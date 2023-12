Contas públicas

A sinceridade do PT

Realmente, o PT nunca esteve no poder com o objetivo de desenvolver o Brasil, e prova disso tivemos no fim de semana, durante conferência eleitoral do PT, com os ataques desaforados da presidente do partido, Gleisi Hoffmann, e do líder do governo na Câmara, José Guimarães, contra a sensatez do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que defende o controle dos gastos públicos e a busca do equilíbrio fiscal. Com sinceridade de estarrecer, Gleisi disse que “não é um déficit que vai mudar (a situação do País)”, referindo-se à meta de Haddad de déficit fiscal zero em 2024. Já Guimarães, sem ruborizar, disse que, “se tiver de fazer déficit, nós vamos fazer, ou a gente não ganha eleição”. Ou seja, na visão retrógrada dos petistas, o importante é gastar a rodo os recursos dos contribuintes, sem se importar com o equilíbrio fiscal e o crescimento sustentado da nossa economia, afinal o objetivo central desta tropa do Planalto é ganhar eleição. Barbaridade!

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

*

Suicídio eleitoral

Para o PT, austeridade fiscal é sinônimo de suicídio eleitoral. Conseguiu acabar com o teto de gastos e o déficit zero de Haddad já foi para o espaço. A gastança está liberada, para infortúnio do País. Parabéns ao Partido dos Trambiqueiros.

José A. Muller

Avaré

*

Déficit em contas públicas

A solução é muito simples: basta o presidente da República decretar que bancos, investidores e poupadores, ao suprirem as necessidades do governo, ou seja, do povo, sejam guiados única e exclusivamente pelo espírito caritativo.

Antonio Augusto d’Ávila

avilapoa@uol.com.br

Porto Alegre

*

Educação e violência

Nossos maiores desafios

Na página A21 do Estadão de domingo, o editorial A calamidade da geração nem-nem retratou uma questão pela qual venho lutando desde 1992: precisamos de escola de qualidade e profissão para todo jovem, incluindo os da Fundação Casa. Na mesma página, lia-se sobre o incidente com nossa mais jovem e dinâmica personalidade política, a deputada Tabata Amaral, que sofreu tentativa de roubo em SP. Estes temas conjugados são nossos maiores desafios dos próximos anos.

Luis Norberto Pascoal

luisn@dpaschoal.com.br

São Paulo

*

Segurança Pública

Retrospecto

O artigo dos professores Luis Flávio Sapori e José Luiz Ratton (Estadão, 9/12, A4) tem um erro básico no diagnóstico da segurança: atribuir à herança bolsonarista a maior parte dos problemas da segurança do atual governo Lula. Realmente, Bolsonaro foi uma nulidade nas medidas de contenção da violência, mas a sucessão de governos do PT acumulou ineficiências verdadeiramente trágicas. Nos 16 anos de governos petistas ocorreram mais de 800 mil assassinatos, pelos levantamentos do Ipea com o Datasus, e metade dessas vítimas é de jovens, em sua maioria pobres e pretos. A esse volume podem ser somadas aproximadamente 700 mil mortes no trânsito no mesmo período, formando uma multidão de mortes igual à população do Recife. No Programa de Ação na Segurança (PAS), lançado pelo ministro Flávio Dino juntamente com o presidente Lula em julho, não há qualquer menção a programas efetivos de contenção da violência. Falou-se vagamente em ressuscitar o fracassado Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci) de Lula 2 e em implementar o bom Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, lançado por Michel Temer, conhecido como Sistema Único de Segurança Pública (Susp). Até aqui, a gestão federal da segurança pública se limitou a conter a liberalidade do acesso às armas, mas, principalmente, a montar um balcão de atendimento de varejo de medidas, com serviços (inclusive de empréstimos de efetivos da Força Nacional), GLO desidratada nos portos e aeroportos, compras de equipamentos e repasses sem critérios objetivos de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (São Paulo recebe R$ 42 milhões e Amapá, R$ 38 milhões). O retrospecto dos governos progressistas, federal e estaduais, mostra inapetência e ineficiência para lidar com os problemas da violência no Brasil.

José Vicente da Silva Filho,

coronel reformado da PM de SP, foi secretário nacional de Segurança Pública (FHC) e membro do conselho da Escola de Segurança Multidimensional da USP

jvs.consult@gmail.com

São Paulo

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

POSSE DE MILEI

A Argentina, em pleno caos econômico e social, tem novo presidente. Na posse deste domingo, 10/12, Javier Milei diz que não “há dinheiro” e que administrará o país com a “pior herança recebida por um governo”. Na realidade, Milei não mente. A Argentina está sem reservas cambiais, com dívidas impagáveis, rombo nas contas públicas de 15% do PIB, inflação de quase 150% e índice de pobreza de 41%. Para tal cenário, deve anunciar nesta semana medidas duras e impopulares na tentativa de promover um forte ajuste fiscal, com cortes radicais de despesas, fim de subsídios, etc. E para arrecadar recursos vai privatizar as estatais. Porém, o novo presidente promete que em dois anos, com as medidas a serem anunciadas, a Argentina poderá voltar a crescer, distribuir renda e diminuir a pobreza, herança de sucessivos governos. Diferente de um Milei radical na campanha eleitoral, o novo presidente fez importante aceno à classe política argentina pedindo apoio para recuperação do país, o que, se ocorrer, será ótimo para o Brasil, já que a Argentina está entre os nossos mais importantes parceiros comerciais.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

*

‘NO HAY PLATA’

Milei chega à presidência da Argentina tendo de enfrentar uma casa desarrumada. No seu discurso de posse foi claro e direto: ”No hay plata”. Nenhuma novidade para um país que enfrenta uma inflação de 140%. Começou bem reduzindo o numero de ministérios de 18 para 9, além de anunciar 14 medidas para controlar a bomba recebida. Nem todo governo quando assume tem o apoio total do seu congresso. No Brasil, acontece o mesmo, sem apoio total, o presidente precisa “negociar” tudo o que lhe interessa e a conta tem saído salgada para o bolso dos contribuintes, pois os parlamentares aqui funcionam bem quando recebem muito dinheiro. Diferente da Argentina, a tática brasileira é arrecadar. Até quando vamos aguentar esse assalto aos nossos bolsos é a questão.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

CORTE DE MINISTÉRIOS

Em meio a medidas de grande austeridade, que certamente impactarão ainda mais na qualidade de vida do povo argentino, Javier Milei acerta em cheio ao cortar ministérios pela metade em primeiro decreto como presidente da Argentina. Aparentemente sem envolvimento em escândalos de corrupção e roubalheira, Milei faz a “lição de casa” ao cortar gastos do governo. Para o bem e felicidade geral dos “hermanos”, devemos torcer para uma boa gestão do atual presidente.

Maurílio Polizello Junior

polinet@fcfrp.usp.br

Ribeirão Preto

*

HERANÇA MALDITA

Javier Milei tomou posse 21 dias após ser eleito, e a Argentina nos deu uma lição. Voto impresso, resultado da eleição poucas horas após a votação, sem contestação e sem o trem da alegria com mais de 900 integrantes na transição ou plano de governo. Na posse, Milei prometeu paz, prosperidade e, no seu plano de governo, política para servir o cidadão. Não há dinheiro nem emissão, para conter a hiperinflação (hoje anual de 140%). O momento crítico requer sobriedade econômica e exige redução da máquina pública, ajustes e choques para colocar a Argentina nos trilhos e recuperar a credibilidade. Milei, mesmo com a herança maldita e o país destroçado, está otimista. Queira Deus que Milei supere as adversidades e a Argentina retorne aos áureos tempos.

Humberto Schuwartz Soares

hs1971tc@gmail.com

Vila Velha (ES)

*

PRIMEIRA-DAMA ARGENTINA

A irmã do presidente da Argentina foi nomeada secretária-geral da Presidência e também será a primeira-dama do país. O mais importante será avaliar o desempenho na função e não só ficar discutindo a questão do nepotismo. Vale lembrar que o presidente Glover Cleveland, dos Estados Unidos, teve a irmã no exercício da função de primeira-dama no início de seu primeiro mandato, em 1885. Assim como o venerado presidente John Kennedy teve o irmão Bobby Kennedy no cargo de procurador-geral dos Estados Unidos, no início da década de 1960.

Luiz Roberto da Costa Jr.

lrcostajr@uol.com.br

Campinas

*

JAIR BOLSONARO

Na posse do presidente Javier Milei, o nosso ex-presidente foi presença constante na televisão argentina durante todo o final de semana. Como é bom ser honesto e transparente, um exemplo a ser seguido. Só faltou passear pela cidade em carro aberto.

Arcangelo Sforcin Filho

arcangelosforcin@gmail.com

São Paulo

*

FOTO OFICIAL DE CHEFES DE ESTADO

Na posse do presidente argentino Javier Milei, o inelegível Jair Bolsonaro cometeu mais uma gafe que o colocou em uma vergonhosa saia-justa. Tentou se infiltrar na foto oficial de Milei com os chefes de Estado presentes, mas acabou por ser barrado pelos próprios líderes sul-americanos, que acharam não ser correta a presença de um ex-presidente na foto oficial, que além de tudo é um adversário interno do atual presidente do Brasil, Lula da Silva.

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

EM CIMA DO MURO

Desempenhando mal o imaginado papel de pomba da paz na criminosa invasão da Ucrânia pela Rússia, na de Israel pelo grupo terrorista Hamas e na ameaça de conflito entre a Venezuela e a Guiana, o presidente Lula se parece mais com um tucano em cima do muro que confunde vilão com vítima, invasor com invadido e criminoso com mocinho. Faz papel de palerma aos olhos do mundo, envergonhando o Brasil. Triste.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

PROBLEMA MAL CONDUZIDO

O Brasil está caminhando para um grande e difícil problema (Venezuela x Guiana) que provavelmente será mal conduzido pelo atual presidente. Nosso Brasil não pode continuar pulando da extrema esquerda para extrema direita e vice-versa. Necessitamos de um terceiro líder que seja comprovadamente capaz de governar próximo ao centro, um pouco à direita ou à esquerda (tal como os governadores do Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais). Não podemos apoiar países antidemocráticos e merecemos um bom presidente.

Luiz Antônio Ribeiro Pinto

brasilcat@uol.com.br

Ribeirão Preto

*

POLÍTICOS EXTINTOS

Lendo a matéria no Estadão Como ave extinta há décadas voltou à natureza (11/12, A24), que fala sobre aves de penas amarelas e verdes que sumiram da paisagem e que um projeto de conservação ambiental, no Parque Estadual do Utinga, em Belém, vem conseguindo reverter o que parecia impossível, quem sabe um projeto semelhante conseguisse trazer de volta à política nacional a honestidade. Onde estão os cidadãos de pele “amarela e verde” que fazem uma falta enorme para que os brasileiros voltem a ter orgulho e respeito pelos seus mandatários? Hoje o que se vê é a barganha no lugar da Política (com P maiúsculo), a politicagem ao invés da ética e a cara de pau no lugar da decência.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

*

CRIATIVIDADE VERBAL

Anos atrás, o PT inventou o termo “sincericídio”, lamentando a perda eleitoral por falar a verdade. Agora criaram o “austericídio”, indicando a percepção de que ter atitudes éticas e tomar medidas para o bem do país levam a resultado eleitoral negativo, implicando a necessidade de se fazer o contrário. Da mesma forma agiu o governo anterior e atua a presente oposição, mas sem a mesma criatividade verbal. Qual será o próximo neologismo? Façam suas apostas. Não sei se para já, mas acho que alguma hora ouviremos falar em “democracídio”.

Arnaldo Mandel

amandel@gmail.com

São Paulo

*

EXCESSO DE GASTOS

O PT insiste que os gastos que produzem o déficit fiscal aceleram o desenvolvimento, o que é somente uma exploração de raciocínio, porque, na realidade, desejam (em especial Gleise Hoffmann e Lindbergh Farias) o excesso de gastos para realizarem trabalhos e ações que possibilitem a reeleição de Lula da Silva ou de outro candidato do PT. Com efeito, deixam de lado a função principal do equilíbrio nas contas do governo: evitar a inflação e incentivar a economia e os investimentos por parte da iniciativa privada. Sem dúvida, o respeito ao equilíbrio previsto no arcabouço fiscal não deve ser somente a meta do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas de todos quantos desejem o alavancamento de nossa economia.

José Carlos de Carvalho Carneiro

carneirojcc@uol.com.br

Rio Claro

*

PROBLEMAS PARA O AGRO

O Brasil ultrapassou os EUA e se tornou o maior exportador de alimentos industrializados do mundo. O agronegócio vem batendo recordes sucessivos de produtividade e se consolidando como a base da economia brasileira, mas STF, sempre o Supremo, aparece mais uma vez para criar obstáculos à produtividade do campo, derrubando a tese do marco temporal das terras indígenas. E o governo petista também cria problemas para o agronegócio apoiando os invasores de terra.

J. A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

IA NO SUPREMO

O artigo do professor de Direito Penal Celso Vilardi (Estado, 11/12, A4) surpreendeu os não advogados porém interessados nas questões que afetam a sociedade brasileira atinentes à democracia em geral. Por ele tomamos conhecimento de que o STF pretende implantar dois sistemas de inteligência artificial, provavelmente um deles para resumir a defesa e outro para sugerir a sentença após conhecer o processo e levar em conta a jurisprudência. É sem dúvida um assunto muito discutível, embora um sinal de tempos modernos. Pensando bem, realmente deve consumir muito tempo a leitura atenta de uma enorme tese de defesa, mas quem garante que fatos relevantes dela não vão simplesmente serem omitidos? Com relação à sugestão de sentença, acredito que deva basear-se na defesa (e acusação) integral, e não em resumos.

Ademir Valezi

adevale@gmail.com

São Paulo

*

AFUNDAMENTO EM MACEIÓ

Ouvimos falar a respeito dos buracos em Maceió aparentemente causados por uma empresa há muito tempo, não é de hoje. A imprensa insistentemente tem divulgado a calamidade na cidade e não estamos lembrando de providências a respeito do assunto e muito menos da suspensão da retirada de material que provoca isso. É necessário urgentemente resolver esse assunto e apurar com rigor os responsáveis. Não é possível as coisas continuarem como estão.

Marco Antonio Martignonie

mmartignoni1941@gmail.com

São Paulo