certo padrão, que chega a beirar o desprezo, de achar que o conhecimento oferecido pelos cursos formais é uma perda de tempo desnecessária e que a simples obtenção do diploma vai resolver magicamente os problemas de inserção dos jovens no mercado de trabalho. O resultado está aí, à vista de todos. Nosso país está envelhecendo antes de ficar mais rico, e ainda por cima com a ilusão perigosa de que a falta de conhecimento é uma grande vantagem.

Fernando T. H. F. Machado

fthfmachado@hotmail.com

São Paulo

*

DÉCADA TRÁGICA

Fernando Haddad disse numa entrevista: “Foi uma década trágica na história brasileira. Foram anos que vão marcar nossa história e ensejar muitas teses, muito estudo de historiadores, sociólogos, cientistas políticos e economistas para saber o que de fato aconteceu”. Não precisa de estudos, sr. Haddad, todo mundo sabe o que aconteceu. A tragédia começou a ser consumada quando o sr. Lula da Silva fez um segundo mandato pífio, com inúmeras acusações de corrupção e, no auge da sua prepotência e sede de poder, “vendeu” uma gerentona aos brasileiros que, na prática, se mostrou uma pessoa despreparada e que iniciou essa década trágica. A gerentona foi deposta e assumiu o vice, Michel Temer, que, se o sr. Haddad for olhar com justiça, conseguiu dar uma arrumada no País e implementou mudanças importantes. Aí veio o ápice do “nós contra eles”, criação do seu partido e do seu criador, sr. Lula da Silva. E, para nos livrarmos do petismo, elegemos Jair Bolsonaro. Portanto, os quatro anos do bolsonarismo podem ser creditados ao antipetismo. Foi isso, sr. Haddad. A tragédia a que o sr. se refere chama-se PT – Partido dos Trabalhadores.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

*

DESINDUSTRIALIZAÇÃO

Nosso vice-presidente Geraldo Alckmin e outros membros do governo têm se manifestado preocupados com a desindustrialização porque a indústria caiu pela metade em sua participação no nosso PIB nos últimos 20 anos. Falam em criar projeto para apoiar o setor ajudando-o a retomar sua dinâmica. É na situação atual que eu acho estranho que tenhamos autorizado a invasão de produtos chineses sem tributação enquanto as costureiras brasileiras estejam sendo oneradas com os nossos tributos. Estamos ampliando nossa picaretagem? Agora é também internacional? Além dos chineses, quem é o político que está ganhando dinheiro nessa jogada?

Aldo Bertolucci

aldobertolucci@gmail.com

São Paulo

*

DORMIR TRANQUILAMENTE

O presidente Lula afirmou à ministra da saúde, Nísia Trindade, durante evento do setor: “Vá dormir tranquila e acorde tranquila porque o Ministério da Saúde é do Lula”, referindo-se à avidez do Centrão em substituir a ministra para, assim, abocanhar a generosa parcela de R$ 189 bilhões do Orçamento destinado à pasta. A indicação da ex-presidente da Fiocruz foi iminentemente técnica e não poderia ser diferente pela complexidade do setor e pela promessa procedente de Lula de fortalecer o SUS. Por outro lado, já é tempo de o ministério apresentar projetos robustos e concretos de provimento de saúde à população carente. A reedição do Mais Médicos foi muito bem-vinda mas é apenas o começo. É preciso agilidade na realização de exames, procedimentos, cirurgias, fornecimento de medicamentos gratuitos, etc. Enquanto esses efeitos não se fizerem sentir, nem Nísia nem Lula conseguirão dormir tranquilamente, pois o Centrão não dorme no ponto.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

LÍDERES À ALTURA

Parabéns pelo brilhante editorial Bolsonaro, nanico moral e político (9/7, A3). Ele descreve com perfeição as limitações de Jair Bolsonaro como líder político. A meu ver, falta a Jair Bolsonaro e, em grau menor também a Lula, a consciência de que o presidente da República deve liderar o “país” e não a facção política que o apoia. O “país” é uma entidade complexa e multifacetada que desempenha um papel crucial na vida de seus cidadãos. É uma construção social e política que envolve uma população compartilhando uma identidade coletiva, um território delimitado e um governo soberano. Embora as definições e características de um “país” possam variar de acordo com as diferentes perspectivas e contextos históricos, é inegável que os países desempenham um papel fundamental na organização e governança da sociedade. Mas para isso precisamos de líderes à altura que saibam governar acima da mentalidade “nós contra eles”. Infelizmente, nos últimos anos, não temos líderes à altura da complexidade do nosso “país” e que possam enfrentar seus imensos desafios.

Alexandre Marcos Pereira

apereira1965@hotmail.com

Ribeirão Preto

*

BOLSONARO CONSPIRADOR

Extremamente oportuno o editorial Bolsonaro, nanico moral e político, já que esse irrelevante conspirador ex-presidente que, entre as atrocidades institucionais que promoveu em seu governo, também tentou com sua milícia criminosa dar um golpe de Estado em 8/1, ainda imaginava ter crédito político até com seus ditos aliados. Prova cabal desse delírio do ex-presidente fica demonstrado na reta final dos acordos para a aprovação da reforma tributária, que, tentando mais uma vez prejudicar o País, em manifesto orientou que aliados e parlamentares de seu PL votassem contra essa importante reforma. Para sua decepção, ela foi aprovada na Câmara com expressivo apoio da Casa e com muitos dos votos de seus aliados. Ou seja, Bolsonaro, que cavou sua própria sepultura de crédito eleitoral, se tornou um nanico moral e irrelevante político. E, certamente, dos 58 milhões de eleitores que lhe conferiram votos no último pleito, a maioria, indignada com sua falta de compostura moral e institucional, não deve mais repetir esse apoio, já que Bolsonaro foi um tsunami destruidor que passou por quatro anos nesta terra tupiniquim, matou a esperança dos brasileiros e ainda quis afundar o nosso regime democrático.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

*

TARCÍSIO DE FREITAS

Não há dúvida de que o mapa político do Brasil precisa de um partido de centro-direita democrático, moderno e distante do fanatismo e radicalismo bolsonarista. Pelas atitudes certeiras tomadas desde a sua posse, tudo indica que o governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos) tem o perfil adequado para ocupar a liderança desse movimento necessário para equilibrar a balança em contraponto à esquerda lulopetista. Depois do episódio da votação da reforma tributária, em que Tarcísio de Freitas se posicionou corajosamente contrário ao seu padrinho político, Jair Bolsonaro, e ao PL, dando uma decisiva contribuição à sua necessária aprovação, o afilhado se tornou maior do que seu “criador”. Que siga em frente assim.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

HIGIDEZ DA REFORMA

Mesmo reconhecendo a imperiosa necessidade dessa reforma tributária, adiada por mais de 30 anos, espanta-se com o resultado final. Melhor explicando, tendo-se um orçamento público composto pelo pagamento de tributos pelos dez grupos de produtos e serviços (GPS) brasileiros, resultaria em um justo e equilibrado orçamento. No entanto, com a redução de 60% da alíquota para nove desses grupos, o valor final estimado reduziu-se em 54%. Para compensar essa redução, nossos desbotados legisladores nos presentearam com a certeza de que seremos alcançados pelo aumento do porcentual da alíquota única, pagando-se mais impostos. Não há dúvida na justeza das reduções tributárias destinadas à educação, saúde, dispositivos para deficiências, medicamentos, transportes coletivo e alimentos básicos. Agora, estender a mesma redução para setores como transporte interestadual, produtos e insumos agropecuários e correlatos, produções artísticas e culturais, atividades desportivas, segurança, serviços financeiros, hotelaria, parques de diversões e temáticos e restaurantes, dentre outras aberrações cravadas, é obrigar a todos pagarem pelos privilégios de uns poucos. Entretanto, essas emendas prestaram-se para revelar os desserviços que esses indivíduos, longe da excelência representativa, estão a nos prestar. Que os senadores tenham o bom senso de promover a devida higidez dessa reforma, restabelecendo nossa autêntica representatividade legislativa, há tempos em franca decomposição putrefata.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

honyldo@gmail.com

Ribeirão Preto

*

VOTO DE QUALIDADE

Em caso de empate na solução de um litígio tributário, a Câmara aprovou que, entre os julgadores do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), o representante da União terá um voto de qualidade, que prevalecerá sobre os demais, lançando-se às calendas gregas o princípio da imparcialidade. Esqueceram-se que nossa Constituição consagra o princípio do “devido” processo legal (que é o justo), inclusive nas questões administrativas, e proíbe os tribunais de exceção. Explicável se se adota o princípio da “democracia relativa”, aliás o título da obra de Direito Constitucional de um notório jurista que serviu à ditadura militar e foi, evidentemente, profligado pela unanimidade de seus pares, comprometidos com o regime das liberdades e da equidade entre os atores políticos e sociais.

Amadeu Roberto Garrido de Paula

amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

*

AÇÕES TRIBUTÁRIAS

Grandes expectativas estão se armando no governo federal para a possível introdução do voto de “qualidade” (sic) nas votações do Carf sendo discutida no Congresso Nacional. O que Lula e companhia esperam é um aumento da arrecadação. Doce ilusão. A única coisa que acontecerá com esse movimento é o brutal aumento de ações tributárias no já sobrecarregado Judiciário. E, claro, advogados tributaristas estão amando.

Oscar Thompson

oscarthompson@hotmail.com

São Paulo

*

VIA DO VOTO

O editorial STF não é casa legislativa (Estado, 8/7, A3) é mais um daqueles a apontar desvios de finalidade observados recentemente na atuação do Supremo Tribunal Federal, em decorrência de leituras inapropriadas da Constituição. O Poder sem voto tem interferido com frequência nos Poderes com voto, o que precisa ser corrigido, pois o poder emana do povo exatamente pela via do voto.

José Elias Laier

joseeliaslaier@gmail.com

São Carlos

*

CLIENTES COM DEFICIÊNCIAS NEUROLÓGICAS

As operadoras têm toda razão em procurar proteger-se contra fraudes. Mas o pessoal de Tecnologia da Informação (TI) desconhece/ignora/desconsidera a realidade de clientes com deficiências neurológicas (Alzheimer, AVC, etc.). O Bradesco Saúde exige selfie a cada pedido de reembolso – e um sorriso. Esses clientes não conseguem cumprir a exigência e as tentativas viram suplício. Perdi horas e mais horas ao telefone com a central, o SAC e até envolvi a ouvidoria para conseguir uma opção viável (que não funciona bem: via correio). É preciso ajustar procedimentos para atender a essa fatia de clientes também.

Clarissa Lilian Schorscher

traduclarissa@gmail.com

São Paulo

*

‘TER A VER COM O PATO’

Ao ler Sérgio Augusto, além da sua erudição e das novidades literárias que comenta em sua curta coluna (podia ser maior), o leitor ainda é surpreendido com uma expressão que periga que os mais jovens não entendam. Na mais recente, Sugestão editorial (9/6, C5), termina com esta pérola: “Daquela vez, porém, o Nobel colombiano nada teve a ver com o pato”. Se referia a Vargas Llosa. Pagar o pato é possível que todos entendam o que quer dizer, mas “ter a ver com o pato” já exige um pouco mais de idade. É bom demais ler Sérgio Augusto!

Jane Araújo

janeandrade48@gmail.com

Brasília

*

LER EM SILÊNCIO

Adoro ler no silêncio da minha introspecção. Ao saber dos clubes de leitura modernos, traduzidos como “sprints”, vejo que o jovem busca espaços novos para se dedicar a uma das mais velhas formas de adquirir conhecimento (Estado, 9/7, C1). Que assim seja uma das formas de sobrevivência do livro impresso, mesmo achando estranho ficar à frente de uma câmara lendo em silêncio.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas