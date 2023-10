Guerra Hamas-Israel

O resgate de brasileiros

Primeiro avião da FAB com brasileiros resgatados em Israel chega a Brasília (Estadão, 11/10). Que bom que os brasileiros estão sendo repatriados, deixando para trás os ataques covardes dos terroristas do Hamas. Que continuemos apoiando israelenses e palestinos, cujos lares e vidas seguem ameaçados pelos terroristas do Hamas e do Hezbollah.

Tania Tavares

São Paulo

Basta ver o sorriso de alívio dos passageiros para avaliar a gravidade dos fatos que tiveram de enfrentar. Com certeza, ao ver a expressiva foto na primeira página do Estadão (11/10), muitos outros brasileiros também sorriram, de alegria e amor renovado pelo nosso país.

Vera Bertolucci

São Paulo

Autoridade Palestina

O mundo segue aflito acompanhando as reações de Israel ao massacre covarde do Hamas iniciado no sábado. Sabendo que o culpado não é o povo palestino, mas sim um grupo terrorista que há anos controla Gaza e que tem como missão exterminar o povo judeu, pergunto: cadê o protagonismo (mínimo que seja) da Autoridade Palestina no conflito? Vai continuar apática?

Rodrigo Cezar Pereira

São Paulo

A estratégia do Hamas

Muito se tem falado sobre o surpreendente preparo do Hamas, em termos de armamento e da estratégia adotada para invadir Israel. Ao mesmo tempo, são apontadas enormes falhas do serviço de inteligência israelense, não detectando os indícios da invasão. Mas muitos comentaristas na TV e nos jornais não têm levado em conta fatos que tiveram enorme influência nessas ações e em seus resultados. Israel, com o auxílio dos EUA, vem encetando esforços para sair do isolamento no Oriente Médio a que vem sendo submetido desde sua fundação, em razão de quase todas as nações árabes da região se negarem a manter relações diplomáticas. Tais esforços vinham sendo bem-sucedidos, a ponto de até a Arábia Saudita se mostrar aberta a conduzir negociações nesse sentido. Esta sucessão de eventos favoráveis a Israel incomodou o Irã, arqui-inimigo da nação judaica e apoiador do Hamas. A Arábia Saudita estipulou um conjunto de exigências para minorar o sofrimento do povo palestino, submetido a problemas como falta de empregos, carência em necessidades básicas, poucos recursos para tratamentos de saúde, etc., sobretudo os habitantes da Faixa de Gaza, onde o braço tirânico do Hamas os oprime. Assim, passou a haver um maior encaminhamento de palestinos para hospitais de Israel para se submeterem a cirurgias, abriram-se frentes de trabalho em Israel para as quais era permitida a vinda de palestinos para realizar seus serviços, retornando ao fim da jornada diária, incluindo os oriundos de Gaza, e aumentou a permissão para a entrada de produtos recebidos na Faixa de Gaza. Vê-se que tais ações humanitárias foram sorrateiramente aproveitadas pelos dirigentes do Hamas para arquitetar seu plano terrorista de invasão e carnificina. Devem ter sido escolhidos pelo Hamas, para integrar a força diária de trabalho em Israel, seus militantes mais bem treinados para executar operações de observação e espionagem, verificar o tamanho das tropas de defesa israelenses junto da cerca divisória da Faixa de Gaza, seus armamentos e hábitos, ao mesmo tempo que procuravam manter amizade com os israelenses colegas de trabalho para lhes incutir confiança e extrair informações importantes para seus desígnios. Considero importante que a Arábia Saudita leve essa realidade em consideração, evitando congelar as tratativas para o estabelecimento de relações diplomáticas com Israel.

Simão Korn

São Paulo

Muito além de Gaza

O Hamas jamais atacaria Israel, em tal dimensão, sem a anuência do Irã, que, por sua vez, teria de ter a concordância da Rússia.

Marcelo Gomes Jorge Feres

Rio de Janeiro

Brasília

Feriadão

Na página A7 da edição de 10/10, o Estadão noticiou que o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal vão esticar o feriadão. Grande novidade! Coincidentemente, logo abaixo da notícia foi publicado um anúncio com o título Férias Inesquecíveis. Depois, quando alguém fala que Brasília é uma ilha da fantasia, uns e outros ficam ofendidos.

Renato Maia

Prados (MG)

PL DOS PLANOS DE SAÚDE

O Projeto de Lei (PL) dos Planos de Saúde tramita no Congresso há cerca de 17 anos, e cerca de 270 projetos foram anexados à primeira proposta sobre o tema. Somente no mês passado, o relator, deputado Duarte Jr. (PSB-MA), apresentou o texto do relatório, que estabelece uma regra para reajuste de planos coletivos que atualmente é feito a critério da operadora. A expectativa é de que o tema seja votado ainda este ano. Prestem atenção há quanto tempo esse PL está parado, 17 anos. Enquanto isso, as operadoras estão milionárias, pois concedem reajustes abusivos sem que ninguém faça nada. Infelizmente, o lobby dos usuários dos planos de saúde é fraco, e quem deveria ajudar os pagadores de planos são exatamente aqueles que não precisam pagar pelo plano. Isso explica a morosidade desse PL. Não há interesse em fiscalizar e ver de perto o horror que é pagar um plano de saúde caro e com limite de uso, além dos cortes de laboratórios, hospitais e clínicas médicas.

Izabel Avallone

São Paulo

FISCALIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO

No País, a fiscalização sobre atos administrativos realizados no poder público precisa ser constante e perene, porque a ânsia em cometer atos em benefício próprio é enorme e precisa de punição legal acentuada para arrefecê-la. Veja-se o exemplo do que ocorreu no Sebrae e na Apex, órgãos cujos diretores subiram seus salários para a conveniente soma de R$ 70 mil, bem acima do teto legalmente possibilitado, por volta de 40% a menos. Alega-se que, para a elevação salarial, usou-se a inflação. Os demais servidores públicos poderiam usar a inflação para elevar seus estipêndios como os das entidades em comento? É por isso que muitos desejam a reforma administrativa!

José Carlos de Carvalho Carneiro

Rio Claro

NOVO ROUBO DO PIX

A matéria Novo roubo do Pix usa até funcionário de telefonia (7/10, A21) escancara como agem os nossos hackers: eles corrompem funcionários para obter senhas e outras facilidades para realizarem suas atividades criminosas. Essa é a brilhante tecnologia usada por eles para quebrar sistemas seguros de proteção de dados. Na verdade, o hackeamento mundo afora tem usado a corrupção de funcionários como razão para seu sucesso.

José Elias Laier

São Carlos

AGRONEGÓCIO BRASILEIRO

Não mexam no agronegócio do Brasil. Ele tem sido responsável pela nossa boa situação nas contas externas. O agronegócio é uma atividade muito sensível, pois está sujeito aos humores do tempo. Todos os países adotam uma postura de protecionismo no agronegócio. Vamos deixá-lo caminhar. Apenas lembrando, temos uma das maiores cargas tributária do mundo.

Marco Antonio Martignoni

São Paulo

SUBSTITUIÇÃO DOS COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS

Para se ter ideia do profundo e distópico impacto que a eletrificação dos veículos provocará na indústria, comércio e serviços no planeta, basta dizer que um automóvel a combustão contém cerca de 2,4 mil peças, enquanto que o elétrico, ao redor de 250, como escreveu o comentarista de economia do Estadão Celso Ming em seu artigo Petrobras: a última a produzir petróleo (5/10, B2). ”O impacto sobre os produtores de componentes será inevitável, como as últimas greves de trabalhadores do setor automotivo dos EUA estão demonstrando. É preciso avaliar também o impacto sobre a rede de manutenção. A maioria das oficinas mecânicas ou desaparecerá ou terá de ser transformada em autoelétricas. É mais gente que será mandada para o olho da rua, como hoje acontece com bancários e comerciários.” Como se vê, a necessária e urgente substituição dos combustíveis fósseis pela energia limpa e renovável para mitigar a criminosa e deletéria emissão de CO2 na natureza é um revolucionário processo em curso sem volta que trocará a fumaça dos escapamento pelo cabo plugado na tomada elétrica.

J. S. Decol

São Paulo

MARGEM EQUATORIAL

De acordo com o diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Rodolfo Saboia, o nosso futuro depende da exploração de petróleo na Margem Equatorial. Enquanto isso, países desenvolvidos continuam substituindo o petróleo por fontes mais limpas. Será que precisamos de mais petróleo ou mais energia elétrica? O meu próximo carro será abastecido com energia elétrica. E o seu, “caro” Rodolfo Saboia? Sei lá... Será que o petróleo continua garantindo pixulecos para o atual governo? Graças à mídia, que ajudou a assassinar a Lava Jato, jamais terei essa resposta. Não importa se você faz arminha ou “L” ou vota em branco, você sempre se dá mal, pois o buraco é mais embaixo.

Maria Carmen Del Bel Tunes

Americana

CRISE CLIMÁTICA

Só faltava mais uma guerra, agora entre Hamas e Israel, para agravar mais ainda a situação da crise climática no mundo. Esses governantes e grupos terroristas praticam crime contra a humanidade e ninguém faz nada.

Jane Araújo

Brasília

GRITO DE ALERTA

O excelente artigo assinado pelo professor Flávio Tavares não poderia ter título mais apropriado: Somos todos loucos brincando com fogo (Estado, 6/10, A4). É mais um grito de alerta de quem sabe o que diz. Estamos destruindo a nossa natureza tão bela, tão bem concebida, tão diversificada, cuja observação foi tão agradável, tão estudada por cientistas, e o resultado será fatalmente um solo árido, um ar irrespirável e uma água escassa e impura. Como estou neste mundo há mais tempo que a maioria das outras pessoas, quero relatar um fato da minha pré-adolescência. O livro adotado naquela época por quase todos professores de Geografia era o do professor Moisés Gikovate, que nos ensinava ser o sistema amazônico único no mundo. Esse sistema foi se formando durante milhares de anos em um solo pobre de nutrientes, mas onde chovia copiosamente e com fartura de raios que propiciavam a combinação do oxigênio e do nitrogênio, ambos abundantes na atmosfera, formando assim adubo nitrogenado necessário às plantas. Com o passar do tempo, as folhas e frutos caídos, animais mortos e outros fatores foram formando uma camada superficial propícia ao desenvolvimento do sistema, e assim ele foi se autoalimentando até ficar portentoso há algumas décadas. Mas o viço da vegetação, advertia o professor, era devido a essas circunstâncias e não à riqueza da terra. E alertava: retirada a vegetação, aparece o deserto. A fotografia publicada na primeira página do Estadão de 30/9, em que aparece o Rio Amazonas transformado hoje num mero curso d’água e o entorno em completa desolação, sem uma árvore sequer, parece confirmar o que ensinava o professor Gikovate. Há muitas vozes como a do professor Flávio Tavares, clamando contra a destruição do meio ambiente e alertando para as suas nefastas consequências, mas seus clamores caem no vazio, estão fazendo “sermão aos peixes”. Vamos cumprir as profecias e viver o apocalipse?

Affonso Maria Lima Morel

São Paulo

INDÚSTRIA EM MARCHA DE DECLÍNIO

Grande parte da nossa indústria, infelizmente, ainda não entendeu que o mundo mudou radicalmente e que o que era vantajoso há 50 anos (mão de obra barata, subsídios, proteção de mercado e crédito fácil) já não basta. Basicamente, é um problema de mentalidade. Enquanto não houver trabalho árduo e foco real em inovação, produtividade e aumento da competitividade internacional, infelizmente, a indústria brasileira continuará condenada a uma aparentemente inexorável marcha de declínio. Se nada mudar, entendo que não seria nenhuma surpresa se, em uma década, a indústria diminuísse pela metade a sua já reduzida participação na economia nacional (O custo da eficiência perdida, 10/10, A4).

Fernando T. H. F. Machado

São Paulo

PURIFICADORES DA HISTÓRIA

O famoso e tão malfalado Minhocão, o Elevado Costa e Silva, foi obra de Paulo Salin Maluf, famoso por suas barbaridades e pouco respeito ao dinheiro público, um dos piores exemplos da história deste país segundo a Interpol. Na administração PT/Fernando Haddad, seu nome foi mudado para Elevado João Goulart pela Câmara Municipal. Por mais erros que João Goulart tenha feito em sua vida, não merecia tal fardo. Cancelar qualquer nome da História é um desserviço à sociedade. Não interessa se é boa ou ruim, é História e deve ser respeitada. Outra mudança de nome na era Haddad se deu na tradicional Avenida Robert Kennedy, em Interlagos, que agora chama-se Avenida Atlântica, apagando um dos nomes mais relevantes da História. Por mim continuaria como era, até para fazer a correlação acusatória com a invasão da Baía dos Porcos, mui provável razão para cancelamento de Kennedy por aqui. As muitas invasões em áreas de manancial e o esgoto despejado na Represa de Guarapiranga têm outras razões, justificáveis segundos os mesmos purificadores de nomes e da História, mas isso é um detalhe. A respeitadíssima pediatra Ana Goretti Kalume Maranhão teve sua nomeação vetada para o Departamento de Imunizações do Ministério da Saúde porque postou no passado apoio à Lava Jato. Ideologia de conveniência. Agora o dono da bola vai decidir o futuro ministro do Supremo. O que foi dito no passado, durante a campanha, ficou pelo dito. Mulher? Negra? Pelo que foi dito, duvido. Não interessa o País, não interessa o que realmente é importante para todos, inclusive e principalmente os mais necessitados, interessa a venda da verdade que está no poder ou a que quer chegar ao poder. Nesse sentido, mudar nomes ou vetar nomes é de suma importância.

Arturo Alcorta

São Paulo

SEDE DO COMANDO MILITAR DO SUDESTE

O prefeito e o governador poderiam consultar a população para saber se ainda queremos a permanência da sede do Comando Militar do Sudeste no Ibirapuera. Afinal, lá poderiam ser instalados equipamentos culturais vinculados ao parque e ao ginásio, harmonizando com o entorno. Poderíamos ter, inclusive, um museu, preservando a memória de fatos ocorridos nessas dependências. A sede do comando poderia ir para uma área estratégica, às margens do Rodoanel, com fácil acesso a três aeroportos, sete rodovias e um porto, com manutenção mais barata e acomodações mais amplas.

Marcelo Kawatoko

São Paulo

AULA SOBRE ARBORIZAÇÃO

Perfeitas as observações do leitor Oswaldo Colombo Filho (Fórum dos Leitores, 10/10) sobre a importância de mais investimento e cuidados com a arborização das cidades. O elenco de benefícios inclui da redução da poluição à prevenção de enchentes, da amenização de temperaturas à preservação de espécies, e muito mais. Nota dez para a explanação. Seria alvissareiro que os mandatários não perdessem essa aula.

Patricia Porto da Silva

Rio de Janeiro

OBRA NA PONTE CIDADE JARDIM

A Ponte Cidade Jardim deveria receber uma cobertura efêmera para permitir que as obras de recapeamento sejam realizadas debaixo de chuva, porque o período chuvoso está apenas começando. Trabalhando em três turnos de oitos horas a reforma ficaria pronta em poucas semanas. Se as obras pararem toda vez que chover, o serviço só será concluído no período de estiagem do ano que vem.

Mário Barilá Filho

São Paulo

ESCASSEZ DE DOCENTES DA USP

J. R. Guzzo encarna à perfeição o “soy contra” quando a pauta contesta algum dos tópicos caros às correntes conservadoras (Estado, 8/10, A7). Estudei na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) tardiamente, aos 58 anos de idade, e convivi com jovens cujo ideário progressista colocava no centro das reivindicações a melhoria das condições de ensino na Universidade de São Paulo (USP). Embora o articulista diga que ”há um ano está em curso a contratação de professores”, o fato é que o problema da escassez de docentes persiste há décadas. Se Guzzo conseguisse se livrar de alguns preconceitos e chavões para demonizar a greve dos alunos, talvez veria que o instrumento é legítimo, para lembrar a toda sociedade que nossa universidade é, talvez, nosso bem (material) comum de maior valor e que precisa, sim, ser preservado.

Ilan Rubinsteinn

São Paulo

J.K. E A BOSSA NOVA

Assim como Alaíde Costa foi injustiçada por não ter sido convidada a participar do lendário evento da bossa nova no Carnegie Hall de Nova York em 1962, agora em 2023, na comemoração daquele show, seria injustiçado o ex-presidente Juscelino Kubitschek por não ter nem uma pequena menção ao seu nome – o presidente que estimulou, apoiou e enfim teve diversas presenças de apoio à bossa nova durante seu período de governo na Presidência da República.

Mário Negrão Borgonovi

Petrópolis