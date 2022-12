Copa do Mundo 2022

Brasil eliminado

Após toda eliminação de Copa do Mundo, procuram-se incansavelmente culpados. Não seria mais honesto admitir a superioridade dos adversários?

José S. Miranda

Alfenas (MG)

Governo Lula 3

Do futebol à economia

O resultado do jogo do Brasil contra a Croácia será um espelho da nossa economia. Com Haddad como ministro da Fazenda, não vamos chegar nem às penalidades...

João Ernesto Varallo

São Paulo

Currículo

Imagine que eu – e este eu o caro leitor já vai saber quem é – tenha trabalhado por quatro anos numa empresa e decida, por qualquer motivo, mudar de emprego. Ao me apresentar na nova empresa, mostro o meu currículo, e lá diz o seguinte: meu trabalho teve 14% de aprovação pelos antigos empregadores. Mas a meu favor eu digo que sou uma pessoa de extrema confiança. E foi assim, com esse brilhante passado, que as portas do futuro se abriram para mim. Muito prazer, eu sou o novo ministro da Fazenda do Brasil. Meu antigo emprego foi a Prefeitura de São Paulo, de onde saí como o segundo pior prefeito de todos os tempos.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

Mediocridade

Diante de tantos bons nomes que o apoiaram na campanha, Lula forma seu ministério com mediocridade. Nada estranho. O PT sendo o velho PT. Aliviado de ter votado em branco. Bolsonaro e Lula se igualam!

Sérgio Eckermann Passos

Porto Feliz

Lealdade ‘absoluta’

‘Não há meia lealdade’, diz Alckmin sobre Lula (Estado, 9/12, A7). Estranho Alckmin falar de lealdade, quando deixou seu partido por pequenas divergências. E, ainda, não foi leal à sua ideologia, que em muito contraria a do PT. Vejo nisso um oportunista para entrar no futuro governo. Mas é bom ressaltar que Lula também foi oportunista ao escolhê-lo como vice. A ideia era trazer para a chapa alguém com afinidades contrárias às do PT para dar a Lula um ar de moderado. No fundo, sabemos o que os dois querem: o primeiro quer poder e o segundo quer tentar limpar seu currículo enlameado pela corrupção.

Luiz Antonio Solino Carvalho

Cuiabá

Desdito

Bonita a atitude do sr. Alckmin de prometer lealdade “absoluta” a Lula. Só falta ele desmentir – ou confirmar – a frase “Lula quer voltar à cena do crime”.

Arcangelo Sforcin Filho

São Paulo

PEC da Transição

Precavido

Embora Lula esteja se esforçando para aprovar a PEC da Transição, diz que a PEC não é dele, mas de Bolsonaro (“essa PEC não é para o governo Lula. É para fazer um reparo no Orçamento do presidente Bolsonaro”), o que não deixa de ser mentira. Provavelmente, Lula está se precavendo para, se der errado, jogar a culpa nos outros, como de costume. Há pessoas que não aprendem com seus próprios erros e não mudam. Como diz a sabedoria popular, errar é humano, persistir no erro é...

Ely Weinstein

São Paulo

Passou a boiada

Cumprimento a economista Elena Landau, pela didática explicação para a gastança embutida na PEC da Espoliação (Passa boi, passa boiada, Estado, 9/12, B4). Seriam necessários R$ 52 bilhões para o novo Bolsa Família e mais R$ 18 bilhões para agasalhar a promessa de dar mais R$ 150 por criança até 6 anos: total R$ 70 bilhões. Mas o noticiário diz que o Senado aprovou R$ 168 bilhões, com uma agilidade espantosa. Em 15 dias ou menos, “analisaram e debateram” a proposta, aprovada em dois turnos no mesmo dia. Já o projeto que corrige infimamente a tabela do Imposto de Renda, aprovado na Câmara há mais de um ano, continua dormindo em berço esplêndido no Senado – Casa chefiada por Rodrigo Pacheco, membro do partido de Kassab, o camaleão, que disputa o governo de SP contra o PT, elegendo o vice-governador, e disputa cargos no ministério do futuro governo federal. As negociatas começaram antes mesmo da posse do vetusto presidente eleito. Mais do mesmo.

Antonio Joaquim F. Custódio

São Paulo

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

A QUESTÃO É TÉCNICA

Nesta hora grave e ingrata em que o Brasil sente descer goela abaixo o amargor de mais uma derrota da seleção pentacampeã mundial às portas de uma semifinal da Copa do Mundo, a culpa não deve ser atribuída erroneamente às alegres e infantis dancinhas de comemoração de gols, aos cabelos descoloridos, às tatuagens e às extravagâncias de muitos de seus talentosos jogadores. Não há dúvida de que o Brasil continua revelando alguns dos maiores craques da bola, contratados a peso de ouro por times mundo afora. O que ainda não foi capaz de revelar foram técnicos craques de táticas de jogo, que possam levar a seleção à conquista da ambicionada sexta estrela. Enquanto a “canarinho” continuar entrando em campo sem esquema tático, baseada apenas e tão somente na genialidade, no improviso e nos lances de sorte de alguns de seus destacados atacantes, vai continuar voltando para casa nas quartas de final das Copas do Mundo. É preciso que o escrete canarinho possa combinar a refinada habilidade técnica de seus craques com um esquema tático que se imponha às outras seleções. Com a saída do “treineiro” Tite, que já vai tarde, que seja convocado de pronto pela CBF Dorival Júnior ou Abel Ferreira para a próxima Copa de 2026, nos EUA, Canadá e México. Bola pra frente, Brasil!

J. S. Decol decoljs@gmail.com

São Paulo

REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA

Não entendo a surpresa com a desclassificação da seleção “europeia” que, por interesses obscuros, representou o Brasil na Copa do Mundo no Catar. Claramente, estes jogadores só querem se autopromover, criar dancinhas e pintar os cabelos. Bola, que é bom, nada! Só uma coisa não entendo: por que Tite frequenta vários jogos nos campeonatos do Brasil e convoca míseros dois ou três jogadores que atuam no País? Nada contra o jogador ir em busca de melhores condições de vida e ganhar dinheiro, mas dever-se-ia barrá-los para jogarem pela seleção. Só assim vamos nos unir novamente na torcida pela verdadeira “seleção Canarinho” e nos sentir representados. Ah, sim, não derramei uma gota de lágrima. Ao contrário, adorei!

Luiz Antonio Amaro da Silva zulloamaro@hotmail.com

Guarulhos

ELUCUBRAÇÕES

Pode ser uma opinião isolada, mas, quando 90% dos jogadores da seleção brasileira jogam no exterior, não parece que a camiseta do Brasil seja a mais importante. Há muito tempo parece para eles apenas status serem convocados, pois quando acaba o Mundial voltam a seus times de origem e nem percebem a tristeza e a indignação dos torcedores brasileiros. Está na hora de escolher o jogador que acha importante e honroso defender seu país. Espero que o próximo técnico pense nisso.

Luiz Frid fridluiz@gmail.com

São Paulo

EM OUTROS TEMPOS

Para aceitar a desclassificação do Brasil na Copa, eu precisaria que Pelé, Rivelino, Gerson, etc. me respondessem algumas perguntas: na época em que vocês serviam à seleção, viajavam com toda a delegação ou iam nos seus jatinhos particulares? O técnico de vocês vivia falando que vocês eram os melhores jogadores do mundo? Era permitido levar namorada, esposa, filhos para dentro da concentração e para os campos de treinamento? A CBF incluía na delegação um cabelereiro para pintar os seus cabelos? Se vocês responderem não a essas quatro perguntas, eu aceito a desclassificação do Brasil

Renato Maia casaviaterra@hotmail.com

Prados (MG)

BURACO É MAIS EMBAIXO

“Pensei que no Catar ia ser moleza, eu ia me consagrar fazendo dancinha, comendo bife de ouro e jogando contra times padrão Coreia” – virtual declaração de jogador brasileiro depois da sabugada.

Joaquim Quintino Filho jqf@terra.com.br

Pirassununga

É COPA DO MUNDO

Uns tingem os cabelos, se cobrem de tatuagens, preparam dancinhas para humilhar times mais fracos, comem churrasco com ouro, são arrogantes, cheios de marra; outros jogam futebol e ganham o jogo.

Carlos da Costa Coelho ccoelho1@uol.com.br

São Paulo

IMATURIDADE

Pintar o cabelo de branco, fazer dança do pombo e expulsar um gato de uma coletiva de imprensa demonstram a imaturidade da comissão técnica e dos jogadores da seleção brasileira. O Brasil não merecia ganhar o hexa na Copa do Mundo.

Luiz Roberto da Costa Jr. lrcostajr@uol.com.br

Campinas

NOÇÃO BÁSICA

Todo aquele que já jogou futebol “de várzea” conhece bem a expressão “bola pro mato, que o jogo é de campeonato”. Essa máxima é empregada sempre que um time tem vantagem no placar e busca conservá-la. Quando não pode correr riscos tentando jogar bonito ou ampliar a vantagem. Pois essa noção básica não foi transmitida pelo técnico Tite ao time brasileiro no jogo em que foi eliminado da Copa pela Croácia. Nossa seleção passou 105 minutos tentando “abrir uma lata” representada pela forte defesa e pelo estupendo goleiro da nossa adversária. Até que nosso “abridor de latas” fez uma jogada maravilhosa e nos deu a vantagem, que foi conservada até os 117 minutos de jogo, ou seja, até faltarem somente 3 minutos para nos classificarmos. Nesse ponto, o técnico deveria ter lembrado aos nossos jogadores a noção básica acima mencionada. Não o fez, e os ingênuos jogadores do Brasil resolveram atacar, buscando o segundo gol. Resultado: deram chance para um contra ataque croata mortal e o resto todos nós sabemos como acabou. Morte precoce!

José Claudio Marmo Rizzo jcmrizzo@uol.com.br

São Paulo

SOBERBA

Tudo aconteceu dentro da lógica. Sem um capitão no campo e um líder no banco, excedemos, como sempre, na soberba e na quantidade de sem-vergonhas envolvidos. Falamos do ego dos argentinos, mas a verdade é que a soberba e o eterno complexo de inferioridade nos impedem de aprender as lições que a vida nos apresenta. Assim segue o Brasil, deitado eternamente em berço esplêndido.

Carlo Gancia carlovg@me.com

São Paulo

DEPOIS DO CATAR

Quando Neymar declara que não sabe se fica (na seleção brasileira), é bom lembra-lo de que isso não depende dele. Quanto ao técnico, foi derrotado no primeiro jogo para valer. Ele teve à sua disposição jogadores que são titulares em qualquer seleção do mundo, e não passou das quartas em duas Copas. Além de nepotista, é metido a filósofo. Vaia com Dios, Tite!

João Israel Neiva jneiva@uol.com.br

Cabo Frio (RJ)

‘TITÊS’

Finalmente, vamos nos livrar do “titês”: “último terço”, “extremos desequilibrantes” e “performar com resultado”, “treinabilidade”.

Vital Romaneli Penha vitalromaneli@gmail.com

Jacareí

A METADE CHEIA DO COPO

Sempre gosto de ver o lado bom das coisas, mesmo em situações difíceis. Saímos da Copa, é verdade. Mas a Argentina continuou e, agora, nós temos Fernando Haddad (ou Jaiminho, como queiram) no comando da economia brasileira. Vai lendo até entender onde está a metade cheia do copo.

Oscar Thompson oscarthompson@hotmail.com

São Paulo

O MERCADO E HADDAD NA FAZENDA

Para enfrentar uma herança maldita (Dilma do PT também deixou) como esta da desastrada gestão de Jair Bolsonaro, a meu ver Fernando Haddad não é o melhor nome para atrair confiança do mercado. É o mesmo que uma grande empresa contratar para o topo de sua direção um profissional sem experiência ou currículo expressivo, a fim de recuperar faturamento e alavancar o desenvolvimento da empresa. Não dá certo... Lula comete um grande erro, mesmo sabendo que no momento precisamos tirar o Brasil deste atoleiro econômico e social. Portanto, não é hora para dar este posto de comandante da Economia visando à projeção política de um petista e, quem sabe, torná-lo seu sucessor em 2026. A prioridade é o Brasil. Chega de perder tempo! Desde a desastrada gestão de Dilma Rousseff, poste de Lula, o País vem tendo um crescimento do PIB medíocre e equilíbrio fiscal temerário. Não vejo em Fernando Haddad um petista radical. Tem bom trânsito entre políticos e formação acadêmica respeitável, mas sem experiência nesta complexa área econômica, de saída não encanta o mercado e os investidores. Um exemplo recente com bons resultados foi o da gestão de Michel Temer, que depois da herança maldita deixada por Dilma decidiu entregar a economia para o competente Henrique Meirelles, que ganhou a confiança do mercado, tirou o País da profunda recessão, conseguiu aprovar no Congresso o teto dos gastos (que Bolsonaro jogou no lixo), etc. Com Haddad no comando da economia num momento em que se prevê inclusive uma recessão mundial, vai ficar difícil alavancar o nosso PIB e criar empregos. Torço para que dê certo...

Paulo Panossian paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

A OPINIÃO DO MERCADO

Se o tal mercado, este ente mimado, egoísta, que só penso no próprio umbigo, não aprova Fernando Haddad no Ministério da Fazenda, é porque a escolha foi correta.

Marcos Barbosa micabarbosa@gmail.com

Casa Branca

FELIZES DE NOVO

“Ajude o Brasil a ser feliz de novo” – lema oficial da campanha de Haddad, também utilizado pela de Lula. Basta manter a inflação sob controle, não aumentar a dívida nem os tributos, fazer os juros caírem, implementar políticas amigáveis aos negócios e colocar-nos em rota de crescimento sustentável. Assim, seremos tão felizes novamente em 2023, tal como fomos em 2022.

Jorge A. Nurkin jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

HADDAD 2026

Lula apostando todas as fichas em Fernando Haddad, no Ministério da Fazenda, é uma tentativa de repetir o sucesso da atuação de Fernando Henrique Cardoso no comando da economia, no governo Itamar Franco, que resultou no Plano Real, a mais notável jogada em política econômica de nossa história. O sociólogo FHC convocou os melhores economistas da Nação, por não ser um especialista na área, exatamente como se espera agora de Fernando Haddad, assessorado por André Lara Resende, Persio Arida e outros economistas do Plano Real, que apoiaram a eleição de Lula. O recém-eleito está, desde já, criando um nome forte do PT para sucedê-lo em 2026.

Paulo Sergio Arisi paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

O ‘CERCADINHO’ PARA MULHERES

Lula criticou muito o presidente Bolsonaro pela falta de diversidade em seu governo, muitas vezes chamando-o de machista, homofóbico e racista. Mas logo na sua primeira pronúncia dos ministros do seu governo, que estranhamente foi realizada em dia de jogo do Brasil, Lula não escolheu para o alto escalão nem mulheres, nem negros, nem indígenas. Ele ainda os pode indicar para outros cargos, para demonstrar a diversidade, entretanto os cargos mais relevantes demonstram a falta de interesse pela diversidade. As mulheres são tão competentes quanto os homens, talvez ainda mais competentes, não há desculpas para deixá-las de fora, ouviu Gleisi, silenciada pelo chefe. Será que é isto que veremos no futuro governo, promessas não cumpridas?

Luiz Antonio Solino Carvalho luiz.solino@gmail.com

Cuiabá

ELE NÃO DESISTE

Rompendo seu silêncio que durou quase 40 dias, o Jair Bolsonaro discursou para golpistas que estão de plantão em frente ao quartel general do Exército em Brasília. Nele, repetiu a ameaça da sua “porta-voz”, Carla Zambelli, que pretendia “a tomada de Brasília e a paralisação de todo o Brasil”. Aos gritos dos seguidores “fica, fica”, disse que as Forças Armadas “são responsáveis pela nossa liberdade”. Esqueceu que cabe a tais forças intervir contra manifestações de qualquer natureza que atentem contra a existência e independência dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, e que elas não têm autonomia para assim agirem quando bem entenderem. E completou a incitação: “Não podemos esperar chegar lá na frente, olhar pra trás e dizer: o que eu não fiz lá atrás para chegarmos a essa situação de hoje em dia?”. O fato é o seguinte: como presidente, o capitão semeou a desarmonia e a polarização (leia-se “nós contra eles”) a tal magnitude que muitas pessoas que não são eleitores do PT votaram em Lula por enxergar o perigo que ele representa. Chega de instigação ao golpe, já teve sua chance e falhou miseravelmente!

Omar El Seoud elseoud.usp@gmail.com

São Paulo

ESTRANHOS DIZERES

Após ficar 37 dias sem se pronunciar publicamente, o presidente Bolsonaro disse que estamos vivendo hoje um momento crucial, uma encruzilhada, e que quem decide o seu futuro – o dele, Bolsonaro ­– e o futuro das Forças Armadas, da Câmara e do Senado, é o povo. Estranhos dizeres estes de Bolsonaro, pois parece que, para ele, as urnas ainda não decidiram tais questões. Bom seria se alguém dissesse a ele que as próximas eleições presidenciais ainda demoram quatro anos e que, até lá, ele bem que poderia continuar calado.

Marcelo G. Jorge Feres marcelo.gomes.jorge.feres@gmail.com

Rio de Janeiro

GOLPE NA ALEMANHA?

Preso suspeito na Alemanha, por tentativa de golpe, tem ligações empresariais com o Estado de Santa Catarina. Logo um Estado bolsonarista que hospeda um terrorista. Quem sabe Jair Messias, não conseguindo aqui, indiretamente, assessorou esse alemão catarinense para o propósito de consegui-lo lá.

Fausto da Silva Baptista faustosbaptista@gmail.com

São Caetano do Sul