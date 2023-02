Cultura

O Brasil menor

Nunca antes o Brasil ficou tão apequenado como atualmente. Por exemplo, o País e a mídia mainstream dão valor hoje a coisas supérfluas e deixam de lado aquelas que nos edificam e, ao menos teoricamente, nos tirariam do que se acostumou chamar de “Terceiro Mundão”. Vejam, por exemplo, o caso da falência da Livraria Cultura. O País vai deixar ela morrer, mas vai patrocinar com dinheiro público o carnaval, peças de teatro milionárias de valor cultural para lá de duvidoso, entre outras discrepâncias esquizofrênicas daqueles que detêm o poder político e financeiro para tal. É óbvio que o caso da Livraria Cultura é algo pertinente à iniciativa privada, mas por que o governo, por exemplo, via BNDES, não auxilia empresas brasileiras em dificuldades, em vez de financiar obras no exterior em países de regimes ditatoriais? São essas decisões descabidas que nos apequenam, cada vez mais, como país, como nação que deseja crescer e se desenvolver. Aos 87 anos de idade, fico revoltado com os destinos da economia e da cultura de nosso país, considerados de menor valor em detrimento da política. Espero ansiosamente que as autoridades responsáveis e em evidência esqueçam suas preferências pessoais e pensem um pouco no Brasil. Afinal, ainda queremos viver – coisa que está se tornando viável só para a casta dos políticos e servidores públicos.

Alfredo Terenciano Netto

alfredoterenciano@yahoo.com.br

São Paulo

*

O mal que nos assola

Com tristeza, li no Estado de sábado (11/2, C1) sobre o fim definitivo da Livraria Cultura. Num país onde é comum pessoas declararem que têm preguiça de ler, como já fez o atual presidente em entrevista de 1981, ou mesmo outras que confessam nunca terem lido um livro, essa notícia não deveria ser surpresa. O preço dos livros pode ser um motivo, mas não creio ser o único nem o principal, pois ainda encontramos bons livros em sebos a baixo custo, além de bibliotecas. O fato é que o fechamento da tradicional Livraria Cultura na Paulista é um sinal do mal verdadeiro que nos assola, que é a educação de baixa qualidade em nossas escolas públicas.

Marco Antonio Caffé

marco_caffe@hotmail.com

São Paulo

*

Vida na cidade

Barracas na Praça da Sé

Sobre a reportagem publicada na edição de 11/2 (A24), vê-se que o deputado Guilherme Boulos (PSOL-SP) não entendeu a decisão do prefeito Ricardo Nunes (MDB), que prestigiou o coletivo em detrimento do particular. A remoção de barracas da Praça da Sé privilegia o interesse da maioria, sem falar da segurança dos que passam por ali. Além disso, a decisão do prefeito destina outros espaços para as barracas. Nenhuma praça de nenhuma das principais capitais do mundo tem barracas de sem-teto. O deputado contraria nisso o interesse público. De fato, não estamos representados por ele.

Theodureto de A. C. Neto

theocamargo@uol.com.br

Campinas

*

Brasil-EUA

Encontro com Biden

Graças ao encontro de Lula com Joe Biden, os EUA ofereceram US$ 50 milhões ao Fundo Amazônia, atrelados a exigências deles quanto ao que fazemos com a Amazônia. Considerando que a nossa população é de mais de 210 milhões, a contribuição americana dá menos de US$ 0,25 por brasileiro. Sobre a reforma do Conselho de Segurança da ONU, Biden se declarou a favor, sem dar detalhes nem mencionar que apoia conceder ao Brasil a expansão de nossa representatividade. Biden também disse que vê com bons olhos o convite de Lula para que ele viesse ao Brasil, mas sem especificar quando. Tudo isso exemplifica bem quão importante o Brasil de Lula está sendo considerado aos olhos de Biden.

Jorge Alberto Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

Pecado

Noruega e Alemanha já doaram R$ 3,4 bilhões ao Fundo Amazônia, ao longo dos últimos anos. Agora virão mais R$ 250 milhões dos EUA. Quero acreditar que todo esse dinheiro tenha chegado à sua destinação, mas não levo muita fé, pela tradição de alta corrupção em tudo o que ocorre nesta imensidão chamada Brasil e no seu Jardim do Éden, o paraíso amazônico onde todos os pecados acontecem, desde que os caras-pálidas aqui desembarcaram e começou a destruição, há 523 anos. Em vez de proteção, só vemos devastação.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*





________________________________________________________________________________________________________

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

DEMANDA SUPERESTIMADA

O título desta carta é uma adaptação da frase proferida por um economista americano (“é a economia, estúpido!”) contra um adversário num debate durante a campanha presidencial de 1992 nos Estados Unidos, aqui aplicada à triste e chocante falência de mais uma megalivraria paulistana, a Livraria Cultura. Visitando esses estabelecimentos comerciais, quando funcionavam, a pergunta que surgia naturalmente era: “Será que existem leitores para dar conta desta quantidade assustadora de livros?”. Sim, porque, mesmo que toda a população paulistana permanecesse, as 24 horas do dia, durante uma semana, somente lendo livros, não conseguiria ler nem parte dos exemplares lá existentes. Fica claro, então, o que está causando as falências desses estabelecimentos: as editoras produzem e entregam uma quantidade enorme de exemplares e faturam contra as livrarias que, com a venda de livros, não conseguem receita suficiente para saldar seus compromissos com as fornecedoras. O mesmo já aconteceu com diversas concessionárias de automóveis, abarrotadas de veículos pelas montadoras, em quantidade não compatível com a demanda. Da mesma forma, muitos distribuidores de equipamentos de construção quebraram por não haver compradores que absorvesse a quantidade de unidades que o fabricante lhes impingia. Sem contar que, com o advento das publicações digitais, a demanda por edições impressas é cada vez menor. A primeira coisa a fazer, então, é compatibilizar a produção das editoras à realidade do mercado. É a demanda que comanda, meus caros!

José Claudio Marmo Rizzo jcmrizzo@uol.com.br

São Paulo

*

O PREÇO DO LIVRO

Enquanto um livro no Brasil continuar custando R$ 50 e um litro de aguardente, R$ 5, nossas livrarias continuarão falindo e o Brasil continuará sendo a nação da cachaça e do futebol.

Fabio Meirelles Aguiar fabiomeirellesaguiar@gmail.com

São Paulo

*

NENHUMA NOVIDADE

Foi decretada pela justiça a falência da Livraria Cultura. Nenhuma novidade, no país que adora destratar livros.

Marcos Barbosa micabarbosa@gmail.com

Casa Branca

*

FAMA DE CORRUPTO

É ridículo que o Brasil esnobe o valor oferecido pelos Estados Unidos para ajudar as iniciativas do Fundo Amazônia. Mais de R$ 250 milhões seriam suficientes para fazer muitas coisas úteis, se não se tivesse de molhar a mão de tanta gente pelo caminho. A fama de paraíso da corrupção mundial precede qualquer iniciativa do Brasil, basta lembrar quantos bilhões de dólares de dinheiro de outros países evaporaram nas famosas obras de despoluição da Baía da Guanabara ou na erradicação da seca no Nordeste. Vergonha.

Mário Barilá Filho mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

BRASIL SOBERANO

Não sou lulista, porém, no encontro com o presidente americano, Joe Biden, elogiável foi a atitude do nosso atual presidente de afirmar enfática e objetivamente: “Na Amazônia, o Brasil é soberano”.

Cesar Eduardo Jacob cesared30@gmail.com

São Paulo

*

DILMA NO BANCO DOS BRICS

Lula, querendo mostrar que a sua “tigrada” está acima de qualquer suspeita, resolveu dar a presidência do Banco dos Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) para a “ensacadora de vento” que conseguiu falir sua lojinha de R$ 1,99 no Rio Grande do Sul, além de ser responsável pela “negociata” da refinaria de Pasadena, com prejuízo de US$ 1 bilhão à Petrobrás, além de sancionar, lá atrás, uma lei para “esquentar” ouro ilegal, presumindo ser de “boa-fé”. Mesmo com esse retrospecto, Lula entrega para Dilma Rousseff a presidência do banco. É o clássico a raposa cuidando do galinheiro. Lamentável!

Júlio Roberto Ayres Brisola jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

MENTIRA

Dilma no Banco dos Brics. Será que o 1.º de abril foi antecipado este ano?

Robert Haller

São Paulo

*

BOLA DA VEZ

A bola da vez para Lula da Silva é o economista Marcos Troyjo, presidente do Banco dos Brics, que foi indicado por Jair Bolsonaro e cujo mandato vai até 2025. Lula quer a renúncia de Troyjo para que a “mulher sapiens”, Dilma Rousseff, ocupe seu lugar. Depois de fustigar Campos Neto, do Banco Central, Lula se volta contra o presidente do Banco dos Brics. Lula dorme com Janja, mas é sinhá com os bancos.

J. A. Muller josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

MICOS NA CHINA

Com os desentendimentos que rolam entre seus neurônios para pronunciamentos de improviso, do qual não abre mão, e o seu inglês do nível de “the book is on the table”, a ex-presidente cassada Dilma Rousseff, no comando do Banco dos Brics, fará a alegria dos memes e dos jornalistas, nacionais e estrangeiros. Mesmo assim, o excelente salário de R$ 290 mil mensais a recompensará pelos riscos previsíveis dos micos que cometerá.

Abel Pires Rodrigues abel@knn.com.br

Rio de Janeiro

*

FAZ SENTIDO

Péra lá! Não foi Dilma que fraudou a contabilidade do governo federal? Será que os demais sócios no Banco dos Brics vão concordar em ter uma fraudadora como presidente do banco? Para o PT e Lula, faz todo sentido.

Oscar Thompson oscarthompson@hotmail.com

São Paulo

*

IDEIA DE JERICO

É uma ideia de jerico pressionar o diplomata Marcos Troyjo, um profissional de altíssimo nível, que preside o Banco dos Brics e tem o cargo até 2025, por uma pessoa sem a menor capacidade para ocupar o cargo, como a ex-presidente impichada Dilma Rousseff, de triste lembrança. Dilma deixou um rastro de destruição economicamente ao Brasil, e até hoje o País não conseguiu se recuperar.

Agnes Eckermann agneseck@gmail.com

Porto Feliz

*

INTOLERÂNCIA NA USP

Sobre a matéria Professores da USP citam ‘liberdade de cátedra’ e apoiam volta de Janaína (Estado, 10/2, A10), cumprimento os diretores e professores da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da USP, pela defesa da volta da atual deputada Janaina Paschoal, deputada mais votada no Brasil em 2018, às salas de aula onde leciona. Infelizmente, tanto os alunos do Centro Acadêmico XI de Agosto como os bolsonaristas são uma amostra representativa do embate violento e triste que acontece neste país, dois lados da mesma moeda que, ao mesmo tempo, personificam o discurso do presidente Lula e da presidente do PT, Gleisi Hoffman, que expressam diariamente desde a eleição os “nós contra eles”, “ricos e pobres”, “direita e esquerda”. Foi um engodo a tal frente ampla e fomos enganados tristemente. Esse clima permanecerá nos próximos quatro anos. É a sua arma. Socorro se reeleito como prenuncia, ao contrário da outra mentira propalada, que não apoiaria a sua reeleição. Lula só ganhou por uma margem ínfima de votos, pelo apoio desta frente ampla, e certamente estes nunca mais irão apoiá-lo. Lula está ultrapassado, revanchista e emocionalmente os dias na prisão o marcaram indelevelmente. Por enquanto, estamos órfãos em nossa representatividade.

Regina Maria Baratho rbaratho@gmail.com

São Paulo

*

POLÍTICA

Cumprimento os professores da FDUSP que foram contra esta panaceia de alunos que se manifestaram, por motivos políticos, contra a volta da professora Janaina Paschoal. O foco devia ser na capacidade de lecionar, e não no seu ponto de vista.

Tania Tavares taniatma@hotmail.com

São Paulo

*

POLÊMICA

Como se sabe, está em discussão a polêmica sobre a adoção da nova linguagem neutra no País, uma adaptação do português tradicional para o uso de expressões em que as pessoas não binárias – que não se identificam com os gêneros masculino e feminino – se sintam representadas, com a adoção no final de algumas palavras com “e”, “x” ou “@”. Diante do fato, não será surpresa se, em breve, virmos escrito Academie Brasileire de Letres. A que ponto chegamos.

J. S. Decol decoljs@gmail.com

São Paulo

*

O CRIVO DO CONGRESSO NACIONAL

A proposta de interferir na estrutura de um patrimônio consolidado ao longo de séculos deveria ser, no mínimo, submetido ao crivo do Congresso Nacional – órgão que se supõe representativo de legítimos interesses da sociedade no sistema democrático. Fazê-lo por decreto é mais um sintoma do autoritarismo que permanece, apesar da troca de governo. Lula candidato jamais mencionou tal intenção na campanha, mas resolve adotar o projeto de cima para baixo, pois nada comprova que corresponda às aspirações do eleitorado.

Patricia Porto da Silva portodasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro