Durante Conferência de Ajuda Humanitária em Paris, o assessor especial da Presidência para assuntos internacionais, Celso Amorim, disse que Israel comete genocídio em Gaza. Este senhor não representa o Brasil nem o povo brasileiro. A quem pode interessar esta absurda acusação? Se o assessor venera a liberdade e a verdade, ele teria de iniciar sua retórica discursando didática e detalhadamente sobre o Hamas, o agente agressor que deu início a esta terrível guerra, atacando covardemente Israel com o objetivo – agora sim, efetivamente – de cometer um genocídio, eliminando o maior número possível de civis israelenses – isso sem falar nos estupros, sequestros de bebês, nas decapitações e outras atrocidades. Se Celso Amorim não tem nada de bom para falar, vale lembrar as palavras do rei da Espanha: por que não se cala?

David Zylbergeld Neto

Ingenuidade

Em quase dois anos de guerra na Ucrânia não se chegou a um acordo de paz, embora o presidente Lula tenha dito que se sentaria com Putin e Zelenski para tomar uma cervejinha e resolveria a questão, que afeta profundamente a Europa e o resto do mundo. Já na guerra deflagrada pelo Hamas contra Israel, o Brasil não apenas se isentou inicialmente de se posicionar a favor de Israel, como teve de, posteriormente e a contragosto, admitir que o Hamas é um grupo terrorista. Alguém em sã consciência acredita que Israel iria priorizar a liberação dos palestinos-brasileiros que estão em Gaza? Quanta ingenuidade! Falta ao atual governo brasileiro vergonha na cara para assumir o lado certo em ambos os conflitos.

Luis E. Baibich

Reforma tributária

Primeiro passo

Perfeita a avaliação do editorial Vitória da sociedade (Estadão, 10/11, A3), sobre a construção da reforma tributária, que volta à Câmara dos Deputados. O que foi aprovado até aqui pelo Senado é apenas um primeiro passo, que não havia sido dado nas últimas quatro décadas. Mérito do governo e do Parlamento atuais, que assumiram a responsabilidade de fazê-lo. Tal qual outros marcos históricos, como a própria Constituição e o Código Civil, muita negociação haverá para sua regulamentação e nossa atenção deverá ser constante nos próximos anos, para que não se perca a essência da mudança.

Adilson Roberto Gonçalves

Ensino superior

Mais do que um diploma

O editorial Graduação é mais do que um diploma (Estadão, 9/11, A3) abordou com preocupante precisão o quadro da educação nacional, especialmente sobre a confessa incapacidade do MEC em proceder à fiscalização da qualidade do ensino universitário. O Brasil vive o lamentável fenômeno da mercantilização do ensino, em que educar se tornou um produto essencialmente comercial, subordinado ao interesse de grupos de investimento financeiro, muitos deles internacionais, e a qualidade do ensino oferecido aos universitários torna-se uma variável secundária. A demissão em massa de professores titulados; a substituição massiva do ensino presencial pelo EaD, quando são atribuídas responsabilidades desumanas a tutores pelo atendimento a centenas de alunos; a instalação de faculdades utilizando nomes de professores eminentes, mas que não exercem regularmente a docência; e a exibição de instalações físicas e equipamentos que são rapidamente desmontados tão logo ocorrem as visitas de credenciamento ou recredenciamento são questões que merecem a máxima atenção do ministério. Profissionais formados em cursos sem a qualidade necessária têm maior possibilidade de cometer erros graves que penalizarão o profissional, seus clientes e a sociedade. Com isso, perde o cliente, que confiou seus bens, sua saúde e até sua vida a um profissional imperito, perde o profissional, que não foi bem formado e será processado e punido pelo erro cometido, e perde a família do profissional, que fez das tripas coração, acreditando que a faculdade o habilitou a exercer a profissão com a necessária excelência. Só não perde a instituição educacional que o formou mal, foi remunerada, teve lucro e permanece impune. Aqui, não cabe o gesto de Pilatos. A instituição é, sim, corresponsável pelos erros cometidos pelos profissionais que lançou ao mercado sem a necessária qualificação.

Luiz Eduardo Pesce de Arruda

GUERRA ENTRE ISRAEL E PALESTINA

Tenho que reconhecer que o Hamas está levando vantagem no conflito contra Israel. Enquanto o estado judeu tem a obrigação de seguir regras civilizadas de guerra, o Hamas não precisa, enquanto grupo terrorista, seguir um cessar-fogo. Pode matar civis indefesos cometendo barbárie indiscriminadamente e continuar com mais de 240 reféns entre crianças e idosos feridos, que ninguém os cobra de nada e estão livres de qualquer obrigação. Estão ganhando a guerra na mídia (que é sua única pretensão) para fragilizar Israel perante a opinião pública. Só enxergo o aumento do antissemitismo com muito pessimismo.

Luiz Frid

TENSÃO DIPLOMÁTICA

A tensão diplomática entre Brasil e Israel ocorre num Brasil que não reconhece o Hamas e o Hezbollah como grupos terroristas. Diante disto, não é de se estranhar a posição do presidente Lula da Silva, com suas críticas ferozes contra os israelenses. É de se lamentar.

Sérgio Eckermann Passos

SAÍDA DE BRASILEIROS DE GAZA

“O assessor especial da Presidência, Celso Amorim, classificou de ‘genocídio’ os ataques de Israel à população civil na Faixa de Gaza e pediu a realização de uma conferência internacional para discutir uma solução para a região”. Se você entrar na delegacia com um alvará de soltura nas mãos e xingando a mãe do delegado, você não vai ser atendido. O governo só dificulta o que já é difícil: liberar os brasileiros na Faixa de Gaza.

Roberto Solano

BRASILEIROS EM GAZA

O fato do governo brasileiro não classificar o Hamas como grupo terrorista pode estar dificultando a liberarão dos brasileiros em Gaza. É óbvio que na lista de prioridades, Israel vai dar preferência para países cujos governantes não passam a mão na cabeça de terrorista.

Deri Lemos Maia

MOMENTO HISTÓRICO PARA O PAÍS

Se por três décadas ficou mofando no armário do retrocesso, finalmente a classe política criou juízo ao aprovar, no Congresso, a mais que esperada reforma tributária. E devemos comemorar esse momento histórico para o País, já que essa reforma poderá, nos próximos anos, com a simplificação de impostos, propiciar maior competitividade produtiva, ter ciclos de crescimento sustentável, melhores empregos, distribuição de renda, diminuir as desigualdades, etc. Apesar de especialistas em macroeconomia e empresários, com razão, criticarem o volume de exceções contemplando alguns setores da atividade produtiva, é unânime o clima de otimismo e tempos melhores com aprovação dessa reforma. Devido às alterações no Senado, nos próximos dias, parlamentares da Câmara dos Deputados devem ratificar esse projeto enviando ao presidente para sua promulgação ainda neste ano. E o Brasil, finalmente, sai da lanterna de países com sistema caótico ou de puro manicômio tributário.

Paulo Panossian

REFORMA TRIBUTÁRIA

A reforma tributária que está sendo aprovada pelo Congresso Nacional deverá fazer uma profunda mudança na economia de nosso País. Tal mudança, segundo os seus defensores, beneficiará enormemente a cobrança de impostos, que serão unificados em dois grandes grupos, modernizando, assim, a atual política tributária, hoje considerada muito inadequadamente grande, facilitando tal reforma a todos: governo e pagadores de tributos.

José de Anchieta Nobre de Almeida

AS ALÍQUOTAS

A reforma tributária tem tantos setores com alíquotas reduzidas, que a exceção são os setores com alíquotas normais.

Vital Romaneli Penha

BOLSONARO E A REFORMA

Jair Bolsonaro saiu do limbo e tentou melar a reforma tributária no Senado. Sofreu mais uma derrota diante dos que realmente pensam e querem um Brasil melhor. Que se recolha e mantenha sua dupla inelegibilidade.

Sylvio Belém

8 DE JANEIRO

Leio que o Supremo Tribunal Federal (STF) está julgando o 20º réu do 8 de Janeiro e que o julgamento foi interrompido, aparentemente, devido ao apontamento pela defesa de uma possível irregularidade no processo. Em síntese, quase um ano depois de iniciado um processo que envolveu mais de mil pessoas e centenas de presos, o julgamento ainda está no 20º réu. Nessa toada, talvez até o fim do atual mandato presidencial, não tenham chegado ao 100º, ou seja, a menos de um décimo do total. Melhor mesmo seria aprovar o projeto de anistia, virar essa triste página da história e liberar o trabalho do STF para tarefas mais consequentes, em prol de uma convivência mais harmoniosa e tolerante, mais afeita ao diálogo sem ódio ou rancor.

Patricia Porto da Silva

STF ANULA CONDENAÇÃO

Inicialmente condenado à 17 anos pelo voto do ministro relator e acompanhado por outro ministro, e que, certamente, seria seguido pela maioria, o relator anulou a decisão, porque o condenado provou ter chegado a Brasília no dia 6 de janeiro! Tudo será revisto. Ainda bem o erro foi corrigido a tempo, mas e se réu não tivesse conseguido apresentar a prova salvadora já com a corda no pescoço? Iria amargar 17 anos de prisão, com todos os adjetivos nas costas: terrorista, golpista, etc. Haveria a possibilidade de novos erros graves com risco de condenar inocentes! É tudo o que o Brasil não precisa.

Paulo T Juvenal Santos

(S)ENEL

Em vez de Enel, melhor (S)Enel: sem energia elétrica. Vergonha!

J.S. Decol

PROMESSAS VÃS

O temporal que castigou São Paulo e Rio de Janeiro, no dia 03, deixou um rastro de destruição, mortos e feridos. Passados cinco dias após a tormenta, a rede elétrica ainda não havia sido restabelecida em alguns pontos da capital paulista. Temporais e vendavais são previstos com antecedência, porém, quando acontecem, é sempre o mesmo “Deus nos acuda”. A população faz promessas a tudo quanto é santo, queima palma benta e pede proteção à Santa Barbara, contra tempestades, raios e trovões. Na outra ponta da linha, após a calamidade instalada, políticos fazem as manjadas promessas midiáticas e fica só nisso e, se cobrados, “empurram com a barriga” até a próxima temporada de catástrofes. Portanto, de nada adianta queimar pneus e bloquear rodovias, prejudicando quem não tem nada a ver com a incúria de governantes. Basta não queimarem seus votos.

Sergio Dafré

PODA DE ÁRVORES

Se você é proprietário de um imóvel, por que não é o responsável pela poda das sua árvores que você plantou, e sim a prefeitura? Cada cidadão tem que cuidar do que cria. Cabe à prefeitura cuidar das árvores das ruas e praças, e à Enel agir quando estas ameaçarem a rede elétrica. Está na hora de quem cria assumir a responsabilidade de seus atos. Ainda hoje (09), a manchete da capa do Estadão mostra uma árvore imensa saindo do imóvel de alguém, causando danos a outros cidadãos, à prefeitura e à Enel. Isso é justo?

José Mota de Carvalho

BRASIL DESPREPARADO

O aquecimento global chegou. A Amazônia está seca, os gigantescos rios sumiram, as tempestades estão cada vez mais fortes e mais frequentes, inundações, temperatura cada vez mais alta. Não se sabe onde isso vai parar. A única certeza é que o Brasil está completamente despreparado para lidar com o aquecimento global. Ninguém tem cisternas na Amazônia. Pode ser uma boa ideia começar a pensar nisso. O Brasil segue apostando no negacionismo. O agronegócio pretende continuar desmatando e usando um volume completamente insustentável de água. O governo brasileiro vai continuar prevaricando e tolerando o desmatamento ilegal até o longínquo ano de 2030, quando provavelmente não haverá mais nada para ser desmatado. O próximo governo deverá colocar as questões ambientais no topo da pauta, começar a reverter séculos de destruição ambiental sumária e sistemática, e colocar o país em outro rumo, completamente diferente do atual.

Mário Barilá Filho

BRASIL SOB ATAQUE

Gostamos muito de proclamar que o Brasil é um país pacífico, ignorando que vivemos sob ataque do crime organizado nas grandes cidades e nas fronteiras terrestres e marítimas. Grileiros atacam terras da União e territórios indígenas em todo o País. Mineradoras clandestinas extraem ouro de toda a Amazônia, roubando e contrabandeando nossa riqueza para o exterior e envenenado todos os rios com mercúrio, matando pessoas e peixes. Madeireiros desmatam a Amazônia, como já desmataram a Mata Atlântica, o Cerrado e o Pantanal, destruindo nossa colossal fonte de água e vida da população e da agricultura do sudeste e do sul. Cupins humanos destroem a natureza e a população brasileira, por ambição e perversidade sem limites. Somos atacados pela corrupção, pela ganância e pela histórica incompetência de políticos governantes, em todas as esferas do poder público e nada acontece nesta nação da impunidade e da resignação, como se todos esses crimes fossem coisa natural. Somos um País socialmente injusto e sem justiça para com os criminosos nossos de todos os dias em toda parte.

Paulo Sergio Arisi

