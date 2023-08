Atentado no Equador

Risco no Brasil

“Envolvido com tráfico internacional de cocaína, o grupo Los Lobos também esteve envolvido em mortes brutais dentro de presídios no Equador recentemente” (Estadão, 10/8). Ao ler a notícia sobre o atentado contra o candidato à presidência da República e as intenções do grupo em desestabilizar a democracia daquele país, eu penso que podemos ter ameaças semelhantes aqui, no Brasil: as forças paralelas de milícias e traficantes estão crescendo, e o governo não tem atuado com a devida energia para desmontar esses grupos armados. Todo cuidado é pouco.

Roberto Solano

robertossolano@gmail.com

Rio de Janeiro

*

China

Crise e oportunidade

Será que os EUA vão surfar na onda da deflação chinesa? Sabemos que a China passa por um momento conturbado em sua economia. Será que é o momento de os EUA tirarem proveito da situação para melhorar sua credibilidade no mundo em relação à China? Biden já tem bloqueado alguns investimentos de empresas na China no ramo da tecnologia e da inteligência artificial. Esta guerra pelo poder da hegemonia mundial continua e vamos vê-la bastante ainda. Porém não podemos desdenhar da China no momento, um país que já passou por diversos problemas econômicos e políticos e que sempre se reergue mais forte. Não é a primeira vez nos últimos anos que a China apresenta deflação, como mostrou a matéria do Estadão Mercado vê impacto limitado no País com indicadores ruins na China (10/8, B7). Mas, mesmo assim, reconquistou o protagonismo mundial e começou a incomodar o Ocidente com sua grandeza. Em resumo, podemos nos perguntar: a deflação chinesa é oportunidade de investimentos? Oportunidade de aceno político para outros países por meio dos EUA? Oportunidade de a China rever o modo de produção que leva? Só o tempo dirá.

Fabio Habner R. de Siqueira

fabiorodrigues096@gmail.com

São Paulo

*

Meta fiscal

Carteira furada

Como é que o governo Lula ainda não entendeu que não importa o malabarismo ou o nome que se dê ao projeto, se PAC, vale-gás ou qualquer outro, o dinheiro sai da mesma carteira? E ela está furada há muito tempo.

Joaquim Antônio Pereia Alves

metaexport@hotmail.com

Santos

*

Pacto Sul-Sudeste

Ataque a Romeu Zema

Meus pais eram gaúchos, tenho irmãs paranaenses e eu nasci em Salvador (BA), mas minha vida profissional foi toda em São Paulo. Agora, aposentado, moro em Paraty (RJ). Quer dizer, não tenho como ser bairrista, então julgo-me autorizado a fazer este comentário: estão massacrando o governador Romeu Zema, de Minas Gerais, por ter se atrevido a sugerir aos sete Estados das Regiões Sul e Sudeste que busquem uma união que fortaleça suas posições dentro do contexto nacional. Principalmente políticos do Nordeste estão atacando a ideia. Eu quero, então, que estes mesmos políticos me expliquem qual é a finalidade maior do chamado Consórcio Nordeste, que reúne nove Estados daquela região.

Paulo Celso Facin

paulo.facin@terra.com.br

Paraty (RJ)

*

Fala demais

Não existe problema em os Estados das Regiões Sul e Sudeste formarem um consórcio para se articularem entre si, discutir problemas e interesses em comum. Como destacou o Estadão (8/8, A3), a articulação política é um elemento essencial na democracia e não cabe recriminá-la como se fosse algo negativo e antidemocrático. No entanto, o ditado “quem fala muito acerta pouco” se aplica aqui. O histórico de falas negativas de Romeu Zema que, direta ou indiretamente, rivalizam Nordeste e Sudeste/Sul acaba por melar de xenofobia ou separatista qualquer iniciativa de articulação e cooperação entre os Estados sulistas. Portanto, na ânsia de aparecer mais politicamente, Zema acaba dando um tiro no próprio pé.

Marcelo Melo Ramos

Marcelomeloramos@outlook.com

Santa Cruz do Capibaribe (PE)

*

STF

Luís Roberto Barroso

O novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) será o ministro que dia desses estava no palanque de um evento da União Nacional dos Estudantes se expressando de forma pouco conveniente para um juiz na ativa. Seria cômico, não fosse trágico.

Edmar Augusto Monteiro

eamonteiroea@hotmail.com

São Paulo

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

PERSEGUIÇÃO A BOLSONARO

Votei no ruim, Jair Bolsonaro, para evitar o pior, Lula da Silva. Seria absolutamente justa a perseguição que o ex-presidente e seus apoiadores sofrem se o mesmo acontecesse com o presidente atual. Lula, condenado em três instâncias a 12 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, entre outros crimes, teve sua “admirável folha corrida varrida para debaixo do tapete” pelos “isentos” ministros do Supremo. Se a Justiça é “cega”, imparcialidade significa “bater em Chico e em Francisco”. Algo de muito podre acontece no “reino tupiniquim” (Silvinei Vasques, ex-diretor da PRF, é preso por suposta interferência no segundo turno das eleições, 9/8).

Maurílio Polizello Junior

polinet@fcfrp.usp.br

Ribeirão Preto

*

DIA DO ADVOGADO

Onze de agosto, Dia do Advogado. No Brasil existem 1,3 milhão, ou seja, o país que, proporcionalmente, mais concentra advogados no mundo. Fora isso, uma multidão de bacharéis e graduandos em Direito produzidos, exageradamente, por 1.440 faculdades. Nesse sentido, o Ministério da Educação deve urgentemente revisar todas as autorizações das faculdades privadas ou o mercado advocatícios colapsará muito em breve.

Marcelo Melo Ramos

Marcelomeloramos@outlook.com

Santa Cruz do Capibaribe (PE)

*

NORMAS MAL REDIGIDAS

O artigo A torre de Babel, o juiz de garantias e o STF (9/8, A4) reforça a ideia errática de que as leis devem ser interpretadas e não apenas entendidas e cumpridas facilmente e sem nenhuma dúvida por qualquer cidadão, e não somente pela intermediação de um especialista. Quando há necessidade de interpretar uma lei ou mesmo a Constituição, é porque o Poder Legislativo não cumpriu o seu papel precípuo de organizar a vida em sociedade de forma inteligível, além de que normas mal redigidas não geram direitos válidos para todos, mas privilégios para os que têm acesso ou detêm o controle do Judiciário.

Airton Reis Junior

areisjr@uol.com.br

Guarulhos

*

JUDICIÁRIO LENTO

O nosso Judiciário é terrivelmente lento e, certamente, provoca distorções que aumentam mais ainda as injustiças em nosso país. Agora inventam uma fase complementar agregando mais tempo a esse processo que já é moroso. Querem aumentar a quantidade de juízes neste Judiciário que é um dos mais caros do mundo? A burocracia agradece.

Aldo Bertolucci

aldobertolucci@gmail.com

São Paulo

*

CONSUMO DE MACONHA

Se o STF aprovar, e liberar o consumo de uma grama de maconha por baseado, serão liberados 60 baseados por pessoa. E, se num automóvel com quatro pessoas dentro, serão permitidos então 240 baseados por viagem. Agora eu pergunto: é o STF que legisla sobre esse assunto? Ou o Congresso Nacional? Se é o STF eu pergunto: para o que servem 513 deputados federais e 81 senadores da República?

Arcangelo Sforcin Filho

arcangelosforcin@gmail.com

São Paulo

*

VENDA DE DROGA

Droga: comprar pode, usar pode, vender não pode. E se não pode vender, como vão comprar e usar? Não precisa explicar, só queria entender.

Milton Bonassi

mbonassi@uol.com.br

São Paulo

*

SUB-REPRESENTATIVIDADE DO SUDESTE E SUL

Concordo integralmente com a opinião do leitor Jorge Alberto Nurkin, sobre o absurdo da sub-representatividade dos Estados do Sudeste e Sul na Câmara federal (Fórum dos Leitores, 9/8, A4). Ao ser assim, viola-se, no meu entender, o princípio da igualdade de direitos dos eleitores do País. Se a memória não me trai, tal distorção teve origem no regime militar, que contava com maior apoio no Nordeste e Norte do que no Sul e Sudeste, e agiu, casuisticamente, para aproveitar isso. Recorrendo mais uma vez à memória, creio que havia distorção semelhante nos EUA, berço da democracia moderna, que corrigiu isso, pelo menos em parte, através de uma ação popular junto à Suprema Corte.

Marcos Lefevre

lefevre.part@hotmail.com

Curitiba

*

NATUREZA DIVISIONISTA

Em entrevista a este jornal, Romeu Zema, governador de Minas Gerais, sugeriu um consórcio dos governos das Regiões Sul e Sudeste para atuação política coordenada, e isso suscitou fortes reações. Acredito que ele derrapou em sua opinião, mas “não adianta chorar o leite derramado”, até impeachment do governador foi cogitado. A caçada a possíveis adversários da esquerda está aberta. Lula, por sua vez, em turnê pelo Norte e Nordeste, recentemente chamou os paulistas de fascistas, capiaus e ignorantes e, no passado, taxou a cidade de Pelotas (RS) como exportadora de homossexuais. Sua natureza divisionista e homofóbica ficou clara nas duas oportunidades. Até as próximas eleições, em 2026, Zema vai continuar comendo, como bom mineiro, pelas “beiradas”, e Lula, continuar sendo explorado pelo Centrão.

Sergio Dafré

Sergio_dafre@hotmail.com

Jundiaí

*

MOTOR DA ECONOMIA NACIONAL

A geração de empregos na região Centro-Oeste do Brasil foi quase o triplo da média nacional no período de 2019 a 2023, graças ao agronegócio, motor da economia nacional. E o governo do presidente Lula da Silva faz vistas grossas às invasões de terras produtivas pelo famigerado MST.

J. A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

VINTE E NOVE ANOS DO PLANO REAL

Todos nós brasileiros temos que agradecer o governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB) por debelar a inflação e nos dar a nova moeda, o real, que após 29 anos ainda vigora. Que o PSDB se reerga e possa voltar à Presidência do Brasil!

Tania Tavares

taniatma@hotmail.com

São Paulo

*

EDIFÍCIO IRREGULAR NO ITAIM BIBI

O caso do edifício de luxo construído no Itaim Bibi é emblemático pela forma, textura e odor das relações e princípios entre o setor privado e o setor público. Como um empreendimento de tais dimensões e valor é acabado de forma irregular por tanto tempo, sem qualquer embaraço? O problema está criado e sua solução e propostas merecem uma decisão exemplar. Demolindo ou não, calcular e corrigir o impacto ambiental por conta da construtora e uma multa de valor proporcional ao alto investimento e a um lucro provável excepcional, dados o luxo, as dimensões e a localização do empreendimento. Concluindo, punição exemplar ao construtor e às vistas grossas e falhas grotescas da fiscalização, dado o porte da construção.

Luiz A. Bernardi

luizbernardi.gestao@gmail.com

São Paulo

*

EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE ANIMAIS

A proibição da venda de animais em pet shops, aprovada recentemente pela Assembleia Legislativa de São Paulo, é uma medida essencial para o bem-estar animal. Ao abolir essa prática, evita-se a exploração comercial e promove-se a adoção responsável. Animais não são mercadorias; eles merecem lares amorosos, não gaiolas de exposição. A medida incentiva parcerias com abrigos e resgates, direcionando o foco para o cuidado e a conscientização. Além disso, ajuda a conter a reprodução indiscriminada, reduzindo a população de animais abandonados. Com essa proibição, reconhecemos que todos os seres vivos merecem respeito e compaixão, e estamos comprometidos com um futuro onde o bem-estar animal é prioridade.

Luciano de Oliveira e Silva

Luciano.os@adv.oabsp.org.br

São Paulo

*

HISTÓRIA DA SABESP

Difícil entender essa teimosia do governador Tarcísio de Freitas em vender a estatal Sabesp, mesmo porque nem bem sentou na cadeira de comando estadual para mostrar desejo de se desfazer da empresa. Ele, carioca, de repente entre nós, conhece a origem da Sabesp? Em 1968, o governo militar criou em São Paulo a Companhia Metropolitana de Água de São Paulo (Comasp) com a finalidade de disciplinar o uso das águas da região metropolitana e a proteção de seus mananciais. O governo, para atender aos desígnios do Planasa em 1973, mudou sua função metropolitana para estadual com o título de Sabesp, já com capital misto. Da mesma forma que a Comasp, a Sabesp, com poucas críticas, teve sucesso, tanto é que hoje tem contrato com 375 municípios do Estado de São Paulo. Essa melhora veio de o tamanho da empresa ter mais condições de faturamento e financiamentos para obras de saneamento básico. Se a empresa passar a ser apenas privada, ela atenderá às necessidades dos municípios do Estado, que são mais de 600? A Sabesp atendeu a municípios até com prejuízos iniciais porque não é comercial e, como estatal, os lucros operacionais são normalmente investidos na própria rede de municípios sob sua operacionalidade, e quando aparece um novo, com necessidades de melhorias em seus sistemas de água e esgotos, mesmo com prejuízos, pela sua função no Estado, a empresa sente-se obrigada a assumir sua operação. Se privada, só Deus sabe.

Laércio Zanini

spettro@uol.com.br

Garça

*

ALUCINAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A respeito da polêmica gerada pelo distópico lançamento de chatbots de inteligência artificial e a verificação de muitas respostas imprecisas e erradas, chamadas de “alucinação”, cabe citar o que bem disse Sam Altman, o CEO da OpenAI, criador do ChatGPT: “Eu provavelmente confio menos nas respostas que saem do ChatGPT do que de qualquer pessoa na Terra”.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

ROBÔ DIGITAL QUE NAMORA

Brilhante, além de criativo com o nome e a história de nossa Amélia, o artigo de Eugênio Bucci AmélIA (Estado, 10/8, A3).

Albino Bonomi

acbonomi@yahoo.com.br

Ribeirão Preto

*

‘XANDE CANTA CAETANO’

A música sempre traz alegrias e, neste caso, uma magia a mais. Ouvir Xande de Pilares cantar Caetano Veloso é um chá de felicidade, a negritude do samba mesclada com a genialidade do autor. Em outras palavras, eu fiquei muito romântico. Não deixem de ouvir.

Roberto Solano

robertossolano@gmail.com

Rio de Janeiro